Fatos Tarifa: A mundet Shqipëria të jetë një vend, ku interesat e individit mbrohen nga shteti dhe të harmonizohen me interesat kolektive të shoqërisë?

Çdo analizë sociologjike mbi ligjin, ose mbi të drejtën dhe rolin e tyre në shoqëri normalisht do të duhej të nisej nga dy premisa, të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, Ato janë: së pari, ligji dhe e drejta nuk mund të kuptohen veçse si një dukuri shoqërori; së dyti, ligji është vetëm një formë e kontrollit shoqëror.

Edhe pse fillimet e jurisprudencës sociologjike, ose të sociologjisë së të drejtës (sociology of law), mund të thuhet se nisin me shkrimet e juristëve të njohur Eugen Ehrlich (1892-1922) dhe Roscoe Pound (1879-1964), në këtë esé unë fokusohem në dy prej prekursorëve më të shquar të teorisë sociale, Émile Durkheim dhe Max Weber, influenca e të cilëve në sociologji dhe në jurisprudencë ka qenë dhe mbetet tejet e rëndësishme, si dhe në dy prej sociologëve më të shquar të dekadave të fundit, Michel Foucault dhe Jürgen Habermas, krijimtaria e të cilëve vazhdon të ushtrojë një influencë të madhe në sociologji dhe në disa aspekte të teorisë juridike bashkëkohore.

Émile Durkheim (1859-1917)

Një ndër preokupimet teorike kryesore në veprën e sociologut Émile Durkheim ka qenë ajo se çfarë shërben si bazë e kohezionit social në çdo shoqëri të dhënë. Me fjalë të tjera, pse shoqëritë njerëzore, pavarësisht interesave të ndryshme—dhe shpesh herë të kundërta—të anëtarëve të tyre, nuk shpërbëhen?

Përgjigja që i dha Durkheim kësaj çështjeje niset nga roli vendimtar që luajnë ligji dhe e drejta në promovimin dhe në ruajtjen e solidaritetit e të kohezionit social. Ai argumentoi se, me zhvillimin e shoqërisë nga format më të ulta të organizmit të saj në ato më të larta, nga format e organizimit fetar në sekularizëm dhe nga marrëdhëniet kolektiviste (kolektivizmi) në ato individualiste (individualizëm), ligji dhe e drejta janë fokusuar në—dhe preokupuar gjithnjë e më shumë me—format e kompensimit se sa me format e ndëshkimit të atyre anëtarëve të shoqërisë që i shkelin normat shoqërore. Sidoqoftë, Durkheim vërente se karakteri dhe roli ndëshkimor i ligjit kanë luajtur dhe luajnë një rol të dorës së parë në mënyrën se si manifestohen dhe si shprehen normat kolektive të sjelljes morale, me anë të të cilave bëhet e mundur ekzistenca dhe ruajtja e solidaritetit shoqëror.

Durkheim dallonte dy forma të solidaritetit shoqëror, të cilat i cilësonte si “solidaritet mekanik” dhe “solidaritet organik”. Forma e parë e solidaritetit shoqëror, sipas tij, ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë në shoqëritë primitive, të thjeshta, të pazhvilluara dhe homogjene nga pikëpamja e strukturës ekonomike e shoqërore, të cilat kanë si karakteristikë uniformitetin e vlerave dhe mungesën e një ndarjeje shoqërore pak a shumë të zhvilluar e të specializuar të punës. Shoqëri të tilla, nga vetë natyra e tyre, janë kolektiviste; në to ka fare pak vend për individualizëm.

Në dallim të theksuar prej tyre, shoqëritë e zhvilluara karakterizohen nga një ndarje e specializuar dhe e sofistikuar e punës, nga një shkallë e lartë diversiteti ekonomik, shoqëror e kulturor dhe nga një ndërvarësi konomike e sociale tepër komplekse mes anëtarëve të saj. Shoqëri të tilla janë të diferencuara nga pikëpamja ekonomike e sociale dhe, për këtë arësye, individualizmi, jo kolektivizmi, përbën formën karakteristike të marrëdhënieve shoqërore që sundon në to.

Durkheim argumentonte se këto dy forma të solidaritetit shoqëror gjejnë pasqyrimin e tyre të drejtpërdrejtë në llojet e ligjeve dhe të së drejtës që sundojnë në shoqëri. Sipas tij, mjafton të klasifikosh tipet e ndryshëm të ligjit dhe të së drejtës për të kuptuar tipet e ndryshëm të solidaritetit shoqëror, të cilëve ato u korespondojnë.

Durkheim mendonte, gjithashtu, se krimi është një aspekt krejt i natyrshëm i jetës shoqërore, pasi ai është i lidhur ngushtë me vlerat sociale që shprehen në “ndërgjegjen kolektive” të shoqërisë. Sipas tij, një akt konsiderohet kriminal kur ai fyen ato aspekte të ndërgjegjes kolektive të shoqërisë, të cilat respektohen nga shumica e anëtarëve të saj. Me fjalë të tjera, një veprim i caktuar nuk trondit ndërgjegjen shoqërore nga që ai është kriminal, por ai konsiderohet krim për shkak se trondit dhe cënon ndërgjegjen shoqërore.

Nisur nga një kuptim i tillë i shoqërisë, Durkheim vlerësonte se ndëshkimi është një element esencial i ligjit dhe i së drejtës. Sipas tij, shteti mbështet dhe mbron ndërgjegjen kolektive duke ndëshkuar ata individë, të cilët veprojnë në kundërshtim me të. Ndëshkimi ligjor, sipas tij, nuk është gjë tjetër veçse “një reagim i vendosur, por me intensitet të ndryshëm, me anë të të cilit, përmes një organizmi të caktuar, shoqëria ushtron ndikim mbi ata anëtarë të saj që dhunojnë pse shkelin rregulla të caktuara sjelljeje”. Durkheim ilustroi me shembuj se si ndëshkimi, si një formë e kontrollit shoqëror, ka qenë dhe është më i ashpër në shoqëritë primitive dhe në ato më pak të zhvilluara (ku njerëzit torturoheshin barbarisht, digjeshin të gjallë, ose u pritej koka), ndërkohë që me zhvillimin dhe emancimpimin e shoqërisë, format e ndëshkimit ligjor janë bërë e bëhen gjithnjë e më pak të ashpra e të dhunshme (në kohën tonë madje, në shumicën e shteteve demokratikë, deri edhe në ndalimin e dënimit me vdekje).

Max Weber (1864-1920)

Max Weber, njëri prej themeluesve të sociologjisë si disiplinë akademike, u diplomua në jurisprudencë. Në teorinë e tij të përgjithshme sociologjike, Weber i kushtoi një vend qendror ligjit dhe së drejtës. Mbështetur në arritjet e shkollave të ndryshme të mendimit juridic. Weber bëri një klasifikim të tipeve të së drejtës, duke marë si kriter themelor racionalitetin. Mbi këtë bazë, ai dalloni dy tipe sistemesh të së drejtës: sisteme “formalë” dhe sisteme “substantivë”. Esenca e këtij diferencimi ka të bëjë me shkallën në të cilën një sistem ligjor është “i mjaftueshëm në vetvete”, me çka Weber kuptonte se rregullat dhe procedurat e nevojshme për marrjen e vendimeve gjenden në vetë sistemin.

Një tjetër element i rëndësishëm te Weber është ai mbi dallimin mes “racionales” dhe “irracionales”, terma këta që shërbejnë për të përshkruar mënyrën në të cilën rregullat dhe procedurat përdoren dhe funksionojnë një sistem të caktuar. Sipas tij, shkalla më e lartë e racionalitetit arrihet në kushtet kur ekziston një “integrim i të gjitha propozimeve analitike të derivuara juridikisht, në një mënyrë të tillë që ato të përbëjnë një sistem logjikisht të qartë e koherent rregullash, të cilat mund të aplikohen logjikisht në të gjitha situatat faktike të mundshme”.

Dy ndër elementët thelbësorë të teorisë komplekse që formuloi Max Weber, të lidhur ngushtësisht me njëri-tjetrin janë këtë: (1) preokupimi e tij për të shpjeguar zhvillimin e kapitalizmit në shoqëritë perëndimore dhe (2) nocioni i tij mbi legjitimitetin e pushtetit.

Përsa i përket problemit të parë, Weber u përpoq të argumentojë se ligji dhe e drejta ndikohen nga rrethanat ekonomike vetëm në mënyrë të tërthortë. Sipas tij, ligji është “relativisht i pavarur” nga kushtet ekonomike, dhe “përgjithësisht, zhvillimi i strukturave ligjore nuk ka qenë përcaktuar aspak nga faktorë ekonomikë”. Ai argumentoi se ligji dhe e drejta janë esencialisht të lidhur me faktorët ekonomikë por jo të përcaktuar prej tyre. Sjellja ekonomike racionale (“aktiviteti fitimprurës” dhe “menaxhimi buxhetor”), përbën, sipas tij, thelbin e sistemit kapitalist dhe këtij racionalizmi ekonomik i shërben parashikueshmëria e një ligji logjikisht racional. Prania e kësaj forme të së drejtës vetëm ndihmon zhvillimin e kapitalizmit, por nuk është shkaku i lindjes së tij.

Weber e vlerësonte ekzistencën e një ligji logjikisht racional si një prej parakushteve të kapitalizmit për shkak se ai garanton sigurinë dhe parashikueshmërinë, si elementë të domosdoshëm të çdo aktiviteti ekonomik fitimprurës. Realizimi i këtij racionaliteti formal kërkon, sipas tij, sistematizimin e sistemit ligjor, i cili mungonte krejtësisht në sistemin juridik anglez. Por, si atëherë, e shpjegonte Weber lindjen e kapitalizmit në Angli?

Kjo pyetje, e cila në vështrim të parë krijon një kontradiktë, është bërë objekt diskutimesh nga shumë sociologë. Asaj i janë dhënë përgjithësisht dy shpjegime të ndryshëm. Nga njëra anë, është e qartë se edhe pse e drejta angleze nuk kishte rendin sistematik të së drejtës romake, ajo ishte dhe mbetet një sistem ligjor tepër i formalizuar. Siç mendonte Weber, ishte pikërisht ky aspekt formal i ligjit anglez ai që krijoi një ndikim stabilizues mbi sistemin ligjor dhe një shkallë më të lartë sigurie dhe parashikueshmërie në tregun ekonomik. Nga ana tjetër, profesioni juridik në Angli, në periudhën e lindjes së kapitalizmit, ishte thuajse tërësisht i përqëndruar në Londër, pranë distriktit tregtar të njohur si “the City” dhe juristët anglezë shërbenin përgjithësisht si konsulentë të biznesmenëve dhe të korporatave angleze në atë kohë. Kjo praktikë inkurajoi tek ata dëshirën dhe nevojën për tua përshtatur ligjin interesave të klientëve të tyre tregëtarë.

Teza e përgjithshme që zhvilloi Max Weber është ajo se racionalizimi formal i së drejtës në shoqëritë perëndimore ka qenë rezultat i një kapitalizmi të interesuar për një sistem ligjor dhe për procedura ligjore krejtësisht të formalizuara. Weber nuk i dha një shpjegim ekonomik kësaj dukurie, por identifikoi disa faktorë që shpjegojnë zhvillimin dhe zgjerimin e burokracisë, e cila, nga ana e vet, krijoi bazat për administrimin e një sistemi ligjor racional, konceptualisht të sistematizuar.

Për të shpjeguar pse individët njerëzorë besojnë se ata janë të detyruar t’u binden ligjeve, në veprën e tij Ekonomia dhe shoqëria, e cila është magnum opus e tij, Weber përpunoi teorinë e tij të famshme mbi dallimin mes tre tipeve të autoritetit, apo tre formave të legjitimitetit të pushtetit: (1) forma tradicionale e legjitimitetit (ose autoriteti tradicional), bazuar në traditën apo në natyrën e shenjtëruar të atyre që janë në pushtet; (2) forma karizmatike (ose autoriteti karizmatik), që bazohet në devocionin ndaj karakterit karizmatik apo heroik të individëve të caktuar dhe (3) forma legale-racionale (ose autoriteti legal-racional), që mbështetet në besimin te ligjshmëria e rregullave dhe e procedurave dhe tek e drejta e atyre që janë në pushtet për të drejtuar.

Është pikërisht ky tip i tretë i autoritetit ai që përbën tiparin qëndror në doktrinën e Weber-it mbi ligjin dhe të drejtën. Ndërsa në dy tipet e parë të dominimit, autoriteti (apo legjitimiteti) kanë të bëjnë me individët, dominimi legal-racional (ose burokratik) mbështetet në ligje, në rregulla e në procedura dhe, si i tillë, ai presupozohet të jetë “i paanshëm”. Sidoqoftë, ai varet nga ajo çka Weber e quante parim i “impersonalitetit formal”. Sipas këtij parimi, nëpunësit e administratës shtetrore ushtrojnë funksionet dhe detyrat e tyre, siç shprehej Weber, “pa urrejtje ose pasion, pra pa afeksion apo entusiazëm. Normat që dominojnë sjelljen dhe qëndrimet e tyre janë konceptet e kryerjes së detyrës, pa u mbështetur në konsiderata personaleˮ.

Rëndësia e sociologjisë weberiane të së drejtës qëndron kryesisht në korrelacionin mes tipologjive të ndryshme të autoritetit që ai formuloi. Për shembull, në një shoqëri, në të cilën forma tipike e dominimit është ajo legale-racionale, forma e mendimit juridik është racionaliteti logjik formal, çka do të thotë se, si sistemi i drejtësisë, ashtu dhe procesi juridik, janë racionalë dhe se bindja e qytetarëve ndaj ligjit buron nga vetë rendi ligjor, ndërsa forma e administrimit të drejtësisë është burokratiko-profesionale. Në dallim nga kjo, në një shoqëri të dominuar nga një individ karizmatik, mendimi juridik është formalisht dhe substancialisht irracional, drejtësia është karizmatike, ndërsa bindja e qytetarëve ka për bazë karizmën e liderit. Në një shoqëri të dominuar nga një lider karizmatik përgjithësisht nuk ka administratë, por edhe nëse ajo ekziston, roli i saj është i parëndësishëm.

Ndërsa Max Weber konsiderohet thuajse nga të gjithë si mendimtari më i shquar në fushën e sociologjisë së të drejtës, kundërshtarët e tij e kanë kritikuar dhe e kritikojnë atë në disa aspekte, ndër të tjera edhe përsa u përket pikpamjeve të përmendura më sipër. Disa, për shembull, mendojnë se pikëpamja e tij mbi procesin e dominimit është më komplekse sesa manifestimi formal, legal i tij në të cilën fokusohet Weber. Të tjerë mendojnë se shpjegimi i tij mbi lindjen e kapitalizmit në Angli është jo fort bindës.

Unë vetë kam pasur dhe ruaj bindjen se Weber ka dhënë një shpjegim të pjesshëm mbi lindjen dhe zhvillimin e kapitalizmit në Europën Perëndimore duke u fokusuar në rolin e etikës protestante dhe duke nënvleftësuar rolin e faktorit ekonomik, sidomos me zbulimin e Amerikës dhe të rrugëve të reja detare në perëndim dhe në lindje, çka shënoi lindjen e tregut botëror dhe zgjerimin e vazhdueshëm të tij. Teoria që parashtron Weber në veprën e tij të njohur Etika protestante dhe shpirti i kapitalizmit nuk arrin të shpjegojë, fajala vjen, përse marrëdhëniet kapitaliste në prodhim lindën fillimisht në vendet katolike të Evropës (në Itali dhe Spanjë) dhe jo në vendet protestante të Skandinavisë ose në Gjermani.

Michel Foucault (1926-1984)

Idetë më pak të njohura të filozofit dhe sociologut francez Michel Foucault kanë të bëjnë—drejtpërsëdrejti ose tërthorazi—me rolin e ligjit dhe të së drejtës në shoqëri. Në mënyrë të veçantë filozofia e tij jokonvencionale, të cilën, ai vetë, në veprat e tij të fundit do e cilësonte si “gjenealogji”, është një përpjekje për të zbuluar natyrën dhe funksionimin e pushtetit. Foucault argumentonte se pushteti është i ndryshëm si nga forca fizike, ashtu dhe nga normat ligjore. Po kështu, sipas tij, pushteti nuk është domosdo e kundërta e lirisë (ose në kundërshtim me lirinë dhe të vërtetën).

Foucault argumentoi se si, duke filluar nga shekulli i 18-të, trupi i njeriut i është nënshtruar një “mikrofizike” të re të pushtetit përmes “gjeografisë” së institucioneve të tilla, si fabrikat, spitalet, shkollat dhe burgjet. Sipas tij, disiplina konsiston në katër “praktika”, çdo njëra prej të cilave shkakton pasoja mbi ata individë që i nënshtrohen asaj. Kontrolli përmes disiplinës krijon te njerëzit një “individualitet”, i cili përmban katër karakteristika: qelizore (ajo karakteristikë që ka të bëjë me “shpërndarjen hapësinore”); organike (që ka të bëjë me “kodifikimin” e aktiviteteve); gjenetike (që lidhet me akumulimin e kohës); dhe kombinuese (që ka të bëjë me “përbërjen e forcave”). Më tej, shpjegonte Foucault, disiplina “realizohet përmes katër teknikave kryesore”—duke krijuar tabela, duke përcaktuar lëvizje, duke detyruar ushtrime dhe duke ndërthur “taktika”, në një mënyrë të tillë që mundëson kombinimin e forcave.

Aplikimi i teknikave të tilla, si forma ose metoda të ushtrimit të praktikave disiplinore, e bën rendin social më të kontrollueshëm. Për më tepër, pushteti disiplinor, argumentonte Foucault, bën që njerëzit të veprojnë në mënyra të tilla, të cilat ata besojnë se janë të natyrshme. Për këtë arësye, sipas tij, ne jemi të manipuluar dhe drejtohem nga këto “teknologji” të pushtetit dhe, ipso facto, shndërrohemi në “trupa pasivë” dhe të bindur, çka është një ndër arësyet që shpjegon përse kapitalizmi vazhdon të përparojë e të zhvillohet.

Analizat e tij mbi pushtetin bënë që Foucault të vinte ndesh me preokupimin kryesor të mendimtarëve liberalë lidhur me pushtetin shtetror të centralizuar. Në të vërtetë, Foucault e konsideronte pushtetin e centralizuar shtetror si një mjet, me anë të të cilit liberalizmi nuk bën gjë tjetër veçse përforcon pikërisht atë dominim të cilin vetë liberalizmi pretendon ta reduktojë.

Foucault argumentonte, gjithahtu, se pushteti disiplinues përshkon thuajse çdo element të jetës shoqërore dhe, për këtë arësye, ligji nuk mund të pretendojë se është primar. Një qeveri shtrënguese e orienton politikën e saj në atë mënyrë që të kontrollojë një varg kërcënimesh, ose rreziqesh që mund t’i vijnë rendit social. Në këtë mënyrë ligji “sociologjizohet”. Sipas tij, barazia formale e individëve para ligjit është vetëm një fasadë, prapa së cilës fshihet pushteti që karakterizon shtetin postmodern.

Pavarësisht hermetizmit dhe karakterit shpesh herë abstrakt që ndeshim në mjaft prej teksteve të tij, përqasja me anë të së cilës Foucault synoi të shpjegojë praktikën e pushtetit disiplinor hedh dritë në aspektet më të errëta të kontrollit shoqëror, duke e riorientuar vëmendjen nga veprimi institucional i ligjit në efektet e tij mbi secilin individ të veçantë.

Jürgen Habermas (1929 -)

I formuar në traditën e teorisë kritike të Shkollës së Frankfurtit, Jürgen Habermas konsiderohet si intelektuali gjerman më i rëndësishëm dhe si një ndër folozofët e sociologët më të shquar në kohën tonë. Ai vlerësohet veçanërisht për origjinalitetin e teorisë së tij sociale dhe kritikën e tij ndaj shoqërisë moderne. Ndër pikëpamjet e tij kryesore, të cilat integrojnë në një të vetme analiza kulturore, politike dhe ekonomike, mund të veçojmë atë, sipas së cilës, pavarësisht progresit të pakthyeshëm të “ndërgjegjes instrumentale-teknokratike” dhe të sundimit të botëkuptimit që ajo krijon, shteti kapitalist ofron realisht mundësi për një “veprim komunikativ” më të madh.

Habermas është përpjekur të kapërcejë trajtimin pesimist të arsyes, çka ishte një karakteristikë e kolegëve të tij të hershëm të Shkollës së Frankfurtit, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin dhe Herbert Marcuse. Ai vlerëson rolin relativisht të pavarur të ideve, të paraqitjes simbolike dhe të gjuhës në përpjekjet për emancipim shoqëror. Sipas tij, emancipimi është baza dhe qëllimi i vërtetë e jetës shoqërore.

Efektet e kapitalizmit, së bashku me autoritetin e fortë dhe të centralizuar të shtetit, mendon Habermas, rezultojnë në atë çka ai e quan “botë jetësore” (lifeworld) dhe që, sipas tij, shpreh një horizont të ndërgjegjes shoqërore (e cila përfshin si sferën publike, ashtu dhe sferën private), në të cilën realizohen formimi i identitetit shoqëror përmes veprimit komunikativ në shoqëri. Kjo, nga ana e vet, gjeneron automatizim dhe tjetërsim (ndikime të hershme të Marksit këto në mendimin e tij).

Për shkak se “bota jetësore” krijohet nga procese, ekzistenca e të cilëve varet nga komunikimi dhe solidariteti shoqëror, Habermas, në dallim nga Marksi, duket se i neglizhon analizat ekonomike dhe synon t’i përfshijë konceptet “punë” dhe “aktivitet i përbashkët” (praksis) brenda koncepteve “veprim komunikativ” dhe “diskutim” (leksis). Çdo veprim shoqëror, sipas tij, është i mundur vetëm përmes komunikimit mes “subjekteve që flasin dhe veprojnë” dhe, për këtë arsye, gjuha, e cila është ai medium, me anë të të cilit realizohet komunikimi, shërben si një “meta-institucion”, nga i cili varen të gjithë llojet e institucioneve shoqërorë.

Dikush nund të pyesë se ç’ka të bëjë e gjitha kjo me ligjin dhe të drejtën? Përgjigja e kësaj pyetjeje është komplekse. Duke qenë se koncepti i tij mbi “arësyen komunikative” bazohet në parimet e lirisë dhe të barazisë, pavarësisht orientimit të tij të majtë dhe aderimit të tij të hershëm në Marksizëm, Habermas, ndryshe nga Foucault, duket se nuk është kundërshtar i liberalizmit. Ai bën dallim mes dy koncepteve, ndër të cilët, i pari e konsideron ligjin si një mjet, ndërsa tjetri e konsideron atë si një institucion. Koncepti i parë e sheh ligjin si një tërësi rregullash të përgjithshme formale, me anë të të cilave bëhet e mundur të ushtrohet kontroll mbi shtetin, ekonominë dhe mbi çdo individ të veçantë. Koncepti i dytë “popullon”, si të thuash, “botën jetësore” dhe, për këtë arsye, shpreh vlerat dhe normat e saj të përbashkëta në formë institucionale, fjala vjen, ato pjesë të së drejtës penale, të cilat kanë të bëjnë me moralitetin. Ndryshe nga “ligji si mjet”, “ligji si institucion” kërkon legjitimim. Në të vërtetë, argumenton Habermas, në një shoqëri pluraliste, të fragmentuar, këta institucione janë një bazë e fuqishme për integrim normativ.

Përsa i përket legjitimitetit të ligjit, ose të sundimit të mbështetur mbi të, Habermas argumenton se ai, pra legjitimiteti, varet shumë nga efektiviteti i procesit të komunikimit dhe i debatit mbi bazën e të cilit ligji është hartuar. Për rrjedhojë, liria e fjalës dhe të drejta të tjera themelore demokratike zënë një vend qëndror në teorinë e tij të “veprimit komunikativ”.

Me teorinë e tij, të shtjelluar në një vepër voluminoze, Habermas ka provokuar botimin e një literature shumë të gjerë të shkruar për të. Përveç përkrahësve të tij të shumtë, ka pasur dhe ka autorë, të cilët e kritikojnë atë për besimin e tij të tepruar ndaj ligjit, si një mjet për realizimin e integrimit social. Disa prej komentatorëve të veprës së tij e konsiderojnë jo shumë realiste sugjerimin e tij se vlerë kanë vetëm ato norma ligjore, për të cilat, përmes një diskutimi racional, kanë dhënë pëlqimin e tyre të gjithë ata individë mbi të cilët këto norma do të kenë efekt, duke predikuar në këtë mënyrë një farë demokracie athiniane.

Në këtë esé të shkurtër u kufizova të parashtroj disa prej pikëpamjeve pak të njohura të katër prej sociologëve më të shquar të këtyre pothuajse 100 viteve të fundit—Durkheim, Weber, Foucault dhe Habermas. Njohja më e thellë me pikpamjet e tyre, si dhe me vlerësimet apo kritikat teorike që u janë bërë atyre nga koha në kohë, do të ishte me shumë dobi për formimin e juristëve dhe të sociologëve të së drejtës në një vend si Shqipëria dhe në një shoqëri si kjo e jona, e cila, prej kohësh po jep e merr të krijojë një shtet ligjor, që të jetë edhe një shtet i së drejtës, në të cilin interesat e individit të mbrohen nga shteti dhe të harmonizohen me interesat kolektive të shoqërisë.

