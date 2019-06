Erdogani pohon blerjen e S-400 dhe bëhet gati për të kërkuar llogari

Këtë të mërkurë, në një takim me anëtarët e partisë së tij, presidenti turk R.T. Erdogan deklaroi se Ankaraja tashmë e ka blerë sistemin raketor S-400 rus, ianëtarëve të tij të partisë AK, duke shtuar se sistemi i mbrojtjes ajrore do t’i dorëzohej Turqisë në korrik.

Kujtojmë se plani i Turqisë për të blerë sistemin e mbrojtjes ajrore ruse ka qenë shkak i tensionit brenda aleancës ushtarake të NATO-s. Shtetet e Bashkuara dhe anëtarë të tjerë të NATO-s mendojnë se Rusia mund të përdorë sistemin S-400 në Turqi për të spiunuar avionët luftarakë të NATO-s.

Në mënyrë që të deturonte Ankaranë të hiqte dorë nga kjo marrëveshje, Uashingtoni pezulloi programin e përbashkët të ndërtimit të avionëve luftarakë F-35 dhe e kërcënoi Turqinë me sanksione të mëtejshme ekonomike.

Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së në detyrë, Patrick Shanahan paralajmëroi Turqia se do të përjashtohej nga programi i ndërtimit të F-35, nëse nuk hiqte dorë nga planet për të blerë sistemin e mbrojtjes S-400 nga Rusia.

Por presidenti Erdogan tha të mërkurën se qeveria e tij do t’i kërkonte llogari kujtdo që e përjashtoi Turqinë nga programi F-35.

Shtetet e Bashkuara i kanë ofruarTurqisë edhe sistemin raketor amerikan Patriot, me një çmim të reduktuar. Turqia ka treguar interes për këtë sistem, por jo sa të heqë dorë nga kontrata me Rusinë.

Gjatë një vizite në Moskë në muajin prill, Erdogan deklaroi se Rusia dhe Turqia duhet “të forcojnë bashkëpunimin në sferën ushtarake-teknike”.

“Para së gjithave kjo nënkupton dorëzimin e sistemit raketore S-400”, tha Putin para se të sugjeronte se projekte të tjera ushtarake dypalëshe mund të pasojnë.

Megjithatë, Erdogan shpreson të bindë Uashingtonin që të mos e përjashtojë vendin e tij nga programi F-35 kur të takojë Presidentin e SHBA Donald Trump gjatë samitit G20 në Japoni më 28-29 qershor.

“Por më parë, ne do të dëshironim ta diskutonim këtë çështje me telefon dhe ta fillonim bisedën në gjendjen e mëparshme dhe jo në atë ku ndodhemi tani” u shpreh Erdogan në një fjalim televiziv.

Nga ana tjetër, Uashingtoni i ka dhënë Turqisë kohë deri në fund të korrikut për të braktisur marrëveshjen me Rusinë, bën me dije Dita, duke iu referuar mediave ndërkombëtare.

