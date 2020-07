Fatos Tarifa: Doktrinat presidenciale në politikën e jashtme amerikane

Fatos Tarifa

Pjesa I

Një ndër veçoritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se ky vend asnjëherë nuk ka pranuar të jetojë në status quo. Siç dëshmon më së miri historia e tij 244 vjeçare, ky vend gjithnjë ka qenë dhe mbetet një katalizator për ndryshimin e shoqërisë e të marrëdhënieve njerëzore. Strategjia e Shteteve të Bashkuara ka qenë gjithnjë “maksimaliste”, duke kërkuar dhe mundësuar ndryshime revolucionare në shoqërinë amerikane, si dhe në shoqërinë ndërkombëtare.

Për të kuptuar më mirë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, si dhe rolin dhe vendin e kësaj fuqie të madhe në rendin e sotëm botëror, një trajtim i shkurtër historik do të ishte i dobishëm. Po kaq të dobishëm do të ishin trajtimi i konceptit “doktrinë strategjike” dhe një analizë e shkurtër e doktrinave kryesore që kanë orientuar—dhe përcaktuar—politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara gjatë dy shekujve të fundit.

Metamorfoza e fuqisë amerikane

Qysh nga themelimi i republikës amerikane dhe deri në goditjen e befasishme që ajo pësoi në Pearl Harbor nga Japonia, më 7 dhjetor 1941, Shtetet e Bashkuara kishin qenë një fuqi ushtarake “e mënjanuar”, ose “e izoluar” nga bota. Politika e saj kishte qenë e orientuar në zgjerimin e territoreve të saj në kontinentin e Amerikës Veriore, në zhvillimin ekonomik, në fuqizimin ushtarak dhe në ngritjen e saj si një fuqi e madhe, pa u angazhuar në aleanca me fuqi të tjera. Kjo traditë “izolacioniste” nisi me presidentin e parë të Shteteve të Bashkuara, George Washington, për të cilin, politika më e mirë dhe më realiste që duhej të ndiqte Amerika ishte jo angazhimi i saj në aleanca të përhershme me fuqi të tjera të mëdha, por krijim i “aleancave të përkohëshme për emergjenca të jashtëzakonshme”.

Kjo filozofi politike e presidentit të parë amerikan shërbeu, për gati një shekull e gjysmë, si vizioni nga i cili u orientua veprimtaria e çdo administrate të Shteteve të Bashkuara. Ajo gjeti mishërimin e saj të parë në Doktrinën Monroe, në dhjetor të vitit 1823, për të cilën flas më poshtë. Duke shpallur neutralitetin e Shteteve të Bashkuara në konfliktet e ardhshëm mes fuqive europiane, kjo doktrinë përfaqësonte një moment shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme amerikane. Ajo theksonte se fuqitë europiane nuk do të mund të kolonizonin më tej territore në Amerikën e Veriut dhe në atë të Jugut, dhe as nuk do të mund të ndërhynin në punët e brendshme të kombeve të Amerikave, se Shtetet e Bashkuara do të qëndronin neutrale në luftrat mes fuqive europiane dhe kolonive të tyre por, nëse luftra të tilla do të zhvilloheshin në kontinentin amerikan, SHBA do t’i konsideronte ato si veprime armiqësore ndaj saj.

Gati një shekull më vonë, presidenti Woodrow Wilson insistoi që Amerika të hynte në Luftën e Parë Botërore jo si një fuqi “aleate” me Britaninë, me Francën dhe me Rusinë, por si një fuqi “e asociuar” me to. Po kështu, deklaratat e Presidentit Wilson mbi politikën dhe rendin botëror të pasluftës u bënë pa u konsultuar më parë me fuqitë europiane. Ai deklaroi në atë kohë se hyrja e Amerikës në Luftës e Parë Botërore bëhej për një “kauzë morale” dhe bënte thirrje për krijimin e një Europe të paqtë pas luftës.

Sido që të mund të quhet politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara nga themelimi i republikës amerikane deri në vitin 1941—izolacioniste, neutrale apo intervencioniste—SHBA për një kohë shumë të gjatë e evitoi krijimin e aleancave formale me fuqi të tjera. Kjo politikë e Shteteve të Bashkuara ndryshoi vetëm me pjesëmarrjen e saj në Luftën e Dytë Botërore, pas së cilës, Amerika nuk u tërhoq më në “punët e saj”, por mbeti thellësisht e angazhuar në Europë, në Azi dhe në çështjet më të rëndësishme të globit, duke krijuar aleanca të fuqishme me vendet e Europës Perëndimore, me Japoninë dhe me shumë vende të tjerë.

Lufta e Dytë Botërore shënoi një ndryshim rrënjësor në filozofinë dhe në strategjinë politike të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në politikën e jashtme amerikane. Pas përfundimit të saj, angazhimi amerikan dhe lidershipi i Shteteve të Bashkuara ndihmuan esencialisht në krijimin e një rendi të ri botëror, arkitektura e sigurisë e të cilit do të ishte e pamundur të imagjinohej pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Gjatë këtyre 75 viteve që kanë kaluar qysh nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore, bota ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Numri i shteteve sovranë, anëtarë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është rritur nga 51 që ishte në vitin 1945, kur u themelua kjo organizatë, në 193 sot. Struktura e saj u shndërrua nga një botë shumëpolare (në periudhën mes dy lyftrave botërore), në një botë dypolare (në periudhën e Luftës së Ftohtë) dhe, më pas, në një botë njëpolare (pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe përfundimit të Luftës së Ftohtë).

Në fakt, fill pas Luftës së Dytë Botërore, Shtetet e Bashkuara fituan një pozitë ndërkombëtare të panjohur më parë në historinë e njerëzimit dhe morën përsipër një rol, të cilin nuk mund ta luante asnjëra prej fuqive të tjera të mëdha. Amerika u bë jo vetëm pjesë e arkitekturës së re politike dhe ekonomike të globit, por edhe aktori kryesor në skenën e politikës ndërkombëtare, madje fuqia hegjemone e saj, që garanton paqen dhe sigurinë në shkallë globale.

Doktrinat strategjike të presidentëve amerikanë

Ky transformim i fuqisë dhe i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara është realizuar përmes një strategjie politike largpamëse, e formuluar në formë doktrinare prej disa nga presidentët e atij vendi.

Të paktë janë ata autorë që kanë dhënë një përkufizim pak a shumë të plotë të konceptit “doktrinë presidenciale”. Shpesh herë—por në mënyrë të pasaktë—koncepti “doktrinë” është përdorur e përdoret për çdo gjë që ka të bëjë me politikën e jashtme amerikane dhe për çdo aspekt të saj. Në fakt, ky koncept, në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, shpreh pozicionin, parimet dhe rregullat e sjelljes të kësaj fuqie të madhe në marrëdhëniet e saj me fuqi të tjera të mëdha dhe me shtete të tjerë, që kanë të bëjnë me realizimin e politikave të saj përmes vendimeve politike që mbështeten në një sistem vlerash të përpunuara në mënyrë racionale.

Historikisht, një doktrinë presidenciale ka shërbyer për të riformuluar interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara nga një administratë e dhënë, në përputhje me kushtet dhe konjukturat e reja ndërkombëtare. Një doktrinë mund të thuhet se është një deklaratë qartësisht e artikuluar mbi qëndrimin dhe synimet e Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare. Si e tillë, ajo shërben për të informuar publikun amerikan mbi strategjinë e re të politikës së jashtme të qeverisë së tij, si edhe aleatët e Shteteve të Bashkuara apo rivalët dhe këndërshtarët e mundshëm të saj.

Në këtë esé, unë përpiqem të shtjelloj ato doktrina në historinë e politikës së jashtme amerikane dhe në historinë diplomatike të Shteteve të Bashkuara, që kanë pasur ndikimin dhe rëndësinë më të madhe në evoluimin politik e strategjik të këtij vendit dhe që kanë përcaktuar rolin e tij në politikën ndërkombëtare dhe, pas Luftës së Dytë Botërore, lidershipin amerikan në skenën globale. Çdo doktrinë e tillë, si rregull, ka marrë emrin e atij presidenti amerikan, administrata e të cilit e ka formuluar dhe e ka atë vënë në zbatim. Më kryesoret prej tyre kanë qenë dhe janë: Doktrina Monroe, Doktrina Truman, Doktrina Eisenhower, Doktrina Kennedy, Doktrina Johnson, Doktrina Nixon, Doktrina Carter, Doktrina Reagan, Doktrina Clinton, Doktrina Bush dhe Doktrina Obama. Më poshtë, në mënyrë sistematike e të përmbledhur shtjelloj përmbajtjen e secilës prej tyre.

Doktrina Monroe

Edhe pse kishte për autor intelektual të saj Sekretarin i Shtetit John Quincy Adams, i cili më vonë u bë presidenti i gjashtë i Shteteve të Bashkuara, kjo doktrinë mori emrin e paraardhësit të tij, Presidentit James Monroe. Ajo shpall në fjalimin e Presidentit Monroe mbi gjëndjen e unionit përpara Kongresit të Shteteve të Bashkuara, më 2 dhjetor 1823. E formuluar fillimisht për të paralajmëruar shtetet europianë që të mos ndërhynin në “Botën e Re”, Doktrina Monroe u bë baza konceptuale e politikës së Shteteve të Bashkuara në Amerikën Qendrore dhe në Amerikën Latine. Sipas saj, çdo përpjekje e mëtejshme e shteteve europianë për të kolonizuar toka, ose për të ndërhyrë në Amerikën e Veriut dhe në atë Jugut, do të konsiderohej si një akt agresioni dhe do të justifikonte ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara.

E shpallur në një kohë kur pothuajse të gjithë vendet e Amerikës Latine (me përjashtim të Kubës dhe të Porto Rikos)— që deri atëherë kishin qenë nën sundimin kolonial të Spanjës dhe të Portugalisë—kishin fituar pavarësinë e tyre, Doktrina Monroe u bë dhe mbeti parimi udhëheqës i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, përmes së cilës, Amerika do të bëhej një fuqi hegjemone në Hemisferën Perëndimore.

Duhet thënë, sidoqoftë, se në atë periudhë—dhe për një periudhë të gjatë pas saj—ky qëndrim i Uashingtonit ishte më shumë një dëshirë, sesa një politikë, për shkak se Shteteve të Bashkuara u mungonte si fuqia ushtarake detare për t’u matur me fuqitë e mëdha europiane të kohës, ashtu dhe statusi diplomatik për të garantuar këtë “akt të pashembullt arrogance”, siç do ta quante më vonë dokrtinën në fjalë kancelari i Prusisë, Otto von Bissmark. Në fakt, gjatë shekullit të 19-të, ishin interesat amerikane dhe ato britanike, që konvergonin në rajonin e Atlantikut dhe të Karaibeve dhe, sidomos, superioriteti i Britanisë së Madhe si fuqia më e madhe navale e kohës, ato që i mbrojtën vendet e Amerikës Latine nga ndërhyrja e fuqive europiane.

Vetëm aty nga fundi i shekullit të 19-të, Shtetet e Bashkuara u fuqizuan ushtarakisht, ekonomikisht dhe diplomatikisht në atë shkallë sa të garantonin, si një fuqi më vete, mosndërhyrjen e fuqive europiane në hemisferën jugore të Amerikës. Në vitin 1904, presidenti Theodore Roosevelt e zhvilloi dhe e aplikoi këtë doktrinë një hap më tej, në atë çka njihet si “Efekti Rusvelt i Doktrinës Monroe” (Roosevelt Corollary of Monroe Doctrine), duke deklaruar se keq-qeverisja (ose “raste flagrantë keqbërës ose paaftësie”) në vetë republikat e Amerikës Latine do t’i detyronnin Shtetet e Bashkuara që të ndërhynin ushtarakisht në ata vende.

Doktrina Truman

Kjo doktrinë gjithpërfshirëse e politikës së jashtme amerikane, e cila mori emrin e presidentit Harry Truman, shërbeu si bazë e strategjisë së Shteteve të Bashkuara për më shumë se 20 vite gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë. Origjina e saj u bë një fjalim i Presidentit Truman në një sesion të përbashkët të të dyja dhomave të Kongresit Amerikan, më 12 mars 1947, në të cilin, ndërsa propozoi një ndihmë prej 700 milionë USD për Greqinë dhe Turqinë, Truman deklaroi se “politika e Shteteve të Bashkuara duhej t’u vinte në ndihmë popujve të lirë që i rezistonin nënshtrimit nga pakica të armatosura ose presioneve nga jashtë”.

Truman kërkoi—dhe siguroi—prej Kongresit Amerikan fondin më të madh të një programi ndihme bilaterale në kohë paqeje sesa të çdo president tjetër amerikan para tij. Bashkë me këtë paketë ndihmash, Kongresi miratoi edhe dërgimin e personelit ushtarak amerikan në Europë, duke bërë kështu që Shtetet e Bashkuara të merrnin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen aktive të Europës Mesdhetare në kohë paqeje.

Fjalimi i Presidentit Truman para Kongresit Amerikan dhe implikimet politike që rridhnin prej tij përbënin një revolucion të vërtetë në politikën amerikane në kohë paqeje. Ai fjalim dhe doktrina e re që u formulua mbështetur në të ishin një ndarje e qartë prej traditës së gjatë izolacioniste që kishin ndjekur Shtetet e Bashkuara pothuasje që nga krijimi i tyre. Ai krijoi një precedent për programe të ndihmës ekonomike dhe ushtarake amerikane në të katër anët e globit. Edhe pse në fjalimin e tij Bashkimi Sovjetik nuk përmendej specifikisht, për të gjithë u bë e kuptueshme në atë kohë se “njerëz të lirë” dhe “anti-komunistë” ishin, në fakt, terma sinonimë.

Doktrina Truman shprehte angazhimin në shkallë globale të Shteteve të Bashkuara për të penguar përhapjen e komunizmit dhe për të ndërhyrë edhe me forcën e armëve, nëse do të ishte e domosdoshme, në çdo rajon “të kërcënuar”. Edhe pse Truman iu referua specifikisht Greqisë dhe Turqisë, shpejt u bë e qartë se doktrina e tij nuk kishte kufij gjeografikë. Dimensioni ekonomik i kësaj strategjisë të kundërshtimit të përhapjes së komunizmit në shkallë botërore u shpreh në Planin Marshall. Siç ka shkruar vetë Presidenti Truman në kujtimet e tij, lufta kundër përhapjes së komunizmit dhe Plani Marshall ishin “dy gjysma të së njëjtës arrë”.

Doktrina Eisenhower

Kjo doktrinë, ose iniciativë politike amerikane ishte pasojë e drejtpërdrejtë e krizës së Kanalit të Suezit, në vitin 1956, kur, me këmbënguljen e Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca u detyruan që t’i tërhiqnin trupat e tyre nga Egjipti. I shqetësuar për shkak të eventualitetit të krijimit të një vakumi pushteti në Lindjen e Mesme dhe, ndoshta, në mëdyshje për rolin që kishte luajtur Amerika gjatë krizës së Suezit, një Rezolutë e Përbashkët e të dyja dhomave të Kongresit Amerikan shpalli, në vitin 1957, Doktrinën Eisnehower, e cila autorizonte presidentin e Shteteve të Bashkuara që të ndihmonte cilindo shtet në Lindjen e Mesme që gjykohej se kërcënohej nga një agresion komunist.

Edhe pse kjo doktrinë drejtohej gjoja kundër përhapjes së “komunizmit ndërkombëtar”, ajo, në fakt, përfaqësonte një strategji për të penguar ambiciet ekspansioniste të presidentit egjiptian, Gamal Abdel Nasser. Rezoluta e Kongresit Amerikan autorizonte dhënien e ndihmave ekonomike dhe dërgimin e forcave ushtarake amerikane në rajonin e Lindjes së Mesme në kuadrin e Programit të Sigurisë së Përbashkët. Kjo legjitimoi ndërhyrjen e trupave anglo-amerikane në Jordani dhe në Liban, në vitin 1958, për t’u ardhur në ndihmë regjimeve pro-perëndimorë në këta dy vende, si edhe angazhimet amerikane të mëvonshme në Turqi, në Iran dhe në Pakistan. Me fjalë të tjera, mund të thuhet se Doktrina Eisenhower ishte deklarata e parë Shteteve të Bashkuara se Lindja e Mesme konsiderohej si një rajon jetik për interesat amerikane.

Doktrina Kennedy

E inicuar nga presidenti John F. Kennedy (JFK), në një fjalim të mbajtur në Konferencën e Aleancës për Progres (Alliance for Progress), në Punta del Este, në 5 korrik 1961, kjo doktrinë, e mbështetur në premisat e Doktrinës Monroe dhe e inspiruar nga idealizmi demokratik, synonte specifikisht zhvillimin ekonomik të Amerikës Latine. Ajo shpalli angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar ekonomiksht dhe ushtarakisht të gjithë ata vende të hemisferës jugore të kontinentit amerikan që sundoheshin nga regjime shypës, për t’i zëvendësuar ata me qeveri demokratike, të zgjedhura përmes një procesi elektoral demokratik.

Doktrina Kennedy vlerësohej në atë kohë si një progres në politikën amerikane, sidomos nga aktivistë të të drejtave të njeriut në vendet e Amerikës Latine, të cilët më parë kishin qënë të shqetësuar për ndihmën që Amerika u kish dhënë regjimeve me një rekord të dyshimtë në shumë prej vendeve të atij rajoni. Synimi kryesor i kësaj doktrine ishte që t’i angazhonte Shtetet e Bashkuara në lëvizjet reformiste në vendet e hemisferës jugore, si dhe t’i mbronte ata vende nga një revolucion i mundshëm me frymëzim komunist. Kjo doktrinë u zëvendësua, në vitin 1965, nga Doktrina Johnson.

Doktrina Johnson

A njohur ndryshe edhe si Doktrina Johnson-Mann (sipas emrave të presidentit Lyndon B. Johnson (LBJ) dhe nënsekretarit të shtetit për çështjet e Amerikës Latine gjatë presidencës së tij, T. C. Mann, kjo doktrinë zëvendësoi Doktrinën Kennedy duke shpallur një strategji tjetër në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara ndaj Amerikës Latine. Këtej e tutje, Uashingtoni angazhohej të ndihmonte jo thjesht ata vende të këtij rajoni që donin të krijonin qeveri përfaqësuese përmes zgjedhjeve demokratike, por të gjitha ato qeveri në kontinentin latino-amerikan, interesat e të cilave ishin të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara.

Kjo doktrinë u formulua në prag të ndërhyrjes ushtarake amerikane në Republikën Dominikane dhe, në këtë kuptim, ajo ishte një ringjallje e politikës preferenciale Dulles-Eisenhower në marrëdhëniet e saj me Amerikën Latine. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj doktrine ishte ritheksimi i vullnetit të Shteteve të Bashkuara për t’iu kundërvënë “rrezikut të qartë dhe të pranishëm të marrjes së pushtetit me dhunë nga komunistët”.

Doktrina Nixon

Kjo doktrinë, e njohur fillimisht si “Doktrina Guam” (Guam Doctrine), për shkak se idetë themelore të saj u artikuluan së pari në një varg deklaratash mbi rolin e ardhshëm global të Shteteve të Bashkuara, të bëra në Guam (një prej territoreve më të rëndësishëm amerikanë në Oqeanin Paqësor), në korrik të vitit 1969, ngjalli interesimin e madh të mediave në të katër anët e globit. Për këtë arsye, administrata e Presidentit Nixon i formuloi parimet bazë të saj në formën e një doktrine të plotë presidenciale. Siç ka shkruar Henry Kissinger në kujtimet e tij Vitet në Shtëpinë e Bardhë (The White House Years, 1979), fjala e Presidentit Nixon mbi çështjen e Vietnamit, më 3 nëntor 1969, i artikuloi qartë parimet e kësaj doktrine, në mënyrë që ajo të mbante emrin e vetë presidentit dhe jo të vendit ku ato ishin shprehur për herë të parë.

Doktrina Nixon përmbante, në thelb, tri ide kryesore: (1) ajo rikonfirmonte se Amerika do të vazhdonte t’u përmbahej të gjitha angazhimeve që kishte në kuadër të traktateve të nënshkruara prej saj; (2) ajo premtonte se Amerika do të bëhej “mburojë” për çdo vend aleat ose çdo shtet tjetër, marrëdhëniet me të cilin kishin rëndësi jetike për interesat e Shteteve të Bashkuara, në rast se ai do të kërcënohej nga një fuqi nukleare; (3) në rast të çdo agresioni jonuklear, Shtetet e Bashkuara zotoheshin t’u ofronin vendeve të rrezikuar ndihmë ushtarake dhe ekonomike, duke bërë që Amerika të merrte “përgjegjësi të drejtpërdejtë për ta mbrojtur atë vend me trupat e saj”.

Doktrina Nixon duhet vlerësuar në kontekstin kur, në Amerikë dhe kudo në botë, po rritej pakënaqësia ndaj Luftës në Vietnam dhe kur, nën presionin e madh për t’u çangazhuar nga ajo luftë, Uashingtoni kishte nevoje që të rikonfirmonte rolin primar të Shteteve të Bashkuara në çështjet globale, ndërkohë që nuk dëshironte të angazhohej aktivisht në të ardhmen në vende dhe në rajone të tjerë të Botës së Tretë. Me pak fjalë, qëllimi i Doktrinës Nixon ishte që të rivendoste fleksibilitetin operacional të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara pas aventurës së dështuar në Vietnam, duke mundësuar, njëkohësisht, një rishpërndarje të barrës së angazhimeve të saj për ruajtjen e sigurisë globale.

Artikulimi i parë (edhe pse jo i plotë) i kësaj doktrine ishte një artikull i Richard Nixon-it, i titulluar “Azia pas Vietnamit” (Asia after Vietnam), botuar në revistën Foreign Affairs në vitin 1967, para se ai të zgjidhej president. Në atë artikull, Nixon parashtronte kryesisht dy ide, të cilat, sipas tij, do të duhej të bëheshin iniciativa parësore për administratën amerikane: (1) zhvillimi i sistemeve të sigurisë rajonale dhe (2) ndryshimi i qëndrimit në marrëniet me Kinën.

Sidoqoftë, vështruar në një kontekst më të gjerë filozofik dhe intelektual, arkitekti i vërtetë i kësaj perspektive të re në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara ka qenë Henry Kissinger, i vetmi person në historinë e Shteteve të Bashkuara, i cili ka mbajtur njëherësh postin e Sekretarit të Shtetit dhe atë të Këshilltarit për Sigurinë Kombëtare (në administratën e Presidentit Nixon dhe në atë të pasardhësit të tij, Presidentit Gerald Ford). Pikëpamjet e Kissinger-it dhe ideja qendrore e perspektivës së re që ai solli në politikën e jashtme amerikane u ndikuan nga studimi prej tij i diplomacisë europiane të shekullit të 19-të dhe, si të tilla, bazoheshin në nocionet e balancës së fuqisë, të shumëpolaritetit, të pluralizmit, të ruajtjes së status quo-së, të ndryshimeve graduale dhe të rezistencës ndaj ndryshimeve revolucionare në rendin botëror (shih Henry Kissinger, A World Restored: The Politics of Conservatism in a Revolutionary Era, 1957).

