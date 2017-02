Esad Pashë Toptani e shiti Shqipërinë te serbët

Prof. Gazmend Shuza

(Vijon nga numri i kaluar)

Derisa të realizohej bashkimi aq i dëshiruar, Esad pasha do të merrte plotësisht në duart e veta administrimin e doganave, ndërsa për drejtor të tyre do të merrte një nëpunës serb. Ky në fillim do të zbatonte legjislacionin osman, i cili me kohe do t’i përshtatej legjislacionit doganor serb (neni IX). Po ashtu Esad pasha, për të siguruar një lidhje sa më të plotë ekonomike midis Serbisë dhe Shqipërisë, do të kujdesej që t’ia përshtaste brenda mundësive, më vonë, dhe sistemin e vet të tatimeve, taksave dhe të monopoleve ligjeve ekzistuese serbe (neni XI).

Pas gjithë kësaj pune të madhe përgatitore, neni VIII parashikonte që Esad pasha të ishte i detyruar që në momentin e përshtatshëm të vinte në jetë me anë të Asamblesë së tij bashkimin real të Shqipërisë me Serbinë. Aty theksohej se pas bashkimit Serbia dhe Shqipëria do të kishin të përbashkët ushtrinë, doganat, përfaqësitë diplomatike jashtë vendit, tregtinë, komunikacionet, sistemin bankar. Gjyqet, arsimi, çështjet e fesë, taksat dhe të ardhurat për nevojat e enteve lokale do të ishin thjesht shqiptare(!).

Pas gjithë këtij mohimi dhe sakatimi të pavarësisë shqiptare, në marrëveshje pohohej, si për ironi, se Esad pasha, “princi” i Shqipërisë, do të mund të qeveriste “lirisht” punët e brendshme. Në të vërtetë, siç shihet, pushteti i tij do të ishte krejtësisht formal. Me zbatimin e kësaj marrëveshjeje pavarësisë dhe sovranitetit shqiptar nuk i mbetej as nam e as nishan.

Për zbatimin e kësaj marrëveshjeje të turpshme prej 17 pikash, Esad pashës i duheshin forca ushtarake dhe të holla, të cilat do t’i viheshin në dispozicion nga Beogradi. Derisa të përfundohej bashkimi i Shqipërisë së ricunguar nga Serbia, ushtria serbe do të qëndronte në Elbasan dhe po të ishte nevoja edhe në Tiranë. Që këtej forcat serbe në marrëveshje me Esad pashën do të ndërmerrnin, ashtu edhe siç po vepronin faktikisht dhe në kohën kur nënshkruhej marrëveshja, ndjekjen e kundërshtarëve të pashës dhe të vetë Serbisë. Parashikimet për nevojat e sundimtarit të Durrësit shkonin deri atje sa në marrëveshje të parashikohej që në se ky do të kishte nevojë, komandanti serb do t’i vinte në dispozicion ushtarët serbë për t’i përdorur si xhandarë edhe brenda në kryeqytet (neni XVII).

Me këtë marrëveshje dhe më këtë rrugë përgatitej fundi i shtetit shqiptar të lirë dhe të pavarur. Administrata e krajl Pjetrit e kryesuar nga Pashiqi, duke mos u mjaftuar me kaq, interesohej dhe për “hollësitë” financiare të këtij projekti madhor të saj, politik dhe ushtarak. Përfaqësuesit serbë nuk harronin të theksonin në marrëveshje, neni XIV i saj, se ndihma financiare që qeveria mbretërore serbe i kishte dhënë deri tani dhe do t’i jepte Esad pashës edhe në të ardhmen, do të regjistrohej në llogarinë e borxheve të shtetit shqiptar. Pra, harxhet e aktit thellësisht antishqiptar të shovinistëve serbë ndaj Shqipërisë dhe të veprimtarisë tradhtare të Esad pashës, duhej t’i paguante sërishmi populli shqiptar.

Një nënshtrim të tillë Beogradi ishte përpjekur ta siguronte në Shqipërinë e sapo shpallur të pavarur, në personin e Ismail Qemalit apo të Qamil Haxhifezës. Porse nuk ia kishte arritur qëllimit sepse kjo nuk ishte dora e marrëveshjes dhe e bashkëpunimit, e cila mund të pranohej nga njerëz që mendonin dhe punonin për atdheun. Kësaj politike antishqiptare iu përgjigjen vetëm përfaqësuesit e reaksionit, të përfaqësuar nga E. Toptani.

Me këtë akt përgatitej jo vetëm fundi i Shqipërisë së lirë dhe të pavarur, por zhdukej dhe çdo rreze shprese për shqiptarët e Kosovës, Rrafshit të Dukagjinit e të viseve të tjera të aneksuara nga Serbia, Greqia dhe Mali i Zi për t’u çliruar nga pushtuesit e rinj.

Dokumente të tilla hedhin poshtë fjalët aq të përhapura deri më sot, se në kushtet e krijuara aso kohe në Shqipëri, politika e Esad pashës përfaqësonte të keqen më të vogël në krahasim me qëndrimet e mbajtura nga Kryengritja Antiesadiste e Shqipërisë së Mesme, të identifikuara tërësisht dhe pa drejtësisht me parullat e krerëve turkomanë.

Vija mbizotëruese e kryengritjes, pavarësisht nga dëmet që i sollën asaj bashkudhëtarë të rastit dhe të përkohshëm të saj, me gjithë iluzionet, paqartësitë dhe pathemelësinë e aleancave të projektuara pas shpërthimit të Luftës së parë Botërore dhe të ndjekura me fanatizëm, përcaktohej nga motive krejt të kundërta nga ato të Esad pashës.

Gjithsesi nuk mund të ketë krahasim midis politikës jo realiste të krahut proaustro- gjerman dhe proturk të kryengritësve antiesadistë dhe politikës tradhtare të reaksionit esadist. E para bëhej në emër të njësimit të trojeve shqiptare, nën një princ turk në aleancë me Gjermaninë dhe Austro-Hungarinë (ndonjë shkonte tepër larg, duke shpresuar qoftë dhe nën sovranitetin osman). Politika e dytë çonte drejt copëtimit të plotë të trojeve shqiptare.

Në vazhdën e veprimtarisë së tij tradhtare Esad pasha u bëri thirrje dhe malazezëve që të përfitonin nga gjendja e krijuar dhe të pushtonin Shkodrën Ai arriti deri aty sa këtë ripushtim ta përshëndeste me 21 të shtëna artilerie. Kufiri midis Malit të Zi dhe zotërimeve të Esadit do të ishte lumi Drin.

Komanda serbe bënte ligjin në vend. Ushtria serbe sekuestronte misrin, grumbullonte bagëtitë. Esad pasha do të urdhëronte vartësit që për ushqimet, me të cilat do të furnizohej ushtria serbe, mos të merreshin as kartëmonedhat e tyre të zhvleftësura, por vetëm dëftesa. Komandanti serb në Elbasan kontrollonte korrespondencën zyrtare dhe private që kalonte nëpër postën e atyshme. Hetimet e mjaft kundërshtarëve të Esad pashës u bën drejtpërdrejtë nga serbët. Shumë persona të akuzuar si ithtarë të gjermanëve dhe austriakëve të burgosur nga Esadi, ky u detyrua t’ua dorëzonte serbëve, të cilët i ekzekutuan në Elbasan. Pra, ushtria serbe sundonte faktikisht vendin, duke shtypur popullatën e krahinave të ndodhura pothuajse formalisht nën sundimin e Esad pashë Toptanit.

Qeveria serbe në mbledhjen e saj të datës 28 shtator 1915 diskutoi masat që duheshin marrë për të vënë në jetë marrëveshjen e saj me Esadin, për të përgatitur organizimin e pushtetit të përbashkët dhe atij “autonom” të Shqipërisë. Paraprakisht mendohej të fillohej me ndërtimin e rrugës për në Durrës dhe vendosjen e linjave post-telegrafike. Për realizimin e këtyre masave parashikohej krijimi i organeve ndihmëse pranë kryetarit të qeverisë së Durrësit, siç ishte parashikuar në marrëveshje: një përfaqësues i qeverisë serbe, inspektorë të policisë, të financave dhe të ndërtimeve. Këta do të ishin njëkohësisht dhe organizatorë të pushtetit të përbashkët dhe të atij “autonom” dhe instruktorë të personelit administrativ në Shqipëri.

Porse këto marrëveshje me vendimet e pasluftës nuk mundën të viheshin në jetë, kuptohet jo për meritë të Esad pashës, i cili kinse në mend t’u bënte bisht angazhimeve si vasal i Beogradit.

Pasi nënshtroi trevën e kryengritjes dhe vendosi aty administratën e vet me ndihmën e bajonetave serbe, E. Toptani provoi ta shtrinte pushtetin e tij edhe në veri të saj, për nënshtrimin e Bregut të Matës, Zadrimës dhe më në thellësi të vendit. Në këtë pikë Esadi, pavarësisht nga pakënaqësitë që u kishte krijuar autoriteteve italiane me animet e tij kah Serbia dhe Greqia, pati dhe përkrahjen e tyre. Konsulli italian në Shkodër, sipas shtypit shqip që vijonte të dilte në këtë qytet, i vinte njerëzit para alternativës, ose vendosja e sundimit esadist në Lezhë dhe në Shëngjin, ose pushtimi malazez i Shkodrës. Porse forcat mercenare jo vetëm që nuk e mposhtnin dot qëndresën e banorëve të këtyre trevave, por dhe ata vetë u shpërndanë dhe arratiseshin sapo merrnin shpërblimet në të holla.

Pasi suprimoi senatin e Durrësit, Esad Toptani ngriti një administratë të re të përbërë nga katër drejtori: e punëve të brendshme (Shahin bej Dino), e drejtësisë (Petro Poga), e punëve botore, pyjeve dhe e bujqësisë (Aziz pashë Vrioni) dhe të finanacës. Për drejtori të tjera, sikurse ajo e arsimit, pashai nuk kishte nevojë. Kryeministër i kësaj të ashtuquajture qeveri ishte Esad Toptani. Kryekadiu i ri i porsa emëruar ishte njëkohësisht dhe kryetar i gjyqit të diktimit, duke sjellë në administratën e Esad pashës reminishenca të forta të kohës së sundimit osman. Kjo masë nënkuptonte që legjisalcioni i tij do të bazohej, në shkallë jo të vogël, në sheriatin, çka nuk i prishte punë fare sundimtarëve serbë ortodoksë pravosllavë.

Pas 10000 napolonave që kishte marrë nga Serbia ai kërkoi që t’i dërgoheshin dhe 100000 napolona të tjerë dhe e gjithë kjo shumë të kalonte, siç e pranonte vetë, për llogari të borxheve të Shqipërisë. Për këto të holla ai nxori në ankand aty për aty sovranitetin dhe tërësinë tokësore të shtetit shqiptar. Ai i linte dorë të lirë Pashiqit në caktimn e ri të kufijve shqiptaro-serbë, kur i shkruante rishtazi Pashiqit, se vija e kufirit mund të hiqej, sipas dëshirës së “sinqertë” (?!) të kryeministrit të qeverisë mbretërore të Serbisë.

Megjithëse “kompensimi” që i bënte Beogradit Esadi për këto shuma në të holla, ishte pakrahasimisht shumë më i madh, shpërblimet në fjalë prapse prapë ishin të pamjaftueshme për sundimtarin e Durrësit. Të ardhurat e arkës shtetërore nga tatimi doganor dhe taksat e monopolit të kripës dhe të vajit të gurit, pothuajse, të dyfishuara, siç dëshmojnë bashkëpunëtorët e tij të afërm, përziheshin keqas me thesarin e tij personal.

Si u shtyp kryengritja, puna për rivendosjen e regjistrave të kadastrës së Durrësit vazhdoi me hov më të madh. Ky proces u krye mbi bazën e veprimeve arbitrare, jo mbi bazën e tapive, çka i lejoi mjaft pronarë bejlerë dhe agallarë esadistë të grabisnin, sikurse në kohën e Luftës Ballkanike, pronat shtetërore.

Për dy javë në depot e drithit të pashës u grumbulluan nga detyrimet e prapambetura afërsisht 100 kv misër dhe 53 kafshë.

Sipas M. Nediç, autor i librit “Ushtria serbe në golgotën shqiptare”, dëshira dhe kujdesi më i madh i Esad pashës, të cilët ai nuk i ka fshehur, ka qenë që Shqipëria të mbetej pronë e bejlerëve shqiptarë. Pikërisht për këtë arsye mjaft çifligarë, duke lënë më një anë rivalitetet që ekzistonin midis tyre dhe pakënaqësinë jo të vogël që u shkaktonte përforcimi i pushtetit personal të Esadit, si dhe mospajtimet midis tyre përsa i takonte orientimeve të ndryshme në fushë të politikës së jashtme të vendit, u kthyen në Shqipëri, u bashkuan me të dhe u vunë pa asnjë rezervë në shërbim të tij.

Shumë prej përfaqësuesve të aristokracisë çifligare, të bindur që Esadi përfaqësonte dorën më të fortë dhe personin më të zot midis tyre, lanë më një anë egoizmat e tyre dhe rivalitetet dhe filluan ta përkrahnin atë, duke i përkëdhelur dhe ambiciet e tij për pushtet princor. Në ceremonitë zyrtare Esad pashës i bëhej një pritje dhe përcjellje e rangut sulltanor. Aziz pashë Vrioni, pasi u bë kryeministër i Esadit, në fund të akteve hetimore të të dënuarve me vdekje vinte formulën me të cilën vezirët e mëdhenj u drejtoheshin sulltanëve: “I paraqitet prakut të madhnueshëm, urdhëri qoftë i tij”. Atij i pëlqente titulli i khedivit, pavarësisht se sa ky titull pasqyronte në shkallën e duhur vartësinë e tij nga Serbia të fiksuar në marrëveshjet e porsa nënshkruara.

Shtypja e kryengritjes nga ushtritë shoviniste serbe, terrori serbo-esadist, çarmatosja në masë e popullit të Shqipërisë së Mesme ende nuk ishte garanci për forcimin e pozitave të Esad pashës. Mbështetja e tij në elmentët më reaksionarë të vendit dhe sidomos politika e tij e nënshtrimit ndaj Serbisë, e shitjes së interesave të atdheut për sigurimin e lakmive dhe ambicieve egoiste të tij dhe të rrethit të vet, e shtuan dhe më shumë pakënaqësinë në vend ndaj pashait toptanas.

Sa parashtruam më sipër provon qartë se Esati nuk “bashkëpunoi me Serbinë i detyruar nga rrethanat e skajshme”, siç pretendohet, por nga ambiciet e ngushta për pushtet dhe para, duke sakrifikuar interesat më të larta të atdheut. Del qartazi se lëshimet e Esadit në favor të Serbisë nuk janë një shkëmbim i thjeshtë territoresh. Edhe po të ishte kështu Luma nuk kishte krahasim me Dibrën.

Edhe vetë historianët serbë, kur flasin për marrëveshjet e Esatit me Serbinë, sipas I. Ikonomit, përdorin si referencë prof. Rrahimin dhe jo arkivat e Beogradit. As ata vetë nuk i paskan parë! Del qartë, se arkivat e kryeqytetit të Jugusllavisë në vitet ’60 të shekullit të kaluar ishin, gjithsesi, shumë më të hapura se arkivat e kryeqytetit të Serbisë së sotshme, që pretendon të integrohet në Evropën e bashkuar. Në këto kushte të ringjalljes së orekseve shoviniste të programit të Stara Serbijas asnjë hulumtuesi nuk i hyjnë në punë referimet e siguruara nga profesor Sh. Rrahimi para afro 50 vjetësh. (Shih: AM(m.g.) DASIP-a Prepiska, Serija “G”, Fasc. 8. Teksti i Marrëveshjes midis qeverisë serbe dhe Esat pashë Toptanit Në emër të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar. Po aty, Fasc. 9, Raporti i Luba Jovanoviqit dhe procesverbali nga bisedimet me Esat pashën. Po aty, Kryetari i qeverisë Esad pasha, në turqisht dhe serbisht). Ndoshta do të mund të shfytëzohen kopjet e tyre në ndonjë arkiv tjetër.

Nga të gjithë trajtimi tashmë aspak i diskutueshëm i marrëveshjeve tradhtare të Esad pashës me Belgradin e përligj plotësisht etiketimin e tillë të tyre që në titull të këtij shkrimi.

Fund