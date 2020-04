Faza e dytë e hapjes, Tomini: S’do të realizohet nëse do kemi mbi 90 pacientë të shtruar

Shefja e Inteligjencës Epidemike në ISHP, Eugena Tomini ka folur në lidhje me fazën e dytë të lehtësimit të masave kundër përhapjes së koronavirusit.

E ftuar në emisionin “Opinion”, Tomini tha se hapja do të jetë graduale por se i gjihtë procesi do të varet nga bilanci i dy javëve të lirimit të masave.

“Masat në drejtim të hapjes do të mbështeten në tre nivelet e rriskut që janë, i ulët, i mesëm dhe i lartë. Ndërkohë, monitorimi i hapjes do të monitorohet në një interval kohor prej dy javësh dhe do të vijojë më pas me lirimin e masave duke parë kufizimet dhe të lëvizjes së popullatës do të monitorohen për dy muaj. Hapja do të jetë gradualisht. Nëse kemi me një mesatare javore 12 raste kundrejt gati 90 pacientë të shtruar dhe prej tyre 10-15 pacientë në terapi intensive nuk bëhet faza e dytë e hapjes”, tha Tomini.