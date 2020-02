Enveri sipas kunatit. Tre burra darkojnë dhe flasin për Enver Hoxhën

HYRJE E REDAKSISË – Kadri Cakrani ka qenë një nga eksponentët më aktivë të Ballit Kombëtar.

Auron Tare ka sjellë disa herë në Dita, pjesë nga kujtimet e tij, ende në dorëshkrim dhe të pabotuara.

Kur lexon kujtimet e tij në përgjithësi duket një burrë gjaknxehtë, me edukim ushtarak, shumë krenar për atë që përfaqëson, veçanërisht për origjinën dhe përkatësinë familjare.

Mjaftojnë disa detaje nga publikimi i sotëm për të kuptuar formimin e tij, ai e quan përshembull Marksin “ai çifuti”.

Në shënimet e sotme botuar nga Dita dhe mbledhur nga Auron Tare ai tregon për një takim-darkë me Bahri Omarin dhe Ali Këlcyrën në shtëpinë e Omarit.

Tre burra që darkojnë dhe flasin për Enver Hoxhën ndërsa motra e tij u shërben.

Tre burra, të cilët kishin secili hesapet e tyre me burrin “dy metro që nuk i ndahej fati” sipas kunatit.

Fati i të cilit më pas, dihet.

Këto shënime të Kadri Cakranit botuar nga DITA, e shohin për herë të parë dritën e botimit.

Cakrani është një dëshmitar i njëanshëm, u takon historianëve t’i afrohen më shumë se kaq të vërtetës.

Por gjithsesi, interesant për të kuptuar më qartë Shqipërinë para-komuniste.

******

Nga Auron Tare

Në Maj 1945, James O’Donnell nje oficer i ri amerikan ishte nje prej deshmitareve te pare qe hyri ne Bunkerin e famshem te Hitlerit ne Berlin. Raporti i tij per kete ngjarje lexohet ende me kureshtje nga historianet.

Pasi u largua nga ushtria po ate vit, O’Donell qendroi në Berlin për të drejtuar Byrone e revistes se famshme amerikane Neësëeek.

Ishte nje nga gazetaret e pare qe mblodhi fakte dhe raportoi mbi fatin e Hitlerit dhe Eva Braun, nje prej çeshtjeve te rendesishme qe perplasën Stalinin dhe Aleatet e tij perendimore.

Donell pati nje karriere te shkelqyer ne mediat amerikane.

Si mik i familjes Kenedi pati akses ne Shtepine e Bardhe. Ne fundin e viteve ‘60-te rikthehet perseri ne Berlin. Si amerikani i pare qe kishte hyre ne bunker deshironte ta shikonte perseri ate vend te njohur por tashme ai nuk ishte me. Koha dhe politika e kishin fshire nga jeta e perditshme gjermane. Nuk fliste me askush per kete vend historik.

O’Donell vendosi të kapte sadopak deshmite e fundit nga Bunkeri ku u luajt fundi i tragjedise se Luftes se Dyte. Per çudine e James O’Donell ai mundi te takonte, intervistonte dhe sillte deshmite e 50 deshmitareve te rendesishem qe kishin jetuar ne Bunker sebashku me Hitlerin nga Janari i 1945 e deri ne Maj te atij viti.

Deshmitaret e tij perfshinin jo vetem Ministrin e famshem te Armatimit Albert Speer qe kishte ndertuar Bunkerin por edhe sekretaret, shoferet, rojet, pilotin, sherbyeset, telefonistin, pergjegjesin e makinerive te Bunkerit, Komandantin e fundit te Berlinit Gjeneralin Monke e keshtu me rradhe.

Deshmitare te cilet ne nje menyre apo tjeter deshmonin per jeten ne Bunker jo vetem te HItlerit por edhe te personazheve qe drejtonin ato pak forca gjermane qe kishin mbetur.

Per 5 vjet O’Donell udhetoi neper Gjermani duke zbuluar dhe takuar keta deshmitare te historise.

Libri i tij “The Bunker: The History of the Reich Chancellery Group”, u botua ne 1978 duke sjelle per here te pare deshmite e Bunkerit nga kendveshtrimi gjerman. Libri pati nje sukses te madh por u prit ftohte nga qarqet akademike amerikane te cilat gjykonin se gjermanet si pale e mundur nuk mund te ishin deshmitare korrekte te ngjarjeve historike te asaj kohe.

Por O’Donell e mbrojti me vendosmeri te drejten e pales “tjeter”, pales se mundur: Per te folur, per te shpjeguar kendveshrimet e tyre mbi ngjarjet historike si deshmitare reale por edhe per t’i dhene te drejten publikut per te gjykuar mbi epersine morale dhe historike te Luftes.

Si rrjedhoje e perpjekjeve te O’Donell historia ka ne dore deshmite e jashtezakonshme te deshmitareve te Bunkerit te cilat na japin nje mundesi per te kuptuar me mire dramen e zhvilluar ne Bunkerin e famshem.

Libri i O Donell eshte perkthyer ne shume gjuhe dhe dy filma jane bazuar ne keto deshmi.

E solla rastin e oficerit amerikan si nje ilustrim se sa te rendesishme jane deshmite e pales se mundur per historine. Aq me teper per publikun shqiptar i cili per 45 vjet u manipulua per shume ngjarje historike te cilat nuk kane qene ashtu si na jane servirus nga propaganda e kohes.

“Nje komb qe nuk meson nga gabimet e se kaluares denohet me riperseritjen e saj” ka thene nje njeri i mençur.

Vala e propagandes se diteve te sotme eshte nje deshmi e qarte se ne ende nuk kemi mesuar ta lexojme historine per te mos bere me gabimet e dikurshme.

Ne kete kontekst une me shume deshire vendosa te sjell në DITA per publikun (qe deshiron te lexoje) kujtimet e nje deshmitari te pales tjeter. Pales se mundur i cili perballe historise ka te drejten e tij per tu shprehur.

Kadri Bej Cakrani nje kundershtar i vendosur i komunizmit, armik personal i Mehmet Shehut nje personazh qe luftoi me arme ne dore formacionet partizane, deshmitar i ngjarje te Luftes sigurisht qe duhet degjuar. Jo per te ndryshuar faktin se ai dhe pala qe perfaqesonte zgjodhen krahun e gabuar historik, por per te kuptuar thellesisht ngjarjet e asaj kohe.

Kadri Cakrani kundershtari ushtarak kryesor i partizaneve ka te drejten e tij per te shpjeguar arsyet se perse ai personalisht ishte anti komunist i vendosur, perse u bashkua me gjermanet (te cilet ne syte e aristokracise shqiptare ishin vazhdues te politikes pro shqiptare austro hungareze), perse nuk e besonin politiken britanike e cila kishte ndare Shqiperine ne 1913, perse i mbrojti heberenjte ne Berat, perse nuk pranonte bashkepunimin me forcat greke e te tjera ngjarje historike te periudhes se Luftes.

Personalisht nuk kam asnje dyshim se rreshtimi i Shqiperise me forcat aleate ishte nje prej ngjarjeve me te rendesishme te shek te 20. Rreshtim që e shpetoi Shqiperine nga shperberja territoriale. Kjo merite i takon pa asnje diskutim atyre qe paten vizionin dhe vullnetin per te luftuar dhe ashtu si aleatet fitues ne ate kohe edhe historia sot kete merite ja njeh Enver Hoxhes.

Kjo e vertete duhet thene pa asnje hezitim.

Po ashtu nuk kam asnje dyshim se ata qe bashkepunuan me palen humbese do te meritonin pasojat ashtu si ne shume vende europiane. Kete qendrim e kam shprehur ne shume artikuj apo dalje publike. Por nuk jam dakort kursesi me qendrimin 45 vjecar per te zhdukur cdo gjurme te historise qe bie ndesh me fitimtaret.

Per kete arsye deshmi te tilla jane shume te rendesishme. Botimi i kujtimeve te kundershtarit kryesor te fituesve te Luftes na jep mundesine per te kuptuar me thelle dhe me qarte arsyet e perplasjeve te medha. Por na japin nje kendveshtrim tjeter edhe per ngjarje te cilat shpesh jane turbulluar nga perplasjet politike te pas Luftes.

Kadri Cakrani ka qene armiku personal i Mehmet Shehut te cilin ne 43 e akuzoi si tradhetar te Shqiperise, bashkepunetor te te huajve, vrases te pa bese. A nuk ishin akuzat e Hoxhes te njejta me ato te Beut te Cakranit 40 vite me pas per numrin 2 te rregjimit?

A nuk eshte nje ironi historike qe Lideri komunist dhe lideri ushtarak ballist ne Kujtimet e tyre arriten ne te njejtin perfundim per nje nga udheheqesit kryesore te Luftes?

Historia nuk ka qene asnje here e thjeshte per tu shpjeguar dhe aq me pak per t’u shkruar…

Shënimet e Kadri Cakranit: Darka mes tij, Ali Këlcyrës dhe Bahri Omarit

….Nga Shkurti ‘944 vajtën në qeverinë e Rexhep Mitrovicës si ishte lënë, Koço Muka (zvëndësoi një gjirokastrit Eqerem Çabejin, mbaruar në Wien ky, po që nuk kishte ardhur fare në Qeveri) për arsimin, Kol Tromara, për kulturën dhe Bahri Omari, për punët e jashtme.

Këta u tha që e bënë vetë këtë zgjedhje, dhe për këtë gjë Organizata e Ballit i përjashtonte nga radhët e saj.

Bashkë me Ali Klissurën kishim gjithë ditën në Tiranë dhe erdhi nga pas ditja Bahri Omari, që n’a ftonte për darke mua dhe Ali Beun. Ndënji me ne dhe nga darka vajtëm në shtëpi të Tij, me një oborr e një mën të madh e të xhveshur në mes.

Ishja kurjos për shumë gjëra me Bahriun… Nga kundërshtarët t’onë komunistët terroristë kishte kunatin, vëllanë e gruas, Enver Hoxhën. Një gjirokastrit tjetër që s’të shkonte mëndja kurrë se ish i vëllai i kësaj gruaje të qetë, që sillte pjatat në tavolinë.

Bahri Omari ishte i qeshur atë ditë, se ç’farë punë të jashtme do drejtonte ky Ministër, nuk e kishja fare të qartë. Ali Klissura është i ngadaltë, po i ka romuzet helm, ndërsa unë po shikoja për ndonjë nga djemtë, po nuk kish njeri në dhomë veç ne dhe të shoqes.

– Ku punonte yt kunat, në dhomën tjetër dhe ti këtu, apo jo?

Bahriu qeshi fort.

–Jo po, unë këtej tavolinës dhe ai ku je ti! Hoxhë Halili ka pasur dhe një tjetër djalë, po vdiq. Enveri që mbeti u bë ky që është. Ai nuk ka qënë komunist kurrë dhe rrezik nuk është dhe tani. Ai do të përfitojë sa të jetë e mundur, e kemi ne nga Gjirokastra këtë.

–Kështu lindni ju andej, jo se bëheni, i tha Ali Klissura.

–Pikës i ke rënë Ali Bej, po im kunat nuk ishte i lindur, kështu që u bë! Që i vogël vinte i urtë, po një gjë të thuhej, e bëj unë, thosh. Jo se janë dembelë. Ç’farë bënte, thoni Ju? Ishte akoma shkollar dhe të gjithë mblidheshin këta në sokak, po andej kalonte dhe çupa e Konsullit Grek. Që të të shkonte ndër mënd t’a trazoje, do veje me këmbët e tua tek burgu, pa të ardhur xhandari fare. -I flas unë, tha ky.

Dhe nuk mbaroi llafin se u duk në sokak Aliqi (vajza). Këta djemtë ikën sikur u ra bomba, dhe mëshehur shikonin me zëmër të ngrirë ç’do të ndodhte, pasi mendimin e kishin dhënë ata. Sa u afrua ajo, ky j’U qas dhe duke folur bënë një copë rrugë bashkë. Në fund të rrugës kur do kthehej, ajo pështyti në sokak, dhe ky u kthye për tek shokët. Ata ishin xh’dukur, jo në shtëpi, po bincave nga frika dhe nuk dolën tre ditë. Kur dolën nuk e panë tek vëndi ku mblidheshin, dhe dërguan njërin që e kish afër për të pyetur….

Bahriu pushoi se e shoqja pruri mezetë, ca zogj të s’kuqur me vezë. Po dhe të kish vazhduar, do t’a ndalonim ne se ishte turp. Po Bahriu nuk e kish për gjë.

–Pyetën, po ai ndënji një javë në krevat me qepë e kripë që i vinte Gjylua, e jëma, se xhandari e kish nxirë me kamxhik të tërin.

Bahriu me Ali Klisurën qeshën me të madhe, po unë po mendoja për ndodhinë.

–E di që do të dish më shumë, po unë të mbaj gjithë natën me bëmat e Tij, tha duke qeshur prapë.

–Po fillova unë me të, nuk mbaroj, u hodh Ali Beu, po unë i bëra shënjë me dorë: –Jo! Muhabetin e ka i Zoti i shtëpisë.

Bahriu ktheu godën dhe vazhdoji.

-Kur iku në Francë në shkollë, si e pa që këta shqipëtarët gëdhieshin e ngryseshin mbi libra, vendosi të bënte ndryshe. Mbante çantën, që s’e hapi kurrë, se kështu vajti dy metro… Dhe bëri me dorë nga unë. Unë lëviza pa dashje dhe të dy ata ranë mbi tavolinë së qeshuri, duke kujtuar mendoj unë, se bëra atë, “luaj vëndit”!

–Nuk kish cep të Francës që nuk e mësoji aq vite sa ndënji atje. Ku nuk vente, po gjithë ditën me këto prostitutat e rrugëve rrinte. E pëlqen pa masë për shëmbull Edith Piaf-in. Nuk më mbushet mëndja, që ai i është qepur dhe asaj, kur këndonte rrugës. Hante e flinte tek shokët, që u vinte turp që t’a përzinin. J’a punoi kur Zogu vuri Mirash Ivanajn si Ministër të Arsimit dhe ai pezulloji ç’do bursë dhe tha se ai që studjon dhe nuk e merr shkollën, jo vetëm turpëron Mbretërinë, po nuk meriton bursë. Që atëhere vajti në Belgjikë ku edhe aty fati e përzuri prapa….

Unë nuk po haja. Bahriu ngriti disa dolli, që unë duhet të përgjegjesha, si posti i ri dhe kështu i piva disa shëndete me raki.

–Këta janë familje Gjirokastrite, po që Libohovajt e kishin pajtuar për të bërë duhanin, që nga mbjellja, e deri në grirje. Kështu kishin jo një lloj mijqësije të vjetër, po përgjegjësitë e oxhaqeve për t’a, Dhe fati e solli që konsull të ishte Ajet Bej Libohova. Kështu ky j’a zuri derën se jam pa punë, i tha. E vuri në një punë Ajet Beu, po ky ishte mësuar në Francë me ato të rrugës. Mbeti tek lagje e ciganëve, e jevgave ditë e natë. Një nate u zunë ciganët, të pirë rreth një zjarri, dhe njëri jevg vrau tjetrin. Plasi Xhandërmarija dhe filloi kontrollin nëpër ato shtëpitë e qelbura prej dërrase ku rrinë ata. Ky as nuk ikte dot, as nuk futej në ndonjë vënd e të mëshehej se si do përthyhet dy metro?! E nxorrën nga një dollap i vogël, që mezi ishte futur. Kur e nxorrën dhe e panë që nuk ishte cigan, menduan se ishte ky ishte vrasësi dhe e çuan në Xhandërmarie. Atje thotë ky dipllomati se punoj në Konsullatën Shqiptare. Thërresin Ajet Beun dhe kur i treguan ngjarjen, i ra pika. Aman e të keqen, të puthça këmbën e ç’nuk i tha, dhe Konsulli e para lajmëroi se në rast përsëritje nuk do të dilte më nga burgu.

Për këtë i gjeti një punë që shokët e Tij që kishin rrudhur trutë mbi libra e kishin mësuar shkollave, mund të merrnin 10 herë më pak. Ishte një pasanik, tregëtar që kishte ç’do gjë dhe nuk kishte titull fisniku. Për këtë bije në muhabet me Ajet Beun dhe ky j’a bëri punën të mbaruar. Një të biseduar me Mbretin dhe erdhi titulli Shqipëtar.

Po ky miljonjeri e kishte hallin të vente në pritjet e Mbretit të Tij, po si fisnik “shqiptar” duhet të mësonte edhe shqip. Këtë punë të vështirë j’a japin t’im kunati dhe ky e dinte frëngjishten ujë, se sokakëve të Tyrej kaq vjet. Nga që ishte tregëtar, bridhte botën dhe ikte ai me muaj të tërë, ky imi vazhdonte rrugëve vakancë. Ngrihu në drekë, shiko gazeta, dil nëpër qytet dhe një ditë i zë syri një njoftim se Mbreti kishte një pritje të madhe, me konsuj e ambasadorë, me fisnikë, si i bëjnë Mbretërit. Pse s’vete dhe unë në pritje, thotë me vete ky, Ai që ka marrë titullin, nuk është, dhe kështu vete unë.

Vete vishet shik, nga ato që të japin me qira dhe taksisë, e tek Pallati Mbretëror. I hapën derën me nderim e temena dhe ngjiti shkallët serbes dhe po hiqte kapellen cilindër dhe dorashkat e bardha në para sallonin Mbretëror. Magiordomi e pyeti se nga vinte dhe kush ish, dhe ky ngeci. I pari që i erdhi nëpër mënd, ishte Mbreti i Tij, Zogu. Frëngjishten ujë ky dhe i thotë se është i biri i Mbretit të Shqipërisë. Magiordomi përplasi atë shkopin e bronxtë në sheshin prej mërmeri duke folur me zë të lartë, që në sallon të dëgjonin për të ftuarin e radhës: Shkëlqesia e Tij, Princi i Shqipërisë!

Atëhere gazetarët që rrinë në atë vënd, e shënuan dhe po gumëzhinin, sa ky i dëgjoi. Ata po thoshin me zë të lartë, se Mbreti i Shqipërisë është beqar, dhe nuk ka mundësi kjo gjë. Rojat u afruan se mos ishte ndonjë atentator apo vrasës, dhe këtij j’U kujtua Ajet Beu dhe burgu. J’a futi vrapit duke lënë nam, sa e kapën. Këtë herë nuk i doli para sysh Ajet Libohovës, po trenit dhe në Shqipëri.

–Dale, Kadri Bej, mos u lodh kaq shpejt, më tha Ali Beu dhe Bahriu qeshi prapë. Unë kishja ngrirë me pirun në dorë.

–Jepi, tha i zoti i shtëpisë, dhe unë vazhdova të ngulja pirunin kot nëpër meze. Sa vuanim ne në Akademinë Ushtarake duke u hequr xvarrë për t’u bërë njerës, dhe këta me zanatçinj e bujqëria ishin të pa përgjëgjshëm ndaj vetes dhe vëndit që i dërgonte! Nalova se doja të dëgjoja Bahriun.

-Këtu sa vete në Tiranë, tjetër fat, e caktojnë në Korçë, në Lyce, repetitor. Atje ai i bënte paratë avull dhe një ditë Hoxhë Halili dhe e jëma Gjylua i bëjnë shkresë Drejtorisë në Lyce, se duhet t’a kish rrogën të vogël, që mezi i del. Shtëpisë, asnjë kacidhe! Ne nuk jemi për punë dhe po vdesim për bukë, atë kemi, prandaj shikoheni punën e këtij. Për rrogën e kishin llafin.

Se ç’i dhanë dhe ca punë të tjera në Lyce dhe i rritën rrogën, po ai mbeti, po ai. Pleqtë i ndihmonte Farija, ime shoqe. Punën e bën gomari dhe tagjinë e ha kali!

Bahri Omari qeshte me Ali Klissurën dhe tha, se të mbaj jo një, po dy netë me bëmat e Tij. Vura dhe unë buzën në gas, as vetë s’e di përse.

–Po kur nuk kish qënë në Shqipëri dhe në të kaq pak kohë të bëjë kaq vënd, sa do të ketë ndihmën e të birit të Shehut, prapë nuk shpjegohet dot! Edhe ti do t’a kesh ndihmuar orë e çast, se vështirë të mendohet kjo lloj intrige. Ai duhet të ish në ndonjë shkollë ushtarake Austriake dhe atëhere po do kish llafe, j’a rregullonin të tjerat. Po Franca i prishi jo vetëm Francezët, po dhe gjithë dynjanë këtu e 200 vjet përpara. Sot shikojeni vetë! Ruajna Zot nga rrugaçët e Francës!

–Të thashë se Komunist nuk ka qënë ndonjëherë, po e ndjente erën e re dhe si aventurjer që është, i futet ç’do gjëje, vetëm të fitojë! Këtu në Tiranë, me të hyrë Italija, u bë tregëtar.

Këtë radhë qeshi Ali Beu gjatë.

–Nga ajo që den babaden këta si fis i kanë bërë duhanin Libohovajve, edhe këtij i ishte mbushur mëndja se kish njohje dhe mund t’a bënte këtë gjë. Po Libohovajt kishin vetëm për të bërë duhanin e Tyre, ndaj ky gjeti më të madhin që bënte duhan, jo vetëm për vetë, po e nxirrte dhe jashtë. Kjo ishte familja e Aqif Pashës dhe tani i vetmi djalë është Ibrahim Biçakçiu i gjatë, që e ka tani në dorë këtë gjë. Nuk u mor më me arsimin dhe i tha Ibrahim Beut se ky kishte njohje në këtë gjë me breza, dhe tani e punonte duhanin e Libohovajve, se ishte i shkolluar në Francë, bënte tergëti me Itali e Francë me duhanin, e plot gjëra të tilla. Ai e besoji dhe nga disa njerës e bënin këtë punën e çuarjes në Itali, ky e bindi se nuk kish nevojë për kaq njers. I mbyllte ky të tëra!

I hodhi në dorë edhe çuarjen e duhanit në Itali, edhe futjen e cingarëve këtu, dhe ky e kishte të gjithë shpërndarjen dhe shitjen në Shqipëri. Shqipëria po ishte bashkë me Tokat e Lirume, pra në Kosovë e në ç’do vënd, kështu që ishte hapur dhe andej. I prishte mëndjen Ibrahim Beut dhe u bë me para të madhe nga hiçi.

Korçarët, po i njihte që në Lyce dhe bënte si Komunist prapa Tyre, se Komunist atëhere ishte një gjë e re e pa dëgjuar, si të them, si moda e re! Këtu vinte me shokë, jo si ata që the, po me profesorë Korçarë, me Koço Tashkon, për shëmbull. Kur j’U mbush mëndja se edhe Komunistët Shqipëtarë mund të ishin të rëndësishëm, dhe duhet të kishin Partinë e Tyrej, ky i merrte vesh të gjitha dhe me që Grupi i Korçës i Komunistëve ishte më i vjetëri, ky veshët ngrehur. Kur thanë se duhet një përfaqësues nga Kominterni, për të bërë të ligjëshme një Parti, këtij i iku fati, se shkoi në Itali për të marrë nga Italjanët, Koçua. Kur erdhi pa gjë me vete, u vajti mëndja tek EAM-i, po ata ishin në luftë dhe nuk bëhej. Vajtën, se me të lypur e bënë Partinë këta, tek Partia Komuniste e Titos, në Jugosllavi.

Këtu i filloi fati që nuk i ndahet kurrë. Ata i thanë se kishin për të dërguar, por një anëtar të Komitetit Qëndror të Tyrej e kishin të internuar tek ne, në Shqipëri. Paratë i kishte ky, dhe vajti e nxorri, se nga punonin në një kanal andej nga Peqini dhe e morën, se kush i numëroi të internuarit? Ai ishte i huaj, Malazes, dhe hë se do vijë prapë tha xhandari që i ruante, se nuk di rrugën! Pastaj i pruri këtu tek unë…

Unë lëviza prapë vëndin. Bahri Omari qeshi gjatë me gjithë Ali Beun, po unë doja t’a dëgjoja të gjithë ndodhinë.

–E pruri tek t’y Jugosllavin?!

–Jo, po natën besoj, në bincë bënin mbledhje. Mbase dhe ditën kur nuk ishja unë.

-Atëhere ka qënë Komunist dhe i modës së vjetër bile, thashë. Ali Beu ngriti kokën. –A s’bëri të njëjtën gjë dhe ai çifut që ç’piku Komunismën që në shekullin tjetër?

Bahriu vuri duart nën mjekërr.

-Të gjitha ato gjëra që i dinte Berti, miku im në shkollë për Komunismën, m’i thoshte mua natën në kapanon kur binim të flinim. I jati ishte profesor, por Komunismën e njihte me rrënjë dhe i sqaronte të këqijat. Kjo forcohej shumë me atë që pagoji në Munchen Gjermanija me Sovjetët. Po ata shikonin Marxin, nga një si punë gazetari, vente nëpër këto mbrëmjet e Aristokracisë, e lejonin si gazetar apo tjetër gjë, nuk e di. Atje në qytetin e Tier flitet për muzikë dhe vallëzime dhe balerina numër një, ishte një Aristokrate që këti babaji me mjekërr nuk i hidhte sytë. Ajo ishte e motra e Ministrit të Brëndshëm të Westfalisë, një shteti Gjerman, po Marxi për këtë u martua me të. Kish polici të vinte tek Xheni, pra tek motra e Ministrit?

Këtë herë qeshëm të gjithë.

Ali Beu j’a ç’karkoji si me të qeshur Bahriut në kurris. –Dhe ti flije lart në katin e dytë!

Ai nuk po pushonte së qeshuri. -Më duhet t’a mbaja veten se ai duhej rrahur në shtëpinë e Tij, po kishja pranuar të ishja mysafir.

-Zot na ruaj nga rrugaçët e Francës, i thashë prapë, gjë që tregonte se i Zoti i shtëpisë duhet të vazhdonte bisedën.

-Nga që nuk binin dakord këta, Jugosllavi tha se nuk mund të lëmë Partinë Komuniste pa ngritur, dhe sa t’a gjeni Ju se kush do të vihet, jam unë në krye që do kujdeset. Kështu e bënë. Jugosllavi vetëm kryetar e këta Shqipëtarët anëtarë. E pa mundur të virej njeri dhe për këtë vunë njërin që s’ishte fare, se e kishin internuar, një Shkodran, dihet që të bënte ç’do gjë vetë malazezi. Po u duheshin bërë edhe nëpër fshatëra ca komunistë, kështu i vajtën Babë Myslymit me para në dorë. Ai s’mund t’i ndiqte, pse ishin komunistë. Fundja edhe ai nga Beogradi kishte ardhur për të bërë luftë! Tani e ke si ty, – qeshi Bahriu.

–Jo, si Ali Beu, se këtë kam komisar, thashë unë dhe luajta vëndit.

Ngrita godën për një dolli, po mezi po e mbaja nga një zëmërim që më hipi pa pritur.

-Luftën j’a bën i biri i Shehut, sepse xhaxhaji im që më ka rritur, po dhe më pastë në qafë mua dhe Shqipërinë, Bektash Beu më doli para atë ditë që desh e vrava!

–Prapa Jugosllavëve ky, se erdhi dhe një tjetër për ndihmë.

Këtu mua m’u errën sytë pastaj m’u zbardh pamja si me pluhur Munchen-i, po Bahriun dhe Aliun vetëm i dëgjoja. E mblodha veten, se nuk doja të mos dëgjoja këto që Nasjonalistët Shqipëtarë i kishin bërë si një lojë fëmijësh dhe tani qeshnin.

-Ata e urdhëronin Partinë dhe bënë Frontin në Pezë, po vjet bënë dhe Shtab, me Abas Kupin brënda. Shtabi ishte i luftës dhe Jugosllavët e shpunë Komisar. Myslym Peza rri fshatrave të Tiranës, në Korçë j’a bën punën i biri i Shehut, kështu që ky hargaliset me çupat e Institutit “Nana Mbretëreshë”, bashkë me Englezët.

-E shpëtoi Bektash Beu Mehmet Shehun, le të livadhisë yt’ kunat tani, që s’di si mbahet pushka, thashë tërë inat.

–Operasjoni Gjerman është i thellë dhe Komanda do që t’i kapë me ç’do kusht Shtabin e Tyre, me Engles dhe Sërbët aty, tha Ali Klissura dhe fshiu gjyslykët.

–Po, tha Bahriu.

E shoqja pruri të tjera pjata, po që unë nuk kishja trazuar të parat.

–Kanë ikur nga anët e Elbasanit dhe po nuk do ngrinë në këtë dimër, do t’i kapin Gjermanët.

–Dhe ti do t’a shpëtosh prapë, i tha ashtu qetë Ali Klissura.

Ai qeshi duke thënë se do t’i lajë vetë të gjitha.

–Po kjo që thua është vet vrasje me këtë njeri, hyri prapë në bisedë Ali Klissura, se vërtet shpëtohet një njeri i hajrit, po jo ai!

-E po ai s’ka njeri dhe pastaj nuk do vritem me kunatin unë!

-Atëhere e ke bërë hak të të vrasë ai, ndërhyra tani që u kthjellova.

–Jo, jo, nuk e bën atë me mua ai, tha Bahriu duke qeshur.

–Jo se s’kuptoj unë, po nuk kuptohesh ti Bahri Gjirokastriti, i tha Ali Beu dhe u ngritëm për të dalë.

Palltot i veshëm në koridor, se përjashta ishte mesi i natës dhe ngricë.

Zbritëm shkallëve dhe Bahriu po n’a përcillte për në maqinë. Në fund të shkallëve ndalova tek trungu i errët i mënit në avlli.

–Ma trego dhe bincën, se n’a tregove gjithë ato ndodhi, thashë.

Shkoi përpara neve dhe hapi një si derëz të ulët, që më bëri të për thyesha për të hyrë. Ndezi dritën dhe një bincë a kat përdhes i zakonshëm u ç’faq para syvet, që kishte ca karrige me pluhur njëra mbi tjetrën, e ca mbi një tavolinë të vjetër që kishte bërë një punë më shpejt se në Rusi. Kur Korçarët e ditur, të shëtitur dhe patriotë sollën Komunismën me dëshirë, duke mbushur burra e gra Brigadën e Mehmet Shehut, dihej që pjesën tjetër e bëje kope kur të doje!

–Uro të mos fitojë ndonjë ditë yt’ kunat Bahri Omari, i thashë me vrer në gojë, se do mallkosh ditën e lindjes!

Ai qeshi prapë, po nëpër natë, dëgjohet zëri shumë.

–Atë sikur e kanë zënë Gjermanët tani, Ju thoni dokrra!

-Ti qofsh Zoti Ministër me ato që ke bërë, i tha Ali Beu dhe u ndamë, unë errur sytë, Ali Klissura i mërzitur dhe Bahri Omari, duke qeshur.

Nuk kishin kaluar disa ditë dhe këtij j’U mbush mëndja se ishte dhe Ministër i Brëndshëm, jo i Jashtëm, dhe për ato çështje që dilnin, shkoi në Vlorë, edhe sepse Vlora dominohej nga Nasjonalistëve. Po nuk përtonin të vinin Komunistët në ditë pazari të veshur si fshatarë dhe zbrisnin në Vlorë dhe tek Pazari i Xhamisë para Gambinos. Aty i bënin ç’këmbimet, trakte e bomba, kur burgu vetë ishte ngjitur me pazarin. Në një rast që kishin çuar tek Gjermanët ndonjë informatë, ata nuk njoftuan as Prefektin e as Xhandërmarinë, që vareshin nga Qeverija e Tyrej. Patrulla me tabellë në qafë drejtohet nga Pazari dhe në mes të 1000 njerësve qëllojnë befasisht me automatik dhe vrasin një grua dhe disa djem fshatarë. Popullata që ishte në Pazar iku me vrap dhe u tha se Gjermanët i kishin vrarë gabimisht edhe gruan fshatare, edhe të tjerët.

Ata i lanë tek muri i xhamisë që të tmerrohej mileti, dhe si nuk vranë të tjerë mes gjithë atyre njerësve, kishin informatë të saktë se edhe gruaja dhe të gjithë që i lanë të vrarë. Kishin ardhur të veshur si fshatarë me ajo çitjane, po që ishte nga Vlora. Kishin në trasta bomba Engleze, që nuk kishte asnjë mundësi t’i kishin marrë në Vlorë, po në Dukat që kalonte ky lloj armatimi. Këtë herë do t’i hidhnin në ndonjë aksjon në mes të pazarit me sa duket.

Në pikun e terrorit të 943 vranë sa e sa në Vlorë, si Azis Sharrën,një nga të rinjtë kryesorë të Ballit dhe më dukej delikate që Qarkori i Vlorës thosh se Vlora është vetëm me Nasjonalistë.

Edhe këtë Shkurt 944 terrori në Vlorë bënte punën e Tij dhe Bahriu shpëtoji kot, se e zuri plumbi në dorë…

*****

