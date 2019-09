Erdogan: Nuk presim gjatë për zonën e sigurt në Siri, po s’kemi synime mbi tokën e askujt

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan deklaroi të shtunën se Turqia nuk do të shfaqej tepër e duruar për krijimin e zonës së sigurt, në veri të Sirisë, bisedimet rreth së cilës po vazhdojnë me SHBA.

Në fjalën e tij në ceremoninë e diplomimit në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, ai u shpreh: “Tashmë askush nuk duhet të përpiqet të mashtrojë askënd nën pretekstin e (luftës kundër) DAESH-it, që padyshim është nxitur nga duar të errëta si një projekt. Kjo është luftë për interesa të disa fuqive në rajon. Shqetësimet për sigurinë po rriten gjithnjë e më shumë pas dështimit për të mbajtur premtimet që na janë bërë”.

Erdogan theksoi: “Ne s’kemi më shumë kohë dhe durim për zonën e sigurt që do të krijohet përgjatë të gjithë kufijve tanë në lindje të Eufratit. Nëse ushtarët tanë nuk e kontrollojnë zonën brenda disa javësh, atëherë ne do të vëmë në zbatim planin tonë operativ”.

Kjo deklaratë vjen një ditë pasi kreu i shtetit turk, në ceremoninë zyrtare me rastin e 30 gushtit, Ditës së Fitores, në lidhje me operacionet ushtarake turke jashtë territorit të vendit, theksoi: “Ne s’kemi synime mbi as edhe një pëllëmbë tokë të ndokujt, por njëherësh s’mund të tolerojmë as ata që kanë synime mbi territoret tona, as duart që kërkojnë të gllabërojnë të drejtat tona sovrane dhe as kërcënimet ndaj pavarësisë e ardhmërisë sonë. Qëllimi i vetëm i përpjekjeve që po bëjmë sot në Irak, Siri, Mesdheun Lindor dhe në të katër anët e rajonit tonë, fillimisht është mbrojtja e të drejtave të Republikës së Turqisë dhe pastaj garantimi i sigurisë së popujve miqësorë e vëllazërorë”.

e.ll./dita