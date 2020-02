Erë dhe ftohtë, si do të jetë moti sot

Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga reshje të pakta shiu në zonën Veriperëndimore.

Sipas MeteoAlb, Era do të jetë e vrullshme me drejtim Jugperëndim me shpejtësi 15-25 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 6 me lartësi vale 1,5-2,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të vijojnë me rritje.

Temperaturat min dhe max: Zonat malore -1/11°C, Zonat e ulëta 4/19°C , Zonat bregdetare 6/19°C.

l.h/ dita