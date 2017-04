A ka dëshmuar Lubonja kundër babait?

Qarkullon prej disa ditësh dëshmia e Fatos Lubonjës në hetuesi në vitin 1975, kohë kur i ati, Todi Lubonja, ishte arrestuar dhe burgosur.

Pas publikimit të këtij dokumenti ka patur edhe një letër të botuesit të gazetës MAPO, Henri Çili që fton Kadarenë ta “ndihmojë” atë dhe autorin e një libri mbi Kadarenë, Dashnor Kaloçin, “për të hapur të gjitha arkivat tua”

Çili thotë se dokumenti i dëshmisë së Lubonjës ku përmendet dhe Kadare shpjegon pse Lubonja është sipas Çilit “një moralist laik që i kërkon llogari gjithkujt me ose pa të drejtë”.

“Prova ndaj familjarëve të tu është një nga provat më themelore në jetën e njeriut, ajo ndodh për të shkuar më tej, tek humanët e tjerë. Ndodh që ajo të humbet. Por rrethanat e humbjes së kësaj prove, siç e ka humbur Lubonja me dëshminë kundër të atit, me siguri ka përcaktuar një pjesë shumë të madhe të personazhit Fatos Lubonja ashtu siç e njohim sot, një moralist laik që i kërkon llogari gjithkujt me ose pa të drejtë, kur ka humbur një provë thelbësore, morale të jetës së vet: ka dëshmuar kundër babait.

Mitologjia na mëson një shembull. Po, është e vërtetë. Mund të vritet babai, siç i ndodhi Edipit, pa e ditur. Mund të shkohet edhe më tej, por kur Edipi mori vesh të vërtetën, braktisi fronin, qytetin, qorroi sytë dhe jetoi i vetmuar.

Fatos Lubonja nuk ka bërë asnjë nga këto dhe askush nuk kërkon të bëjë diçka të tillë, por na ka nxjerrë sytë të gjithëve. Ty të parit Ismail, për 26 vjet. Ky pozicionim ose ky shpjegim i etosit idhnak të Fatos Lubonjës, të cilin e vërteton ky dokument, më ka ndihmuar vërtet ta kuptoj mjaft mirë dhe kjo nuk do të thotë se e ndëshkoj, dënoj apo etiketoj siç do të bënte ai me këdo tjetër, për çështje edhe më të vogla se kaq” – shkruan Çili.

Më poshtë, dëshmia e Lubonjës e nxjerrë nga arkivat që ka ndezur këtë debat:

“…Unë di tre gjuhë të huaja, Anglisht, Frëngjisht dhe Italisht. Dhe shkaqet që më çuan mua në këtë rrugë janë librat që unë lexoja, të cilat m’i jepte babai, i cili ka pas për qëllim që unë të formohesha vetë. Kur u dënova dhe shkova në Laç, unë rashë në pesimizëm dhe këto libra që unë lexoja tashti ngjitën te mua sepse në këtë kohë unë kam qenë në një gjendje të rëndë shpirtërore, kurse po unë edhe më parë lexonja këto libra por tek unë nuk ngjisnin, sepse dhe gjendja ime shëndetësore në atë kohë ka qenë e mirë.

Mbi pyetjen e Prokurorit, i pandehuri Fatos tha se: Tridhjetë faqet e para pa titull i ka lexuar dhe babai dhe do ta botoja. Unë mendoja që shkrimtarët të shkruanin më lirë, e këtë nuk e bënin se ka diktaturë, ata nuk kanë fushë veprimi. Këtë gjë ma ka përkrahur dhe babai. Me shokë kam folur për përmbajtjen e një libri me karakter reaksionar dhe për ato që janë në qarkullim. Unë i kam folur Besnik Sinanit për librat e Hitlerit që isha duke lexuar.

Si u dënua babai, ai më thoshte se që kur ishte në gazetë, nuk shikohej mirë nga udhëheqja. Tha se këtë dënim ia ka dhënë vetëm udhëheqësi kryesor, pa u marrë vesh me shokët e tjerë, se vendimi i dënimit qe shumë i rëndë. Më ka thënë babai se Lenini shkruante një letër dhe thoshte që Stalini të mos zgjidhet se është diktator, dhe pastaj bënte aluzion për shokun Enver e për Stalinin. Ay, babai, im, më ka folur se kishte simpati si shkrimtar për Ismail Kadarenë, kurse për të tjerët thoshte se ata janë të paaftë dhe këto shkrime i bëjnë nga frika. Mua më lejonte babai që të lexoja dhe libra dekadentë.

Shkrimet do t’i mbaja si një krijimtarinë time dhe kur të ndryshonte situata, që të mos kishim më frikë për të më arrestuar babanë, do t’i botoja. Babai pas dënimit ka biseduar me mua. Babai më ka thënë se në rast se nuk më transferojnë, do më mbrojë Ramiz Alia dhe po të vendosë shoku Enver, mua do më heqin se ai nuk më do. Babai më ka thënë se përveç Ismail Kadaresë, shkrimtarët e tjerë shkruajnë sa për të qenë brenda, se kanë frikë dhe maten shumë kur shkruajnë se i futin brenda.

Më ka thënë se Enver Hoxha është diktator dhe ai nuk ka qenë dakord me këto. Babai më ka thënë se duhet të pranojmë realitetin se çfarë gjendje ekonomike dhe materiale kemi ne. Duhet të lidhemi më botën e jashtme, qoftë nga ana ekonomike dhe kulturale, kurse këta e kanë mbyllur brenda. Lidhur me dënimin e tij, babai më ka thënë se Udhëheqësi i Partisë i ndante në të urtët dhe në të ashpërit. Babai thoshte se shoku Enver është influencuar nga të urtët, dhe babai nuk fliste për kontradikta në udhëheqje…

Babai në letër më shkruante gjëra armiqësore pikërisht për shokun Enver, dhe thoshte se e ka humbur ekuilibrin e trurit dhe të mëndjes…

Mbi pyetjen e Prokurorit, i pandehuri tha: pseudonimin ‘dajre’ ia kishte vënë sepse; në 1 Maj, shoku Enver i bënte duart sikur i binte dajres, dhe neve e diskutuam si dajrelli…

Kur vate babai në Lezhë unë shkova e takova dhe ai më tha se shoku Enver duke qenë i sëmurë ka bërë dhe gabime e ndryshe foli në Mat e ndryshe në Pleniumin e katërt. Ai mendonte që shoku Enver nuk duhet të shante në Pleniumin e katërt, por duhet të kritikonte. Babai më tha që më dërguan këtu në punë fizike për të ngordhur, por përkundrazi tha unë do të rroj që të shikoj.

Babai ka bërë disa shkrime të tij, të cilat i ruante si kujtime të jetës së tij, dhe mua më ka thënë se do vijë koha qe dhe neve të na shikojnë më ndryshe, se me kalimin e kohës do të zbuten. Babai tha se materiali i duhej ta paraqiste kur të ndryshonte vija e Partisë, sepse ai nuk ka qenë armik i partisë, por ka punuar për popullin…

Vërtetohet se është një me origjinalin – Sekretarja e çështjes Fahrije Karagjozi – Tiranë, më 25 / 1 / 1975

Më poshtë, faksimile e dokumentit dalë nga Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dosja hetimore ndaj Fatos Lubonjës. Nr. 2370A. Viti 1974-1975.