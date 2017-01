Fan Noli dhe vajza partizane

Nga Nasho Jorgaqi

Në tetor të vitit 1944, kur Aleatët ishin në prag të fitores mbi nazifashizmin, një gazetar shqiptaro-amerikan i “Boston Globe” shkoi në Bari të Italisë dhe vizitoi një spital ushtarak ku ishin shtruar ndërmjet të tjerësh edhe partizanë të plagosur shqiptarë. Duke u endur nëpër mjediset e tij, ai u ndesh papritur me një partizane adoleshente, trupdobët, e veshur varfërisht dhe me njërin sy të lidhur. Gazetarit të ardhur nga përtej oqeanit i tërhoqi vëmendjen dhe iu afrua duke e pyetur me një italishte të çalë:

– Përse e ke lidhur njërin sy, çfarë të ka ngjarë?

Partizania e vogël iu përgjigj serbes shqip, pa e ditur që i huaji ishte i një gjaku me të.

– Këtë sy unë ia dhashë Luftës!

Gazetari, i habitur nga fjalët shqip që dëgjoi, ia priti me gjuhën e saj:

– Cilës luftë?

– Luftës Nacionalçlirimtare, e kujt tjetër!, – iu përgjigj ajo me krenari.

– Pse dhe ti e di se çfarë është lufta? – Pastaj e pyeti: – Sa vjeç je moj vogëlushe?

– Jam 14 vjeç, – u përgjigj ajo.

– Dhe ku e mësove që qënka luftë nacionalçlirimtare?

– E ku tjetër, – ia ktheu vogëlushja, – atje në fshat, në Labëri, kur erdhën partizanët… po zotrote nga je?

– Unë jam shqiptar nga të Amerikës.

– Po Fan Nolin e njeh zotrote? – ia ktheu ajo.

– Si nuk e njoh, – iu gjegj gazetari.

– Atëherë, të lutem më thuaj, a do ta marrë vesh Fan Noli se unë syrin tim e dhashë për lirinë e Shqipërisë?

Gazetari u prek aq shumë, sa i hodhi dorën në qafë dhe e puthi në ballë.

– Do ta marrë vesh, si nuk do ta marrë, do t’ia bëj të njohur unë.

Dhe i mallëngjyer, pastaj, e përshëndeti përzemërsisht dhe u nda nga vajza që rrinte gatitu me dorën grusht në ballë.

Më pas, gazetari, në reportazhin e tij nga fronti i luftës, botuar në gazetën Boston Globe, do të shkruante se, kur u kthye në Amerikë, vizitoi Fan Nolin dhe i tregoi edhe historinë e takimit me partizanen e vogël labe. Madje i përcolli dhe porosinë që ajo i kish dhënë për të. Noli, kur dëgjoi fjalët që i kish dërguar ajo, u prek aq shumë sa me zë të dridhur tha: “Një popull si populli ynë që ka vajza të tilla nuk mund të vdesë kurrë!”.