Me një gjuhë më të zbutur, eurodeputetët ribotojnë deklaratën për “Zgjedhoren” dhe ndryshimet Kushtetuese

Me një gjuhë më të zbutur nga ajo e djeshmja, Parlamenti Europian ka publikuar një version të ri të deklaratës së tre eurodeputetëve David McAllister, Isabel Santos dhe Manolis Kefalogiannis ku i kërkojnë maxhorancës që të miratojë pa ndryshime marrëveshjen e 5 qershorit me argumentin se kjo do të ndihmonte në mbajtjen e konferencës së parë të negociatave për integrimin e Shqipërisë në BE.

Tre eurodeputetët kërkojnë gjithashtu nga maxhoranca që të bëjë ndryshimet pa prekur thelbin marrëveshjes së 5 qershorit.

Nga deklarata është hequr fraza: Çdo modifikim i Marrëveshjes pa arritur një konsensus me të gjitha partitë politike, mund të rrezikojë realizimin e Konferencës së Parë për negociatat e anëtarësimit, dhe për rrjedhojë të ngadalësojë procesin e integrimit europian.

Në vend të saj është shtuar fraza: Është e rëndësishme që të arrihet një marrëveshje që të mund të mundësojë dialogun mes partive politike në mënyrë që të mbahet konferenca e parë e negociatave për integrimin e vendit në BE.

Duke nënvizuar se çdo vënd ka të drejtën të përcaktojë vetë sistemin elektoral që do të përdorë sipas kontekstit kombëtar dhe konsensusit të brendshëm.

Megjithatë, sipas eurodeputetëve, është e rendësishme që në këtë drejtim të aplikohen shembujt më të mirë ndërkombëtar dhe që ndryshimet të bëhen në mënyrë transparente dhe të fillojnë të paktën një vit para zgjedhjeve elektorale të planifikuara.

“Ne besojmë se Shqipëria do t’i respektojë këto rekomandime dhe do të punojë për të arritur rezultate thelbësore në drejtim të reformave që po ndërmerren”, shprehen eurodeputetët.

Pavarësisht gjuhës së zbutur,në titull eurodeputetët shprehen se “Shqipëria duhet të përmbushë angazhimet nëse do të fillojë negociatat e integrimit“.

Deklarata e e përbashkët e kryetarit të Komisionit për Punë të Jashtme David McAllister (EPP, DE), Raportuesit për Shqipërinë Isabel Santos (S&D, PT) dhe Kryetarit të Delegacionit të Parlamentit për Shqipërinë Manolis Kefalogiannis (EPP, EL), u fshi mbrëmë disa orë pas botimit dhe i rikthye sot në faqen e Parlamentit Europian me disa ndryshime, të cilat thelbin e ruajnë të njëjtë, por me një gjuhë më të zbutur.

Deklarata e sotme

Ne presim që shumica parlamentare të miratojë ndryshimet e nevojshme pa dëmtuar konsensusin e arritur midis qeverisë dhe opozitës më 5 qershor.

Është e rëndësishme të arrihet një marrëveshje, të ruhet dialogu dhe konsensusi me të gjitha partitë politike, në mënyrë që të mund të thirret konferenca e parë për negociatat e anëtarësimit, dhe të vazhdojë procesin e integrimit evropian. (U shtua sot sh.r)

Çdo vend është i lirë të vendosë dhe përmirësojë sistemin e tij zgjedhor sipas kontekstit kombëtar dhe konsensusit.

Sidoqoftë, praktikat më të mira ndërkombëtare rekomandojnë që çdo ndryshim në sistemin zgjedhor duhet të bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente duke filluar të paktën një vit para zgjedhjeve të ardhshme të planifikuara.

Ne besojmë se Shqipëria do t’i respektojë këto rekomandime dhe do të punojë më tej drejt arritjes së rezultateve të qëndrueshme në fushat kryesore të reformës.

Parlamenti Evropian është i përkushtuar të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian dhe është i gatshëm të punojë me Parlamentin shqiptar në lehtësimin e dialogut dhe ndërtimin e konsensusit mbi reformat thelbësore në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe përgjegjshmërisë që janë të domosdoshme për BE-në e vendit të ardhmen.

Historiku

Shqipëria paraqiti kërkesën për anëtarësim në vitin 2009 dhe iu dha statusi i kandidatit në vitin 2014. Këshilli vendosi të hapë negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut më 25 mars 2020, pas propozimeve të Komisionit për një metodologji të rishikuar për zgjerimit.

Në qershor të vitit 2020, Komisioni paraqiti draft-projektin për bisedimet që, pasi të finalizohen, do të përdoren për të negociuar anëtarësimet në BE të dy vendeve të Ballkanit. Shtetet Anëtare të BE-së duhet të miratojnë këto dokumente dhe Presidenca e Këshillit do t’i paraqesë ato në fillimin e negociatave të pranimit. Publikimi i raporteve të zgjerimit të Komisionit Evropian për vitin 2020 është shtyrë deri në vjeshtë për shkak të pandemisë COVID-19.

