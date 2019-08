Faturat e reja online duke filluar nga janari, kasat nuk do të hiqen

Ministria e Financave ka lajmëruar se duke filluar nga viti i ardhshëm do të vihet në funksion një sistem i ri elektronik, i cili do të raportojë në kohë reale tek tatimet shitjet e biznesit.

Projektligji është në fazat e fundit dhe në vjeshtë do të kalojë për diskutime në Kuvend.

Jo të gjitha kasat duhet të zëvendësohen, pasi disa mund të përshtaten me teknologjinë e re, thotë Elton Haxhi zv.ministër i Financave, ndërkohë që mund të përdoren dhe aplikacione përmes kompjuterave apo telefonave smart.

“Sistemi i ri nuk e përjashton kasën ëshë një zgjidhje teknologjike e cila i mundëson kompanive të kasave aktuale që të përditësojnë software e tyre në mënyrë që të komunikojnë me sistemin e ri, pra nuk përjashtohet kjo mundësi ashtu siç nuk përjashtohet edhe mundësia që operator të tjerë të zgjidhjeve software-ike të hyjnë në treg me një produkt tjetër i cili do të bëj të mundur komunikimin midis tatimpaguesit dhe sistemit të ri fiskal”, thotë Haxhi.

Sistemi i ri i do të nisë të zbatohet në janar të 2020 për shitjet e biznesit tek qytetarët, ndërsa një vit më vonë do të përfshihen edhe transaksionet mes bizneseve.

Në çdo rast kuponat fiskalë dhe faturat tatimore do të printohen.

“Patjetër që do printojnë kupon. Kuponi do ketë të gjithë elementët e sigurisë që përcakton projektligji të cilët do të vërtetojnë që ky kupon është i fiskalizuar dhe ky është synimi që edhe në fazën e dytë faturat që në fillim të jenë të printuara. Ne kemi parashikuar që dhe faturat elektronike do kenë një kodifikim, i cili do vërtetojë që është i fiskalizuar”, tha ai.

Sipas qeverisë, sistemi i ri i raportimit të shitjeve pritet të ulë evazionin fiskal.

j.l./ dita