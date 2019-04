Një “heshtje” që nuk është harresë e rastit

(Në vijim të debatit të hapur nga Agron Tufa dhe banditët që i kundërvihen luftës antifashiste Nacionalçlirimtare)

Muharrem Xhafa

Debati i hapur ditët e fundit nuk është i rastësishëm. Ashtu si Agron Tufa dhe pinjollë të tjerë ballistë dhe neofashistë nuk janë të rastësishëm në këtë periudhë. 2019-ta është viti i 75 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit e huaj nazifashistë dhe bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë. Bota antifashiste dhe vetë pushtuesit e huaj italo-gjermanë kanë konfirmuar jo një herë se çlirimi i Shqipërisë është bërë më 29 nëntor 1944, nga populli dhe Ushtria e tij Çlirimtare, pa pjesëmarrjen e ndonjë ushtrie të huaj.

Po çfarë është duke ndodhur në Shqipëri në këtë jubile të lavdishëm?! Po heshtet! Njëherësh po sulmohet! Po heshtet për vlerat e LANÇ-it! Po sulmohet egër prej shtetit aktual dhe prej reaksionit të vjetër e të “ri” antikombëtar! “Heshtja” s’ është harresë e rastit, po një gjë e adresuar qartë, një qëndrim i përcaktuar qëllimshëm pro fashizmit e kundër LANÇ-it dhe udhëheqësit politik e Komandantit tê Përgjithshëm të saj, Enver Hoxhës!

Përjashtuar gazetën “Dita”!

Si gazeta më realiste e më serioze në vendin tonë, “Dita” ka guxuar t’i shpalosë qëndrimet e saj, pa pyetur a u vjen keq apo jo keq iksit a ypsilonit, ndonëse komunistët shpesh nuk janë me opinionet e saj. Para disa ditësh, kjo gazetë e nderuar publikoi një shkrim të gazetarit të shquar, Xhevdet Shehu, nën titullin “Si duhet përkujtuar Enver Hoxha?” në vitin jubilar të 75 vjetorit të çlirimit.

Që komunistët kanë mendim tjetër për probleme të caktuara, kjo dihet. Po është me shumë rëndësi të vihet në dukje që, ndryshe nga mediet e tjera, “Dita” është medie e progresit, që guxon të thotë se LANÇ-i e Komandanti i Përgjithshëm, Enver Hoxha, duhet të vlerësohen dhe të përkujtohen! Ky është thelbi, ky është qëndrimi progresiv i saj, në ndryshim nga mediet e tjera të Shqipërisë, (televizioneve sidomos). Çka duhet të çmohet prej gjithë opinionit atdhetar shqiptar, sidomos sot, që mediet kanë ndërmarrë një sulm të poshtër kundër LANÇ-it e Socializmit – dy epokave më dinjitoze të historisë së shenjtë të atdheut tonë. Madje, është parë shpesh që mediet të kenë propaganduar e të kenë bërë lavde dhe ditirambe pa fund për veprimet e shtetit fashist të PD-së e të qeverisjes së PS-së, mbështetëse edhe kjo e bashkëpunëtorëve (kolaboracionistëve) të pushtuesve nazifashistë me kryeballistin, Mit’hat Frashëri në krye! Po nuk është nder të jesh ballist, zogist, bashkëpunëtor i nazi-fashizmit! Si duket, bashkëpunëtorët e pushtuesve te huaj, “harrojnë” se as nuk ka pasur e as nuk mund të ketë një fakt i cili të komprometojë LANÇ-in ose të mohojë që, në krye të saj, ka qenë Komandant i Përgjithshëm një tjetër e jo Enver Hoxha! Ballistët, zogistët, reaksionarët e tjerë e pushtuesit e huaj italo-gjermanë, nëse thonë që ka qenë një tjetër udhëheqës politik e Komandant i Përgjithshëm i LANÇ-it, jo Enver Hoxha, ok zotërinj, hajdeni, të diskutojmë face a face ku të doni e si të dëshironi ju!

Për kujtesë, LANÇ-i kishte 24 Brigada Sulmuese, 8 Divizione Sulmuese, 3 Korparmata, 70 mijë partizanë e partizane, 6 mijë prej të cilëve shoqe! Ju, ballistë, zogistë e bashkëpunëtorë të tjerë të pushtuesve nazifashistë, sa Korparmata kishit, sa Divizione Sulmuese kishit, sa Brigada Sulmuese kishit, sa mijë ballisto-zogistë “partizanë” kishit, sa shoqe kishit në fund a në mes të viteve të LANÇ-it?! Sa divizione sulmuese dërguat për të ndihmuar në çlirimin e vëllezërve shqiptarë të Kosovës nga pushtuesit e huaj?! A mos keni harruar që, me urdhër tê Komandantit tê Përgjithshëm, Enver Hoxhës, një Divizion Partizan kaloi, në tetor 1944, pa qenë i çliruar akoma vendi ynë, kufirin shtetëror të Shqipërisë në ndihmë të çlirimit tê Kosovës? Ndërsa tjetri shkoi fill në ditët e para të pasçlirimit a në fillim të dhjetorit 1945. Na thoni një krahinë që të kenë çliruar forcat tuaja balliste? Ju, jo vetëm u bashkuat me pushtuesit, po edhe u larguat me ta bashkê e të mbrojtur prej tyre! A mund të thuhet se ju jeni trimat e LANÇ-it?!

Kush dyshon, ai i përket “kampit” të neonazifashistëve. Dhe është vërtetë për të ardhur keq edhe sot, jo pak, keni tê njëjtin mentalitet armiqësor kundër popullit si 75 vjet më parë!

Njerëz të ndershëm e patriotë, për interesa të medieve ku ushqehen, thonë se gjatë LANÇ-it janë bërë gabime. Kjo është për të qeshur, për të mos thënë ndonjë fjalë tjetër! Ata që e thonë këtë nuk janë “profanë”, të paditur, po shprehen kështu, pas 75 vjetësh për LANÇ-in, për këtë luftë të mbyllur me lavdinë e fitores, për interesa tê çastit dhe sepse s’kanë guximin e intelektualit! Sigurisht, ka të tjerë punonjës – atdhetarë e realistë të medies, të cilët kanë pasur e do të kenë më shumë guximin e burrerinë të shkruajnë pa frikë se është krimi më i madh të mohosh e të fshish LANÇ-in, ta bësh atë inekzistente e terroriste, dmth të ulësh heronjtë nga piedestalet dhe të ngresh antiheronjtë, kolaboracionistët, siç ka ndodhur në këta tri dekadat e fundit, duke kulmuar me homazhet qeveritare për rehabilitimin e nderimin e Mithat Frashêrit, kryetarit të Ballit Kombêtar! Si është e mundur të tolerohet një veprim i tillë?

Si është e mundur të tolerohet një neofashist si Agron Tufa me tufën e fashistëve të tjerë të rinj të bëjnë terroriste LANÇ-in, lavdinë e kombit? A është harruar (nuk e besoj) që Kuvendi i sotëm ka në fuqi ende një ligj ku përcaktohet qartë e në mënyrë shkencore se cilët janë shpallur kriminelë të popullit shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Aq sa jemi në dijeni, ky ligj nuk ka ndonjë amendament të paraqitur nga qeveria për ta ndryshuar ose abroguar, siç ka ligje edhe për ata që bashkëpunuan me nazifashistët! Ligje të tilla ka në të gjitha vendet antifashiste të Europës. Madje, Europa ka një ditë të saj, 9 Majin, si Ditën e Fitores mbi Nazifashizmin, siç ka edhe ligje, të cilat dënojnë përhapjen e ideve dhe praktikave nazifashiste, revizionimin e historisë, mbështetur në metoda e qëndrime fashiste naziste e raciste. A e keni harruar zotërinj gjykatën e Nyrembergut, e cila u ngritë posaçërisht për të gjykuar krimet e nazifashizmit? A keni harruar se nazifashizmi i kushtoi botês rreth 70 milionë tê vrarê, pa folur për dëmet materiale?! S’është habi që diku “fle” lepuri që një institucion shtetëror, i quajtur “Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”, tolerohet të shpallë listë me “kriminelë” të LANÇ-it, të nxitë e të përhapë ide nazifashiste, çmenduri kjo e mendjeve djallëzore, e dënueshme me ligje kushtetuese! Dhe kur? Pikërisht në vitin e 75 vjetorit të fitores së LANÇ-it mbi nazifashizmin e në një vend fitues e anëtar i aleancës së madhe fituese antifashiste Angli, BS dhe SHBA!

Ndaj nuk mund të mos tërheqë vëmendjen e opinionit atdhetar shqiptar shkrimi “Një fashist në Tiranë”, publikuar në gazetën “Dita” të datës 13 prill 2019, me autor deputetin Spartak Braho, i cili, si biri i një familjeje të lidhur me LANÇ-in, guxoi të kundërshtonte prerë në Kuvendin e Shqipërisë rezolutën e propozuar nga “Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”, që drejtohet nga zoti Tufa, me të cilën kriminalizohet, njolloset dhe dënohet egër Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe cilësohen si kriminelë dëshmorët e heronjtë e kësaj lufte të lavdishme. Ashtu si do të bënte një neofashist i regjur, Tufa në krye të këtij institucioni, krijuar më 2010-ën, i paraqit Kuvendit për miratim listën me 265 dëshmorë, heronj e udhëheqës të asaj lufte, të cilët kualifikohen si kriminelë! Është vështirë të gjesh dëshmi më të plotë që të tregoje se pinjollët e ish-kolaboracionistëve të Luftës së Dytë Botërore janë gjallëruar keqas kundër LANÇ-it, 28 mijë dëshmorëve e heronjve të saj e më gjerë. Po të ishte një njeri dosido dhe të dërdëlliste nëpër Shqipëri si bëjnë disa të tjerë, edhe kjo do të ishte e rëndë, po Tufa ka një status, është drejtor i një institucioni që financohet për turpin e saj nga qeveria socialiste, çka i bën edhe më të rrezikshme për vendin veprimet e tij. Kuvendi i Shqipërisë nuk duhet t’i mbajë ison askujt, as këtij neofashisti të zi me këmishe të bardhë! Se këmisha e bardhe nuk të zbardh as fytyrën, as shpirtin, as ndërgjegjen! Po të ishte vetëm çështja e Tufës, kjo nuk do të përbënte “alarm”, po ajo është më e gjerë, sepse zoti Tufa është zëdhënës i një “kopeje” të gjerë nazifashistësh, të cilët, që nga viti 1990 (gati 30 vjet), lëvrijnë gjirizeve të Shqipërisë nën mbrojtjen e shtetit borgjez dhe tani, të dirigjuar nga banda e ustallarëve, dalin hapur në mbrojtje të fashizmit dhe i bëjnë presion Kuvendit të ngrihet kundër Antifashizmit botëror e shqiptar, kësaj vlere me përmasa globale!

S’e njoh nga afër intelektualin Agron Tufa, siç kam njohur e njoh shumë e shumë të tjerë “të persekutuar”, as nuk kam gjë personale me të, madje nuk e di a ka qenë i dënuar dhe “i persekutuar” politik nga pushteti popullor, po kam lexuar se çfarë ai paraqit si persekutim politik të tij “është e gjitha një farsë”. Nejse, nuk do të merrem me CV-në e “Institutit të Studimeve Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”, as me “biografinë” e drejtorit të tij, Tufa, po i kërkoj Kuvendit të Shqipërisë të shohë me imtësi e drejtësi nëse është vepruar drejt në përputhje me ligjin nga zoti Tufa për nismën e ndërmarrë!

Sepse, sa dijeni kam unë, nuk më rezulton që ai të ketë të drejtë t’i drejtohet Kuvendit e të përfaqësojë bordin e institucionit. Cilësimi i dikujt “kriminel” i përket gjykatës dhe jo institucionit që drejton Tufa apo cilido tjetër. Ai institucion nuk mund të ketë funksione gjykate. Pa më të voglin dyshim, zoti Tufa do të ketë probleme edhe me familjarët e të afërmit e atyre që i ka cilësuar “kriminelë” për njërën prej periudhave më të lavdishme të popullit tonë. Unë nuk jam dakord me shpalljen të dënuar politikë të komunizmit të vjedhësve të pulave, po vetëm për ata që janë dënuar si të tillë! Zotëria ka vënë në listën e ‘kriminelëve” dhe emra, pasardhësit e të cilëve kane fituar statusin e të “persekutuarit politik”, po që Tufa ua heq, se i shpall gjyshërit e tyre “kriminelë”, vite, shumë vite, pas vdekjes, ndaj ata nuk mund të mbanë dy statuse : edhe kriminel, edhe i persekutuar! Si duket Tufa ka probleme me ata që kërkon të përfaqësojë, po edhe me veten e tij!

Dhe diçka tjetër. Nuk jam jurist, po nëse gjykohet dhe ecet me këtë mentalitet revanshist, asnjë periudhë e njerëzimit nuk do tê mund t’i rezistojë periudhës (kohës) së sotme. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që në Angli, France, SHBA, Gjermani, Spanjë, të jenë gjykuar e zhvlerësuar periudhat historike. Po, nga historia duhet të nxirren mësime. Enver Hoxha evokonte të parët tanë, ilirët, Skënderbeun, Ismail Qemalin, epokat e veprat e tyre në shërbim të atdheut! Nxirrte mësime! Askush nuk duhet të ulë kokën për vitet e LANÇ-it, po të ndjehet krenar dhe i gatshëm të përballet me akuzat e padrejta në gjykatê, jo me rezoluta e persona, që kanë në lëkurën e vet mllefin e vrerin e kohës së baballarëve bashkëpunëtorë të fashizmit. Asnje nga vendet fituese mbi nazifashizmin nuk e ka gjykuar Luften e Dytë Boterore, po, përkundrazi janë gjykuar ata që e shkaktuan atë. Kushdo që tenton të godasë krenarinë tonë, Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare është i humbur! Të gjitha llojet e sondazheve e testeve të bëra, e nxjerrin Enver Hoxhën për popullin, veteranët e komunistët, një personalitetin dhe figurën historike me të ndritur të kombit shqiptar. Ndaj tij është hedhur shumë baltë nga kundërshtarët politikë gjatê LANÇ-it dhe nga ata që morën pushtetin pas vitit 1990. “Interesante” është të shihet “sinkroni” i të dyja palëve, i këtyre dhe i pinjollëve të bashkëpunëtorëve të fashizmit, të cilat (palët) e sulmojnë Enver Hoxhës edhe për LANÇ-in edhe për pushtetin që ai vendosi dhe ndërtoi pas fitores së Luftës mbi pushtuesit nazifashistë e bashkëpunëtorët e tyre, pra pas çlirimit të vendit. Ndërsa pinjollët e bashkëpunëtorëve të nazifashizmit, ata që qëndrojnë në anën e tyre dhe horrat e sotëm antikomunistë e sulmojnë dhe duan ta bëjnë Enverin fajtor për LANÇ-in, komunistët, veteranët e saj dhe populli shqiptar në tërësi e kanë hedhur poshtë me neveri këtë akuzë-shpifje të reaksionit, duke bërë të qartë se LANÇ-i nuk ka pasur gabime dhe se në krye të PKSH-së e si Komandant i Përgjithshëm, Enver Hoxha ka udhëhequr e drejtuar me mençuri të jashtëzakonshme në interes të masave të popullit shqiptar e të çlirimit të vendit. Fitimtarët nuk gjykohen!

Pas çlirimit, Enver Hoxha vendosi dhe ndërtoi pushtetin popullor, që i kishte rrënjët, themelet e tij në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, duke deklaruar publikisht se ishte pushtet i popullit, jo i borgjezisë dhe reaksionit shqiptar. Në sulmet që bëhen kundër Enver Hoxhës për shtetin që ndërtoi pas çlirimit janë në “sinkron” edhe reaksioni i LANÇ-it e pinjollët e tij neofashistë edhe bijtë bastardë të llumit e reaksionit socialist me borgjezinë shqiptare e shtetin e saj. Në mënyrë tê pambarimtë të dyja palët përmendin diktaturën, burgjet, “izolimin”, luftën e klasave etj., banalitete këto që i pjellin vetëm mendjet e këlyshëve të borgjezisë reaksionare e të reaksionit shqiptar!

Pyetja që bëhet gjerësisht është : A kanë të drejtë dhe për këtë dikush thotë : Po! Veçse duhet të jesh i mangët mendsh e servil i pushtetit borgjez të flasësh kështu! A vallë Amerika nuk ka burgje? Pse, a nuk është burgu i Guantanamos i saj! Pse, a nuk është luftë klasash të lësh njerëzit e varfër pa punë, pa strehim, pa shërbim shëndetësor e arsimor falas? Të lësh masën disa qindra mijëshe të ushtarakëve, bij të partizanëve që çliruan atdheun, të pensionistëve, në gjendje urie? Të dënosh atë që nuk ngopet me bukë?! Si u duken sarajet e horrave të borgjezisë e të shumë pushtetarëve të korruptuar e mafiozë, barazi klasore?!! Socializmi nuk e fshihte diktaturën e proletariatit, e kishte të sanksionuar edhe në Kushtetutë, po ai shtet ishte një milion herê më human se diktatura e pakicës, e borgjezisë!

Nuk e fshihte demokracinë socialiste, po ajo ishte një milion herë më e vërtetë e më e mirë se demokracia borgjeze, e cila është demokraci për pakicën, të pasurit borgjezë dhe diktaturë e egër për njeriun e papunë, e pastrehë, e pashkolluar, e pambrojtur! Dhe thonë pastaj se Enver Hoxha ka drejtuar me dorë të fortë. Po, po, ka drejtuar “me dorë të fortë”, po në interes të kujt? Në interes të popullit, jo tê xhepit, jo të pakicës, jo të borgjezisë! Ku janë pasuritë e Enverit? Flisni, po mos shpifni! Ja, po jua them unë : Pasuritë e Enverit janë atdheu, populli, Shqipëria Socialiste, të cilën e llogariste bota! Enverin e llogariste bota! Shtetin e Enverit nuk e komandonin krimi, burgaxhiu, dërgatat nga jashtë! Kishte zot vendi! Enveri disiplinonte edhe natyrën duke respektuar rreptësisht ligjet objektive të saj. S’ka aspak “dritë-hije” për periudhën e gjatë gati 50 vjeçare që ka “sunduar” Enver Hoxha, po ka arritje kolosale në të gjitha fushat e jetës shqiptare në dobi të masave të popullit. Po ka pasur shumê pengesa, vështirësi, të meta, edhe gabime, ama kundër tyre i pari ishte vet Enveri! Lexojini raportet e Kongreseve të PPSH-së të Enverit!

Borgjezia e shteti i saj, reaksioni shqiptar e kanë edhe në gjumë frikë Enver Hoxhën, sa nuk guxojnë të përmendin si një meritë të padiskutueshme të tij as LANÇ-in, meritë që ia ka njohur atëherë, dhe sot gjithë bota fitimtare mbi nazifashizmin! Edhe OKB-ja! Enveri e fitoi luftën me grykën e pushkës, e mbrojti me guxim fitoren e saj në Konferencën e Paqes në Paris, i tregoi botës se vendi ka zot duke denoncuar e dalë nga Traktati i Varshavës, i konfirmoi botës se socializmi mund të ndërtohet e të mbrohet edhe në një vend të vetëm e të vogël si Shqipëria!