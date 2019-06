Erdogan: Nëse SHBA vendos sanksione, edhe ne vendosim tonat

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tayyip Erdogan, në një konferencë për mediat e huaja në Stamboll, përsëriti se blerja e sistemeve rusë S-400 ishte një marrëveshje e përfunduar, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara duhet të mendojnë mirë përpara se të imponojnë sanksione ndaj Turqisë, një anëtare e NATO-s.

“Nuk shoh ndonjë mundësi që këto sanksione të vihen në jetë”, tha Erdogan, duke theksuar se Turqia nuk do të rrijë duarkryq, në rast se sanksionet do viheshin. “Shtetet e Bashkuara duhet të mendojnë për këtë me shumë kujdes; edhe ne do të kemi sanksionet tona”.

Erdogan, gjithashtu tha se do të diskutonte çështjen me Trump në samitin G-20 në Japoni, në fund të muajit.

Turqia ka qenë në bisedime me Shtetet e Bashkuara për muaj me radhë mbi blerjen e planifikuar të Ankarasë për sistemin mbrojtës raketor rus S-400. Uashingtoni e konsideron këtë një veprim të papajtueshëm me rrjetin e mbrojtjes të NATO-s, duke theksuar se mund të komprometojë avionët e saj luftarak F-35 -, një avion që Turqia është në partneritet për ndërtimin e tij dhe planifikon të blejë, si Dita ka raportuar edhe më parë.

Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione ndaj Turqisë nëse nuk Ankaraja nuk heq dorë nga plani për të blerë S-400 nga Rusia. Erdogani ka refuzuar të tërhiqet në mënyrë të përsëritur. Në fakt, të enjten ai tha se dërgesat kanë gjasa të fillojnë brenda gjysmës së parë të korrikut.

Ankaraja ka shpresa se Trump nuk do t’i lejojë sanksionet. Erdogan tha ndërsa ai kishte lidhje të mira me Trump, ai nuk mund të thoshte të njëjtën gjë për marrëdhëniet midis zyrtarëve të Ankarasë dhe zyrtarëve të Uashingtonit.

“Kur kemi bisedime me ata nën Trump, vemë se shumë nuk pajtohen me zyrtarët tanë, dhe një shembull është çështja e S-400,” tha Erdogan, raprton Dıta duke iu referuar mediave ndërkombëtare.

e.ll./dita