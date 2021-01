Ka favorizuar lirimin e të dënuarit me burgim të përjetshëm në Londër që u vra më pas në Tiranë, ILD kërkon shkarkimin e prokurorit (historia me detaje)

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka kërkuar shkarkimin e prokurorit të Krujës, Bujar Memia.

ILD, një nga organet e reja të Vetingut i është drejtuar Këshillit të Larte të Prokurorisë, me një shkresë ku kërkon shkarkimin e prokurorit me argumentin se ai ka favorizuar lirimin e të dënuarit me burgim të përjetshëm Hekuran Billa.

Ky i fundit disa muaj pasi fitoi lirinë u ekzekutua në një atentat tek “Komuna e Parisit”, në kryeqytet.

Kush ishte Hekuran Billa

Billa u vra me armë zjarri në zonën e njohur si “Komuna e Parisit”, pranë Qendrës Kristal.

40 vjeçari nga Kukësi ishte kthyer nga Belgjika në Shqipëri 5 ditë përpara vrasjes. U raportua se lëvizjet e tij raportoheshin tek vrasësit nga e dashura e tij.

Viktima Billa kishte precedentë të mëparshëm penalë. Ai ishte dënuar për vrasjen e Prel Markut, 22 vjeç, në Park Royal në Londër, më 14 tetor 2006. (Në foto, Billa majtas dhe viktima e tij Marku, djathtas).

Veç vrasjes ai ishte akuzar më parë për plagosje të rëndë dhe dy tentativa vrasjesh. Gjithashtu ka qenë i përfshirë në bandat shqiptare të cilat operonin në fushën e trafikut të qenieve njerëzore, dhe në prostitucion. Duke marrë parasysh rrezikshmërinë dhe precedentët, gjykata anglese e dënoi me burgim të përjetshëm.

Në rrethana të paqarta,.Billa u ekstradua më pas nga Anglia në Shqipëri për të vuajtur dënimin këtu.

Por me një seri vendimesh të njëpasnjëshme ai kishte arritur të fitonte në heshtje lirinë.

Dy vendimet e fundit u dhanë në muajin korrik 2016 nga treshja e gjyqtarëve Fatmira Hajdari, Lefter Jahja dhe Shkëlqim Mustafa, të cilët ulën dënimin në 25 vite burgim.

Tre vite më pas, në 22 shkurt 2019, gjyqtarja e Krujës Enkelejda Hoxha, me kërkesë të prokurorit, ka vendosur, “lirimin me kusht” të Billës nga burgu i Fushë Krujës.

Në janar të 2020 Hekuran Billa kishte hapur dhe një biznes në Tiranë për dhënien e makinave me qira. Ai kishte miqësi dhe me disa personazhe të showbizit shqiptarë, mes të cilëve njihej dhe me pseudonimin “Land daja OTR’.

Për vrasjen e tij është shpallur në kërkim vëllai i viktimës së tij në Londër.

h.b/dita