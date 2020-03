Faqja e njohur online investigon me detaje pasurinë e ish-deputetit: “E konfirmuar, dosja për Ben Blushin, në SPAK”

Prej më shumë se dy javësh faqja online CNA.al ka publikuar një seri artikujsh mbi pasurinë e ish-politikanit dhe gazetarit, tashmë drejtor i një televizioni kombëtar, Ben Blushi.

Në datën 12 shkurt 2020, CNA.al zbuloi ortakërinë e Ben Blushit me Klodian Zoton, pronarin e kompanisë së inceneratorëve, ku marrëdhënien tregtare e ka bashkëshortja e tij Eva Blushi.

Zoto, Eva Blushi dhe Mirel Mërtiri kanë në pronësi një kompani ngritur në Sofie të Bullgarisë, e cila quhet EM CAPITAL GROUP AD. (Lexo këtu)

Më tej, CNA.al publikoi sesi kompania EM CAPITAL GROUP AD, e themeluar në Bullgari dhe në të cilën Eva Blushi gëzon 30% të aksioneve, vjen në Shqipëri dhe ble 51% të aksioneve të Valtelina shpk, e cila mban emrin tregtar Lori Kafe, dhe që “rastësisht” ka të njëjtët aksionerë me Top Channel.

Pra, nëpërmjet bashkëshortes së tij, Ben Blushi bëhet ortak me Vjollca Hoxhën. (Lexo këtu).

Po ashtu, u zbulua se bashkëshortja e Blushit, Eva Blushi rezulton aksionere në të paktën katër biznese, në “EM CAPITAL GROUP AD”, Lori Kafe, Publialb si dhe në një subjekt me një aksioner italian, me emër subjekti “Luxury Comunicazione e Publicitta”. (Lexo këtu).

Nga ana tjetër, vetë Ben Blushi rezulton të jetë një oligark i medias shqiptare – shkruan CNA.al dhe ka zbardhur pasurinë e deklaruar të ish-deputetit socialist, gjatë kohës që ky i fundit është paguar nga taksat e shqiptarëve, pra nga vitit 2003 deri në vitin 2017.

Rezulton se pasuria e tij është shtuar në mënyrë të çmendur. (Lexo këtu), Eshtë e pamundur që një njeri i paguar me rrogë shteti 20 vite, me të ardhura zyrtare të gëzojë një pasuri të çmendur, e cila vlen miliona dollarë – konkludon faqja në fjalë.

Po ashtu, e njëjta faqe online ka sjellë edhe të tjera detaje, në lidhje me apartamente, ndërtime në Tiranë, nga prona të familjarëve të ish-deputetit. Mes të tjerave është raportuar për një pronë në Korçë, vlera e të cilës është të paktën 500 milionë, por që Ben Blushi e ka deklaruar për vetëm 30 mijë euro. Ambienti është me qera, për 2 mijë euro në muaj. (Lexo këtu)

Nga ana tjetër, CNA.al ka publikuar të tjera detaje, në lidhje me një pallat të ndërtuar në Tiranë në vitin 2013, pranë ish-Stadiumit “Dinamo”, i cili i përket në pronësi një ndërtuesi dhe një tjetër personazhi tjetër. Bëhet fjalë për vjehrrin e Ben Blushit, i ndjeri A. Brati. Në lidhje me dosjen në fjalë, CNA.al ka kontaktuar në të paktën dy raste me Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Burime zyrtare pranë këtij institucioni, kanë bërë të ditur për CNA.al, se dosja “Blushi” ka përfunduar në SPAK.

“Një anëtar i stafit është marrë ekskluzivisht me këtë dosje, dhe institucionit të SPAK i janë vënë në dispozicion nga ana jonë edhe të gjitha materialet e publikuara. Vetë kreu i SPAK, Arben Kraja, në një komunikim më CNA.al ka konfirmuar se dosja është marrë dhe do të marrë zgjidhje ligjore. Tashmë do të jetë SPAK, i cili pritet të nisë hetimet dhe do të hedhë dritë për pasurinë e Ben Blushit dhe të familjarëve të tij” – shkruan faqja në fjalë.

j.l./ dita