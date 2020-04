Eurodeputetët thirrje BE-së për heqjen e vizave për Kosovën

Komiteti i Punëve të Jashtme i Parlamentit Evropian miratoi sot një raport për Ballkanin Perëndimor, i cili kërkon përfshirje më të fortë të Bashkimit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor, vazhdimin e financimit të vendeve kandidate dhe konfirmimin se procesi i pranimit ka për qëllim anëtarësimin e plotë në BE.

Bashkimi Evropian duhet të sigurojë që metodologjia e saj e zgjerimit mbështet reformat dhe mbështet që anëtarësimi i plotë të jetë qëllimi përfundimtar i vendeve të pranimit, përfunduan eurodeputetët në një takim të Komitetit të Punëve të Jashtme në rekomandimet e miratuara sot për Ballkanin Perëndimor, thuhet në deklaratë.

Rekomandohet që BE të angazhohet më shumë në vendet e Ballkanit Perëndimor, të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit dhe të promovojë bashkëpunimin rajonal, dhe të sigurojë fonde të përshtatshme para pranimit që do të përfitojnë qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është thënë se në interesin politik, të sigurisë dhe ekonomisë së vetë BE-së, u vendos që të hapen negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore.

Eurodeputetët i bënë thirrje BE të lejojë liberalizimin e vizave në Kosovë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ata gjithashtu i bënë thirrje BE që përfaqësuesit e shteteve të Ballkanit Perëndimor, para hyrjes së tyre në BE, t’iu bashkëngjiten nismave evropiane, siç janë politikat dhe programet sektoriale, përfshirë Konferencën për të ardhmen e Evropës.Në deklaratë thuhet se BE duhet të sigurojë që reformat në Ballkanin Perëndimor të përqendrohen në ndërtimin e kapaciteteve shtetërore, zbatimin e gjykimeve, reformimin e gjyqësorit dhe në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.

BE duhet të angazhohet gjithnjë e më shumë në zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura bilaterale në rajon, duke promovuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimin rajonal, thuhet në dokument.Eurodeputetët kundërshtojnë çdo ulje të fondeve para pranimit në BE që mund të ngadalësojnë reformat e kërkuara të nevojshme për t’u anëtarësuar në Union.BE beson se përparësi duhet t’i jepet projekteve që përfitojnë popujt e Ballkanit Perëndimor dhe sigurojnë që fondet para pranimit të ndahen në mënyrë transparente, proporcionale dhe jo-diskriminuese, bazuar në treguesit e performancës që matin përparimin e bërë nga vendet në zbatimin e reformës.

“Ky raport është një shenjë e qartë e mbështetjes së Parlamentit Evropian për aspiratat dhe përpjekjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor për t’u bërë anëtare të BE-së, kur të përmbushen të gjitha kriteret,” tha raportuesi i PE, Tonin Picula.

Sipas tij, politika e zgjerimit është gjithashtu një parakusht për të promovuar praninë e BE-së dhe interesin strategjik në Ballkanin Perëndimor, i cili duhet parë si diçka që është në interesin e përbashkët.

e.k. / dita