Falsifikime skandaloze të historisë tonë të përbashkët!?

Për fat të keq-në Shqipëri,

janë shtuar eunukët politikë,

siç duket Komunizmi i ka lënë,

jo vetëm budallenj-por edhe çyrykë!

Tridhjetë e pesë vjet pas ikjes së Enverit,

këtu me shifra po bëhet hataja,

dhe Edi Rama me “Rilindjen”,

për eunukët kanë komplekse të mëdhaja!

“Pasojat e Komunizmit”,

më shumë ne antifashistët po i vuajmë,

se në Katundin tonë të vogël,

eunukët politikë pambarimisht po paguajmë!

Familjet e dëshmorëve dhe partizanët,

kanë marrë dhe po marrin thërrimet,

e për eunukët politikë,

në majë kanë shkuar shpenzimet!

Nanua krijoi “Institutin e të përndjekurve”,

të barabartë me një ministri,

Rama shtoi dhe “Institutin e pasojave”,

që e paguan me të tepërt kjo qeveri!

Duhet t’i kesh sytë me perde,

e veshët të taposur me dyllë,

tridhjetë vjet pas rënies së Komunizmit,

të ngresh një Institut të tillë!

Këtë Institut me prirje të pastra fashiste,

i përkëdheluri Tufa e drejton,

duke përfituar fonde të pabesueshme,

vetëm pse historinë falsifikon!?

Deri më sot ai është shpalosur,

si armik i betuar i Shqipërisë,

kur thotë -se këtu janë përndjekur,

Tridhjetë për qind e gjithë popullsisë!

Kjo shifër e fryrë dhe tejfryrë,

as lopën dhe gomarin s’bind,

a e kupton Tufa çdo të thotë,

shifra skandaloze me 30 për qind!

Kjo shifër e Krye eunukut,

do të qe një llahtari për vendin tonë,

tridhjetë për qind e popullsisë,

janë afërsisht një milionë!

Do t’ju sjell një argument shumë të thjeshtë,

që kjo shifër të dalë absolutisht e pavërtetë,

kur këtu ka një milionë të përndjekur,

pse partitë e tyre politike nuk marrin kurrë asnjë deputet?!

Është ajo që me kohë kam deklaruar,

se këtu të tillë s’ka pasur as një për qind,

ndaj shifra skandaloze e Institutit,

as lopën-as gomarin nuk bind!

Nëse Enveri do kish një milionë kundërshtarë,

krejt ndryshe do qenë shkruar historitë,

Regjimi i tij Komunist,

nuk do kishte rezistuar as edhe një ditë!

Edhe në detin më të qetë të historisë,

do mbytej pa derman ajo lundër,

dhe nuk mund të ndodhte ndryshe,

ku një në çdo tri njerëz e ke kundër!

Ky Institut duhet të shkrihet me urgjencë,

ky është për fat të keq një çiban fashist,

kur dëshmorët dhe heronjtë e luftës,

i etikon pa turp si terroristë!?

Nuk më shqetësojnë deklarata e eunukëve,

që ligësinë dhe tradhtinë e kanë në gen,

po më shqetëson qëndrimi Edi Ramës,

që pasardhësit e fashizmit i shpërblen!.

Për turpin e kësaj qeverie,

eunukët revanshin kanë marrë,

me fondet e mëdha të saja,

në Tepelenë u krijua “Aushvici shqiptar”?!

Ish ministrja jonë e kulturës,

një injorante antikomuniste,

ka qenë simpatizante e flaktë,

e falangave të ndyra fashiste!

Ikja e kësaj qeverie,

nuk do qe kurrsesi një fatkeqësi,

se ajo është bashkëpunëtore e eunukëve,

për deformimin e historisë në Shqipëri!.

Ikja e qeverisë Rama dy,

është vërtetë emergjencë kombëtare,

jo se e kërkon Luli me Monikën,

por se mohon pa turp luftën tonë Nacional-Çlirimtare!

Të jesh një antifashist i betuar,

është një detyrë e padiskutueshme sot,

dhe Partia e vërtetë Socialiste,

antifashistë të betuar ka plot e plot!.

Nuk është problem se ikën Rama,

ky sponsor i falangave fashiste,

se çdo qeveri-pas kësaj,do jetë pa diskutim socialiste!

Në Partinë Socialiste ka me shumicë,

pasardhës dinjitozë të partizanëve,

dhe garanci për çdo fitore,

janë votat e palëkundura të Treqind Mijë Veteranëve!

Unë jam një anëtar nderi i Kryesisë,

dhe sherr bëj me shokët e veten,

se kësaj radhe ato Treqind Mijë vota,

Edi Ramës ka shumë mundësi mos i jepen!

A.DUKA