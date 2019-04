Fatos Tarifa: Një vlerësim mbi Raportin për Reformimin e Arsimit të Lartë

Dita ka botuar në numrin e sotëm oponencën zyrtare që Prof. Dr. Fatos Tarifa i ka bërë Raportit Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor në Shqipëri, në korrik të vitit 2014, një vit para se Kuvendi i Shqipërisë të miratonte Ligji nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.

Kjo oponencë botohet në kuadër të debatit të gjerë që vazhdon lidhur me këtë ligj.

Autori është një prej njohësve më të mirë të sistemeve universitarë, me një eksperiencë të pasur akademike në Shqipëri dhe jashtë saj.

Prof. Tarifa paralajmëronte se “zbatimi në praktikë i reformës së arsimit të lartë do të jetë i vështirë”, se “arsimi i lartë nuk jep rezultate në tremujorin e ardhshëm, as në dy ose në pesë vite” dhe se “rezultatet e plota të kësaj reforme do të mund të shfaqen vetëm pas formimit të një brezi të ri shqiptarësh, që nisin shkollimin e tyre në klasë të parë vitin e ardhshëm dhe përfundojnë studimet universitare aty rreth vitit 2030”.

Tarifa kërkonte që institucionet e arsimit të lartë të shndërroheshin “në universitete të pedagogëve e të studenteve” dhe jo “në bastione të shtetit”.

Për arsye hapësire, referencat në këtë dokument janë hequr nga Redaksia.

Nga Fatos Tarifa

Vlerësim mbi Raportin Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

Ka kohë që sistemi ynë universitar—dhe sistemi ynë arsimor, në përgjithësi—është në një krizë të thellë. Megjithëse për reformimin e këtij sistemi është folur edhe më parë, është meritë e qeverisë aktuale që e kuptoi se ky sistem duhet reformuar—dhe sa më parë—dhe e komisionit të krijuar nën drejtimin e z. Arjan Gjonça, që, brenda një kohe të shkurtër, mundi të hartojë një platformë të përgjithshme—por mjaftueshmërisht të detajuar—për t’u hapur rrugë ndryshimeve ligjore dhe, përmes tyre, reformimit të krejt sistemit të arsimit të lartë e të kërkimit shkencor.

Më vjen mirë që qeveria nuk ka hezituar ta shohë të vërtetën në sy dhe ta pohojë atë. Kjo e vërtetë është se, nëse në shekullin e 21-të, Shqipëria do të vazhdojë të mbetet pas vendeve të tjerë europiane apo do të zhvillohet si ata, kjo, në një masë të madhe, do të varet nga cilësia e arsimit që do u ofrojnë nxënësve dhe studentëve shqiptarë shkollat dhe universitetet tona.

Problemet dhe sfidat që duhen përballuar janë të mëdha, prandaj edhe zgjidhjet për to duhet të jenë të mëdha. Reforma e arsimit të lartë lipset të jetë thelbësore, që do të thotë përmbajtësore në radhë të parë, por edhe financiare e strukturore.

Ajo kërkohet të pasqyrojë transformimet ekonomike e kulturore të kryera në shoqërisë shqiptare, ndryshimet në mënyrën e formimit dhe në interesat e brezit të ri dhe, sidomos, t’u paraprijë zhvillimeve të ardhshme në çdo sferë të aktivitetit ekonomik dhe shoqëror. Siç ka vënë në dukje Eric Ashby, një sistem universitar “duhet të jetë mjaftueshmërisht i qëndrueshëm për të ruajtur dhe vazhduar idealin për të cilin universiteti u krijua, si edhe mjaftueshmërisht reagues [ndaj zhvillimeve të shoqërisë] për të vazhduar së qëni i rëndësishëm për shoqërinë që e mbështet atë”.

Ajo që përbën nexus-in e arsimit të lartë është një raport dinamik mes shumë faktorëve—makro- e mikro-socialë—të cilët, për mendimin tim, janë mbajtur parasysh përgjithësisht mirë nga hartuesit e Raportit Përfundimtar të Reformës për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.

Unë e kam ndjekur nga afër punën e Komisionit që ka hartuar këtë Raport dhe kam vënë re se anëtarët e tij kanë reflektuar thellë për shumë nga vërejtjet e sugjerimet që janë bërë deri më sot në diskutime me grupe të ndryshëm interesi. E vlerësoj shumë angazhimin dhe kontributin e anëtarëve të këtij komisioni, veçanërisht të kryetarit të tij. Dr. Gjonçës, në këtë proces, të cilët kanë mbajtur një barrë pune—dhe një përgjegjësi historike—për reformimin e tërë sistemit të arsimit universitar që janë të një magnitude mjaft të madhe.

Është veçse e natyrshme që ne, të gjithë, si shoqëri, të presim shumë nga kjo reformë e arsimit të lartë. Por, unë i kundërshtoj ata kritizerë të reformës dhe të platformës së propozuar nga komisioni, që e shohin gotë “gjysmë bosh” dhe thonë se Shqipëria është një vend i varfër për të qenë në gjendje të krijojë një sistem modern të arsimit të lartë. Për mua, Shqipëria nuk do të bëhet kurrë një vend i zhvilluar dhe i pasur pa ndërtuar një sistem shkollor dhe universitar modern. Sepse, arsimi i lartë është një investim me efektivitet të lartë për zhvillimin ekonomik e shoqëror të çdo vendi.

Një sistem modern i arsimit të lartë dhe universitete të klasit të parë janë asete me vlerë të jashtëzakonshme për ekonominë e një vendi, e cila, në kushtet e shekullit të 21-të, tenton të shndërrohet gjithnjë e më shumë në një ekonomi të mbështetur në dijen. Shqipëria nuk mund të bëjë përjashtim nga rregulli, dhe rregulli i përgjithshëm është se universiteti ndryshon për t’iu përgjigjur nevojave dhe oportuniteteve të reja. Të mos harrojmë se, arsimi i lartë nuk ka vetëm përgjegjësinë dhe misionin që të shërbejë si burim i zhvillimit ekonomik të një vendi; universitetet janë, gjithashtu, “kritikët dhe ndërgjegjegjja e shoqërisë”.

Nuk ka dyshim se reforma që propozohet nuk është më e mira. Ajo ka ende defekte, jo në parimet e saj, të cilat janë të qarta e të drejta, por në një pjesë të atyre çfarë quhen nuts and bolts të sistemit, pra në disa prej pjesëve dhe elementëve organikisht të lidhur mes njëri-tjetrit që e bëjnë sistemin të funksionojë. Defekte të tilla, që janë të dukshme për këdo që e njeh sistemin universitar amerikan dhe atë britanik, duhet të korrigjohen përpara—jo pasi—projekti i propozuar të jetë shndërruar në ligj. Në dijeninë time, një pjesë e vërejtjeve që i janë bënë një projekti të mëparshëm të këtij raportit janë reflektuar në Raportin Përfundimtar.

Unë, gjithashtu, i kundërshtoj edhe ata pedagogë që a priori janë shprehur kundër kësaj reforme in toto, me “argumentin” se sistemi që propozohet nuk garanton të jetë i sukseshshëm. Këtë qëndrim e shoh si një përpjekje për të frenuar një zhvillim, më në fund pozitiv, në Shqipëri, në emër gjoja të interave publike dhe të fateve të vendit. Zërave të tillë unë u përgjigjem në këtë mënyrë:

Së pari, jo të gjitha pritshmëritë tona për arsimin e lartë janë realiste, siç nuk janë të tilla edhe disa nga pritshmëritë tona për demokracinë. Ne s’mund të jemi aq të paarsyeshëm sa të presim që të gjithë ata dhjetra-mijëra studentë që mbushin auditorët e universiteteve tanë do të marrin arsimin e duhur, ose do të përfundojnë studimet duke u specializuar më së miri në profesionin e tyre, ashtu sikurse s’mund të presim që të gjithë ata mijëra pedagogë që japin mësim në universitetet shqiptare, ose ata dhjetra e qindra pedagogë që fitojnë çdo vit grada e tituj shkencorë, të kryejnë studime origjinale e me vlerë.

Por, ne duam të besojmë dhe presim që sistemi i ri të funksionojë, që ai të punojë për ne, si shoqëri, dhe jo kundër nesh. Me fjalë të tjera, ne duam që sistemi i ri i arsimit të lartë t’i aftësojë studentët të marrin ato dije dhe ato shprehi kërkimi e pune, të cilat janë të domosdoshme që ata të kenë sukses në shekullin e 21-të.

Së dyti, arsimi i lartë nuk jep rezultate në tremujorin e ardhshëm, as në dy ose në pesë vite; ai ka të bëjë me inovacione dhe zbulime që mund të kërkojnë dekada të tëra. Një ndër vërejtjet e mia për Raportin Përfundimtar ka qenë që periudha 3 vjeçare 2014-2017 e implementimit të kësaj reforme të mos konsiderohet “periudhë afatmesme”.

Kjo është, në fakt—dhe kështu duhet konsideruar nga të gjithë ne—një periudhë aftashkurtër, ndërsa periudha pas saj, që mund të marrë deri në një dhjetëvjeçar, duhet konsideruar si një periudhë afatmesme, jo afatgjatë. Rezultatet e plota të kësaj reforme do të mund të shfaqen qartë vetëm pas formimit të një brezi të ri shqiptarësh, që nisin shkollimin e tyre në klasë të parë vitin e ardhshëm dhe përfundojnë studimet universitare aty rreth vitit 2030.

Nuk do të ndalem këtu në shumë vërejtje dhe kritika konkrete që kam pasur për Raportin Përfundimtar. Disa dhjetra syresh ia kam bërë dashamirësisht Dr. Gjonçës dhe jam siguruar prej tij se pjesa dërrmuese e tyre janë reflektuar në variantin më të fundit të këtij Raporti.

Por dëshiroj të vë në dukje disa probleme (të cilat nuk mund të them se janë domosdo dobësi të Raportit), për shkak se Komisioni dhe ky Raport, objektivisht nuk munden të parashikojnë çdo gjë, sidomos kur nuk është fjala thjesht për sistemin e financimit e të menaxhimit të universiteteve. Ajo që i “mungon” në masën e duhur këtij Raporti është parashikimi i ndryshimeve përmbajtësore në sistemin universitar dhe rrugët për realizimin e tyre.

Me fjalë të tjera, ndërsa financimi dhe strukturimi i sistemit të arsimit të lartë parashikohen mjaftueshmërish mirë, në raport gjen fare pak ide mbi atë se si do të përmirësohet përmbajtja e dijeve që studentët do të marrin në universitet.

Mendjet e njerëzve janë aseti më i madh i çdo shoqërie. Por, deri më sot, universitetet shqiptarë kanë dështuar në misionin e tyre për t’i zhvilluar plotësisht kapacitetet humane e intelektuale të studentëve të sotëm, jo vetëm sepse shumë prej studentëve nuk mësojnë sa duhet, por, në radhë të parë, sepse dijet që ata marrin në shkollën e lartë janë të varfra e të vjetëruara.

Përfytyroni, për një çast, potencialet e parealizuara të këtij brezi të ri të kombit tonë, në fillim të shekullit të 21-të! Sa ide kreative, sa shpikje dhe inovacione teknologjike, sa vlera dhe kontribute artistike, sa zhvillime të rëndësishme për krijimin e një sistemi shoqëror më të drejtë humbasin pikërisht sepse shumë nga institucionet e arsimit të lartë në vendin tonë nuk ofrojnë atë që pritet prej tyre—arsimin e lartë—çka edhe përbën, në fakt, arsyen e ekzistencës dhe misionin e tyre.

Shumë prej studentëve tanë përfundojnë studimet e larta të papërgatitur për të qenë të aftë të mendojnë në mënyrë kritike e kreative. Shumë prej tyre, edhe pse marrin një diplomë “bachelor” ose “master”, nuk dinë të flasin dhe të shkruajnë qartë e saktë, nuk janë në gjendje të zgjidhin probleme, të kuptojnë çështje të ndërlikuara, të marrin mbi vete përgjegjësi dhe të përmbushin pritshmëritë e punëdhënësve të tyre.

Ky është një dështim i papranueshëm dhe me një kosto shumë të lartë për shoqërinë tonë, të cilit reforma e arsimit të lartë duhet t’i japë fund.

Fakti më i thjeshtë nga duhet nisur është ky: studentët që diplomojmë në universitetet tona sot do të jenë në tregun e punës afërsisht deri në vitin 2050. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë: a u mësojmë ne sot, studentëve tanë, njohuritë e domosdoshme dhe a kultivojmë tek ata shprehitë praktike dhe ethosin e kërkimit që do i bënin ata të konkurronin me sukses në tregun e dijes e të prodhimit 20, 30 apo 40 vjet më vonë? Unë mendoj se jo. Me këtë arsyetim pikërisht duhet të mendojmë sesi duhet përpunuar një filozofi e re e arsimit të lartë në vendin tonë dhe si duhen reformuar universitetet shqiptarë.

Unë mendoj se, përsa i përket përmbajtjes së njohurive që duhet të ofrojë sistemi i ri universitar në vendin tonë, në kushtet dhe për nevojat e shekullit të 21-të, ky sistem do të duhej të mbështetet mbi tri shtylla kryesore, themelet e të cilave duhet të hidhen qysh në ciklin e arsimit fillor (madje edhe në atë parashkollor), të forcohen në shkollën e mesme dhe të konsolidohen në arsimin universitar.

Këto shtylla janë: (1) Të mësuarit dhe të menduarit inovativ, me çka kuptojmë të menduarit kritik dhe në funksion të zgjidhjes së problemeve, kreativitetin dhe inovacionin, si edhe aftësitë komunikative dhe ato të bashkëpunimit në grup; (2) Njohja e teknologjisë dixhitale, çka nënkupton njohjen e mënyrave për marrjen e informacionit, njohjen e mediave dhe të teknologjive të reja të informimit e të komunikimit; (3) Përgatitja për karrierë profesionale dhe për jetën, çka do të thotë fitimi i shprehive për të qenë fleksibël dhe të adaptueshëm ndaj kushteve dhe zhvillimeve të reja, fryma e iniciativës dhe e vetdrejtimit, mënyra e të menduarit dhe aftësitë praktike për ndërveprim social dhe ndërkulturor, produktiviteti dhe llogaridhënia, aftësitë drejtuese dhe përgjegjshmëria.

Të gjitha këto aftësi kultivohen dhe zhvillohen mbi bazën (a) e kurrikulave që përmbajnë disiplinat bazë në shkencat natyrore, në ato sociale dhe në disiplinat humane, si dhe format e duhura të mësimdhënies; (b) përgatitjes profesionale të studentëve dhe (c) përmirësimit të vazhdueshëm të mjedisit në të cilin realizohet mësimdhënia.

Edhe pse Raporti parashikon një strategji shumë më të mirë se ajo e ndjekur deri më sot dhe një varg ndryshimesh të rëndësishme në lidhje kualifikimin shkencor të stafeve pedagogjikë e të kërkuesve shkencorë, mendoj se ky aspekt shumë i rëndësishme kërkon një vëmendje më të madhe. Nuk duhet të harrojmë se universitetet “prodhojnë” jo vetëm dije dhe njerëz të arsimuar, por edhe ata që nesër do të “prodhojnë” më shumë dije dhe të tjerë njerëz të arsimuar.

Prandaj, mendoj se, thelbi i reformës së arsimit të lartë dhe sekreti i suksesit të saj qëndron jo vetëm në mënyrën sesi prodhohen dija dhe njerëzit e arsimuar por, sidomos, në mënyrën sesi “prodhohen” prodhuesit e dijes dhe të njerëzve të arsimuar, pra profesorati shqiptar. Këtu dëshiroj të theksoj se rekrutimi dhe përgatitja e pedagogëve të rinj, pothuajse në të gjithë universitetet tanë, ashtu si dhe arsimimi i tyre në nivel doktoral, duhet të vlerësohen shumë më tepër—dhe në disa aspekte ndryshe dhe më mirë—nga sa parashikohen në Raport. Lidhur me këtë kam dy vërejtje konkrete, të cilat i gjykoj esenciale.

Së pari, në strukturën e propozuar për institucionet e Arsimit të Lartë parashikohet e drejta e të gjithë universiteteve që të organizojnë studime në të tre ciklet (bachelor, master dhe doktoraturë). Unë ngul këmbë që e drejta për të çelur programe doktorale duhet t’u njihet vetëm disa universiteve (madje, në kushtet e vendit tonë, për një kohë relativisht të gjatë, kjo e drejtë duhet t’u njihet vetëm pak universiteteve publikë e privatë, atyre që vërtet i plotësojnë të gjitha kushtet dhe i kanë të gjitha mundësitë për të pasur programe ne këtë nivel).

Shembulli i Shteteve të Bashkuara është shumë domethënës në këtë drejtim. Në atë vend, sipas Departamentit të Arsimit të SHBA-së, sot ka rreth 2,360 institucione të arsimit të lartë, që japin diploma Bachelor pas katër vitesh studimi, por vetëm më pak se gjysma e tyre kanë programe Master dhe vetëm 406 universitete në SHBA, pra 1 në 6, japin gradën e Doktorit në një disiplinë akademike, ose në një profesion të dhënë. Për më tepër, gjysma e doktoratave në Amerikë jepen vetëm nga 50 universitetet kërkimorë (research universities) më të mirë prej atyre 406 universiteteve që kanë programe doktorale.

Situata në Shqipëri është paradoksale. Sot, në vendin tonë ka mbi 2,000 individë që janë regjistruar në programet e studimeve doktorale në ato institucione të arsimit të lartë dhe institucione kërkimorë që kanë të drejtën ta japin këtë gradë.

Për frymë popullsie, në një vend me 2.8 milionë banorë, kjo shifër është disa herë më e lartë se ajo e studentëve doktorantë në Shtetet e Bashkuara, një vend që ka rreth 315 milionë banorë, pra një popullsi 112 herë më të madhe se Shqipëria; ose më e lartë sesa ajo e studentëve doktorantë në Gjermani, një vend me mbi 80 milionë banorë, pra me një popullsi rreth 28 herë më të madhe se Shqipëria dhe që prodhon rreth 7,000 “doktorë shkencash” në vit.

Nëse mbajmë parasysh se në SHBA vetëm rreth 50% e atyre që regjistrohen në programet doktorale i përfundojnë ato, ndërsa në Shqipëri kjo përqindje është më e lartë (të paktën ky është perceptimi publik për këtë dukuri), asimetria bëhet edhe më e theksuar. SHBA dhe, së fundi, Kina, prodhojnë sot (në numur thuajse të barabartë, edhe pse cilësisht shumë ndryshe), popullsinë më të madhe me PhD në botë por, megjithatë, Shqipëria, një vend shumë i vogël, me nevoja dhe resurse financiare e njerëzore pakrahasimisht më të vogla se këta dy vende, synon të “prodhojë” më shumë “doktorë shkencash” per capita sesa superfuqia shkencore e botës (Amerika) dhe sesa fuqia tjetër e madhe që synon t’i zerë vendin asaj (Kina)!

Edhe nëse marrim një vend shumë më të vogël sesa vendi ynë, Singaporin, i cili është shumë më i zhvilluar, më i globalizuari vend në botë, me një sistem universitar ndër më të mirët dhe për të cilin investohet jashtëzakonisht shumë, një vend, i cili ka një popullsi gati dy herë më të madhe se Shqipëria dhe një GDP per capita rreth 13 herë më të madhe se e jona, ky vend ka vetëm rreth 800 studentë doktoralë në të gjitha fushat, pra disa herë më pak se Shqipëria.

Shqipëria nuk ka nevojë për superprodhim “doktorësh” në shkenca e në profesione. Dhe, nëse duam të përmirësojmë cilësinë e pranimeve të studentëve që regjistrohen në programet doktorale në universitetet tanë duhen vendosur kritere shumë më rigorozë nga ata që janë deri më sot—si për studentët që pranohen në to, ashtu edhe, madje në radhë të parë, për universitetet që duhen lejuar të kenë programe doktorale.

Këtu dëshiroj të shpreh shqetësimin tim lidhur me një ide që flitet—dhe ndoshta është propozuar nga një komisioni tjetër, që ka hartuar platformën e reformimit të institucioneve shkencore e të kërkimit shkencor në vend. Ky shqetësim ka të bëjë me një hap të gabuar që mundet eventualisht planifikohet—dhe të ndërmerret—atë që dhënia e gradës “Doktor” dhe e titullit “Profesor” të centralizohen në Akadaminë ekzistuese të Shkencave.

Ky do të ishte një gabim fatal, së pari, sepse ajo Akademi nuk ka as minimumin e minimumit të kapaciteteve që kërkohen për të marrë përsipër një përgjegjësi të tillë dhe, e dyta—dhe më kryesorja—sepse kjo do të përbënte një precedent të pashoq në historinë dhe në praktikën botërore të arsimit të lartë. Që nga koha e Abelardit (në Mesjetë) dhe e Kopernikut (gjatë Rilindjes Europiane), kanë qenë universitetet ata që kanë dhënë dhe japin titullin “Doktor”. Në çdo vend perëndimor, janë universitet (dhe brenda tyre departamentet) ato që japin gradën “Doktor” dhe titullin “Profesor”. Askush tjetër.

Raporti përcakton—drejt dhe qartë—se grada “Doktor” këtej e tutje do të jepet nga vetë departmentet. Megjithatë, unë gjykoj se mënyra që sugjeron Raporti për dhënien e kësaj grade—ajo që ka të bëjë me përbërjen e një komisioni me anëtarë jashtë departamentit—është e gabuar. Dhënia e gradave (dhe e titujve), si edhe rekrutimi i stafit të ri pedagogjik duhet të jenë tërësisht prerogativa të departamenteve. Departamentet duhet të jenë ato që vendosin për numrin më të madh të çështjeve në jetën e universitetit. Të mos nisemi nga gjendja e sotme e departameneteve në universitetet tona, por të mendojmë se duke u dhënë më shumë liri e të drejta, vetë departamentet, gradualisht, do të transformohen në njësitë bazë pedagogjike e shkencore që kërkojmë. Këtu, përsëri, dëshiroj të sjell në vëmendje faktin që në universitetet amerikan ë, 80% e vendimeve merren në nivel departamenti.

Në përfundim, pohoj se e mbështes fuqimisht Raportin Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor. Dobësitë që ende vërehen aty-këtu, për çështje të veçanta, në asnjë mënyrë nuk i zbehin meritat dhe vlerat e tij, për të cilat, Komisioni dhe, në mënyrë të veçantë, kryetari i tij, duhen përgëzuar. Përballë problemeve dhe sfidave të shumta me të cilat ndeshet arsimi i lartë në Shqipëri, Komisioni ka kërkuar e gjetur zgjidhje të menduara mirë, edhe pse, në shumë raste, të vështira. Reforma e propozuar dhe platforma e saj synojnë as më pak, as më shumë sesa ndryshimin e vetë kulturës institucionale të universiteteve tanë, duke ndërhyrë në ato që mund quhen “gene institucionalë” të universitetit dhe që shprehen në katalogët e kurseve, në standardet e pranimit të studentëve dhe në ato të promovimit të pedagogëve. Këto “gene” janë egoiste; ato priren të riprodhojnë vetveten besnikërisht, madje edhe në dëm të mirëqenies së institucionit e të mbarë shoqërisë, çka do të thotë se zbatimi në praktikë i reformës së arsimit të lartë do të jetë i vështirë. Por, të paktën, hapi i parë—ai që synon dhe bën të detyrueshëm ndryshimin e koncepteve, të politikave e të praktikave të derisotme në institucionet e arsimit të lartë—është hedhur. Reforma e propozuar synon që, duke ia “shkurtuar duart” shtetit në veprimtarinë e universiteteve, këta institucione të shndërrohen më shumë në universitete të pedagogëve e të studenteve, sesa në bastione të shtetit. Dhe, nëse nisemi nga përfundimi, në të cilin vinte disa kohë më parë një studim i revistës The Economist, se “sa më shumë që të reduktohet roli i shtetit, aq më shumë do të lulëzojë arsimi i lartë”, mund të them se hapi i parë për reformimin e sistemit të arsimit të lartë në vendin tonë është hedhur në drejtimin e duhur.

Tiranë, 7 korrik 2014