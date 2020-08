Fatos Tarifa: Fati i Lindjes së Largme, Luiziana dhe Alaska. Po Siberia?

Fatos Tarifa

Kur flasim për transformimet e mundshme të rendit ndërkombëtar në dekadat e ardhshme, një çështje shumë e rëndësishme është ajo se si do të zhvillohen marrëdhëniet ruso-kineze. Aktualisht, Kina dhe Rusia duket se janë “në periudhën më të mirë të historisë së tyre”, nëse citoj fjalët e Presidentit kinez Xi Jinping. Të dy këta vende e konsiderojnë njëri-tjetrin “partner strategjik”. Sidoqoftë, marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë mbeten problematike dhe unë mendoj se mënyra se si do të zhvillohen ato, mund të përcaktojë të ardhmen e Azisë dhe të vetë rendit botëror.

Dy mundësi

Dy janë mundësitë më të mëdha: Mundësia e parë kushtëzohet nga përkeqësimi eventual i marrëdhënieve mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, çka mund të çonte në ringjalljen e aleancës Kino-Sovjetike, edhe pse jo e njëjtë si e mëparshmja. Kjo aleancë mund të duket se ka marrë një formë të re me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (Shanghai Cooperation Organisation—SCO), ose Pakti i Shangai (Shanghai Pact) në fillimin e viteve 2000. Disa e konsiderojnë këtë organizatë si një aleancë “anti-NATO”, si “Pakti i Varshavës 2”, ose si “një akt miqësie kundër Amerikës”.

Një mundësi e tillë mendoj se ka pak gjasa të materializohet. Nga njëra anë, Kina po bëhet e do të bëhet gjithnjë e më asertive dhe më ekspansioniste por, pas Hong Kongut, ajo nuk do të guxojë të rimarrë Tajvanin dhe as të luajë ndonjë aventurë të rrezikshme në Detin e Kinës Jugore, për të evituar një konfrontim të hapur ushtarak me Shtetet e Bashkuara, nga i cili Kina s’mund të dilte veçse e humbur.

Nga ana tjetër, Moska i trembet një aleance me Pekinin. Kanë qenë irritimet në rritje në marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Moskës, si dhe mes Europës dhe Rusisë ato që duket se kanë çuar në krijimin e një “aleancë konveniente” për të dyja palët mes Moskës dhe Pekinit. Në këta njëzet vitet e fundit, Kina dhe Rusia kanë bashkëpunuar për të krijuar një kundërbalancë ndaj Shteteve të Bashkuara, por s’duhet harruar se mes këtyre dy fuqive të mëdha ka pengesa të shumta që e bëjnë të vështirë—në mos të pamundur—krijimin e një aleance strategjike të qëndrueshme. Kina dhe Rusia mbeten rivalë tradicionalë. Ekonomia manifakturuese e Kinës është më e varur nga tregu amerikan sesa është Rusia si eksportuese e naftës. Robert Kagan vë në dukje se “udhëheqësit rusë dyshojnë se kinezët më shumë duan tregun amerikan sesa urrejnë hegjemoninë amerikane”. Për momentin, sidoqoftë, interesat gjeopolitike të këtyre dy fuqive më shumë afrohen sesa ndahen.

Nga të gjitha fuqitë e mëdha në kohën tonë, Kina dhe Rusia janë më të angazhuara për t’i dhënë fund një bote njëpolare të dominuar nga Amerika. Aleanca mes tyre, në të cilën Rusia është “partneri i vogël”, sidoqoftë, mund të mos jetë e qëndrueshme për një kohë të gjatë. Ajo, pa dyshim, nuk do të zgjasë aq sa aleanca transatlantike. Pothuajse njëzet vite më parë, Zbigniew Brzezinski paralajmëronte se: “Një aleancë me Kinën do e nënshtronte Rusinë ndaj Kinës, pa i zgjidhur problemet e saj”. Kujtoni fjalët e Lordit Palmerson se “kombet nuk kanë miq ose aleatë të përhershëm, ata kanë vetëm interesa të përhershme”.

Mundësia e dytë është që “romanca” mes Kinës dhe Rusisë herët a vonë të marrë fund. Arsyet janë kryesisht gjeodemografike, gjeo-ekonomike dhe gjeostrategjike; ato krijojnë pasiguri për të ardhmen e marrëdhënieve mes këtyre dy fuqive të mëdha. Përfytyroni për një çast kufirin mes Kinës dhe Rusisë. Kur sheh hartën e Azisë, demografia dhe nevojat për burime natyrore janë të tilla që, siç vërente Brzezinski, “ka diçka pothuajse të panatyrshme në hartën e asaj pjese të botës”. Në anën veriore të kufirit është një hapësirë ​​e madhe—Siberia, pjesa aziatike e Rusisë—po aq e madhe sa pjesa tjetër e Azisë, ose sa territoret e Shteteve të Bashkuara dhe Indisë, të marra së bashku. Kjo hapësirë është e banuar nga vetëm 36 milionë njerëz. Në anën jugore të kufirit është pjesa tjetër e Azisë, e banuar nga më shumë se 4 miliardë njerëz, 1.5 miliard prej të cilëve po bëhen më të pasur, më të fuqishëm, më modern nga dita në ditë. Me Brzezinskin mund të pyesim: “A mund të zgjasë për shumë kohë një realitet i tillë?” E vështirë, nëse jo e pamundur.

Çfarë mund të ndodhë? Nëse demografia është destiny, siç thoshte August Comte, Rusia, herët ose vonë, do të jetë e paaftë që t’i kontrollojë dhe t’i mbrojë një pjesë të madhe të territoreve të saj të pasura në resurse, por me njerëz të varfër në Siberinë Lindore, në një kohë që Kina është e kundërta e tyre, një vend me njerëz që pasurohen, por e varfër në resurse.

Pesha e kësaj logjike është e rëndësishme dhe pasojat e saj shumë të pasigurta, nëse jo dhe të frikshme. Duke evokuar një slogan kundërthënës që nxiti emigrimin e hebrejve në Palestinë gjatë shekujve të 19-të dhe 20-të—“një vend pa njerëz për një popull pa tokë” (a land without people for a people without land), dikush mund të imagjinojë një pushtim kinez të Siberisë, ose të Lindjes së Largët Ruse, si opsioni i fundit për të përmbushur nevojat në rritje të Kinës për tokë dhe burime natyrore—pra për më shumë hapësirë jetike. Kjo nuk është diçka e pamundur.

Çfarë po ndodh dhe ç’mund të ndodhë me Siberinë?

Edhe pse Moska ka rindërtuar vitet e fundit “Harkun Perandorak” në qytetin kufitar Blagoveshçensk në Lindjen e Largme, në bregun jugor të lumit Amur, duke ringjallur sloganin e vjetër carist: “Toka përgjatë Amurit ishte, është dhe do të jetë gjithmonë ruse”, nuk është e pamundur që, në dekadat që vijnë, rrethanat të ndryshojnë. Frank Jacobs pohon se, “njëlloj si dashuria, një kufi është i vërtetë vetëm nëse të dyja palët besojnë në të. Dhe në të dy anët e kufirit kino-rus, ky besim është i lëkundur”.

Le të marrim në konsideratë disa fakte të rëndësishëm: Siberia zë 3/4 e sipërfaqes së Rusisë, por ka vetëm 1/4 e popullsisë së atij vendi: 38 milionë njerëz, sa Polonia, edhe pse është 40 herë më e madhe sesa ajo. Liqeni Baikal është 5.000 km larg nga Moska (shumë më tepër nga sa është larg Moska nga Lisbona), por vetëm 1,600 km larg nga Pekini. Pasuritë e Rusisë gjenden kryesisht në nëntokën Siberisë.

Pronësia e Rusisë mbi pjesën më të madhe të Siberisë është vetëm 160 vjet. Kufiri aktual ruso-kinez (3,645 km) është trashëgimi e Traktatit Aigun (1858), e Konventës së Pekinit (1860) dhe e marrëveshjeve të tjera të pabarabarta mes një Rusie të fortë e të madhe dhe një Kine të dobësuar pas Luftës së Dytë të Opiumit. 1.4 miliardë kinezë në jug të kufirit që ndan Kinën nga Rusia i tejkalojnë 144 milionë rusë në veri në raport 10/1. Ky raport është 17/1 në rajonin e Lindjes së Largët Ruse, ku jetojnë vetëm 6 milionë rusë (më pak se 1 person për një 1 km2) përballë 100 milion kinezëve. Kina ka pasur me kohë pretendime territoriale ndaj Rusisë dhe nuk ka hequr dorë prej tyre. Pretendimet e saj nuk lidhen vetëm me zona të veçanta kufitare, por me të gjithë Siberinë Lindore dhe Lindjen e Largët Ruse, ku resurset natyrore janë më të mëdha. Ndërkohë, Kina ka kohë që investon në territorin rus të Siberisë vetëm për projekte që ofrojnë përfitim të drejtpërdrejtë dhe të shpejtë për të.

Këta dy faktorë të rëndësishëm—demografia dhe gjeografia—së bashku, do ta përcaktojnë fatet e Kinës dhe të Rusisë në shekullin 21-të. Një ditë, një Kinë shumë më e fortë dhe më e sigurt mund të kërkojë që Azia dhe bota të përputhen me realitetin dhe të dojë të rimarrë territoret që Pekini vlerëson se i përkasin Republikës Popullore të Kinës. Lista e territoreve të tilla është e gjatë. Ajo përfshin jo vetëm Tajvanin dhe një numër të madh ishujsh në Detin e Verdhë, në Detin e Kinës Jugore dhe në Detin e Kinës Lindore, por—dhe ndoshta më e rëndësishmja—territoret në pjesën veriore të Kinës.

Lidhur me aspiratat e Kinës për territoret e veta përtej kufirit të saj verior, në vitin 1964, kryetari Mao ka thënë: “Rreth 100 vite më parë, territoret në lindje të Liqenit Bajkal u bënë pjesë e territorit të Rusisë dhe, që atëherë, Vladivostoku, Kabarovski, Kamçatka dhe territore të tjerë kanë qenë territore sovjetike…[Por] një ditë, Kina mund të paraqesë ‘listën me kërkesat e saj’”. Në vitin 1973, Mao e shtoi listën e territoreve që ai mendonte se ishte rrëmbyer nga Moska. Gjatë një bisede me Sekretarin amerikan të Shtetit, Henry Kissinger, ai u ankua se: “Bashklimi Sovjetik i kishte rrëmbyer Kinës 1.5 milion km2”, një territor ky afërsisht i barabartë me Alaskën (1.7 km2). Në vitet 1960 dhe 1970, e njëjta Parti Komuniste që sot drejton Kinën pretendonte si territore kineze rajone të tërë, që sot janë pjesë e territoreve të Kazakistanit, Taxhikistanit dhe Kirgistanit. Nëse kontrolli i Rusisë mbi lindjen e saj të largët dobësohet dhe lëvizja e kinezëve për të jetuar e për të bërë tregti në zonat kufitare vazhdon, Kina mund të “paraqesë llogarinë e saj” për një pjesë të Siberisë.

Një aksiomë e thjeshtë, e formuluar nga sociologu dhe historiani ruso-amerikan Eugene Kulischer (1948), se lëvizjet e shumë individëve në distanca të largëta, kur këto kombinohen me veprimtarinë e tyre, krijojnë ndryshime të mëdha në popullsi, bën të mundur të përfytyrojmë se ç’mund të ndodhë në Lindjen e Largët të Rusisë dhe në marrëdhëniet e saj me Kinën. “Ndryshimet demografike sjellin ndryshime në fuqinë politike të vendeve njëlloj si uji që i jep formë shkëmbit” dhe, siç thoshte Sun Tzu, “uji krijon kursin e vet në varësi të llojit të tokës mbi të cilën rrjedh”. Vështruar nga një distancë e afërt në kohë, forca transformuese e një rrjedhjeje të tillë duket e parëndësishme, por në një distancë kohe—dekada ose shekuj më vonë—kjo forcë mund të lëvizë malet.

Për të kuptuar se si dhe në ç’masë, me kalimin e kohës, popullsi të caktuara mund të zhvendosin njëra-tjetrën, kujtojmë se, në vitin 900, Berlini nuk kishte gjermanë, Moska nuk kishte rusë, Budapesti nuk kishte hungarezë, Madridi ishte një vendbanim i murëve dhe Konstandinopoja nuk kishte thuajse asnjë turk. Po kështu, normanët nuk ishin vendosur ende në Britani dhe, para shekullit të 16-të, në Amerikën Veriut dhe në atë të Jugut, në Australi, në Zelandën e Re dhe në Afrikën e Jugut nuk kishte asnjë europian.

Sado e vështirë të duket që një zonë kaq e madhe e Rusisë t’i merret Rusisë dhe të bëhet pjesë e Kinës, nuk duhet të habitemi nëse kjo është pikërisht ajo çka e ardhmja i ka rezervuar një pjese të Siberisë, ose Lindjes së Largme të Rusisë. Fushat e pamatë të Siberisë do të ishin një hapësirë e gjerë jetike ​​për një pjesë të popullsisë afro 1.5 miliardshe të Kinës, që tani jeton ngushtësisht përgjatë zonave bregdetare të vendit, larg maleve dhe shkretëtirave të Kinës Perëndimore. Toka siberiane ka kohë që i siguron Kinës, “fabrikës së botës”, një pjesë të mirë të lëndëve të para, sidomos naftë, gaz dhe lëndë druri, për të cilat Kina ka gjithnjë e më shumë nevojë. Fabrikat në pronësi kineze në Siberi prodhojnë mallra sikur rajoni të ishte tashmë pjesë e ekonomisë së Kinës.

Ndërsa popullsia e Lindjes së Largët të Rusisë vazhdon të pakësohet për shkak të nivelit të ulët të lindjeve dhe migrimit në rajone të tjerë të Rusisë, ku kushtet e jetesës e të punës janë më të mira, popullsia kineze në Mançuri, përgjatë kufirit me Rusinë, vazhdon të rritet. Në rrethana të tilla, disa vlerësojnë se, një fluks vjetor prej rreth 250,000 deri në 300,000 mijë emigrantë kinezë mundet, ngadalë, por me siguri, ta ndryshojë tërësisht përbërjen etnike të Lindjes së Largët të Rusisë, duke i bërë kinezët grupin etnik dominues në atë pjesë të Rusisë pas 20 vitesh. Duhet thënë, gjithashtu, se përmes martesave mikse, tregtisë dhe investimeve përtej kufirit, shumë siberianë e kanë kuptuar se, për mirë a për keq, Pekini është shumë më afër për ta sesa Moska. Në fakt, Vladivostoku, qyteti më i largët jug-perëndimor i Rusisë, është pothuajse 5 herë më afër Pekinit sesa Moskës; në fakt, ky qytet është njëlloj larg nga Moska sa dhe nga Honolulu. Proksimiteti gjeografik dhe mungesa e fuqishme punëtore ruse e bën zhvillimin ekonomik të Lindjes së Largme ruse të varur nga Kina.

Rusia ka qenë tradicionalisht dyshuese ndaj ndikimit në rritje të Kinës në Lindjen e Largme dhe në Azinë Qendrore, prandaj, deri vonë, qeveria ruse nuk lejonte investimet e kompanive kineze në Rusi. Kjo ka ndryshuar vitet e fundit. Tashmë Moska i lejon kompanitë kineze të blejnë aksione në industritë e burimeve natyrore ruse, madje u lejon investuesve kinezë të marin me qira sipërfaqe të mëdha toke në Lindjen e Largët.

Ndërsa Rusia duket e paaftë që të ruajë paritetin demografik me Kinën në Distriktin Federal të Lindjes së Largët, çka do të kërkonte zhvendosjen e të paktën 5 milionë rusëve nga pjesa europiane e Rusisë në këtë rajon të largët, nuk është e pamundur që Kina të ndjekë të njëjtën strategji që ka ndjekur vetë Rusia në rajone të tjerë të saj: dhënien e pasaportave kineze në zona të kontestuara, pastaj lëvizjen e ushtrisë për të “mbrojtur qytetarët e saj”. Moska e ka bërë këtë në Transnistria, në Abkhazi, në Osetinë Jugore dhe në Krime—të gjitha territore të shteteve post-sovjetikë, por tani përsëri nën kontrollin rus.

Një realitet gjeodemografik “apokaliptik”

Situata demografike në të dy anët e kufirit ruso-kinez herët a vonë do të bëhet e paqëndrueshme. Ajo çfarë ish-ambasadori rus në NATO (më vonë zv/kryeministër), Dimitri Rogozin, thoshte si një gjysmë shaka disa vite më parë, se kinezët së shpejti do të “kalonin kufirin [rus] në grupe të vogla prej 5 milionë banorësh”, mund të mos jetë thjesht një shaka, por një fakt, të cilin rusëve, në një mënyrë ose në një tjetër, do u duhet ta përballojnë. Ky realitet potencialisht mund të rrisë ankthet dhe tensionet mes dy vendeve, sidomos në Rusi, duke ushqyer sentimentet nacionaliste e ksenofobike, dhe duke shkaktuar paqëndrueshmëri serioze politike në rajon. Studjuesi i njour rus Dmitri Trenin, drejtor i Qendrës Carnegie në Moskë, pohon se: “Rusët duhet të kuptojnë se nëse ata nuk mund të sigurojnë zhvillimin e Lindjes së Largët dhe të Siberisë, Rusia, në një mënyrë ose në një tjetër, do t’i humbasë këto territore dhe dikush tjetër do t’i zhvillojë ato”.

Tensionet dhe paqëndrueshmëria mund të shkaktojnë një përçarje serioze në marrëdhëniet mes Moskës dhe Pekinit dhe, ndoshta, një replika të konfrontimve ushtarake të mëparshme kino-sovjetike, si përleshjet në kufi në fundin e viteve 1960. Edhe pse as Rusia as Kina nuk e dëshirojnë këtë dhe kanë nënshkruar një numër marrëveshjesh kufitare vitet e fundit (më e fundit në vitin 2009), duke deklaruar se çështjet e territoriale 30-vjeçare mes tyre janë zgjidhur, Kina asnjëherë nuk i ka pranuar në mënyrë eksplicite traktatet e shekullit të 19-të që i dhanë Rusisë tokat e saj.

Çfarë mund të ndodhë nëse—ose kur—një Kinë më e fortë, më këmbëngulëse dhe e aftë të “trondisë botën”, siç thoshte dikur Napoleon Bonaparti, me një popullsi që vazhdon e rritet, me një ekonomi të zhvilluar që kërkon më shumë energji dhe resurse, vendos t’i rimarrë një Rusie shumë më të dobët, pas Putinit, territoret që humbi në shekullin e 19-të, të cilat Rusia mund të mos jetë pafundësisht në gjendje që t’i kontrollojë dhe t’i mbrojë?

Brzezinski parashikonte se ky realitet gjeodemografik apokaliptik eventualisht do t’i shndërrojë rajonet e largëta të Rusisë lindore në një “orbitë të Kinës” dhe Rusia, “në mënyrë kataklizmike, do ta humbasë Lindjen e Largme”.

Çështja mund të shtrohet kështu: Nëse ky skenar rezulton i vërtetë, a do të jetë Rusia e gatshme të luftojë për Siberinë—kur dihet se pasuria e saj gjendet në nëntokën e atij rajoni dhe se nga humbja e kontrollit në portin Vladivostokut dhe të Nikolajevskit (në Lumin Amur) Rusia gjithashtu do të humbiste aksesin në det për tregtinë e saj siberiane, si dhe aftësinë për të projektuar një flotë të Paqësorit, pa u bërë pjesë e diçkaje shumë më të madhe, që mund ta kthente atë rajon në një nga rajonet më të mundshëm për konflikte të armatosura mes Fuqitë e Mëdha?

Luiziana dhe Alaska, precedentë që mund të përsëriten?

Një përgjigje jo krejt e paarsyeshme për pyetjen e mësipërme mund të ishte kjo: Për të shmangur një luftë të gjithanshme me Kinën, armikun e saj gjeopolitik dhe gjeodemografik, Moska mund të preferojë një zgjidhje paqësore me Pekinin për territoret e kontestuara në Siberinë Lindore. Nëse marim parasysh rreziqet që përmban një konflikt i armatosue mes këtyre dy fuqive të mëdha, një zgjidhje paqësore do të ishte më racionale.

Por kjo përgjigje shtron një pyetje më të thellë: Si mund të arrihet një zgjidhje paqësore? A është blerja e territorit të kontestuar, një opsion për Rusinë dhe Kinën, njëlloj si blerja e Luizianës nga Shtetet e Bashkuara prej Francës, në vitin 1803, ose si blerja e Alaskës po nga Amerika Rusisë, në vitin 1867? Pra a mundet Rusia t’ia shesë Kinës Siberinë ose Lindjen e Largme?

Unë jam i prirur të besoj se një skenar i tillë nuk mund të përjashtohet si krejtësisht i pamundshëm. Një shekull e gjysmë më parë, Rusia ia shiti territorin Alaskën, deri atëherë pjesë e Perandorisë Ruse, Amerikës sepse ishte në një situatë të vështirë financiare dhe mendonte se ajo, gjithsesi, do ta humbiste atë territor pa asnjë lloj kompensimi, nëse do të hynte në luftë me Britaninë. Nëse gjendja ekonomike e Rusisë përkeqësohet për shkak të rënies drastike të çmimeve të naftës e të gazit në tregjet ndërkombëtarë dhe nëse ajo ndjen se mund të humbasë kontrollin e saj mbi Siberinë Lindore, shitja e atij territori një Kinë të fuqishme, siç bëri Rusia cariste me Alaskën 153 vite më parë, mundet të mos jetë një sipërmarrje tërësisht e paarsyeshme. Ky është një skenar që edhe mund të realizohet. Dhe nëse kjo ndodh, bota, siç e njohim atë, nuk do të jetë më e njëjta.

Por a është shitja e Siberisë jo Kinës, por Amerikës, gjithashtu një opsion i mundshëm? Pra, a mund të kemi një “Siberia Purchase”, njëlloj siç qenë 217 dhe 153 vite më parë “Louisiana Purchase” dhe “Alaska Purchase”?

Për ata që mund të mos jenë të njohur me këtë fakt, dëshiroj të them se kjo nuk është një ide e panjohur. Në Korrik të vitit 1992, Walter Russell Mead, në një editorial të Los Angeles Times, titulluar “Ç’duhej të bëjë Bush që koka e tij të gdhendet në Malin Rushmore…”, hodhi idenë që Shtetet e Bashkuara t’ia blenin Rusisë Siberinë për 2 triliardë USD. Në atë kohë, presidenti rus Boris Jelcin kishte ofruar t’i shiste Shteteve të Bashkuara fusha nafte, fabrika dhe tokë në Siberi për të mundësuar shlyerjen e borxheve të jashtme të Rusisë, që në atë kohë kapnin vlerën 70 miliardë USD. Presidenti Bush thuhet se nuk e pranoi atë ofertë të Jelcinit, duke u shprehur se për Amerikën fitorja në Luftën e Ftohtë ishte një gjë, ndërsa blerja e pasurive të një vendi në vështirësi ishte një gjë tjetër.

Sarah Palin, ish guvernatorja e Alaskës, nëse ju kujtohet, kur bënte fushatë me të ndjerin John McCain për të marrë drejtimin e Shtëpisë së Bardhë, në vitit 2008, mund të ketë bërë një gafë kur thoshte se ajo e shihte Rusinë nga shtëpia e saj në Alaska. Sidoqoftë, ajo mund të mos ketë qenë shumë larg së vërtetës. Në fakt, Ishulli Diomeda e Vogël, që i përket Alaskës, është vetëm pak më shumë se 4 km larg nga ishulli Diomeda e Madhe, që sot i përket Rusisë, në mes të ngushticës së Beringut (gjithsejt rreth 80 km) mes territoreve të Alaskës dhe të Siberisë.

Nëse Lindjen e Largët Rusisë do ia blinte Kina, kjo e fundit do të bëhej fqinjë me Amerikën—vetëm 4 km larg saj—dhe superfuqia e dytë botërore. Por, sa e mundur është kjo? A do ta lejonte Amerika këtë pa rrezikuar hegjemoninë e saj në Paqësor dhe hegjemoninë e saj globale?

Ka shumë të ngjarë që kjo të mos ndodhë. Një skenar i mundshëm mund të ishte një sulm parandalues (preemtiv) i Shteteve të Bashkuara dhe okupimi i Çukotkës, territori më veri-lindor i Lindjes së Largme dhe më pak i populluar i Siberisë, si dhe pushtimi i Kamçatkës, i Magadanit dhe i bregut Arktik të Jakutisë para se Kina t’i merrte këto territore.

Por, në një rast të tillë, a do të rimerrte Japonia—me ose pa pëlqimin e Uashingtonit— kontrollin mbi Sahalinit dhe Ishujt Kuril që aktualisht që janë nën juridiksionin rus?

Nëse ky skenar do të materializohej, bota do të hynte në një luftë që s’e ka parë ndonjëherë dhe që mund të ishte e para luftë nukleare. Dhe ne s’do të donim të jetonim për t’u bërë dëshmitarë të saj.

* * *

Nuk dëshiroj ta përfundoj këtë analizë në një mënyrë kaq pesimiste. Ne mundet, me arsye, të besojmë se bota e nesërme do të jetë një botë më e rrezikshme se e sotmja. Nëse ndodh kështu ose jo, kjo varet nga faktori human, nga zgjedhje të ndërgjegjshme të aktorëve individualë—ndonjëherë edhe nga pasojat e padëshiruara të këtyre zgjedhjeve—nga përpjekjet për pushtet dhe influencë të individëve të mobilizuar. Peter Berger vinte në dukje se zhvillimi shoqëror nuk ndodh në një mënyrë të paevitueshme dhe të pavarur nga idetë dhe veprimet e njerëzve. Ai nuk është një forcë e natyrës, por bëhet i mundur nga qënie njerëzore që mendojnë dhe veprojnë në mënyra të caktuara.