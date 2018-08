Facebook dëshiron që ne të bëjmë miqësi të reja me të huajt

Rrjeti social po teston në SHBA një veçori për të nxjerrë në pah në komentet e postimeve informacione që përdoruesit e tjerë ndajnë me ne. Por kjo ndodh vetëm për të dhënat e bëra publike në profilin tuaj.

Facebook dëshiron të rrisë ndërveprimet midis përdoruesve dhe për këtë shtyn të rrisë numrin e miqësive të lindura në platformë, duke u fokusuar në aspekte që bashkojnë njerëzit që kurrë nuk kanë parë as njëri-tjetrin. Rrjeti social sapo ka filluar një eksperiment në SHBA të quajtur “gjëra të përbashkëta”.

Por nuk thuhet se në të ardhmen nuk mund të arrijë edhe në Europë. Për shembull, përdoruesi që drejton tabelën e tij të buletinit mund të gjejë pranë komentit të një personi nën një postim publik një informacion që ato të dy ndajnë. Mund të jetë qyteti i origjinës ose universiteti i ndjekur, por mund të ndodhë që të regjistrohen në raportet e njerëzve që punojnë për të njëjtën kompani ose vetëm nëse janë të regjistruar në të njëjtët grupe të Facebook.

Megjithatë, rrjeti social ka theksuar se do të tregojë vetëm informacionin që njerëzit kanë bërë publike në profilin e tyre, në përputhje me cilësimet e privatësisë që secili përdorues ka krijuar për llogarinë e tyre. Por, përpjekja nga platforma e Zuckerberg për të rritur kërkesat e miqve dhe ndërveprimet kuptimplote nuk është e kufizuar në provën e fundit. Iniciativat e tjera përtej seksionit “Njerëzit që mund të njihni”, që ofron kontakte të reja në bazë të miqësive të përbashkëta, shoqëria gjithashtu po zgjeron mjete të tjera për të lidhur individë me interesa të ngjashëm të regjistruar në të njëjtat grupe.

Në fillim të gushtit, Facebook njoftoi futjen e një veçorie për të krijuar kontakte të reja midis mjeshtrave dhe studentëve në fusha të ndryshme të aplikimit. Por, më herët, gjatë konferencës së zhvilluesve të majit, ai tha se donte të fillonte një shërbim online takimesh, që duke përfituar nga sasia e të dhënave në duart e rrjeteve shoqërore, do të iniciojë marrëdhënie kuptimplota midis individëve që konsiderohen të pajtueshëm.

Rezultati për përdoruesit – Ajo nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me miqësinë midis përdoruesve, por një nga lajmet e fundit mbi eksperimentet e kryera nga Facebook është ai i klasifikimit të përdoruesve me një rezultat nga zero në një për të treguar aftësinë e tyre për të dalluar lajmet e vërteta nga lajmi i rremë. Në thelb një mënyrë për të kuptuar se si njerëzit janë të besueshëm në raportimin e mashtrimeve të mundshme të përhapur në rrjetet sociale, edhe nëse në atë kohë kompania nuk ka sqaruar se në çfarë baze synon të japë një votim për përdoruesit e tij.

l.h/ dita