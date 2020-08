Fatos Tarifa dhe Ksenofon Krisafi: Amerika dhe Europa, opsionet në marrëdhëniet mes dy aleatëve

Bashkëbisedimi mes profesorëve dhe diplomatëve të njohur Fatos Tarifa dhe Ksenofon Krisafi, që gazeta Dita ka botuar gjatë dy javëve të fundit, mbyllet sot me një analizë të informuar mbi rolin e Bashkimit Europian dhe fuqive kryesore brenda të tij në rendin e sotëm botëror dhe opsionet e mundshme të Europës në marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara.

Tarifa: Le të analizojmë, në një plan më të gjerë historik dhe aktual mundësitë që ka realisht Europa (ose Bashkimi Europian) për të marrë përsipër rolin e lidershipit global. Historiani i shquar amerikan, Walter Laqueur, në një artikull të titulluar “Europa në shekullin e 21-të”, ka argumentuar se bota e nesërme, pa dyshim, do të mbartë rreziqe të shumtë dhe, nëse periudha e supremacisë amerikane, siç pretendojnë shumë autorë, po i afrohet vërtet fundit të saj, atëherë, sipas tij, opsioni më i mirë i mundshëm për ta vazhduar më tej lëvizjen historike për krijimin e një shoqërie ndërkombëtare të paqtë dhe demokratike do të ishte që stafetën e lidershipit ndërkombëtar ta merrte në dorë një superfuqi demokratike, siç mund të ishte Europa e bashkuar.

Krisafi: Unë e di mendimin mbi këtë çështje dhe, njëlloj si ju, mendoj se një skenar i tillë duket se ka fare pak gjasa të materializohet. Tre janë shtetet europianë që historikisht kanë luajtur e do të vazhdojnë të luajnë një rol përcaktues në fatet e Europës dhe që, gjithashtu, kanë mundur në të kaluarën (dhe do të munden edhe në të ardhmen) të projektojnë influencën e tyre ekonomike, politike, ushtarake e diplomatike në kontinent dhe në shkallë globale—Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, edhe pse jo domosdoshmërisht në këtë renditje.

Tarifa: Më lejoni ta trajtoj ishullin britanik si një rast të veçantë, të ndryshëm nga fuqitë e mëdha të kontinentit. Gjatë shekullit të 20-të, duke u bërë një vend më shumë “europian”, Britania e Madhe u bë, njëkohëshisht, një vend edhe më shumë “atlanticist”. Madje, edhe pasi Britania e Madhe iu bashkua Komunitetit Europian—dhe më pas si anëtare e Bashkimit Europian—ky vend e ka mbajtur vazhdimisht vështrimin e vet më shumë përtej Atlantikut (në drejtim të Amerikës), sesa në jug të La Manshit (në drejtim të kontinentit europian). Nuk duhet harruar se Britania e Madhe ka pasur historikisht marrëdhënie shumë të vështira me Komunitetin Ekonomik Europian. Pranimi i saj në këtë komunitet u pengua dy herë (në vitet 1963 dhe 1967) nga Franca, e cila, nën drejtimin e Presidentit Charles de Gaulle, vuri veton për të mos lejuar Britaninë e Madhe që t’i bashkohej klubit kontinental të vendeve të Europës Perëndimore. Anglia u bë anëtare e Komunitetit Europian në vitin 1973, pas vdekjes së Presidentit De Gaulle.

Krisafi: Marrëdhëniet mes Britanisë së Madhe dhe “klubit” europian kanë qenë vërtet—dhe vazhdimisht—problematike. Edhe pse një vend anëtar i Bashkimit Europian për afro gjysmë shekulli, Britania e Madhe ka mbajtur gjithnjë një qëndrim skeptik ndaj Brukselit dhe ndaj zhvillimeve institucionale në gjirin e BE-së. Në vitin 1988, fjala vjen, kryeministrja britanike Margaret Thatcher e kundërshtoi një plan të Brukselit për të krijuar një shtet federal europian, i cili të kishte bankën e vet qendrore dhe një monedhë të përbashkët për të gjithë vendet anëtare të Komunitetit Europian. Qysh nga ajo kohë dhe deri sa mbrritëm te Brexit, çdo qeveri britanike ka refuzuar t’u bashkohet vendeve të Bashkimit Europian që adoptuan euron si monedhën e tyre të përbashkët, duke e parë këtë si një kërcënim të sovranitetit kombëtar të Britanisë. Po kështu, Britania nuk pranoi kurrë të bëhej pjesë e zonës Shengen, duke pasur një regjim tjetër vizash për hyrjen dhe daljen e njerëzve nga kufijtë e saj shtetërorë nga ai që kanë adoptuar pothuajse të gjithë vendet e tjerë të BE-së.

Tarifa: Britania e Madhe gjithnjë ka hezituar të bashkëpunonte në kuadër të traktateve shumëpalësh në kontekstin e Bashkimit Europian, për shkak të skepticizmit të saj ndaj institucioneve të BE-së dhe, sidomos, për shkak se ajo gjithnjë ka dashur të mbetet një aktor i pavarur, me një horizont të gjerë vërtet global. Duke pasur industrinë ushtarake më konkurruese ndër aktorët europianë në tregun global, Britania e Madhe nuk dëshironte të lidhej pas mekanizmave dhe procedurave të komplikuara burokratike të BE-së për blerjen e armatimeve nga prodhues të ndryshëm, por donte në çdo rast të ishte e lirë të negocionte e të bashkëpunonte drejtpërsëdrejti—dhe ekskluzivisht—si partnere e barabartë me Francën ose me Shtetet e Bashkuara. Të mos harrojmë se, pas Luftës së Dytë Botërore, madje edhe para saj, për Britaninë e Madhe, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithnjë më të rëndësishme sesa marrëdhëniet e saj me çdo vend europian dhe me vetë Bashkimin Europian. Në vitin 1953, Churchilli thoshte: “Ne jemi me Europën por jo [një vendç i saj…Nëse Britanisë do i duhej të zgjidhte midis Europës dhe deteve të hapur, ajo gjithnjë duhet të zgjedhë këta të fundit”. Janë bërë tashmë proverbiale fjalët e Churchill-it kur, në vitin 1955, në mbledhjen e tij të fundit si kryeministër i Anglisë, u tha anëtarëve të kabinetit tij këto fjalë: “Never be separated from the Americans!” (Kurrë mos u ndani nga amerikanët!).

Krisafi: Kësaj aksiome politike i janë përmbajtur pothuajse të gjithë kryeministrat britanikë që nga ajo kohë. Hugh Gaitskell, lideri i laburistëve britanikë nga viti 1955 deri në vitin 1963, e reflektoi më së miri këtë besim kur ai i refuzoi kërkesat e hershme për integrimin e Britanisë së Madhe në Europë me këto fjalë: “Për ne, detet e hapur dhe një mijë vite histori”.

Tarifa: Në fakt, deri më sot, asnjë kryeministër britanik, përveç kryeministrit Edward Heath, nuk e ka vlerësuar lidhjen e Britanisë së Madhe me Europën si më të rëndësishme sesa lidhjen e saj me Shtetet e Bashkuara. Mjafton të përmendësh marrëdhëniet shumë të ngushta, madje edhe në nivel personal, të liderëve të këtyre dy vendeve: Reagan-Thatcher, Clinton-Blair, Blair-Bush, Trump-Johnson.

Krisafi: Britania ka qenë dhe është vërtet një rast i veçantë, një fuqi sa europiane, aq edhe, në mos më shumë atlanticiste. Por Gjermania ka qenë dhe është një rast krejt tjetër. Ribashkimi i këtij vendi në vitin 1990 e prishi përfundimisht balancën mbi të cilën u formua Komuniteti Europian më 1957. Tregu i përbashkët europian u krijua kur Franca, Italia dhe Republika Federale Gjermane (më vonë edhe Britania e Madhe) ishin pak a shumë në të njëjtin nivel zhvillimi. Sot, Gjermania qëndron në një pozitë shumë më të avancuar sesa të gjithë vendet e tjerë të Bashkimit Europian, si nga potenciali i saj ekonomik, nga autoriteti dhe prestigji politik i saj, ashtu dhe nga pikëpamja demografike.

Tarifa: Jo vetëm sot, kur Gjermania është bërë motorri kryesor i ekonomisë europiane dhe fuqia politike kryesore e Bashkimit Europian, por edhe 30 vite më parë, kur dy Gjermanitë, të ndara pas Luftës së Dyte Botërore, u ribashkuan, diskutohej nëse paskëtaj do të shihnim një “Gjermani europiane” apo një “Europë gjermane”. Sot duket se ka ndodhur e dyta, një realitet politik dhe ekonomik ky, i cili, sipas Anthony Giddens-it, ndryshe nga Europa e Zhan Monesë, është shndërruar në një Bashkim Europian, të cilin, de facto e dominon dhe e drejtojnë kancelarja e Gjermanisë dhe presidenti i Francës. Giddens e quan këtë version të BE-së një ‘Europë në letër’ (paper Europe), një Europë joefektive, që inkurajon forcat euroskeptike dhe partitë populiste në Europë. Në fakt, sot janë Gjermania dhe kancelarja e saj që flasin në emër të Europës dhe të tjerët, sidomos vendet më të varfër e periferikë të BE-së, u shkojnë pas. Kjo situatë, sipas Giddens-it, është paradoksale, në atë shkallë, saqë “nëse nuk ndryshohet struktura institucionale e BE-së, kjo e fundit nuk ka të ardhme”.

Krisafi: Gjermania e “normalizuar”, nëse përdor një shprehje të ish-kancelarit Helmut Kohl, nuk ka më nevojë për garancinë e Francës ose të Bashkimit Europian për të luajtur një rol të pavarur në politikën rajonale dhe atë globale.

Tarifa: Kjo që thoni është tërësisht e vërtetë. Sot Gjermania nuk bën më diplomacinë e çeqeve (checkbook diplomacy), si në kohën e Luftës së Gjirit Persik, por bën një diplomaci të pavarur dhe aktive, e cila u manifestua qartë, për herë të parë në vitin 1991, me njohjen e njëanshme prej saj të Sllovenisë dhe të Kroacisë si shtete të pavarur e sovranë, edhe pse këtë e kundërshtuan në atë kohë pothuajse të gjithë partnerët e saj europianë, madje, fillimisht, edhe vetë Shtetet e Bashkuara.

Krisafi: Gjermania luan sot një rol qendror në debatin politik dhe ekonomik në Europë, në një shkallë të tillë, sa disa analistë kanë shprehur mendimin se çështja europiane mund të konsiderohet, para së gjithash, një “çështje gjermane”.

Tarifa: Në një kuptim real të falës po. Deri më sot, strategjia e Gjermanisë ka qenë zgjerimi i NATO-s, duke përfshirë në gjirin e kësaj aleance politiko-ushtarake ish-vendet komuniste të Europës Qendrore e Lindore, si dhe zgjerimi i Bashkimit Europian në lindje dhe në veri. Disa analistë, madje, mendojnë se, pas Luftës së Ftohtë, Gjermania e konsideroi zgjerimin e NATO-s si një proces të dobishëm jo vetëm për forcimin e sigurisë në Europë, por edhe për vetë pozitën e saj gjeostrategjike. Me zgjerimin e NATO-s Gjermania nuk është më një vend gjeografikisht periferik i kësaj aleance, por është tashmë në qendër të hapësirës europiane që mbrohet nga kjo aleancë.

Krisafi: Është e vërtetë. Nga ana tjetër, ishte Gjermania ajo që luajti rolin kryesor në zgjerimin e BE-së në vitin 1996 me vende të reja—Austrinë, Finlandën dhe Suedinë. Po kështu, Gjermania u bë avokati më i mirë për anëtarësimin, në një raund të mëvonshëm, në Bashkimin Europian të Polonisë, të Republikës Çeke dhe të Hungarisë. Këta vende, Gjermania Perëndimore i kishte ndihmuar ekonomikisht për vite me radhë, duke pritur jo vetëm ribashkimin e saj me Republikën Demokratike Gjermane, por edhe transformimin kapitalist dhe demokratik të këtyre vendeve.

Tarifa: Timothy Garton Ash ofron një shpjegim interesant për këtë rol të Gjermanisë, duke sugjeruar se, në fakt, Gjermania synonte krijimin e një “blloku verior”, zgjerimin e sferës së influencës së saj në Europën Qendrore dhe Lindore dhe gjetjen e një partneri të ri tregtar tek Polonia. Duket se Gjermania synon që të legjitimojë një vend dhe një rol të ri për veten e saj në rendin e sotëm botëror, të cilin e justifikon me potencialin e saj ekonomik (si vendi i katërt ekonomikisht më i fuqishëm në botë, pas Shteteve të Bashkuara, Kinës dhe Japonisë), me peshën e saj politike, me arsenalin e saj ushtarak, me shkallën e lartë të zhvillimit teknologjik dhe si vendi me popullsinë më të madhe në Europë.

Krisafi: Gjermania, me të drejtë, kërkon të marrë një vend të përhershëm në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara dhe, unë mendoj se nëse konjukturat ndërkombëtare ndryshojnë, ajo me siguri mund të kërkonte të drejtën për të poseduar edhe ajo një arsenal bërthamor.

Tarifa: Kjo ka të ngjarë të ndodhë, madje në një të ardhme jo shumë të largët, nëse vetë Organizata e Kombeve të Bashkuara do të vazhdojë të ekzistojë. Duke i lënë pas traumat e dy luftrave botërore—që ajo vetë i nisi dhe i humbi në disfatë të plotë—Gjermania është sot një ndër demokracitë më të konsoliduara në botë dhe një aktor shumë i rëndësishëm në skenën globale. Madje, qysh nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, Gjermania për herë të parë mori pjesë madje në operacione paqeruajtëse ndërkombëtare, në përbërje të misioneve të OKB-së dhe të NATOs në Kosovë dhe në Afganistan.

Krisafi: Pas dyshimeve për të ardhmen e BE, ju vini në dyshim edhe të ardhmen e OKB-së, diçka që unë nuk mund ta përfytyroj dot. Sidoqoftë, analizat tuaja rreth zhvillimeve të ardhshme në vende, rajone, ose aleanca dhe organizata ndërkombëtare, veçanërisht argumentet që keni sjellë në mbështetje të tyre, më kanë pëlqyer gjithmonë. Për të qenë i sinqertë, e kam të vështirë ta imagjinoj botën pa një organizatë të tillë si ajo e Kombeve të Bashkuara. Kjo nuk përjashton aspak reformimin dhe transformimin e saj për t’iu përshtatur realiteteve të sotme dhe atyre të ardhme që nuk përkojnë me kohën kur ajo u krijua. Duke iu rikthyer mendimi tuaj për Gjermaninë, ajo që, sipas meje, vlen të theksohet në mënyrë të veçantë është se ky vend ka kohë që ka marrë përsipër të luajë dhe, në fakt, luan rolin e interlokutorit kryesor të Perëndimit me Rusinë. Gjatë periudhës që Gerhard Schröder ishte kancelar i Gjermanisë, ai, siç dihet, krijoi një marrëdhënie personale shumë të ngushtë me presidentin rus Vladimir Putin, aq sa shtypi i kohës e quajti atë “gjermani në Kremlin”. Schröder synoi që Gjermania të luante një rol qendror si “motorri” i politikës së Bashkimit Europian ndaj Rusisë. Atë që nuk arriti ta bënte ai, duket se e ka bërë kancelarja Angela Merkel, kryesisht për shkak të pozitës së re politike e diplomatike më të fuqishme që ka sot Gjermania në Bashkimin e Europian, si dhe për shkak të personalitetit të saj. Në fakt, Merkel është, sot për sot interlekutori më i rëndësishëm i BE-së me Rusinë.

Tarifa: Disa vite më parë, mediat europiane flisnin për një Europë që drejtohej nga “Merkozi”—çifti Angela Merkel dhe Nicolas Sarkozy. Këta dy liderë dhe vendet e tyre përkatës u bënë çifti i pazëvendësushëm i Europës, edhe pse “martesa” e tyre ishte e tillë, që, siç shprehej Sarkozy, ndërsa “Gjermania pa Francën i tremb të gjithë, Franca pa Gjermaninë nuk trëmb askënd”. Duket se të njëjtin rol luan sot “çifti” Merkel-Macron. Në fakt, sidomos tani që Britania e Madhe nuk do të jetë më pjesë e Bashkimit Europian, marrëdhëniet mes Francës dhe Gjermanisë janë bërë sërish, arsyeja ontologjike e ekzistencës (mbijetesës) së BE-së.

Krisafi: Franca, e cila doli e shkatërruar dhe e poshtëruar nga Lufta e Dytë Botërore, edhe pse në krahun e fuqive fituese, nuk u ftua në Konferencën e Jaltës si tre fuqitë e tjera të mëdha triumfuese në atë luftë—Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik dhe Britania e Madhe. Gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, Franca gjithmonë ruajti solidaritetin e saj me Perëndimin sa herë që krijohej një situatë krize në sistemin dypolar të asaj kohje, ndërsa siguria e saj kombëtare ka qenë gjithnjë e garantuar nga ombrella mbrojtëse amerikane. E rimëkëmbur nga Lufta e Dytë Botërore me dollarët amerikanë dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Franca arriti të bëhej një fuqi e mesme, edhe pse liderët e saj ushqejnë iluzionin se vazhdon të jetë një fuqi e madhe.

Tarifa: Nëse përpiqemi të shpjegojmë arsyet që i rikthyen Francës statusin dhe prestigjin e një fuqie të madhe pas Luftës së Dytë Botërore dhe pozitën që ajo gëzon sot, të parat rrethana që të vijnë në mendje janë pushtimi sovjetik i Europës Lindore dhe Qendrore dhe ndarja e Gjermanisë në dy shtete të veçantë. Këto dy rrethana i dhanë Francës (edhe pse ajo nuk ishte ndër negociatorët e rendit të ri botëror në Jaltë), një superioritet politik dhe diplomatik të qëndrueshëm ndaj Republikës Federale Gjermane dhe një farë ndikimi mbi këtë vend, i cili, pas luftës, nuk u lejua të luante asnjë rol të rëndësishëm në politikën dhe në diplomacinë botërore. Franca u njoh si një ndër katër fuqitë triumfuese në Luftën e Dytë Botërore me të drejta statutore në të gjithë Gjermaninë.

Krisafi: Kjo shtë padyshim e vërtetë. Lidhur ngushtë me këto dy rrethana që përmendet ju—dhe si rrjedhojë e tyre—është edhe një faktor tjetër: vendi permanent në Këshillin e Sigurimit të OKB-së që iu dha Francës qysh nga krijimi i kësaj organizate. Me të bashkë lidhet edhe një faktori i tretë—arsenali bërthamor parandalues që Francës iu lejua të zotërojë, arsenal i cili do të shërbente për të ndërtuar, të paktën në teori, një politikë mbrojtëse të pavarur dhe një doktrinë ushtarake tërësisht franceze.

Tarifa: Pa dyshim. Veçse, në ditët tona, të gjitha këto arsye ose pretendime, të cilat deri vonë kanë mbajtur në këmbë iluzionin e Francës si një fuqi e madhe e globit, nuk qëndrojnë më. Jalta është tashmë një footnote në historinë botërore. Perandoria sovjetike është shembur. Gjermania është ribashkuar dhe është bërë superfuqia ekonomike e Europës. Europa, gjithashtu, është bashkuar dhe, pavarësisht rolit të Francës në të, ky vend nuk mund të sillet dot në Bashkimin Europian siç mund të donte. Përveç kësaj, avantazhet politike dhe diplomatike të Francës në krahasim me Gjermaninë nuk janë më ato të dikurshmet, me përjashtim të vendit që ajo vazhdon të ruajë si anëtare e përherëshme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Krisafi: Disa mendojnë se edhe këtë privilegj ndaj Gjermanisë, Franca mund të mos e ketë më në të ardhmen, nëse Gjermania, ashtu si dhe Japonia, India, Brazili dhe, ndoshta, Afrika e Jugut, do të bëheshin anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit…

Tarifa: …ose nëse OKB-ja, e cila është krijuar rreth 70 vite më parë—në një botë dhe për një botë krejt tjetër nga kjo në të cilën jetojmë sot—do të shpërbëhej, ose do të riorganizohej në një mënyrë tjetër, për t’iu përgjigjur më mirë imperativave të shekullit të 21-të. Sa për arsenalin e saj bërthamor, ky nuk mund të thuhet më se përfaqëson simbolin vendimtar të statusit të një fuqie të madhe në një botë, në të cilën shumë shtete—ndër të tjera edhe Izraeli, India dhe Pakistani—posedojnë armë bërthamorë. Në rrethana të tilla, tingëllojnë krejtësisht jashtë realitetit fjalët e njërit prej ish-ministrave të Jashtëm francezë, Hubert Vedrine, cili, duke shprehur antagonizmin e qeverisë së tij ndaj hegjemonisë amerikane, në vitin 1999 thoshte: “Ne nuk mund t’i pranojmë as një botë njëpolare, as një botë kulturalisht uniforme dhe as unilaterizmin e një hiperfuqie të vetme”.

Krisafi: Por, nëse Franca nuk e dëshiron dhe nuk e “pranon” këtë realitet, ajo vetë nuk ka asnjë mundësi që ta ndryshojë atë. Francës, ashtu si dhe fuqive të tjera të mëdha, do t’u duhet të jetojnë edhe për shumë kohë në këtë botë njëpolare, përdersisa as Franca, as ndonjë fuqi tjetër, nuk duket se është në gjendje—dhe nuk do të jetë në gjendje për një kohë të gjatë—që të zhvillohet si një kundërpeshë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe ta ndryshojë strukturën e rendit të sotëm botëror.

Tarifa: Për të mos krijuar ndonjë keqkuptim, dua të vë në dukje se unë nuk them se Europa është e pafuqishme dhe se Bashkimi Europian nuk është sot një aktor dhe një faktor i rëndësishëm në politikën globale. Një Europe të bashkuar në një mënyrë vërtet efektive, që do të ishte një Europë e federalizuar, pra Shtetet e Bashkuara të Europës, siç e kanë përfytyruar atë, për më shumë se dy shekuj, disa nga figurat më të shquara të mendimit politik botëror—duke filluar nga George Washington, Napoleon Bonaparte, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Winston Churchill dhe, sot, Anthony Giddens, nuk do t’i mungonin kapacitetet e nevojshme për t’u bërë një fuqi botërore më vete.

Krisafi: Në fakt, Europa edhe tani mund të konsiderohet si një superfuqi nga pikëpamja ekonomike e financiare. Duke prodhuar gati një të tretën e GDP-së globit (pak më shumë se Shtetet e Bashkuara), Bashkimi Europian është bërë një fuqi ekonomike e klasit të parë, e aftë të konkurrojë me Shtetet e Bashkuara dhe me ekonomitë aziatike dhe të negociojë, nga pozita thuajse të barabarta me to, mbi çështje të tregtisë dhe të financave ndërkombëtare. Sidoqoftë, pesha ekonomike e Europës nuk matet realisht me agregatin e GDP-ve të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, por me GDP-të e vendeve anëtare të Eurozonës, të marra së bashku, të cilat kanë një politikë monetare dhe, deri diku fiskale, të përbashkët. GDP-ja e përbashkët e këtyre vendeve nuk e kalon GDP-në e Shteteve të Bashkuara. Për më tepër, një bashkësi vendesh të pabarabarta, siç është Bashkimi Europian, nuk mund të jetë një aktor strategjik në skenën globale, njëlloj si fuqitë e tjera të mëdha.

Tarifa: Fuqia ekonomike dhe financiare e Europës dhe kapacitetet ushtarake të saj nuk e bëjnë atë një fuqi strategjike globale, çka është një kusht esencial për të marrë përsipër rolin e lidershipit global. Nëse përdorim shprehjen e njohur të një autori neorealist, si Robert Kagan, për tre mijë vite me radhë, europianët kanë qenë një “racë” luftëtarësh të ardhur “nga Marsi”, të cilët i ranë botës kryq e tërthor për ta eksploruar dhe pushtuar atë, një “racë” e cila “zbuloi” luftën si të tillë dhe bëri, qysh nga koha e Trojës, luftrat më të përgjakshme, kryesisht në kontinentin e saj. Sidoqoftë, sot europianët nuk janë më të tillë dhe, në mungesë të një identiteti dhe të një patriotizmi europian, askush prej tyre, siç vinte në dukje Zbigniew Brzezinski, nuk ka vullnetin “të vdesë për Europën”. Nëse huazojmë përsëri fjalët e Kagan-it, duket se europianët e sotëm janë një “racë” tjetër, “nga Venusi”.

Krisafi: Faktet dhe logjika me të cilën zhvillohen ngjarjet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare më bëjnë të besoj, siç përpiqen të argumentojnë kohët e fundit edhe dy prej analistëve më të njohur të gjeopolitikës globale, Robert Kagan, dhe Josef Joffe—dhe me pikëpamjet e të cilëve duket se pajtoheni edhe ju—se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të vazhdojnë të mbeten e vetmja superfuqi, me të cilën sot—dhe për disa dhjetëvjeçarë të tjerë—nuk do të mund të krahasohet asnjë fuqi tjetër e madhe, në asnjë nga dimensionet që përbëjnë elementet bazë të pushtetit të një fuqie globale.

Tarifa: Kjo është një pikëpamje, të cilën unë jam përpjekur ta argumentoj përgjatë dy dekadave të fundit dhe së cilës vazhdoj t’i qëndroj. Mjafton të përmendim se, në fushën e mbrojtjes, fjala vjen, Shtetet e Bashkuara shpenzojnë sot pothuajse aq sa të gjitha vendet e tjerë botës të marrë së bashku. Ekonomia amerikane, e llogaritur në GDP, është më e fuqishme sesa ekonomitë e tre vendeve ekonomikisht më të fuqishme që vijnë pas saj—Kinës, Japonisë dhe Gjermanisë, të marra së bashku—ose më e fuqishme sesa ekonomitë e të 19 vendeve të Eurozonës, të marra së bashku. Asnjëherë më parë në historinë moderne nuk ka ndodhur që diferenca mes Fuqive të Mëdha të globit të jetë kaq e madhe. Në prag të Luftës së Parë Botërore, fuqitë e mëdha europiane ishin pak a shumë të balancuara nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik: Gjermania, me një GDP prej 237 miliardë USD, sapo e kishte kaluar Britaninë, GDP-ja e së cilës ishte 225 miliardë USD, ndërsa Rusia dhe Franca kishin një GDP prej 230 dhe 144 miliardë USD përkatësisht.

Krisafi: Supremacia e Shteteve të Bashkuara ndaj fuqive të tjera të mëdha të globit nuk duket vetëm në faktorët ekonomikë, politikë dhe ushtarakë. Ajo shprehet, gjithashtu, edhe në një komponent tjetër të rëndësishëm, siç është hegjemonia kulturore e saj dhe lidërshipi i saj në fushat e shkencës, të kulturës e të arteve.

Tarifa: Pa dyshim. Ne shumë pak kemi folur për këtë aspekt. Supremacia amerikane nuk ka të bëjë thjesht, ose vetëm me kulturën pop, me stilet artistike, preferencat dhe shijet konsumeriste të amerikanëve, siç mendohet gabimisht shumë herë, por sidomos me kulturën artistike dhe shkencore më të lartë. Amerika ka jo vetëm McDonalds, por edhe Microsoft; ajo ka edhe NBA edhe NASA, edhe Hollywood edhe Harvard. Amerika ka universitetet më të mira në botë, të cilat prodhojnë popullatën më të madhe të studiuesve me PhD, rreth 60,000 të tillë në vit. Në ditët tona, në Shtetet e Bashkuara punojnë rreth 400,000 shkencëtarë nga vende të ndryshëm të Europës, pa përmendur mijëra të tjerë nga vendet e Azisë, të Amerikës Latine, nga Kanadaja, Australia, Lindja e Mesme etj. Universitetet amerikanë dhe, veçanërisht, programet e tyre post-universitarë, tërheqin një numër më të madh studentësh të huaj sesa të gjitha universitetet e botës të marrë së bashku. Shkencëtarët amerikanë marrin shumicën absolute të çmimeve Nobel në shkencë dhe të çmimeve të tjerë ndërkombëtarë. Qysh pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore deri më sot, në katër fusha të kërkimit shkencor (mjekësi, kimi, fizikë dhe ekonomi) për të cilat çdo vit akordohet Çmimi Nobel, numri i shkencëtarëve amerikanë të laureuar me këtë çmim është më i madh sesa numri i shkencëtarëve që e kanë fituar po këtë çmim nga të gjithë vendet e tjerë të botës.

Krisafi: Duke i krahasuar Shtetet e Bashkuara me fuqitë e tjera të mëdha, në të kaluarën por edhe sot, Josef Joffe, i cili, siç ju e dini, vlerësohet si një ndër studiuesit më të mirë gjermanë të politikës globale, vë në dukje se burimi i fuqisë së Amerikës është truri i saj. Amerika ka mbledhur dhe vazhdon të mbledhë shkencëtarët më të mirë nga e gjithë bota. Unë mendoj se në atë çka thotë Joffe ka një të vërtetë të madhe. Amerika dominon sot në çdo fushë të kreativitetit dhe të veprimtarisë njerëzore—në ekonomi, në politikë, në fushën ushtarake, në shkencë, në teknologji dhe në kulturë.

Tarifa: Ndaj të njëjtin mendim me ju. Por dua të shtoj se ky dominim nuk ka të bëjë me qenien në krye të administratës amerikane të këtij apo të atij presidenti, por me potencialet e mëdha krijuese, me pasuritë e jashtëzakonshme të këtij vendi, si edhe me shkallën e lirisë që ekziston atje. Unë mendoj se aftësia për të tërhequr dhe stimuluar—intelektualisht dhe materialisht—talentet shkencore nga të katër anët e botës, është një ndër arsyet që shpjegon, të paktën qysh pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, ritmet e larta të inovacionit shkencor dhe teknologjik në Shtetet e Bashkuara dhe që do t’i rezervojë shoqërisë amerikane rolin e lidershipit në këtë fushë për një periudhë shumë të gjatë kohe.

Krisafi: Pavarërisht të gjitha problemeve të saj, Amerika mund të konsiderohet si pararendësja e modernitetit dhe e progresit shoqëror, teknologjik dhe kulturor për mbarë njerëzimin. Ju vetë jeni shprehur në një rast se Amerika e kërkon modernitetin dhe lufton për të, ndërkohë që shumica e shoqërive, nga vetë natyra e tyre, janë konservatore, çka do të thotë se ato u rezistojnë tendencave modernizuese.

Tarifa: Po, kështu kam shkruar në librin tim Saga e dy kontinenteve. Patrick Laude, një autor amerikan të cilin e lexon me endje ka shkruar në një prej eseve të tij se: “Për shumë njerëz, në Azi dhe në Europë, Amerikë do të thotë modernitet, pavarësisht nëse këtë ata e kuptojnë pozitivisht ose negativisht. Amerika është në një proces të vazhdueshëm rikrijimi të vetvetes, përmes të cilit ajo i jep formë botës moderne, ose [me fjalë të tjeraç në mënyrë kreative dhe me entuziazëm, ajo manifeston sot atë çka europianët e imagjinuan dhe e formuluan teorikisht në shekullin e 18-të.

Krisafi: Nga ana tjetër, ndryshe nga sa pretendojnë shumë autorë, Europa e bashkuara nuk është zhvilluar si një shtet “post-westfalian”, ose si një “post-nation-state”, jashtë strukturave të sistemit shtetëror, për t’u bërë eventualisht avangarda e rendit të ardhshëm botëror, në të cilin marrëveshjet dhe institucionet juridike ndërkombëtare që synojnë zbatimin e normave humanitare do të mund të parandalonin çdo konflikt midis shteteve dhe çdo burim të luftrave. Natyrisht, askush nuk e vë në dyshim faktin që procesi i integrimit europian ka bërë një progres shumë të madh qysh nga fillimet e pasigurta të periudhës pas Luftës së Dytë Botërore. Por, sidoqoftë, në vend që europianët të ushqejnë sot iluzione mbi një Europë të bashkuar, si një projekt post-modern dhe si liderja e ardhshme e globit, ata duhet të pranojnë realitetin e një Europe të përbërë nga shtete të pavarur kombëtarë, ku BE vazhon të luajë një rol, por ama një rol dytësor në përcaktimin e fatit politik të kontinentit.

Tarifa: Edhe pse kjo është një çështje më vete, dua të vë në dukje se institucionet qendrore të Bashkimit Europian vazhdojnë të kritikohen gjerësisht për mungesë efektiviteti dhe, akoma më shumë, për deficitin e legjitimitetit të tyre demokratik, për shkak të mungesës si të lidhjeve me qytetarët europianë, ashtu edhe të procedurave llogaridhënëse ndaj tyre. Pierre Manent, një filozof francez, shkruan se “europianët janë përfshirë në një aventurë të pasigurt për të ndërtuar një demokraci pa një popull”, duke besuar se “e ardhmja e tyre kërkon një ndarje të plotë nga e kaluara e tyre dhe se, për këtë arsye, përkatësia e tyre në këtë apo atë popull duhet të zhvishet nga çdo kuptim politik specifik”. Sipas tij: “Ndërsa amerikanët duket se gjithnjë e më shumë e identifikojnë çdo gjë që ata bëjnë—dhe çdo gjë që ata janë—me demokracinë…europianët përpiqen t’i ndajnë virtytet e tyre demokratike nga të gjitha karakteristikat e tjera të tyre dhe, në këtë mënyrë, të shkëputen nga mëkatet e tyre të së kaluarës”.

Krisafi: Tashmë pranohet gjerësisht se BE-së i mungon aftësia për të projektuar fuqinë e vet politike, diplomatike dhe ushtarake në arenën ndërkombëtare. Francis Fukuyama, si shumë intelektualë të tjerë në kohën tonë, ka të drejtë kur thotë se, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë aftësinë të luajnë (dhe do të vazhdojnë të luajnë) rolin e lidershipit botëror. Europa, pavarësisht faktit se sa thellë dhe në mënyrë të qëndrueshme realizohet integrimi i saj, nuk mund ta luajë dot këtë rol.

Tarifa: Për të gjitha arsyet që vumë në dukje së bashku, një autor si David Hendrickson gjykon se, në marrëdhëniet e saj me Amerikën, Europa duket se ka vetëm tri opsione: ose të ndahet prej saj, ose ta kritikojë atë, ose t’i qëndrojë besnike asaj. Sipas këtij autori, opsioni i parë do të thotë që Europa mund të zgjedhë të kërkojë një pavarësi strategjike prej Shteteve të Bashkuara (një ambicje kjo, të cilën francezët e kanë manifestuar vazhdimisht), duke i dobësuar marrëdhëniet me Amerikën në fushën e sigurisë, për të dalë si një fuqi globale e pavaruar dhe “e barabartë”, e cila promovon interesat e veta. Opsioni i dytë nënkupton që Europa të mbetet aleatja transatlantike e Amerikës, por të kundërshtojë ato iniciativa të Uashingtonit, të cilat ajo i konsideron të njëanshme, jo të drejta, ose të rrezikshme, duke e zgjeruar kështu autonominë e saj ndaj varësisë prej Amerikës. Opsioni i tretë do të thotë që Europa të vazhdojë të përkrahë iniciativat amerikane duke synuar që marrëveshjet me Shtetet e Bashkuara në disa fusha të mund t’i sigurojnë asaj influencë në fusha të tjera. Cilindo nga këta tre opsione që mund të zgjedhë në të ardhmen Bashkimi Europian, në raportet e tij me të vetmen superfuqi të planetit—Shtetet e Bashkuara—asnjëri prej tyre nuk do të mund t’i sigurojë atij rolin e lidershipit global.

****

