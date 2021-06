Epopeja e Çerçiz Topullit (II)

Nesip Kaçi

(Sipas librit Bajo e Çerçizi, shkruar nga nipi i tyre Bajo Topulli i ri)

(vijon nga numri i kaluar)

Pas një pushimi, trumpeta i thirri ushtarët me grupe sulmi në luftë, ajo filloi më e rreptë. Ky sulm i fuqishëm i turqve u prit me një zjarr preçiz e të fuqishëm nga ana e çetës. Zjarri i tyre i përpiktë, gjakftohtësia e Çerçizit, manovra nga një poziçion në tjetrin e, sidomos zjarri me gjashtoren e dhjetshen e Çerçizit, e ndalën përsëri sulmin e tyre, duke lënë edhe tre të vrarë e shumë të plagosur. Çeta bëri që armiku të mos përparojë as 10 metra. Armiku, si e pa që edhe ky plan dështoi dhe nuk u solli dobi, i lodhur dhe i drobitur, i lagur nga shiu që vazhdonte të binte, filloi të mashtrojë çetën duke i tërhequr ushtarët e tij nga fronti grupe-grupe, por duke mos e ndalur aspak hapjen e zjarrit.

“Ah!. Dhe sot e sjell ndërmend tmerrin e madh që ndjeva kur pashë Çerçizin që t’i derdhet gjak prej ballit, shkruan Gramenua. I them : Ç’na bëre, na preve krahët, pse nuk i dëgjon këshillat e mija, po të gënjyen turqit deri sa të plagosën. Ai, duke fshirë gjakun më thotë : Mos u dëshpëro, o Mihal, se nuk jam plagosur, po një ciflë guri më goditi”. Në këto luftime shumë të ashpra u plagos rrëndë Myftar Axhemi nga Gjirokastra, i cili, megjithëse i plagosur dhe plaga i rridhte gjak, mauzerin nuk e lëshoi nga dora. Kur plaga zuri të ftohej, u lutej shokëve që të mos e linin në dorën e armiqve, port a vrisnin vetë !

Komanda e taborit bëri ndërrimin e trupave me forca të freskëta, të cilat hapën zjarr të dendur në drejtim të haurit dhe me disa grupe ushtarësh filluan t’i marrin krahët çetës. Por edhe ata dështuan nga zjarri i fortë e préçis i Zemanit dhe i Mihalit.

Në orën 17.00 turqit, kur e panë se plani i tyre nuk do të realizohej, qëllonin rrallë dhe tërhiqeshin për në fshat. Atje erdhi dhe prefekti i Gjirokastrës (Mytesarifi) me oficerë të ushtrisë e policisë, me mjekë për t’u dhënë ndihmë të plagosurve të shumtë. Luftëtarët e çetës i panë dhe mund t’i kishin vrarë shumë lehtë, por nuk e bënë. Duheshin kursyer forcat dhe municionet për përleshjen e drejtpërdrejtë. Ndërkohë turqit filluan të shtinin përsëri dhe luftëtarët e çetës, mbasi i thirrën që të tërhiqeshin, u detyruan të përgjigjeshin me zjarr, duke lënë edhe tre të vrarë të tjerë. Atje Çerçizi nuk ia fali tradhëtinë edhe spiunit, Vehip Xhaferri, i cili e pagoi tradhëtinë me një plumb në ballë.

Për të nxjerrë çetën nga rrethimi, nga hauri, Çerçizi dërgoi më përpara Zemanin dhe Asllanin, për të gjetur shtigjet se nga do kalonin, nga do të dilnin. Kështu, duke marrë Myftar Axhemin në krahë, kaluan brënda përroit për të humbur gjurmët. Daljen nga rrethimi ua bëri më të favorshme edhe errësira e natës që po binte. Rrugë pa rrugë, mbërritën në kodrat e Dino Çiços, ku u strehuan në kasollen e Shahinit (romit), i cili i priti me bujari e guxim luftëtarët. Ai u tha se të gjithë ju dinë se jeni të vrarë. Atje u çlodhën, pinë cigare dhe hëngrën bukë. Mihali i lidhi plagën Myftarit, e cila nuk ishte e rrezikshme, mbasi plumbi nuk e kish shpuar thellë, por sidoqoftë duhej doktori.

Lufta e Mashkullorës vazhdoi 12 orë dhe i shkaktoi armikut, përveç humbjes nga ana morale e politike, edhe shumë të vrarë, rreth 18 veta dhe shumë të plagosur, disa prej të cilëve, më vonë vdiqën nëpër spitale, kurse nga çeta e Çerçiz Topullit, mbeti i vrarë vetëm Hajredin Tremishti.

Jehona e kësaj lufte u ndje brenda dhe jashtë Shqipërisë, por edhe në Stamboll, që nga qeveritari më i lartë e deri tek Sulltani. Lufta e Mashkullorës shërbeu si një shkëndijë për intensifikimin e mëtejshëm të veprimeve luftarake jo vetëm në Jug por edhe në Veri të Shqipërisë.

Nga kasollja e Shahinit, çeta guxoi dhe kuturisi me rrezik e u fut në Gjirokastër, se veç të tjerash, kishin nevojë edhe për mjekimin e të plagosurit, Myftar Axhemi. Hynë në Gjirokastër, po kush i priste, kush mund t’ua hapte derën. Forcat ushtarake dhe xhandarmëria turke ishin bërë si të tërbuar nga vrasja e binbashit dhe e ushtarëve në Luftën e Mashkullorës. Në shtëpinë e Topullarëve kursesi nuk mund të shkonin, ajo ruhej e përgjohej prej hafijeve. Po kaq e rrezikshme ishte nëse do të trokisnin në portat e farefisit, që ruheshin e përgjoheshin nga turqit e veglat e tyre. “Trokitëm e trokitëm, në shumë dyer, trokitëm edhe te kushërinjtë,shkruan Mihal Grameno, por asnjeri nuk na qaste brënda, se dënoheshin me vdekje e me djegie. Por u gjend një burrë që na futi brenda, Resul Berberi, një burrë i varfër por i mirë, i cili na priti me ato që kishte”. Atje pastaj shkuan motra e Çerçizit, Bakua, me Arzikon, nëna e Myftarit, të cilat u çuan luftëtarëve të ngrëna, opinga, rroba e fishekë. Gëzim i paparë kur i panë të gjallë. Pasi siguruan Myftarin te Sakua dhe ia rekomanduan doktor Dinos për shërim, me t’u ngrysur, luftëtarët u nisën për në Luvinë, në çiflikun e Refik Budos. Atë natë fjetën në Derviçan, në shtëpinë e Thomait, burrë i mirë, një bujk dhe mik i familjes Topulli, i cili i mbajti fshehur dhe ditën e nesërme, e në të ngrysur çeta u nis për në Luvinë, në një pyll afër manastirit. Lidhjet çeta me “Komitetin” e Gjirokastrës i mbante me anë të Hetemit dhe minoritarit trim e patriot, zemërndriturit Polizoi Gjini nga Vanistra, i çili u sillte letra e para nga familja Topulli. Shtëpinë e Polizoi Gjinit Çerçizi e kishte bazë të sigurtë në Vanistër. Djali i tij, Miho Gjini, shok i Jonus Topullit, ishte i vetmi që e dinte vendin e ndodhjes së çetës së Çerçizit. Luftëtarëve të çetës një ndihmë të madhe me ushqime u jepnin patrioti Halim Karagjozi, kushëriri i Topullarajve dhe Refik Budua, nëpërmjet barinjve të tyre, por edhe disa dropullitë, miq të familjes Topulli, të çilët i informonin përgjithçka, sidomos për lëvizjet e ushtrisë turke.

***

“Faik Konica, është ikonë e kombit shqiptar, gjuha shqipe për Konicën është kryesimboli dallues i kombit, shkruan Prof.Dr. Agron Fico në shkrimin “Universi i Konicës”, kjo ishte filozofia atdhetare e Konicës që e nxiste dhe ia frymëzonte përpjekjet për krijimin e një gjuhe të përbashkët shqipe.

Tani në mënyrë të natyrshme lind pyetja: Po atëhere pse Faik Konica në gazetën “Albania” Nr. 8, 1907 shkroi artikullin “Bajo Topulli dhe politika e assassinatëve”? Assassinat, që është frëngjisht, në shqip përkthehet: vrasje, krim. Mbrojtja e atdheut nuk është krim, është detyrë e cdo shqiptari. Përgjigjia duhet të jetë kjo: Ky Faik Konicë gjenial, në këtë rast, ka bërë një gabim gjenial, ai atë ditë që ka shkruar këtë artikull, ngjarjen nuk e ka analizuar dhe as gjykuar drejt nga pozitat e shqiptarit. Gjërat duhen thënë ashtu si janë, çdo zbukurim, çdo lehtësim nuk ka kuptim. Por duhet thënë se dhe vetë Konica e ka kuptuar këtë gabim kur shkruan: Unë jam një shqiptar aq i ftohtë dhe aq i humbur dhe një njeri me ndjenja aq të poshtra, sa që nuk kam qënë i zoti të kuptoj madhërinë e Bajo Topullit. Dhe më poshtë Konica, duke folur për mundimet Bajo Topullit për të zgjuar ndjenjat kombëtare të popullit, shkruan: Po edhe punët e rrepta ndofta nuk janë pa të mirën e tyre, kryengritja e tij i bëri njerzit (është fjala për pushtuesit) të mejtohen dhe ta unjin pak guximin e tepërt… Palla e Bajo Topullit u zhvesh për t’i vënë kufi tepërimit të të tjerëve, armiqtë nuk i mban as njerëzia e as nderi, po mund t’i mbajë forca dhe frika. Ja vijimi i artikullit të tij: Po s’dua t’i lë këndonjësit në besim se unë jam një kundërshtar i verbër i Bajo Topullit. Një besim i tillë do të jetë shumë i lajthitur (i gabuar) Më parë dua të them se Bajo Topullin nuk e njoh por ca miq, nga ata që i nderoj më tepër (bëhet fjalë për Fan Nolin-B.T.), më folnë për Bajo Topullin me lëvdata të veçanta, si një patriot i zjarrtë dhe i mënçëm.

***

Patrioti Kristo Luarasi, nëpërmjet një letërkëmbimi me një shokun e tij, që mban datën 1 nëntor 1906 shkruan : “ Bajo Topulli, që ish i pari kryengritës me vepra në Shqipëri, që shkoi në Kolonjë, Labëri, Çamëri, Elbasan, Manastir e Dibër, dhe që vrau dhespot Fotin, po bashkon shqiptarët me idenë kombëtare…” Ndjekjet e qeverisë, porositë për kapjen e Bajos me çdo kusht, e vështirësuan vrullin e patriotëve brenda. Këjo situatë e detyron çetën të shpërndahet dhe një pjesë, me Bajon dhe Çerçizin, mendonin të shkonin në Sofje, për të përballuar vështirësitë e momentit, ashtu dhe për të zgjeruar lidhjet me patriotët e shoqërive në mërgim.

Për kokën e Bajo Topullit ishin vënë shuma të mëdha parash nga qeveria turke. Pasi siguruan në Gjirokastër para hua, 32 lira ari tek kushëriri i tyre Ismet Karagjozi, Bajua dhe Çerçizi, duke marrë me vete edhe trimin Zeman Mashkullora, me ndihmën e patriotit Nazif Hadëri nga Palavlia, nëpërmjet një anijeje u nisën nga Saranda për në Bullgari. Kristo Luarasi, do të njoftonte pak më pas, se “Bajua ishte një shqiptar që nuk gjendet, ka ardhur në Bullgari për të përgatitur një kryengritje të madhe në të katër anët e Shqipërisë. Në fund të letrës Kristo Luarasi ngrë lart meritat e Bajos”. Po nga një letër e Kristo Luarasit, mësohet se gjatë kësaj periudhe Bajua shkon edhe në Bukuresht, i dërguar me mision që t’i zgjojë edhe atje shqiptarët për të bërë përgatitjen e kryengritjes së përgjithshme”.

Bajo Topulli nga Sofja i bëri një telegram valiut të Janinës, Sejfulla Pashës, ku i thoshte: “Ja më lësho vëllezërit dhe të afërmit që ke burgosur në Janinë, ja se të më presësh atje“. Sejfullai me të marrë këtë telegram nga Bajua u tremb dhe i shkroi Stambollit. Nga Stambolli iu përgjegjën se s’është koha të merresh me njerëz firarë. Këtë plagë mos e zgjat. Pas kësaj përgjigjeje, valiu i Janinës, Sejfullai, i lëshoi nga burgu vëllezërit dhe farefisin e Bajos. Qeveria këtë punë e bëri që të mos mahisej puna më tepër. Gazeta “Kombi” në nr 31, datë 31.7 1907, shkruan: “Na shkruajnë nga Janina se më 10 të këtij muaji u lëshuan nga burgu 10 shpirt prej fisit të Bajo Topullit”.

***

Për të patur një ide për portretin e Çerçiz Topullit, kemi një dëshmi mjaft interesante, që na e jep baronesha gjermane Marie Amelie Frein von Goden në librin e saj me përshtypje udhëtimi “ Nga Shqipëria e re “, botuar në Vjenë më 1914. Baronesha Goden nga fillim-vera e vitit 1908, po udhëtonte me një avullore nga Korfuzi për në Sarandë, me qëllim që të njihej me Shqipërinë dhe shqipëtarët, për të çilët kishte dëgjuar aq shumë. Shoqëruesi i saj, Avni beu, befas i tha në vesh : Qënkeni me fat, në bord po vjen një nga prijësit më të famshëm të çetave shqiptare, Çerçiz Topulli. Ai ka bërë shumë për lëvizjen kombëtare, sidomos për t’u mbrojtur nga sulmet e grekëve. Po të dëshironi, mund t’iu njoh me të. Me kënaqësi iu përgjigj baronesha Goden, e çila e portretizon kështu : “Çerçiz Topulli ishte një burrë vigan dhe i ngjeshur, i shkathët dhe i lehtë, me flokë të gjatë ngjyrë gruri, fytyrë të çelët me tipare burrërore, si në të shumtët e shqiptarëve të jugut, por me vulën e dinjitetit vetjak, të një vullneti të fortë dhe të drejtpërdrejtë, gjë që e bënte këtë burrë të mos e harroje lehtë. Kishte veshur një gunë të murme të shqiptarëve, me një kësulë të qëndisur me gjymysh(argjend), ndërsa në njerën dorë mbante një maliher. Plot mirësjellje ai më uroi mirëseardhjen në atdheun e tij dhe pastaj zuri të bisedojë për çështje politike me shoqëruesin tim, duke treguar të dy të njëjtin nderim dhe mirësjellje prinçërore kundrejt njëri-tjetrit. Pak më vonë, kur zbritëm nga avullorja, dikush thirri: Mirupafshim shkëlqesi! Mirupafshim baroneshë ! …, Çerçizi, siç kuptohet, ai nuk mund të zbriste në Sarandë, ai ishte një firar, një kryengritës i dënuar me vdekje nga pushtuesi turk ”.

Emri i Çerçiz Topullit, pas Luftës së Mashkullorës, 18 mars 1908, u përhap në shumë vise të Shipërisë, në Kosovë, në kolonitë shqiptare në mërgim, si dhe në rrethet patriotike të Ballkanit. Fama e tij mori botën e qytetëruar dhe emëri i tij u mësua në disa vende. Kush e ngriti emërin e tij aq lart ? Atdhetaria!. Bota nderon dhe respekton gjithë ata që luftojnë për një ide të lartë, siç është Liria. Kush lufton për liri mbetet i pavdekshëm. Trimëria është një virtyt që nderohet kudo, edhe populli ynë e nderon, por kur ajo vihet në shërbim dhe në funksion të lirisë, të atdheut dhe kombit, ngrihet në përmendore, në monument, siç i është ngritur Çerçiz Topullit në Gjirokastër.

Çerçizi, ishte jo vetëm vëllai i Bajo Topullit, por dhe një nga bashkëpuntorët më të afërt, më të aftë e më aktivë të tij në punën për ndërgjegjësimin dhe organizimin e lëvizjes për krijimin e “Komitetit të Fshehtë për Lirinë e Shqipërisë ” e të degëve të tij, sidomos për krijimin e daljen në malet e Shqipërisë së Jugut të çetave të para kryengritëse.

Çerçiz Topulli lindi më 20 shtator 1880 në Gjirokastër dhe u vra barbarisht nga pushtuesit malazezë natën e 10 korrikut 1915 në Fushën e Shtoit, në të dalë të Shkodrës, bashkë me Muço Qullin (Mustafa Leskovikun). Poeti popullor i këndoi : Të vranë, o Çeço, të vranë, Sërbia me Karadanë, Të tre me palo Junanë, Kullauz Esat Pashanë.