Është kohë lufte, pasha!

Nga Bedri Islami

Shqipëria është bllokuar. Virusi i shfaqur jo befasisht, me paralajmërime të zgjatura, tani ka zaptuar gjithçka: e pazakonshmja po bëhet e zakonshme.

Jemi në luftë, ka shpallur shefi i qeverisë dhe duhet besuar, pasi në një vend ku janë mbyllur të gjitha, ku vendoset orar i lëvizjes së mjeteve dhe pas orës 18 vendoset shtetrrethimi, ku mbyllen kufijtë dhe spitalet përgatiten për një vargan të sëmurësh – të plagosur nga ky armik i shfaqur në portat e këtij vendi – atëherë jemi në luftë.

Sido që ta quajmë – lufta ka ardhur. Këtë e ka shpallur edhe zoti Rama nga selia e tij vetjake në Surrel. Si nga një bunker.

Është luftë, pasha. Lufta nuk drejtohet nga bunkerët e gurtë dhe as përmes telekamerave. Nuk drejtohet nga Surreli, se nuk është vendkomanda e shtetit, Lufta , për t’u drejtuar, ka vendin e saj. Kryeministria. Atë vend që njerëzit ta kanë besuar dy herë radhazi dhe për të cilin ke ëndërruar e punuar fort, gjatë, ku kanë qenë mijra dëshmi besimesh dhe, tani, për fat të keq, thyerjesh. Askush nuk ta ka dhënë me zor postin e shefit të qeverisë. Disa herë e ke marrë me zor, me fjalë, shumë fjalë dhe me mendimin e njerëzve se, përmes teje, shumë gjëra do të ndryshojnë.

Banesa jote, ta gëzofsh – nëse e ke bërë me lekë hallall – është e familjes tënde. Vetkarantinimi nuk është drejtim – është frikë.

Nëse mendon se e gjithë kjo luftë, në mesin e të cilëve janë dhjetra mjekë të shkëlqyer, mund të jetë një video-lojë, je i gabuar. Nëse për ty është më i rëndësishëm vetizolimi, deklaratat që mund t’i bëjë edhe një shef policie, një qeveritar i zakonshëm – përsëri je i gabuar!

Njerëzit të kanë besuar për të qenë pranë tyre në ditë të vështira. Jo për të të dëgjuar nga një banesë private. Ata nuk kanë nevojë për një bllok të ri të politikës dhe as të oligarkëve. Kanë nevojë për njeriun që, në të mirë e në të keq, i kanë besuar.

Çfarë do të të kishte ndodhur nëse e spostoje Surrelin në ndërtesën masive qeveritare?

Asgjë!

Edhe aty mund t ishe në karantinën tënde…të hiqje një kosh basketbolli dhe të vendosje një shtrat të zakonshëm, të drejtoje mbledhjet e qeverisë, edhe përmes teknologjisë së kohës, dhe, i vonuar je, të shkoje mes atyre njerëzve në spitalin infektiv, të cilët po rrezikojnë jetën!

Nëse ata rrezikojnë, përse të mos e ndjejnë njerëzit se edhe shefi i tyre i qeverisë është i gatshëm të rrezikojë.

Nëse njerëzit po sakrifikojnë, janë mbyllur në shtëpitë e tyre dhe nuk e dinë të ardhmen. Si do e përballojnë, me cilat të ardhura…janë të sigurtë nëse sëmuren a jo, kush do i mbështesë..a është shteti në këmbë, apo qeveritarët, nën shembullin tuaj, kanë zënë qoshet e shtëpive? Ka shumë për të bërë, veç video-konferencave…Për shembull.. a nuk mundet shefi i qeverisë, t’i drejtohej një biznesi të njohur, drejtuar nga Vilma Nushi, për të qenë pranë njerëzve në këtë provë të madhe dhe, përmes konçensionit të dhuruar asaj, ku janë hedhur miliona euro, të bëheshin të gjitha analizat e duhura, të ngrihej një task forcë e veçantë dhe, të paktën, ajo që po i jepet me dy duar, të kthehej me gjysmën e njërës dorë. Po ato biznese që kanë përfituar nga PPP-të në fushën e mjekësisë? Po ajo tufë e madhe oligarkësh që kanë përfituar aq shumë tenderë skandalozë nga qeveria juaj dhe qeveria Berisha? Nëse nuk e bëjnë këtë tani, atëherë nuk do e bëjnë kurrë.

Nuk është gjithçka shtatë herë shtatë bëjnë 42…pasi, edhe pse opozita po e tepron me politizimin e skajshëm, shpesh herë të lodhshëm, ka edhe një masë njerëzore opozitare…

Shefi i qeverisë nuk e ka vendin në banesën e tij. E ka vendin atje ku janë njerëzit. Ku janë mjekët. Ku duhet figura e tij. Ku e presin figurën e tij. Të mbyllur në një shtëpi nuk e do askush. Edhe ata që e kanë besuar. Që e kanë përkrahur ardhjen e tij në pushtet ,si autori i këtij shënimi!

Mendojeni se si do të pritej vajtja e shefit të qeverisë tek të sëmurët. Pikërisht me ato maska për të cilat opozita thotë se janë të skaduara. I veshur si gjithë ato mjekë, sanitarë, infermierë..i barabartë me të gjithë ata që luftojnë…sepse jemi në luftë, pra.

Socialistët në pushtet e kanë provuar një luftë në qeverisjen e tyre. Luftën e Kosovës. Dhe nuk janë strukur. Ndër njerëzit që e dinë fare mirë se çfarë ka ndodhur, jam edhe unë.

Por tani, qëndrimi juaj në vetkarantinë private, është i tepërt.

Provojeni të dilni.

Nuk është koha e mbylljes për ju.

Është e hapjes.

Është luftë, pasha dhe lufta nuk përballohet nga shiltetë e buta!

