Epigrame për pushtetarë dhe zagarë, për politikanë dhe sharlatanë!

Edi Ramës

Kishe mundësi që për së gjalli,

t’i ngrije vetes përmendore,

s’e dimë nga halli a nga malli,

pse futesh shpesh në rrugë qorre?!

Monika Kryemadhit

Në Bin La Deni do qe femër,

s’do qe një lule tek livadhi,

për sinonim kam veç një emër,

zonjën Monika Kryemadhi!

LSI-së

Rrugën e saja e filloi,

si strehë e shokëve dhe e fisit,

po pak nga pak degradoi,

si varianti shqiptar i ISISIT!.

Sali Berishës

Ke qënë ti për Shqipërinë,

një ujk-një kryetradhëtar,

ta bëja unë Drejtësinë,

thjeshtë do të varja né litar!.

Lulëzim Bashës

Je kalama dhe i papjekur,

je për të lojtur me kopaçe,

të bësh të fortin je përpjekur,

po të kanë shkrirë si tollumbace!

Gazmend Bardhit

Nuk e fsheh dot idiotësinë,

dhe një enigmë je për mua,

pse je kështu-njerëzit s’e dinë,

një gjysmë burrë dhe gjysmë grua!

Jozefina Topallit

Nga ty s’ka pasur më të ndyrë,

në sharje ishe plot talente,

çudi-je bërë kaq e mirë,

sa të mendojnë si Presidente!.

Ballën do kapje ti prej zhelesh,

do vrisje me një plumb pas koke,

tani si kone përkëdhelesh,

por i rëndon ti kësaj Toke!.

Gramoz Ruçit

Ti burrërinë e ke prej famës,

një shtyllë e fortë je dhe tani,

po s’di pse urë i bëhesh Ramës,

ja miraton çdo marrëzi!

Shpëtim Idrizit

Nuk di ç’të them tamam për tyja,

se asnjëherë s’të dihet caku,

plot qesharakë ka Shqipërit,

po ti je krye qesharaku!

Partisë Socialiste

Me ty humor s’mund të bëj dot,

se do më tallte gjithé bota,

se ti ke mbetur jetë e mot,

hambari më i madh me vota!

Erion Velisë

Nuk je një djalë për t’u tallur,

këtu ke bërë një mrekulli,

të gjithë Lulashëve u’a ke kallur,

dhe do t’u’a kallësh përsëri!

Etilda Gjonajt

Ti je ministraja më brilante,

që Rama ka në qeveri,

plot dituri dhe elegante,

dhe një emblemë në drejtësi!

Agron Dukës

Nuk po të them tek Socialstja,

Kusho-të kthehesh përsëri,

shpesh të kam thënë:

“Ik nga SHQUPISHTJA”,

se ajo hale s’është për ty!.

Nga miqtë e tu që ke tani,

ende me gjak e kam këmishën,

sa nuk pëlcas-o kushëri,

kur të shoh ngjitur me Berishën!

Dritan Lelit

Rama ka bërë zgjedhjen e duhur,

dhe ti shpejt ja more dorën,

pastrove baltë edhe pluhur,

Tiranë të Dytë e ke bërë Vlorën!

Sot po të mburr se ke bërë punë,

por thellë e thellë më bren dyshimi,

Rama do shohë se të mburr unë,

edhe të heq nga konkurrimi!

Vangjush Dakos

Për ty ka shpifje të stuhishme,

qëllimi-të mos konkurosh,

se di formulën e magjishme,

përsëri Durrësin ta fitosh!

Arben Dukës

Gjithë dekoratat e vendorëve,

unë i kam marrë që ç’ke me të,

por si armik i puthadorëve,

nga Presidenca s’kam asnjë!

Plot individë si për të tallur,

ka dekoruar Njëshi i Shteti,

i krahasuar me ata,

do isha “Nderi i Planetit!”

Sajmir Tahirit

Ke mbrapa gjithë një zagari,

edhe gjithë llumin e këtushëm,

po në Tiranë e Shqipëri,

je Një i pazëvendësueshëm!

Dy vite plot Prokuroria,

me bukë në trastë të është qepur,

po trapin do të rruajnë Tyja,

se asnjë provë s’të kanë gjetur!

Erion Braçes

Nuk të kam dashur dhe s’të dua,

dikur ke qënë një shërbëtor,

mban mend se ç’turp shkrove për mua,

kur ishe kryeredaktor?!

Jo nuk i re anëse anës,

o sinonim me kokoroçin,

unë-”Kuestori i Tiranës!”,

do asgjesoja Spartak Poçin!

A.DUKA