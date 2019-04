Falsiteti dhe hipokrizia e një nderimi të vonuar për veteranët e LANÇ

Nga Xhevdet Shehu

Organizata e Veteranëve të LANÇ-it pritet të nderohet me titullin e lartë “Nderi i Kombit”. Është 75-vjetori i çlirimit të atdheut nga pushtuesit nazifashistë dhe bashkëpunëtorët e tyre. E meritojnë një titull kaq të lartë veteranët, dëshmorët dhe heronjtë e asaj lufte.

Sipas një shkrese që ka mbërritur dje në redaksinë e Ditës, propozimi i është dërguar Presidentit të Republikës nga Taulant Balla. Taulanti është sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe kryetar i grupit kuvendar të asaj partie (në foto, mbledhje nga ky grup).

Propozimi i tij dje, sado mund të ketë qenë befasues për ndonjë, tingëllon tejet fals për shumë të tjerë.

Pse? Ku qëndron falsiteti dhe hipokrizia?

Ka kohë që po zien debati për luftën antifashiste. Në 14 nëntor të vitit të kaluar kur kryekolaboracionistit shqiptar, Mit’hat Frashërit iu organizua një ceremoni shtetërore dhe iu ngrit përmendore në Tiranë, veteranët e luftës antifashiste të mbledhur në këtë organizatë që pritet të marrë titullin “Nderi i Kombit” u indinjuan jashtë mase dhe e dënuan aktin e kryeministrit socialist.

Debati vazhdoi, por, me përjashtim të deputetit Spartak Braho, asnjë deputet tjetër socialist nuk u prononcua. As Taulant Balla. Madje në DITA u botua një editorial me titullin “Pse hesht Partia Socialiste?”.

Ku ishte ti Taulant? Pse u tulate? Kjo heshtje ka vazhduar për afro gjashtë muaj. Nëse e quajmë thyerje të heshtjes së socialistëve propozimin e djeshëm, e quajmë tepër të vonuar këtë akt.

Kryeministri Edi Rama ende nuk e ka thënë një fjalë ndjese për turpin që bërime Mit’hatin. Atëherë si mund të konsiderohet i sinqertë propozimi i Ballës?

Jemi para zgjedhjeve vendore dhe Rama e ka nuhatur se mëria e veteranëve të luftës antifashiste mund t’i kushtojë. Prandaj dhe u zgjua dje me shumë vonesë Taulanti.

Ne botuam para disa ditësh një listë të gjatë me 265 emra udhëheqësish të Luftës Antifashiste, heronjsh dhe dëshmorësh që Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit drejtuar nga Agron Tufa i konsideronte kriminelë. E ndër ata kriminelë ishin Memo Meto, Mustafa Matohiti, Zylyftar Veleshnja, Myslim Peza, Baba Faja Martaneshi e sa e satë tjerë.

Si nuk bëzajti askush nga Partia Socialiste për këtë monstruozitet! Ku ishe ti Taulant? Pale më Kryeministri që duket se ka rënë në një gjumë letargjik për këtë çështje dhe e zgjon vetëm Mit’hati

Akti djeshëm ka brenda hipokrizi dhe falsitet. Veteranët do ta marrin titullin e lartë dhe ta gëzojnë se e meritojnë, por po marr vetëm një shembull:

Organizata e Veteranëve të LANÇ-it është e braktisura e madhe e kësaj qeverie. Instituti i Tufës zhgrryhet me paratë e kësaj qeverie, ndërsa Komiteti Kombëtar i Veteranëve është lënë në mes të katër rrugëve, pa asnjë përkrahje.

Para ndonjë viti ngrita një problem të thjeshtë në DITA: Zyrat e këtyre veteranëve janë në të njëjtën godinë me atë të Partisë Socialiste, fare pak metra larg zyrës së kryetarit Edi Rama. E ata ngjisin përditë pesë kate me shkallë, pasi nuk kanë një ashensor.

Shpenzimet për atë ashensor janë krejt minimale, fjala vjen, sa disa centimetra rrugë në ato koncesionet që jep me dorë të lirë qeveria. Po ta kishte për zemër Edi Rama do ta kishte zgjidhur urgjentisht një problem të tillë, me shumë më pak para se sa harxhoi për Mit’hat Frashërin.

