Fatos Arapi, ky poet i madh, që u dashurua me atdheun, lirinë dhe vendlindjen

Nga Sejdo Harka

Të shkruash për poetin Fatos Arapi, do të thotë të shkruash për shpirtin e trazuar dhe rebel të një poeti të madh, të dashuruar përjetësisht me lirinë, Atdheun dhe vendlindjen. Ai ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat e larta të trinisë së poetëve më të zëshëm të letërsisë shqipe të viteve 60, i cili, bashkë me Ismail Kadarenë dhe Dritëro Agollin, duke ecur në udhën e mbarë që çelën pararendësit e tyre, hodhën themelet e letërsisë sonë të re moderne. Fatos Arapi, erdhi në jetë si një pulëbardhë e lirë, mes mrekullive të Vlorës së Flamurit, magjisë përrallore të Zvërnecit dhe dallgëve thinjoshe të detit të trazuar nga stuhitë e kohërave. Dhe, iku po atje, ashtu shaluar mbi ëndrrat e tij të bukura, ndoshta me brengën e madhe, që nuk mundi t’i bënte dot të gjitha realitet. Ai iku nga kjo botë, sa e trazuar, aq dhe e përgjumur, për të mos vdekur kurrë, duke lënë pas shpirtin dhe mendjen, ëndrrën dhe zemrën e tij të bardhë si bora. Poeti F. Arapi u shua si kandili, në një ditë tetori të vitit 2018, por në të vërtetë, ai nuk vdiq, sepse siç shkruante dhe vetë: “Nuk vdes shpirti i poetit në tetor”. Ai është muaji kur poetët thurin mijëra e mijëra këngë e vargje për jetën, për natyrën dhe pavdekësinë. Për Ismail Kadarenë “Fatos Arapi ishte shkrimtar i rëndësishëm, me një jetë e krijimtari dramatike të shtrirë në dy epoka, ishte një mik dhe koleg i dashur, që u bë pjesë e pandarë e kalendarit letrar shqiptar të shekujve XX dhe XXI”. Për mua, ka qenë privilegj i madh, që e kam njohur nga afër ketë intelektual të rrallë, jo vetëm si një poet tepër i preferuar, por edhe si pedagog i talentuar e tepër i komunikueshëm me të gjithë. Ka kaluar një jetë e tërë nga koha, kur ne, studentët i tij, të fillimit të viteve ‘70, dëgjonim me kureshtje leksionet e tij të bukura për letërsinë e filozofinë, dhe s’kemi për t’i harruar kurrë zërin e tij të ngrohtë dhe oratorinë e rrallë, kulturën e tij të gjerë dhe veçanërisht aftësinë për të mbajtur mend e recituar bukur mijëra e mijëra vargje nga krijimtaria popullore dhe letërsia e kultivuar. Me poetin e papërsëritshëm F.Arapi, fatkeqësisht ka ndodhur ashtu si me shumë poetë të tjerë të mëdhenj të botës si Robert Berst, të cilit, idhujt e pushtetit, kur ai kishte nevojë për “bukë”, i dhuruan “gurë”. Kështu ndodhi, jo vetëm me Lasgushin, por edhe me Fatos Arapin. Kur ata kishin nevojë për vëmendje dhe përkrahje e vlerësim, shurdhmemecët e politikës dhe të pushtetit “i vranë” për së gjalli me mospërfilljen e tyre tinzare.

Fatos Arapi luftoi për lirinë, me armë në dorë që kur ishte në moshë tepër të njomë, por mbeti i zhgënjyer tërë jetën, sepse lirinë e vërtetë nuk e shijoi si duhet, as në vitet e të ashtuquajturës demokraci të viteve të fundit. Prandaj, i dëshpëruar thellë nga kjo botë e ftohtë dhe zuzare, u vetizolua, bile dhe nga shokët e tij të afërt. Ai në shpirt mbante shumë ëndrra të bukura, të cilat për t’i ruajtur të pastra, nuk donte t’i trazonte me meskinitetin dhe egërsinë e kohës. Ky qëndrim stoik ndaj të keqes, ka bërë që Fatosi të mos joshet kurrë nga lajkat e idhujve të politikës dhe pushtetit të sistemeve të ndryshme. Ai, edhe kur këndoi si bilbili i mbyllur në kafazin e sistemit monist, thuri këngët dhe vargjet më të bukura për vendlindjen dhe lirinë, për shpresën dhe dashurinë…Mesazhet dhe filozofia e vargjeve të tij, edhe pse të krijuar në sisteme e kohë të ndryshme marrin vlera universale. Është kjo arsyeja kryesore, që poetin F.Arapi si dhe shumë të tjerë, shpesh e qortonin si heretik e modernist. Por kurrë s’mundën ta mbytnin dot shpirtin e tij të lirë e rebel. Ai tërë jetën jetoi me poezinë dhe për poezinë e lirë. Në brazdat e vargjeve të tij, krahas gëzimit gjen edhe dhimbjen e protestën, edhe trishtimin e groteskun ndaj realitetit të kohës.

Fatos Arapi u lind në Vlorë në vitin 1929, ku mori mësimet e para dhe të mesme. Që në moshë të njomë ai rrëmbeu armën në luftë për liri. Studimet e larta i kreu në Sofje të Bullgarisë për ekonomi. Për një jetë të tërë, ai punoi si mësues, pedagog në Universitetin e Tiranës dhe gazetar në disa organe të shtypit qendror të kohës, ku shpalosi aftësitë e tij të rralla. Ai u dallua për lëvrimin e të gjitha llojeve dhe nënllojeve të krijimtarisë, jo vetëm në prozë e poezi, por edhe në fushën e përkthimeve, të publicistikës dhe kritikës letrare. Por, ajo që i dha Fatos Arapit emër të veçantë është poezia. Veçanërisht ai shkëlqeu me poezitë e bukura dhe të shumëllojshme të peizazhit e të dashurisë, që në fillimet e viteve ‘60. Më pas ai do të bëhet tepër i njohur me poemat: “Drashovica”, “Republika”, “Antibiografike”…, nëpërmjet të cilave do të sillte një frymë të re, të mpleksur me stilin e vjershërimit modern nerudian. Librat e tij të parë poetikë janë: “Shtigje poetike”, “Ritme të hekurta”, “Pikëllimi i dritave”…Për talentin e tij të rrallë ai është nderuar me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare siç është çmimi “Kurora e artë”, të cilin ai e mori në Strugë. Me një çmim të tillë janë nderuar vetëm poetë të rrallë amerikanë, evropianë dhe shqiptarë të papërsëritshëm si Fatos Arapi.

Të pavdekshëm këtë poet e kanë bërë dhe shumë tekste këngësh si “Mesnatë”, “Kur vjen pranvera”…,të cilat janë nderuar me çmime të larta në festivalet e këmgës në RTSh. Ajo që e bën poetin F.Arapi më të pavdekshëm është botimi i serisë së poezive të zgjedhura me katër vëllime, të sponsorizuara nga Ministria e Kulturës. Ndoshta është e vetmja ndihmesë, që shteti i jep këtij personaliteti të lartë të kulturës dhe letërsisë shqipe. Megjithatë e vlen që ideatorët dhe sponsorizuesit e botimit të kësaj serie të përgëzohen për punën serioze që kanë bërë për paraqitjen e bukur të këtij botimi në seri me vlera të mëdha për kulturën dhe letërsinë shqipe.

“Më jep një emër”, kështu titullohet libri i parë i kësaj serie, që mban poezi të shkruara mes viteve1962-89.Autori kërkon një emër, dhe këtë emër të rrallë ia jep poezia. Sapo fillon të shfletosh këtë libër, e kupton qartë, se edhe pse këto poezi kanë lindur nga “barku i një kohe të çmendur”, ato u ngjajnë pulëbardhave që fluturojnë të lira “përmes stuhive dhe skifterëve grabitqarë të kohës”. Kjo ndodh, sepse siç shkruan vetë poeti, në shpirtin e tij kishte mbetur ende “një kthinë, ku nuk hynte dot as frika, as hipokrizia”. Jeta ime, vazhdon ai më poshtë ka kaluar “ndër mokrat e fatit shqiptar. Po sa besnik i kam qëndruar vetvetes?. Atë e gjeni në veprat e mia”. Poeti Fatos Arapi tërë jetën rendi për të gjetur lirinë e vërtetë. Ndaj shkruan: “Se donim të takonim lirihë/në sytë e vashave tona,/në rrugët plot dritë,/se ne liri, me ty u dashuruam”. Ndërsa në poezinë “Pse erdha në jetë”, kësaj pyetjeje retorike, ai i përgjigjet kështu poetikisht: “Un’nuk erdha në jetë që të fle, kur s’më flihet.’Un’erdha që t’i blatoj këngë/të gëzuara mejtimit të lirë”.(13) Në poezinë “U dola para agimeve”, F.Arapi, edhe pse nuk ka asnjë përgjegjësi direkte për të ndalur “çmendinë e kohës”, kërkon ndjesë, që s’mundi të bëjë atë që duhej, për të ndalur sadopak atë marrëzi të shfrenuar. Ndaj shkruan: “U dola përpara agimeve të mëdha,/Kur bota me nofulla të veta/përtypte tragjeditë e saja,/vajta dhe unë të ngrohja duart/Dhe më zuri gjumi”.(26)Një nga poezitë më të bukura të këtij vëllimi është “Hej vend”!, ku lexuesi befasohet me antitezat e vargjeve brilante: “Hej vend/Plot diell e pa dritë! Pagan dhe fron për Perënditë:/Jetojmë, ku qiellin me dorë mund ta zëmë/dhe prap;/në ç’humnera kemi rënë/Dhe ndihesh/ i pasur në varfërinë tënde, i lirë në skllavërinë tënde/Ndaj prej dhimbjes, më bën që të çmendem.”(60)Në ëndrrat e tij të parealizuara, poeti ndjen dhimbjen” e kafshimit të urive” dhe “fytyrat e përgjakura të lirive” të të gjitha kombeve dhe kohërave. F.Arapi i ka kënduar përherë Shqipërisë së lirë, trupin e së cilës pushtuesit kanë synuar ta kafshojnë, për ta copëtuar, por që kurrë s’kanë mundur ta asgjësojnë, sepse shqiptarët lirinë e kanë ruajtur si gjënë më të shtrenjtë. Këtë mesazh poeti Fatos Arapi kërkon t’u japë lexuesve nëpërmjet gojës së Heroit Kombëtar, Skënderbeut në poezinë e bukur “Liria”. Ja si u drejtohet ai shqiptarëve, kur ai kthehet në Krujë: Lirinë nuk jua solla unë, por e gjeta këtu: “Në thëngjijtë e zjarrit e kasfshatën e bukës,/në varret e të rënëve,/Në majën e shpatës e thikën e plugut./Në gjirin e nënës që mëndtte fëmijën”.(233).

Edhe në librin e dytë me poezi të zgjedhura, të shkruara në vitet1990-96, që titullohet “Në kaq pak Tiranë”, poeti Fatos Arapi vazhdon t’i këndojë lirisë dhe shqetësimit për ta bërë atë bashkudhëtare të përjetshme të shqiptarëve dhe të gjithë popujve të botës. Veçanërisht atë e kanë shqetësuar trazirat e Ballkanit, i cili duke qenë për një kohë të gjatë si një “minë me sahat”, ka rrezikuar dhe vazhdon të rrezikojë edhe sot e kësaj dite përgjakjen e lirisë. Është kjo arsyeja që poeti F.Arapi edhe në vitet 90, në Ballkan, fatkeqësisht, sheh shumë varre. Në këto troje edhe “gjelbërimi i hidhur”, është ujitur prej “Danubit të lotëve”. Në Ballkanin e trazuar “me gjak të lirive të njoma, shpëlajnë duart Pilatët”.(14) Atdheu për Fatos Arapin është gjithçka: Është dhimbje dhe dashuri që “e mban dhe të mban në shpirt/është bukë e uritur, ëndërr dhe ankth,/shpresë e sfilitur dhe varr i hapur”(101). Që në vitet ‘80 Fatosi shkruan vargjet alegorikë kundër varrmihësve të lirisë, të cilët “si terri para ditës/shqyejnë ditë e natë me dhëmbë të ndotë/zemrën e shpresës sime”.(108). Ishte koha, kur edhe vetë poeti “ecte me arkivolin e tij mbi shpinë”. Ishte koha kur, me sytë e tij, tragjeditë e popullit të vetë kishte parë. Prandaj, i dëshpëruar thellë shkruan: “Të mjerët shqiptarë me vdekjen në sy/kërkojnë të çmallen me vdekjen diku”. Ndërsa më poshtë vazhdon: “Dhe më vjen për të qeshur/dhe më vjen për të qarë”. Për Fatos Arapin, shqiptarët: “Në luftë flenë duke ecur”, ndërsa “në vdekje vdesin duke ecur”.

Libri i tretë me poezi të zgjedhura të shkruara në vitet1997-2003 titullohet “Urna e vogël”. Poetin F.Arapi edhe në periudhën e tranzicionit të stërzgjatur, fatkeqësisht e shqetëson era e mykut të tiranisë moniste. Prandaj, përmes metaforave, u bën pushtetarëve të kohës thirrje të tilla apostrofike: “Lëreni të qetë Atdhenë!/Me frymë tiranësh/po ndotni fatet tona”. Ndërsa për të zgjuar memorien e njerëzve të thjeshtë, të përgjumur nga propaganda e tymosur e kohës, ai shkruan vargjet: “S’i shihni fatet shqiptare/si kanë ndalur e lëvizin/si mushka para greminës.!?(24) Është koha, kur shterpëria gënjen veten, se i duket sikur është shtatzan me promethenjtë. Më poshtë, poeti, i dashuruar me lirinë, proteston poetikisht ndaj atyre që kërkojnë t’ja privojnë lirinë: “Unë, që kam hyrë e dal nëpër dhimbjen e yjeve/Nuk paskam të drejtë të hyj lirisht /nëpër lirinë time”! Ishte koha kur shqiptarët “ndizeshin dhe fikeshin nëpër vdekje qirinjsh”, kur njerëzit, ashtu si dhe poeti kanë harruar vetveten. Tek ditët e tij “të grisura”, poeti sheh “luftërat e përgjakshme,/viktimat dhe vrasësit”, që ai i ruan në kujtesë që nga koha kur ai, në një moshë tepër të njomë rrëmbeu armën për liri. Por “vrasësit e lirisë”, poetëve të vërtetë, nuk iu ndanë kurrë tërë jetën. Me sytë e tyre ata panë “thikat pas shpine”, që pseudo-poetët, të cilët s’u bënë kurrë “dashnorë të muzës hyjnore”, u ngulnin pas shpine. Ata mbetën përjetësisht vrasës të lirisë, sepse “nëpër gjumë varrosën dhe zhvarrosën lirinë”.(105) Edhe pse vitet e fundit të jetës, poeti Fatos Arapi ishte ligështuar shumë, kishte momente që e rimerrte veten. Prandaj rendtte si në ëndërr “me shpirt e këmbë të përgjakura”, për të gjetur “buzëqeshjen”. Tërë jetën rrugën, ja kanë prerë” macet e zeza” dhe cerberët. Edhe pse me këto mostra janë lodhur të gjithë: “edhe tragjeditë e komeditë/edhe fatet e Perënditë”, përsëri ai beson tek e fundit, shpresa.

Libri i katërt me poezi të përzgjedhura nga ato të shkruara gjatë viteve 2005-2010 titullohet “Një buzëqeshje e pabesueshme”. Një nga poezitë më të bukura të këtij vëllimi është “Trazicioni”, e cila në themel të brendisë mban anën groteske të këtij procesi të gjatë dhe të vështirë shoqëror. Demokracia, që kishte filluar të dilte nga “mitra e sëmurë” e një diktature të egër, ishte “pjellë e një lidhjeje të vështirë”, e cila do të reflektonte tek fruti i saj i brishtë, liria. Me gjithë përpjekjet e saj për të shpëtuar nga kthetrat e diktaturës moniste, asaj i është dashur të ndeshet ,ndoshta më egërsisht edhe me “diktatorët e rinj”, të cilët përmes pseudoreformave dhe fjalëve të bukura, luftojnë me forcë për ta mbytur të gjallë lirinë e vërtetë. Prandaj poeti F.Arapi shkruan vargjet sa të drejtpërdrejtë, aq dhe metaforikë: “Dridhet brenda meje njeriu, kuis/si këlysh i rrahur nga barinjtë e egër:/Liria shkon udhës e pyet lirinë;”-Liri, ku ësht’ shpresa, ku ka vdekur!?”Ndërsa halabakët dështakë, shtriganë dhe kronikë, siç i quan poeti diktatorët e rinj, mburren se po bëjnë historinë e demokracisë së re.

Poeti Fatos Arapi, për ta ruajtur lirinë e vërtetë të pastër dhe për ta çliruar atë nga prangat e skllavërisë edhe ,njerëzve të kohës u drejtohet me thirrjet apostrofike alegorike: “Mos i shtypni thnegëlat e dheut/cicërimat e zogjëve, mos i prekni/Mos e dhunoni të vërtetën/Mos iu bindni njerëzve të vdekjes/Sepse s’jemi, veçse një buzëqeshje e hidhur’(36)Shqiptarët e kanë dashur dhe kërkuar përherë fatin dhe lirinë, por fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ata nuk e gëzojnë plotësisht fatin dhe lirinë e vërtetë. Prandaj poeti, i dëshpëruar thellë pyet veten dhe gjithë shqiptarët: “Pse na lufton fati të gjithëve!?/Pse edhe liria na tradhëton!?/Mos vallë trojet tona lindin promethenj dështakë!?”/ Jemi ne fajtorë, apo spiunët që na ndjekin këmba këmbës deri në buzë të varrit!?(140). Kjo vlen edhe për gjithë botën e sotme të trazuar nga luftërat dhe konfliktet. Edhe pse njerëzimi ka luftuar tërë jetën për liri, fatkeqësisht, përsëri “Bota mbeti po ajo: uri e krim,/çmenduri luftërash e vdekjesh”(155)Poeti Fatos Arapi, nuk i ka kënduar vetëm dhimbjes e trishtimit. Janë të shumta poezitë, që ai ja kushton dashurisë, bukurive të rralla të Zvërnecit të magjishëm dhe veçanërisht mrekullive dhe lavdisë së rrallë të Vlorës së Flamurit. Prandaj këto shënime të shkurtra, për krijimtarinë poetike të këtij poeti të madh, po i mbyll me vargjet me kolorit të thellë popullor, që ai ja kushton vendlindjes së tij, Vlorës: “Çfarë të bëj e shkreta Vlorë/Një flamur deshi në dorë/Bëhet shkëmb e bën liri/Bëhet shkrumb e bën dëshmorë”.