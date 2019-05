Europa League, sot luhet finalja londineze Arsenal-Chelsea

Mbrëmjen e kësaj të mërkure, në Baku të Azerbajxhanit do të luhet finalja e Europa League.

Dy klubet londineze, Arsenal dhe Chelsea do të jenë ato që do të vihen përballë njëra-tjetrës për të diskutuar këtë trofe, fitorja e të cilit garanton edhe pjesëmarrjen në fazën e grupeve të Champions League.

Këtë finale e kanë rrethuar prej ditësh polemikat e shumta dhe pakënaqësitë e tifozëve anglezë, për shkak të numrit të pakët të biletave që kishin në dispozicion, pa përmendur këtu edhe kostot e udhëtimit drejt kryeqytetit azer.

Ndërkohë, skuadrat kanë zhvilluar seancat e fundit stërvitore, me trajnerin e Chelseat, Maurizio Sarri që është shfaqur nervoz, pasi nuk iu lejua praktikimi i goditjeve standarde.

Chelsea do t’ia besojë frerët e lojës Eden Hazardit, që me shumë mundësi luan ndeshjen e fundit me fanellën e “bluve” të Londrës, për të tentuar një tjetër triumf në Europa League pas atij të vitit 2013, me trajnerin Sarri.

Në krahun tjetër është Arsenali, që pas largimit të francezit Wenger pati periudhën e ndryshimeve me trajnerin e ri Unai Emery. Spanjolli konsiderohet si një specialist i Europa League, të cilën e ka fituar më parë 3 herë me Sevillan, e tani do të tentojë triumfin e katërt në këtë kompeticion..

Finalja e Europa League mes Arsenalit dhe Chelseat do të luhet në orën 21:00.

j.l./ dita