Erëra të ngrohta Rusi-SHBA, Lavrov takon Tillersonin për Ukrainën

Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë në një intervistë se ai ndoshta do të jetë në kontakt me sekretaren amerikane të Shtetit Rex Tillerson dhe se së shpejti është duke pritur për të diskutuar, për situatën në Ukrainë dhe marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështje të tjera të mëdha ndërkombëtare.

Duke komentuar situatën në Ukrainë me kanalin NTV rus, Lavrov tha se nuk sheh alternativë për paketën e masave në marrëveshjen e Minskit.

“Me shpresë amerikanët dhe evropianët, do ta konfirmojnë këtë” tha ai.

“Unë them shpresë për shkak se ekipi amerikan që do të merret me Ukrainën nuk është formuar ende,” shtoi ai.

Lavrov shpreson se zyrtarët e Departamentit të Shtetit të SHBA-me, me të cilët do të diskutohet për situatën në Ukrainë dhe Siri do të emërohen së shpejti.

“Ky proces merr pak kohë, sepse Obama dhe gjithë skuadra në Departamentin e Shtetit të SHBA- e lanë nismën bë vend aty ku dhe u deklarua. Rex Tillerson, si një person i ri në këtë fushë, tani është zhytyr në detajet e problemeve për të cilat ai duhet të punojë më ne. Unë jam i sigurt që ky proces do të përfundojë në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë” tha Lavrov.

“Por deputetët kryesore ende nuk janë caktuar, dhe fushat kryesore të politikës së jashtme nuk janë hartuar”, shtoi ai.

“Situata kritike në Donbass ka qenë e provokuar, në mesin e faktorëve të tjerë, nga batalionet vullnetare të Ukrainës që nuk janë të kontrolluara nga Ushtria e Ukrainës”, tha Lavrov.