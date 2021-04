Fatos Tarifa: Pse shumica i tha Ramës “rri”. Koloreto Cukali: Ah moj Shqypni që të shkelin me çizme të lira! (25 prilli në dy këndvështrime krejt të ndryshme)

Pse shumica e shqiptareve votuan kunder “ndryshimit?

Nga Fatos Tarifa

Pse shumica e shqiptareve votuan kunder “ndryshimit? Pse shumica i tha Rames “rri”, ndersa nje pjese e madhe kerkonin largimin e tij?

Sepse ndryshimi ne vetvete nuk eshte domosdo dhe kurdohere diçka e deshiruar. Shumica e shqiptareve preferuan rendin dhe sigurine ne vend te nje ndryshimi, per te cilin nuk kane asnje siguri se do t’i permiresoje jetet e tyre.

Marrezia kolektive me frymezim shteteror e 1997-es, ku shqiptaret humben mbi 2,000 jete dhe mbi 3 miliarde dollare, Gerdeci dhe 21 janari, edhe keta krime shteterore, si dhe protestat e dhunshme te dy viteve me pare kane lene gjurme te thella ne psiqiken e shumices prej nesh.

Prishja e ndertimeve dhe e projekteve te nje qeverie socialiste nga qeveria e demokrateve qe erdhi pas saj me 2005 (mbikalimi te Zogu i Zi apo marreveshja me gjigandin shumekombesh General Electric per ndertimin e linjes hekurodhore Tirane-Rinas-Durres) kane lene nje shije te hidhur per ate cfare premtohet si ndryshim.

Nje kandidat i PD-se ne Vlore ne keto zgjedhje u thoshte nje jave me pare shikuesve nga studioja e nje televizioni privat se e para gje qe qeveria demokratike do beje ne Vlore pas zgjedhjeve do ishte prishja e Lungomares!!!

E pra, shumica e shqiptareve nuk e duan kete lloj ndryshimi dhe kete e konfirmuan me voten e tyre.

Qeverisja e z. Rama mund te kete pasur dhe ka pasur mjaft te meta, por ajo u provua se gezonte dhe gezon besimin e shumices se qytetareve te ketij vendi perkundrejt nje alternative qe nuk e bind dhe qe, perfshirja e LSI-se ne te, e beri edhe me te dyshimte e te padeshiruar.

Ironikisht, e njejta pandemi, qe presidentin amerikan Donald Trump e nxorri politikisht ne pension, i mundesoi kryeministrit shqiptar Edi Rama nje mandat te trete qeverises per shkak te menaxhimit te suksesshem te saj. Puna rindertuese pas demeve te shkaktuar nga dy termete te fuqishem ka gjithashtu vendin e vet.

Une shpresoj dhe uroj qe mandati i ri, qe shumica e shqiptareve i besuan PS-se dhe z. Rama, te jete nje mandat reflektimi dhe perpjekjesh te sinqerta e te vendosura per ta çuar shume me tej perpara kete vend.

Une deshiroj qe PD te shnderrohet ne nje organizate racionale, qe te jete e besueshme si opozite, te ndahet perfundimisht nga partite-bishta, qe s’kane elektorat dhe vend ne kete sistem, nderkohe qe LSI duket se eshte shume prane vetasgjesimit te saj.

——–

Ah, moj Shqypni..

Nga Koloreto Cukali

Me sa kuptova, do të ketë një festë të madhe, e drejta legjitime e fituesit për të festuar. Vetëm se jam kurioz, çfarë ka për të festuar? Më saktë, kush po feston?

– Festa si moment sublim

Së pari, e kuptoj që feston z. Rama. Nuk ka gjë më eksituese sesa pushteti. Edhe korruptuese, sigurisht. Sa më absolut pushteti, aq më absolut korruptimi nga ai. Por kjo nuk mund t’ia errësojë gëzimin. Aq më tepër, kur, siç e ka thënë vetë, ai do të hyjë në histori, të bëhet i pavdekshëm. Sepse, për herë të parë në histori, një qeveri në mandatin e 3-të merr me më shumë deputetë se në të parin.

E kuptoj që do festojnë ata që kanë rivotuar Ramën dhe atë çfarë përfaqëson për një përfitim konkret: për të ruajtur një vend pune në Administratë a Bashki, për një legalizim (jashtë rradhe ose ndoshta dhe jashtëligji), për të marrë një projekt, apo çfarëdo zgjidhje halli.

Do festojnë edhe ata dhjetëra mijëra votues që morën ca euro në këmbim të votës, sepse dolën më të pasur nga zgjedhjet. Vërtet, ata bllokuan rotacionin e vendit, por ç’rëndësi ka.

Do festojnë dhe numëruesit e votave, ata që masakruan votat e partive të vogla e kandidatëve të pavarur duke i bërë të pavlefshme.

Do festojnë patro-nazistët, sepse e ardhmja u përket atyre. Sistemi ka nevojë për mbikëqyrës, pa moral por efiçentë, mundësisht dhe trendi, që për Partinë janë gati ta shqyejnë Shqipërinë.

Ah moj Shqypni…

Kanë të drejtë të gëzohen dhe të gjithë lacat, të fortët, kriminelët, ata që u gjendën në krahun e duhur të fitores. Edhe biznesmenët afër partisë, ata që ndajnë mes tyre jo vetëm paratë por dhe Shqipërinë, privaten e publiken.

Ah moj Shqypni… që s’ke qëlluar racë të fortësh.

Kanë të drejtën të festojnë tërë oborrtarët, politikanë, gazetarë apo artistë. Të qenit oborrtar është sport i vështirë, duhet të dalësh nga vetja, të hash atë “gjënë” që thoshte ajo zëdhënsja, të shkelësh mbi çdo parim, të firmosësh letrat që të vënë para apo të mbjellësh pemë sa për foto, dhe të kuptosh që e mira dhe e keqja nuk është as ajo që të thonë në kishë e xhami, as ajo që të thoshte gjyshja, por ajo që thotë Partia. Në momentin që ti arrin ta bësh urën për të të shkelur me çizme të shtrenjta, jeta nis e ecën mbarë, punët e tua i rregullon, shërbimi i mirë shpërblehet, ndaj gëzimi është mëse legjitim.

Ah moj Shqypni… që të shkelin me çizme të lira.

Gëzon çuditërisht, edhe PD-ja. Janë rritur shifrat me 2017-n. A thua se ishte në garë me veten për të marrë pushtetin. A thua se Shqipëria do të jetë një vend më i mirë, meqë ata morën më shumë kryqe në vota.

Ka shumë arsye dhe shumë njerëz që të gëzojnë sonte. Festa për ta është legjitime, dhe nuk do doja t’ua prishja duke u kujtuar Shqipërinë.

Ah moj Shqypni… që jeton vetëm për sot, që mbahesh veç me bukë e cirk, sikur të mos ketë të nesërme.

Por, shumë prej atyre që festojnë, për fat të keq do të zgjohen me dhimbjen therëse të kokës.

– Hangover-i i ditës pas

Ajo që ndodh pas festës, është që pasi pasionet janë shuar, pasi alkooli të ka dalë, ti kthehesh tek jeta jote e përditëshme.

Pret që të të marrin fëmijët a nipat në Skype, sepse ata nuk kthehen më në Shqipëri, Shqipëria nuk u ofron asgjë atyre. Rri përballë portës së ligjit, dhe sheh që aty hyjnë të gjithë pa rradhë, por rradha jote nuk vjen kurrë. Asnjë punë nuk është e sigurt, dhe nuk ka asgjë që të mbron. Paguan gjithnjë e më shumë, por merr gjithnjë e më pak. Do ulësh sytë kur të hasësh burra të dhunshëm në makina të shtrenjta. Ti shpreson që mos të të bjerë ndonjë hall, sepse e di që po të ra, do jesh vetëm.

Dhe nuk të kujtohet as pse ke votuar e as si ke votuar. Pavarësisht instagramit dhe propagandës, ti e ndjen që ka diçka që nuk shkon në këtë vend, por nuk arrin ta kuptosh se dhe ti ke vënë një tullë në këtë sistem.

– Hangover-i i vitit më pas

Z.Rama ka ngritur një sistem. Me oligarkë e patro-nazistë, me oborrtarë, media të oborrit dhe fabrika fansash të rremë, me shtypje të mediave e të kritikëve ndaj tij. Dhe sigurisht, me rezultate të rreme, të arritura me zgjedhje të lira.

Po po, të lira.

Edhe Putini, Erdogani e Orbani, rikonfirmohen në pushtet me votë.

Përjetësisht.

Edhe për z. Rama sistemi funksionoi, hambarët u mbushën me vota, ashtu si nuk i mbushi dot as Toni Bleri, por prapë, ka një ankth të lehtë që as dehja e fitores nuk e mbyt.

Ky sistem, për fat të keq nuk prodhon dot lumturi e drejtësi për të gjithë. As për ata që kanë arsye të festojnë sot.

Ata që morën ca euro, pas 1 viti do jenë më të varfër se me 24 prill. Paratë që do shkojnë për të blerë zgjedhjet e rradhës do ti paguajnë po ata.

Kriminelët që sot ndodhën në anën e fituesve, nuk e dinë nëse do vazhdojnë të jenë të preferuar pas një viti apo do bëhen kurban.

Bizneset që mbështesin e ndajnë Shqipërinë me të, nuk e dinë si do jetë mideja e atij që menaxhon i vetëm sistemin. Pasuria që kanë duhej ti bënte të ndjeheshin të pushtetshëm, por nuk janë. Ata janë të detyruar të durojnë arrogancën e njëshit e të qeshin me shakatë e kripura të Duçes.

Oborrtarët, nuk e dinë sa do u mbajë përkulja dhe mund të zëvendësohen me një urë më seksi. Karriera nuk ka rëndësi, sepse ky sistem nuk bazohet mbi meritë as mbi rregulla. Sot je ministre, pas një viti je askushi. sot i dukesh interesant e të bën drejtor a ministër, nesër po nuk ishe aq interesant, të fshin nga ekzistenca.

Praktikisht, kushdo që ndjehet i lumtur sepse është “një sms larg Kryeministrit” pas një viti mund të mos i hapet as telefoni.

Por, dhe vetë z. Rama, gëzon kot sot. Ky sistem nuk është vepër e tij. Aty vunë nga një kat të gjithë, Berisha, Nano, Meta e prapë Berisha. Rama thjesht pati fatin të koinçidojë në fazën e fundit të ndërtimit e të kompletojë Shqipërinë autoritare e të korruptuar.

Sa për pavdekësinë, ajo nuk arrihet thjesht sepse gjete sesi ta mbash pushtetin për 45 vjet. Kemi precedent për këtë.

Pjesë tjetër e sistemit është opozita. Rama nuk mund ta mbajë këtë pushtet pa një opozitë, që të bëjë si opozitë e të ngelet përjetësisht në opozitë.

-Festa e “pd”-ve

Gëzimi i shumëve brenda PD-së për rritjen e numrave të partisë, teksa z. Rama ri-konfirmon pushtetin e vet absolut është absurd. Ato vota të shtuara nuk janë vota të PD-së. Ato janë vota anti-Ramë që nesër mund t’i shkojnë kujtdo tjetër, ose mund të rrinë dhe në shtëpi.

Nuk është më sekret për asnjë që PD nuk arriti të frymëzojë. PD, nuk arriti ti bindë ata që shesin votën që është më mirë të mos e shesin. Perceptimi, është që “të gjithë këta janë njësoj” dhe ky perceptim luftohet me vepra, jo me fjalë. Ndryshimi, nuk ngjau kurrë i vërtetë. Pa folur që modeli klientelist i LSI-së u replikua, e polli një tjetër kingmaker, PSD-në e z. Doshi.

Por, mungesa e frymëzimit të PD-së, nuk mund të justifikojë këdo që shet votën.

Sistemi që z. Rama ka ngritur, shumë shpejt, do ti shuajë të tëra mundësitë për ta ricikluar atë si person dhe të keqen politike që ai ka prodhuar. Dy janë grupet masive që sot festojnë: ata që e shitën votën, dhe elementi “d”.

– Festa e “d”-ve

“D”-të janë pjesa më masive që nuk ka motiv për të festuar. Ata që vuajnë njësoj si ne korrupsionin e sistemit, që kanë halle si ne, por që votojnë për ta mbajtur në këmbë atë.

Ata që nuk ke nevojë as t’ua blesh votën. Ata që nuk ke nevojë t’u premtosh asgjë. Ata që nuk duan program. Ata që nuk duan të dinë si do qeverisen e me kë do qeverisen. Ata që mjafton t’u tregosh me gisht: ja kë duhet të urrejmë, ja kush i ka fajet për çdo gjë. Ata që votuan nga urrejtja për Ilir Metën, por nuk e kanë problem të bashkëqeverisin me Tom Doshin.

Ata që nuk fitojnë praktikisht asgjë, por thjesht ndjehen të lumtur, sepse ndjehen pjesë e një gjëje të madhe, që quhet “tufë”, kolektivizim.

Këta nuk janë pak. Thonë që janë diku tek 650 mijë vota, përjetësisht të sigurta. Normal, jo vetëm “d” por dhe të verbëra.

Për këta ka folur edhe Trump-i, kur tha “unë mund të vras dhe njerëz në Avenjunë 5, dhe prapë nuk do humbas asnjë votë”. Sepse “d”-të i gjen në të tërë botën.

Ata do t’i shkojnë pas bariut dhe në greminë, duke e tërhequr pas pa problem njat zojë të randë. Në gjuhën politike i thërrasim “militantë”, por dikush i quan nga ajo fjala që fillon me “d”.

Ah moj Shqypni…

Në të gjithë botën, në shumicën e rasteve, për shkak të kaslave politike njerëzit shkojnë për të votuar të keqen më të vogël. Nuk është gjë e mirë, por është minimumi për të mbajtur balancat e pushteteve.

Por, Shqipëria e 25 prillit, ku me dele e ku me pare, votoi, për herë të parë, të keqen më të madhe, duke i dhënë mundësi z. Rama për të përsosur një sistem autoritar, të gjithëpushtetshëm e korruptiv.

Pas dhjetëra vjetësh, ose dhe më pak, z. Rama do të jetë harruar, por Shqipëria do të mbetet. Do të mbetet, e sakatuar dhe e pazonja për të bërë shtet funksional për të gjithë. Edhe për ata që gëzojnë sot në mënyrë absurde.

Nuk e di nëse Shqipëria, kjo Shqypni, ka pasë kenë ndonjë herë një zonjë e randë. Por sot ajo ka rënë, jo me kryet në hi, por në një vend dhe më të keq. E ndoshta pa kthim.

Ata që ia kanë bërë këtë mund t’jua tregoj një për një me gisht. Janë ata që festojnë, shumica, pa e kuptuar pse.

—–

Këto dy shkrime janë botuar sot në Forumin me bashkëpunëtorë dhe analistë të gazetës DITA mbi 25 prillin