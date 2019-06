Fatos Tarifa: Unë nuk besoj në engjëj dhe heronj

Intervistë me sociologun dhe intelektualin e njohur Fatos Tarifa, Rektor i University of New York Tirana dhe anëtar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave.

Erion Habilaj: Prof. Tarifa, ka disa muaj që zhvillimet politike në vend kanë hyrë në një rrugë pa krye. Partitë opozitare e kanë braktisur parlamentin dhe përmes protestash të dhunshme po përpiqen të rrëzojnë qeverinë e kryeministrit Rama dhe të pengojnë zgjedhjet vendore të 30 qershorit në të gjithë vendin. Ndërkohë, z. Erion Veliaj, kryetari aktual i Bashkisë së kryeqytetit dhe kandidati i Partisë Socialiste për një mandat të dytë në krye të bashkisë më të madhe të vendit nisi, disa ditë më parë, një fushatë për zgjedhjet vendore në qarkun e Tiranës. Ç’mund të na thoni për këtë zhvillim.

Fatos Tarifa: Në situatën politike që kalon sot vendi ynë, kur asgjë nuk mund të thuhet me siguri për asgjë, degjova pak ditë më parë z. Erion Veliaj që prezantoi ekipin me të cilin i premton popullit të kryeqytetit tonë të përmbushë projektet e tij për katër vitet e ardhshëm. E them që në krye të kësaj interviste se unë, këtij njeriu i besoj. Erion Veliaj më bind, më krijon shpresë. Dhe e mbështes atë jo thjesht duke i dhënë votën time. Këtë e bëj sepse kam parë çfarë ka bërë ai, në krye të Bashkisë së Tiranës, për kryeqytetin tonë dhe kam shumë besim se mund të bëjë edhe më shumë. Nëse mund të bëjmë për Shqipërinë çfarë z. Veliaj ka bërë për Tiranën, rinisë shqiptare dhe këtij populli të shumëvuajtur do u ringjallen besimi dhe shpresa dhe Shqipëria, më në fund, do të bëhet.

Habilaj: Ka njerëz që thonë se z. Veliaj vërtet ka bërë punë të mira për Tiranën gjatë katër viteve të shkuara, por kjo nuk është ndonjë meritë e veçantë e tij, pasi, në fund të fundit, këto punë janë bërë me taksat tona.

Tarifa: Sigurisht që me taksat tona janë bërë, si kudo në botë. Mos vallë prisnim që t’i bënte me paratë e veta? Unë nuk arrij ta kuptoj pse ka kaq shumë njerëz që, për këdo e për çdo gjë, bëjmë vetëm kritizerin, edhe atje ku ka vend dhe arsye që ta çmojmë dikë që punon mirë. Në katër vitet që paraprinë zgjedhjen e z. Veliaj në krye të Bashkisë së Tiranës nuk pamë—dhe as pyetëm se ç’u bënë taksat tona. Ka njerëz që thonë se z. Veliaj vërtet ka punuar mirë, por mbetet ende shumë për t’u bërë. Sigurisht. Pradaj unë e mbështes kandidaturën e tij. Sepse mua dhe shumë të tjerëve si unë, puna e derisotme e tij me ka bindur se ai mund të bëjë—dhe do të bëjë më shumë—për qytetin tonë. Më thoni, ju lutem, çfarë u bë në Tiranë dhe për Tiranën në vitet 1992-2000 dhe 2008-2015? A është vallë një rastësi që të gjitha ndryshimet pozitive dhe punët e mëdha që e kanë transformuar kryeqytetin tonë janë bërë kur kryesinë e Bashkisë së tij e ka pasur Partia Socialiste? Dy mandatet e parë të z. Rama dhe mandati që po mbyll z. Veliaj.

Habilaj: Kjo është e vërtetë…

Tarifa: Atëherë, nëse duam ndryshime pozitive, le t’i mbështesim ata që kanë dhënë prova se dinë t’i bëjnë këto ndryshime. Unë gjykoj se premtimet e katër viteve të shkuara përgjithësisht janë përmbushur dhe kjo më jep arsye të besoj se edhe projektet e parashikuar për katër vitet që vijnë do të realizohen. Prandaj kam shpresë dhe besim dhe prandaj e mbështes Erion Veliajn në misionin e tij. Unë nuk besoj në engjëj dhe heronj; unë besoj tek ata që punojnë, që kanë ide, që shohin përtej mbrëmjes së sotme dhe që dinë të organizojnë e të motivojnë komunitetin për një mjedis dhe një jetë më të mirë. Në fund të fundit, all politics is local.

Habilaj: Një miku juaj, Peter Lucas, gazetar i njohur veteran i Boston Globe dhe Boston Herald, në një ese brilante, titulluar “Kadare dhe Ura e Qabesë”, ka shkruar diçka intriguese, që dëshiroj ta ndaj me lexuesit e Ditës. Lucas shkruan: “Duke parë se si, edhe sot, disa shqiptarë kritizerë, që s’kanë vetë asnjë meritë, vazhdojnë të mbajnë po atë qëndrim dashakeqës ndaj Kadaresë, mua më përforcohet bindja se shqiptarët kanë një defekt në kompozimin e tyre gjenetik. Ky defekt në ADN-në e tyre i bën shqiptarët që të urrejnë, të përbuzin dhe t’i kenë zili ata bashkëkombas të tyre që arrijnë sukses dhe ngrihen mbi klanin apo fisin e tyre. Ky defekt gjenetik, i trashëguar duket brez pas brezi, bën që çdo shqiptar, si Kadareja, i cili ngrihet në madhështi, të shahet, të shpërfillet, ose të ndëshkohet ngaqë guxon të jetë i madh. Në vend që me krenari ta ngrenë atë mbi supet e tyre, njerëz xhelozë e të paaftë do të preferonin ta ulnin dhe ta shanin këtë njeri të madh. Kjo më bën të mendoj se mund të ndodhë që, edhe kur Kadare të fitojë Çmimin Nobel, atij do i bëhen ndere dhe respekte më të mëdha jashtë vendit të tij sesa në Shqipëri. Kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën. Kur Akademia Franceze e nderoi Kadarenë duke e bërë anëtar të saj, ambasadori i Shqipërisë në Paris në atë kohë, Besnik Mustafaj, nuk denjoi as të shkonte në ceremoninë e organizuar me atë rast”.

Tarifa: Po, janë fjalët e Lucas-it. I kam komentuar edhe më parë këto fjalë të tij, por meqë i përmendët, dëshiroj të shtoj se fjalët e tij mund t’i lexojmë në çdo kontekst kur flitet për cinizmin me të cilin shumë shqiptarë nuk ua çmojnë vlerat atyre njerëzve që vërtet punojnë për t’i shërbyer këtij vendi, edhe në kontekstin kur flasim për meritat e z. Veliaj në krye të bashkisë së kryeqytetit.

Habilaj: Por, kodi gjenetik… AND-ja jonë si komb… A nuk ju duket një pohim i ekzagjeruar?

Tarifa: Unë vetë nuk do të shkoja aq larg sa Lucas. Por ka një të vërtetë në atë çka thotë ai. Pastaj, edhe AND-ja në radhët e një popullsie të dhënë, pas një periudhe të gjatë, mund të pësoje mutacione. Dëgjo. Ne mburremi mes nesh dhe para botës për tolerancën tonë fetare. Nuk janë fetë ato që na kanë përçarë deri më sot, duke mbjellë urrejtje për njeri-tjetrin. Jemi ne ata që, symbyllurazi, jemi mësuar e kemi zgjedhur t’u shkojmë pas atyre që na mashtrojnë, na frikësojnë e na përdorin për interesat e tyre. Jemi ne që nuk jemi zhvilluar në atë shkallë, sa të arsyetojme e të gjykojmë me mendjen tonë. Sepse kjo është një punë e lodhshme për një pjesë të madhe të shqiptarëve, që ua lënë punën e të menduarit, këtë fakultet primordial të çdo qenieje humane, atyre që u prijnë, pavarësisht se në ç’rrugë. Dhe, prandaj, nuk e dëshirojmë racionalizimin e shoqërisë sonë. Sepse racionalizim do të thotë rregulla, procedura, hierarki vlerash. Kurse ne kemi mbetur një popull që, siç është shprehur përsëri Peter Lucas në një rast tjetër, mund të kemi një president, por çdo njeri tjetër mendon se është mbret.“Mbret” në këtë mbretëri tonën të amullisë, të anarkisë e të krimit.

Habilaj: Një pyetje e fundit: Ju keni qenë një pjesëmarrës aktiv në debatin mbi qëndrimin që duhet të mbajmë ndaj së shkuarës. Shpesh herë, në debatin mbi këtë çështje, të shkuarën dhe të ardhmen tonë, si komb, i ndan një hendek i madh—e sotmja—që duket se nuk lidh e nuk bashkon, por ndan edhe më tej. Pse ndodh kështu?

Tarifa: Ka miq, të cilët, edhe pse për këtë çështje bien dakord me shumë prej mendimeve të shprehura nga unë lidhur me qëndrimin që duhet mbajtur ndaj së kaluarës, bëjnë vërejtjen se kokën duhet ta kthejmë edhe pas, që të mësojmë nga gabimet tona të së shkuarës. Përgjigjja ime për ta dhe për pyetjet që më bëni ju është se, në kontekstin shqiptar, deri më sot, kokën e kemi mbajtur veç pas, pa vështruar përpara dhe duket se nuk kemi nxjerrë asnjë mësim nga gabimet tona të së shkuarës. Ndaj edhe kemi mbetur prisoners of our own past. Ne ende vazhdojmë të flasim e të shkruajmë për Esat Pashë Toptanin, për Ahmed Zogun, për Mukjen, për Baba Fajën, për filmat dhe krimet e komunizmit dhe nuk vëmë re dhe as e ngremë zërin sa duhet për krimet që po ndodhin në këtë “demokraci” që kemi krijuar. Ndërsa kërkojmë të dënohen ata që vërtet kanë kryer krime në periudhën e diktaturës së proletariatit, pra 70, 50 ose 30 vite më pare (dhe njerëz të tillë duhet të përgjigjen ligjërisht për krimet e tyre), lemë pa ndëshkuar kriminelët e sotëm dhe ata politikanë “demokratë” e “socialiste”, që duke shpërdoruar pushtetin vjedhin popullin. Ne nuk vëmë re dhe as shqetësohemi se po shtohet në mënyrë të frikshme numri i analfabetëve, ndërsa 20 dhe 30-vjeçarët e arsimuar të sotëm duan një jetë krejt të re, më të mire e më dinjitoze, në kërkim të së cilës po largohen me mijëra çdo vit. Rreth 7,000 maturantë që mbaruan shkollat e mesme vitin e kaluar e lanë Shqipërinë për të studiuar diku (ku të jetë) në Europë, kryesisht në Gjermani, sepse këtu, në Shqipëri, ne, të rriturit e këtij kombi—politikanë, legjislatorë, juristë, ekonomistë, filozofë, mësues, pedagogë—duke u marrë vazhdimisht me të shkuarën, nuk po bëjmë thuajse asgjë, ose nuk po bëjmë atë që duhet për të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Dhe të rinjtë tanë, lulja e këtij kombi, vazhdojnë e ikin. Ikin. Ikin.