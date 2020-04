Falen patentat, gjobat dhe makinat e bllokuara

Teksa bëri bilancin e gjobave për makinat dhe këmbësorët që kanë shkelur masat, kryeministri Edi Rama tha se ato do të falen.

Ai u shpreh se shteti do t’ua kthejë makinat e bllokuara qytetarëve.

Sipas Ramës, me ndryshimet në Kodin Penal nis “faza e dytë” e masave dhe ndëshkimeve. Për këtë, kryeminsitri tha se të gjithë startojnë të barabartë para ligjit.

Pjesë nga deklarata e Ramës:

Jane ekzekutuar deri tani 7107 gjoba per kembesore dhe 1941 gjoba per drejtues automjeti. Te cilat jane shoqeruar me pezullim leje drejtimi per 3 vjet dhe bllokim te automjetit. Ne sot kemi vendosur mosekzekutimin e te gjitha ketyre gjobave dhe kthimin tek te gjobiturit te te gjitha patentave e mjeteve te bllokuara. Javen e ardhshme me hyrjen ne fuqi te Kodit te ri Penal per situaten e epidemise, te gjithe qytetaret pa perjashtim le te startojne te gjithe te barabarte, ne fazen e dyte te kesaj lufte, kur hapja graduale do te shoqerohet me ndeshkime shembullore per te cilat nuk do te kete me asnje kthim pas.

l.h/ dita