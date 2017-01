Fakulteti Ekonomik, ndryshojnë kriteret për të fituar universitetin

Formula e Maturës Shtetërore ka bërë që në degët e Fakultetit Ekonomik të shkojnë maturantë me rezultate më të larta, ndryshe nga sa ka ndodhur me të përzgjedhurit si fitues pas zbatimit të kritereve të reja në pranimet e 2016-ës

Pranvera Kola – DITA

Përzgjedhja e fituesve sipas Maturës Shtetërore, ka siguruar studentë më të mirë për degët e Fakultetit Ekonomik, krahasuar me fituesit e dalë nga skema e re e pranimeve të realizuara përgjatë tetorit të 2016-ës. Ky fakt konstatohet edhe nga mesataret e maturantëve që kanë arritur të sigurojnë një të drejtë studimi në programet e këtij fakulteti përgjatë dy viteve të fundit.

Sipas të dhënave të raportuara nga autoritetet e Fakultetit Ekonomik, rezulton se përgjatë vitit të fundit të zbatimit të formulës së Maturës Shtetërore për shpalljen e fituesve në universitete, në të katër programet e studimit të Ekonomikut, janë shpallur fitues maturantë që nuk kanë pasur mesatare më të ulët se sa nota 9.

Ndërsa me aplikimin e skemës së re të pranimeve, ku kriteret e përzgjedhjes së fituesve janë përcaktuar nga vetë universitetet, ndërkohë që qeveria vendoste si kusht për të hyrë në garë për studimet e shkollës së lartë notën mesatare 6, në programet e Fakultetit Ekonomik, për degën e Financës janë pranuar edhe maturantë me mesatare 6.47, në degën e Informatikës Ekonomike janë pranuar maturantë me mesatare 6.24, në Ekonomiks, me mesatare minimale 6.08, si dhe në degën Administrim Biznes me mesatare 6.92.

Më e ulët paraqitet të jetë edhe mesatarja maksimale e pranimeve. Në tabelat bashkangjitur shkrimit gjeni krahasimet mbi notat mesatare maksimale dhe minimale të maturantëve që kanë fituar të drejtën e studimit në ciklin 3-vjeçar “Bachelor”, në degët përkatëse të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2015-2016 dhe për vitin 2016-017.

Me zbatimin e ndryshimeve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, maturantët e vitit të shkuar i janë nënshtruar rregullave të reja të garës për të fituar universitetin. Provimet e maturës nuk ishin më kusht për të fituar në degët më të preferuara, por shërbyen vetëm si kriter për të mbyllur me sukses studimet e shkollës së mesme. Ndërkohë, u rikthye edhe mesatarja si kusht për të konkurruar në shkollat e larta, niveli dysheme i të cilës u përcaktua nga qeveria.

Më pas, vetë fakultetet, në varësi të programeve dhe fluksit të kërkesave të paraqitura për to, përzgjodhën fituesit mbi bazën e dy kritereve, mesatares së shkollës së mesme, si dhe grup-lëndëve të përcaktuara si prioritet për secilën degë.

Debatet, konfliktet dhe protestat në lidhje me skemën e re të pranimeve kanë qenë të shumta, pasi ndryshimet u vunë në zbatim në një kohë të papërshtatshme, teksa fakultetet nuk mundën dot të “peshkonin” studentët me pikët më të larta.

Kjo si shkak i mungesës së informacioneve që maturantët patën që në fazat e përzgjedhjes së degëve. Më shqetësuesja e këtyre konkurrimeve ishte faza e tejzgjatur e regjistrimit të fituesve, deri në plotësimin e kuotave të pranimit të miratuara për secilin program, regjistrime të cilat vijuan për gati dy muaj.

Kriteret që do zbatohen për fituesit e 2017-ës

Duke iu paraprirë këtyre problemeve, drejtuesit e Fakultetit Ekonomik kanë miratuar që në dhjetor të vitit të shkuar, kriteret që do të zbatohen për fituesit e rinj që do të fitojnë studimet në këto degë përgjatë 2017-ës.

Kjo me qëllim për t’u ofruar maturantëve në kohë informacionin e nevojshëm për të përzgjedhur më mirë programet që mund t’i bëjnë fitues. Sipas vendimit të miratuar nga dekanati, nuk do të ndryshojë kriteri i mesatares dhe lëndëve prioritet për pranimin e studentëve të rinj në programet e ciklit të parë përgjatë vitit të ri akademik.

Ndryshime do të pësojë koha e shpalljes së fituesve.

“Kriteret e pranimit të studentëve në ciklit e parë për vitin akademik 2017-2018, përbëhen nga 50 për qind të peshës që i takon notës mesatare të shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë këtu edhe provimet e Maturës Shtetërore (mesatare e thjeshtë), teksa 50 për qind e peshës së mbetur do të dalë nga nota mesatare e grup-lëndëve prioritet (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët, përfshirë dhe notat e maturës shtetërore)”, sqarohet në vendimin e firmosur nga dekani Kule.

Gjithashtu janë konfirmuar edhe katër lëndët që do të jenë preferenciale në përzgjedhjen e studentëve që do të vijojnë studimet e larta për herë të parë gjatë këtij viti në degët e këtij fakulteti.

Konkretisht, bëhet fjalë për lëndën e matematikës, ekonomisë, fizikës dhe gjuhës së huaj. Sa i takon rëndësisë që do të ketë secila prej tyre në llogaritjen e rezultatit final, sqarohet se:

“Përfshihen lëndët e mëposhtme me peshat përkatëse, matematika me 15 për qind, ekonomia po me 15 për qind, ndërsa fizika dhe gjuha e huaj vlerësohen me 10 për qind në ndikimin që do kenë gjatë llogaritjes së rezultatit final për të qenë fitues”.

Ky vendim, i cili ka hyrë në fuqi menjëherë, tashmë i është përcjellë edhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe AKP-së, të cilat janë përgjegjëse për të informuar maturantët e shkollave të mesme në lidhje me kushtet e pranimeve për të katër degët e studimeve të këtij fakulteti.

Ndërsa shpallja e fituesve do të bëhet në muajin korrik.

“Për procedurat e përzgjedhjes së fituesve, në zbatim të nenit 25 dhe 74 të ligjit të arsimit të lartë, Fakulteti i Ekonomisë do të shpallë fituesit në fund të muajit korrik 2017”, sqarohet në vendimin e miratuar nga dekanati i këtij fakulteti.