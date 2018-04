‘Fati’ i Adriatik Llallës në dorë të Ina Ramës, ja trupa e KPA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka përcaktuar trupën gjykuese që do shqyrtojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili ndërpreu Vettingun për ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla.

Sipas KPA, kryesues i seancës do jetë gjyqtari Sokol Çomo, relator Luan Daçi dhe me relatorë Ina Rama, Albana Shtylla dhe Ardian Hajdari.

“Lidhur me pyetjen tuaj të parë, trupa gjykuese e caktuar me short për shqyrtimin e ankimit të Komisionerit Publik në lidhje me subjektin Adriatik Llalla, është si më poshtë vijon: Kryesues: Sokol Çomo, Relator : Luan Daci, Anëtarë: Ina Rama, Albana Shtylla, Ardian Hajdari”, thuhet në përgjigjen e KPA për Report tv.

Komisioni i Posaçëm i Apelimit sqaron ndërkohë se “subjekti Adriatik Llalla do të njoftohet lidhur me nisjen e shqyrtimit të çështjes ndaj tij, kur të caktohet data e seancës”. Ndërkohë ende nuk është caktuar data e seancës për shqyrtimin e ankimit të Komisionerit Publik mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Adriatik Llalla. Pyetjes se veç ankimit ndaj z.Llalla komisioneri publik ka paraqitur një tjetër ankim apo subjektet e prekura nga Vettingu kanë paraqitur ankimim, Kolegji i Posaçëm i Apelimit u përgjigj se nuk ka asnjë ankim tjetër deri më tani.

Rreth dy muaj më parë Llalla paraqiti një kërkesë për dorëheqje pranë presidencës dhe komisionit të pavarur të kualifikimit duke hequr dorë nga statusi i gjyqtarit të apelit që fitoi pas postit të kryeprokurorit. Dorëheqja e tij u pranua dhe sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese Vettingu ndaj Llallës u ndërpre. Por vendimin e KPK-s e ka ankimuar komisioneri publik i cili kërkon që ky proces të mos ndërpritet por t’i shkohet deri në fund.

Ndërkohë, përballjen me drejtësinë Llalla duket se nuk do ta ketë të lehtë. Kjo pasi Prokuroria e Durrësit ka regjistruar procedim penal për disa akuza si “fshehje pasurie” si dhe “mosdeklarim të shumave të parave në pikat e kalimit kufitar”. Objekt i hetimit do jetë pikërisht nëse Llalla është larguar me para me vete përmes aeroportit të Rinasit për në Gjermani, ku mësohet se po strehohet.

o.j/dita