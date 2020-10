Nga Gjon BRUÇI

Kam ndjekur dhe ndjek me vëmendje emisionin “Gjurmë shqiptare” të gazetarit Marin Mema, i cili, në shumicën e rasteve, përmban materiale jo vetëm serioze, por edhe me karakter të theksuar kombëtar. Por në materialin e paraqitur në datën 10 tetor 2020, transmetuar nga Tv – Top Channell, gazetari në fjalë del nga vetja, duke e mbyllur emisionin me një frazë, e cila ia vë në pikëpyetje aureolën e fituar nga teleshikuesit, që ndjekin dokumentarët e tij televiziv.

Në emisionin e datës së mësipërme, bëhej fjalë për “Kryeqytetin e luftës” dhe veçanërisht për “Strehimet e qeverisë komuniste” (siç i emërton gazetari), të ngritura para nëntëdhjetës në malet e Skraparit. Nëpërmjet emisionit, teleshikuesi merr vesh se në këtë vendstrehim të rëndësisë së veçantë, shteti socialist kishte ngritur disa objekte të fortifikuara: Selinë e punës së qeverisë në rast lufte; Vendkomandën e Shtabit të Përgjithsshëm të Ushtrisë Popullore; Arkivin Qendror të Shtetit; Depot me rezervat kryesore materialo-teknike për njësitë e ushtrisë; Tunelin ku ishte vendosur rezerva e Arit të shtetit, etj. objekte ndihmëse, të nevojshme këto për situatat luftarake që mund t’i imponoheshin vendit.

Ligjërimi i gazetarit Mema, kësaj radhe nuk kishin tonin dhe krenarinë që ai shfaq në materialet e emisionit të tij “Gjurmë shqiptare”. Mendova se kjo gjë imponohej nga “hija e luftës” që natyrshëm të përfytyrohet kur viziton objekte ushtarake. Por fraza që ai lëshoi në mbyllje të emisionit, ma zhduku këtë mendim. “Dhe të gjitha këto shpenzime të kushtueshme, – tha gazetari në mbyllje të dokumentarit, – u bënë NË PRITJE TË ARMIKUT QË NUK ERDHI KURRË!!”

Si qytetar i këtij vendi, që kam përjetuar dy periudhat, para dhe pas nëntëdhjetës, “thagmës” së gazetarit, të artikuluar edhe nga të tjerë kur flitet për objektet ushtarake, kam të drejtë t’i kundërvë pyetjen: “ERDHI APO NUK ERDHI ARMIKU QË PRISNIM?!” Në përgjigje të kësaj pyetje, po jap një fakt të thjeshtë, por të vërtetë: Sapo u prishën vendstrehimet e rëndësisë së veçantë në Skrapar, rezerva e arit që ndodhej në këto strehime, u grabit. Kush e grabiti? Miku apo armiku?

Përkujdesja e shtetit socialist për ruajtjen në çdo rrethanë të vlerave morale, dokumentare e financiare të popullit e të vendit, e kishte bazën tek përvoja e së kaluarës. A nuk u grabitën nga pushtuesit e Luftës së Parë botërore vlerat kulturore e historike në Butrint dhe vende të tjera arkeologjike? A nuk u grabit rezerva e Arit të shqiptarëve nga Mbreti Zog, kur iku si hajn, duke e lënë vendin në mëshirën e pushtuesve fashistë? A nuk u grabitën rezervat e tjera të arit dhe vlerat monetare të popullit shqiptar, nga nazistët gjermanë, kur të thyer në kryqe nga Ushtria Nacional Çlirimtare Shqiptare, u larguan nga vendi më 29 nëntor të vitit 1944?

Pikërisht që të mos përsëritej kjo histori, shteti socialist zgjodhi dhe përgatiti vendin e sigurtë, ku përveç drejtimit të shtetit në rast lufte, të ruante edhe vlerat morale, dokumentare e finaciare të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nuk besoj se ndonjë shqiptar me sytë në ballë dhe mendjen në vend, të thotë se vjedhësit e floririt të strehuar në Skrapar, e të “ristrehuar” në Kërrabë, ishin miq. Ata ishin dhe mbeten armiq të vendit e të popullit, ndonëse nuk patën as pupla të zeza si këndezi të fashistëve italianë, e as kryqe të thyer të nazistëve gjermanë.

Marini dhe shokët e tij të moshës, duhet të kuptojnë se armiku erdhi, jo vetëm në vendstrehimet e Skraparit, por në të gjithë territorin e vendit, duke na pushtuar, grabitur e shkatërruar të gjitha asetet kryesore të pasurisë materiale e shpirtërore, që populli ynë pati ngritur në shekuj, e veçanërisht në gjysëm shekullin e lavdishëm të socializmit. Kjo “ardhje”e armikut, apo më saktë ky pushtim i tij, ndodhi pikërisht atë ditë kur skota e lumpenëve shqiptarë, në bashkëpunim e me mbështejen e hasmëve të vendit tonë, erdhën në pushtet dhe u vunë kazmën arritjeve të sistemit socialist, arritje që vërtet ishin të kushtueshme, por ishin të domosdoshme.