“Është dëshpëruese të shohësh një 26-vjeçar të intubohet”, thirrja e fortë dhe prekëse e një mjeku që përballet prej një viti me COVID-19

Një mjek italian i quajtur Flavio De Cicco i cili po lufton me pandeminë e Covid-19 që prej një viti, i ka prekur të gjithë me një mesazh dëshpërues.

Në një shkrim në ‘Facebook’, Cicco shkruan se është i dëshpëruar që ai është duke luftuar prej kaq kohësh dhe pas një viti lufte të vështirë me pandeminë, sërish njerëzit tregohen indiferentë.

Mjeku shprehet se është dëshpëruese të mos dish se kur do vijë fundi i kësaj pandemie. Ndër rreshta, mjeku shprehet se është shumë trishtuese t’i thuash një 26-vjeçari që është mirë, por duhet të intubohet

Statusi i Flavio De Cicco:

Është zhgënjyese të mos kesh idenë më të dobët kur kjo do të përfundojë. Është dëshpëruese të mos kujtohet pothuajse kur filloi. Numri i rasteve rritet vazhdimisht. Agresiviteti i këtyre varianteve është nënçmues. Ulja e moshës mesatare në fjalë është zhgënjyese. Është dëshpëruese që duhet t’i thuash një 26-vjeçari se gjithçka është në rregull, por që ai do të duhet të intubohet. Është dëshpëruese që duhet t’i thuash një babai me 2 fëmijë të moshës vetëm 40 vjeç se ai me siguri do të shohë të vegjlit e tij me një gungë në fyt para se të bjerë në gjumë. Është zhgënjyese të vazhdosh të shohësh njerëz që largohen nga ne. Indiferenca e vazhdueshme e shumë njerëzve është poshtëruese. Lodhja psikologjike me të cilën jam, personalisht, si shumë kolegë që jetojnë në këtë moment, është zhgënjyese. Unë jam i dëshpëruar.

o.j/dita