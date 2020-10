Farsa e humbësve: Një analizë për Bashën dhe “zgjedhjet e kandidatëve për deputetë nga anëtarësia” si alibia e humbjes së ardhshme

Nga Bedri Islami

Ka disa kohë që Partia Demokratike ka nisur farsën e zgjedhjeve të kandidatëve për deputetë duke iu drejtuar anëtarësisë, si një lëvizje e re politike brenda llojit. E trumbetuar si një gjetje e re politike, me emërimin e një komisioni të posaçëm, ku thuaj gjysma e tyre janë të larguar nga vetë forca politike, ajo u shtri në qarqet e ndryshme të vendit, fillimisht përmes disa qindra kandidatëve, të shoshitur marramendshëm shpejt dhe e përmbledhur në një dyfishim të numrave sa do i ishte dashur, ajo është tani në fazën kur po kalon sprovën e votimit përjashtues. Por edhe po sjell dëshminë se shefin e PD-së po e refuzojnë edhe njerëzit e tij.

E gjithë loja e deri tanishme ka pasur që në fillim vetëm një qëllim: të krijojë perden e duhur, pas së cilës qëndron Basha, nga vrima e së cilës ai mund të shohë ngjarjet e zhvilluara, duke pasur alibinë e parë të humbjes së ardhshme, pasi, kësaj here, deputetët nuk u përcaktuan nga kunati i tij, në minutat e fundit, sipas parimit “paguaj, që të jesh në listë” dhe sa më shumë do të paguash aq më lart listës do të jesh, por u përzgjodhën nga vetë anëtarësia, e cila në shumë qarqe është inaktive dhe e përgjumur, sa kurrë ndonjë herë.

Alibia e Bashës për përzgjedhjen e deputetëve nga anëtarësia është e qepur aq keq dhe është aq e dukshme, sa që, edhe kur njerëzit nuk i kanë dashur deputetët e deritashëm, apo shefa bashkie, ai ka bërë lëvizjet e tij që ata të jenë, për të pasur gjithnjë larg vetes, sa më tej që të jetë e mundur, një tabor njerëzish që pak vlera ose asnjë vlerë nuk kanë pasur.

Kushdo që e risjell në mendje Balliun junior në frontin e Astirit e di se butaforia politike ishte aq e mjerueshme dhe karizma e tij aq cinike sa që, edhe nëse kanë pasur sado pak vlerë protestat e komanduara, ata janë shuar përmes figurës së tij, që, duke dashur të bëjë heroiken, në të vërtetë ka bërë të kundërtën, qesharaken.

Një deputet që më shumë njihet si çuni i Fahriut u refuzua masivisht nga anëtarët e PD-së së Pogradecit, të cilët, duke e refuzuar atë, refuzuan në të njëjtën kohë edhe vetë Bashën.

Duke mos e njohur Balliun, ata nuk e njohën mentorin e tij.

Dhe, kur të refuzojnë njerëzit tuaj, të cilët ke marrë përsipër, ose të kanë deleguar t’i udhëheqësh, mendo se si do të mund të refuzojnë të tjerët.

Kushdo që ende nuk e ka harruar rastin butaforik “Babale”, që tashmë mund të njihet si babale–politikë, e di se pas saj qëndron një figurë po aq groteske, si Salianji, shëmbëlltyrë e antivlerës politike dhe e njeriut që në të vërtetë më shumë se gjithçka tjetër i ngjan një zhapiku politik, që kërkon domosdo të paraqesë klithmën e çakallit.

Salianji, në fakt, është i refuzuar edhe ai në qarkun e Korçës, megjithëse njihet si njëra nga duart e shumta të shefit të partisë, paçka se lojra me numra mund ta ketë lënë përkohësisht në lojë.

Njëherësh me të thuaj se refuzohet edhe shefi i partisë në Korçë, Andrea Mano, njeriu që mendohej se do u printe deputetëve korçarë, dhe kjo është jo thjeshtë një refuzim i zakonshëm, por shumë më përtej saj: ata mohuan përtej një njeriu, vetë besimin që mund të kishin tek shefi “i madh”.

Rifutja në lojë e dy figurave që mendohej se mund të ishin trupa drejtuese është në fakt vetë refuzimi i shefit të partisë, dhe, më tej se kaq, është dëshmi se godina nga shpërndahen që tani lajmet për spekulime e manipulime është e gatshme të bëjë manipulimin e radhës edhe kundër vullnetit të vetë partisë së tij.

Duke qenë në opozitë, pa pasur asnjë pako politike apo financiare në duar, të nisësh një fushatë përmes manipulimit, tregon se në lojën për pushtet je i gatshëm të shkosh shumë më tej se kaq, të manipulosh gjithçka dhe në çdo çmim.

Basha e ndërtoi këtë strategji politike duke dashur të ketë jo vetëm alibi, por edhe të mos e gjejë veten që në fillim në mesin e një furtune që, në mos sot, një ditë jo të largët do të ngrihet kundër tij, si ndodh zakonisht me harakirët e politikës, të cilët ende nuk e dinë se rikthimi i së keqes është njësim me të.

Dy ish kryetarë bashkie refuzohen nga baza e partisë, Kapri në Pogradec, njeriu që kishte aplikuar për vizë amerikane dhe i njohur për ashillverishe të mëdha – gjë që pritej, pasi ishte i propozuar nga LSI, dhe, në veriun e Shqipërisë, ish kryetari i Bashkisë së Kukësit. Të njëjtin fat thuajse kishte edhe kryetarja aktuale e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi që rishtas mbeti në listë përmes lojës së numrave, por që në fakt është futur shtërngueshëm, duke pritur refuzimin e ardhshëm.

Votat kundër tyre, apo e Shehajt në Vlorë, nuk janë thjeshtë vota kundër një grupi emrash, që as e kanë merituar të jenë në ato lista: ata janë më tepër kundër përzgjedhjes që ka bërë shefi i partisë, por edhe shenjë se refuzimi nga brenda do të jetë shenjë e refuzimit të njerëzve, e ndoshta edhe më thellësisht se sa mund të duket tani.

A i duhet besuar farsës së tashme dhe a mund të kthehet e gjithë kjo në një bumerang për vetë shefin e partisë?

Kjo është më e mundshmja dhe më e pritura.

Është e vërtetë se lufta brenda llojit jo rrallë herë është më e ashpër se çdo tjetër: nxiten pasionet, grupimet, ndasitë rizgjohen, por në fund të fundit nuk mund të mbash më shpresë deri në fund një grupim kaq të madh njerëzish, disa nga të cilët, jo vetëm janë grumbulluar me njëri tjetrin, por edhe kanë nisur të bëjnë llogaritë e të ardhmes.

Zhgënjimi do të jetë i ndjeshëm dhe alibia se kështu vendosi baza nuk do të qëndrojë gjatë.

Si një godinë e vjetër, ajo do të shembet një ditë dhe mund të zërë brenda pikërisht ata që e ngritën si një alibi politike, për të mbrojtur veten dhe për të krijuar iluzione të humbura.

