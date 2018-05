Erdogan,në Bosnje/ Kryesuesi i Presidencës: Zoti ju ka dërguar njeri të drejtë

Kryesuesi i Presidencës së Bosnje e Hercegovinës, Bakir Izetbegoviç, ka thënë në Kongresin e gjashtë të Unionit të Demokratëve Turq të Evropës (UETD) se boshnjakët dhe turqit kanë qenë për një kohë të gjatë së bashku, pavarësisht përpjekjeve për t’i ndarë nga besimi, identiteti dhe krenaria e tyre.

“Kam kënaqësi të shoh flamuj të përzier të Turqisë dhe BeH-së. Ne ishim së bashku për një kohë të gjatë dhe jetuam së bashku, luftuam së bashku. Për herë të fundit boshnjakët mbrojtën Turqinë në Çanakkala si atdheun e tyre”, tha Izetbegoviç.

Ai u tha të pranishmëve se “pasi historia na ka ndarë, fati ynë përsëri ishte i ngjashëm. Ata u përpoqën që turqit dhe boshnjakët t’i ndajnë nga feja e tyre, nga identiteti, nga krenaria e tyre, por siç thotë hadithi i Pejgamberit çdo 100 vjet Zoti dërgon një njeri të drejtë i cili do ta kthejë popullin në fe dhe kur e dërgon atë, dhe kur ndihmohet edhe kur nuk ndihmohet, askush nuk mund ta mposhtë.”

Izetbegoviç shprehet se rezistenca e popullit boshnjak gjatë agresionit të fundit në Bosnje e Hercegovinë vjen vetëm falë ndërhyrjes së Perëndisë dhe vullnetit të tij.

“Ne boshnjakët kishim Alija Izetbegoviç-in. Nuk mund të shpjegohet se si kemi arritur të mbrohemi. Kjo ishte e mundur vetëm me ndërhyrjen e Perëndisë dhe me vullnetin e tij. Sot nuk mund të shpjegojmë se si Turqia arrin të mbajë këtë barrë dhe peshë të rëndë. Me kaq armiq brenda saj, në kufijtë e saj, me miliona refugjatë për të cilët kujdeset si për popullin e saj, Turqia jo vetëm që ballafaqohet me këtë, por edhe përparon.

Sepse tani e keni njeriun që Perëndia ju ka dërguar, dhe emri i tij është Recep Tayyip Erdoğan. Kur Zoti ju dërgon një njeri të tillë, ju keni për detyrë ta ndihmoni, të jeni në anën e duhur, që të fitojë ana e drejtë. Nevojitet edhe pak që ana e drejtë të fitojë, këto janë votat tuaja të turqve nga Evropa. Qëndroni me udhëheqësin tuaj, jini me Turqinë, jini me fitore”, porositi Izetbegoviç.

Tubimi u mbajt në kompleksin olimpik Zetra. Në të morën pjesë rreth 12 000 vetë, ndërsa 10 000 të tjerë ishin mbledhur jashtë godinës, raporton Anadolu Agency.

Në kongres kanë marrë pjesë anëtarë nga Gjermania, Austria, Belgjika, Finlanda, Franca, Holanda, Britania e Madhe, Suedia, Zvicra, Italia, Hungaria, Maqedonia, Norvegjia dhe Çekia.

s.a/dita