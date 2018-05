VIDEO: Eugent Bushpepa në Finalen e Eurovision

Me “Mall” Eugent Bushpepa ia ka dalë që të sigurojë një vend në finalet e 12 majit të Eurovision 2018 që zhvillohen në Lisbonë të Portugalisë.

Shpallja e Shqipërisë si finaliste e Eurovision u kthye në një dramë të vërtetë për fansat e Eugent Bushpepës, pasi renditja rastësore e finalistëve e nxori emrin “Albania” të 8-tin nga 10 finalistë që kalonin nga kjo mbrëmje.

Në finale ka kaluar edhe këngëtarja tjetër shqiptare, Eleni Fureira, e cila përfaqëson Qipron në këtë Eurovision.

Bushpepa përfaqëson Shqipërinë me këngën “Mall”. Në performancën e tij ai u shoqërua nga instrumentistët Denis Hima, Gerti Hima dhe Besnik Nikolli, si dhe back-vokalistet Erinda Agolli e Greta Radovani. Kënga “ Mall” u prit me ovacione nga publiku i pranishëm në mbrëmjen e parë të gjysmëfinales së Eurovision.

Finalistë që kaluan gjysmëfinalen e parë të Eurovision

Austria: Nobody But You nga Cesár Sampson

Estonia: La Forza nga Elina Nechayeva

Qipro: Fuego nga Eleni Foureira

Lituania: When We’re Old nga Ieva Zasimauskaitė

Izraeli: TOY nga Netta

Çekia: Lie To Me nga Mikolas Josef

Bullgaria: Bones nga EQUINOX

Shqipëria: Mall nga Eugent Bushpepa

Finlanda: Monsters nga Saara Aalto

Irlanda: Together nga Ryan O’Shaughnessy

