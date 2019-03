Fëmijët e Gërdecit! Rrëfimet e atyre që humbën të afërmit nga shpërthimi

Tri rrëfime, tre fëmijë dhe ngjarja e Gërdecit u trajtuan në një emision të “Top Story”-t. Përmes personazheve dhe intervistave ekskluzive, për herë të parë u pasqyruan pasojat e mëdha që ka lënë shpërthimi i fabrikës së demontimit të armëve.

Rrëfimi prekës i Reginës. Humbi krahun në tragjedinë e Gërdecit

Një fshat i rindërtuar me vila të larta dhe kujtimi i një tragjedie që ndihet në çdo rrugicë dhe godinë. Fëmijë që iu këput jeta në moshën më të bukur, dhe të tjerë që nuk njohën dot as nënën e tyre.

Jetë të shkatërruara dhe familje që ende jetojnë dramën e shpërthimit, që mori 26 jetë të pafajshme njerëzish dhe plagosi mbi 300 të tjerë. Shkaktarët e tragjedisë iu gëzohen miliardave dhe posteve, familjet jetojnë me dhimbjen e tragjedisë dhe mungesën e drejtësisë.

“Top Story” udhëtoi për në Gërdec, për të sjellë edhe njëherë në vëmendje ngjarjen që ndodhi aty dhe pasojat që kjo ngjarje la mbrapa.

Përmes personazheve dhe intervistave ekskluzive, “Top Story” tregon tmerrin e përjetuar nga vetë banorët gjatë shpërthimit të armëve në Gërdec dhe vazhdimësia e jetesës së tyre pas kësaj ngjarjeje.

Regina, 17 vjeç, është një nga personazhet që “Top Story” intervistoi. Ajo kujton dhe rrëfen për “Top Story” të gjithë shpërthimin që ndodhi në Gërdec dhe sesi një predhë e goditi dhe e la pa ndjenja, moment ky që i ndryshoi të gjithë jetën. Ishte vetëm 6 vjeç në atë kohë.

Pas këtij momenti, Reginës i ka ecur jeta vetëm me gjilpëra në spital dhe me shpresën e rikuperimit për t’iu kthyer jetës normale, dhe pse mes kësaj lufte humbi njërin krah.

“Në fakt aty mu dukte vetja shumë mirë, nuk e dija atë që kishte ndodhur, edhe ilaçet qetësuesit bënë punën e vetë. Por e kam kuptuar pak më vonë kur babi më tha mos u kthe nga ana tjetër se vritesh, dhe kur, më shtyu kureshtja e fëmijës pse të mos kthehem, dhe pastaj kur preka pjesën e krahut se kisha… Se unë nuk e shihja veten, as në pasqyrë as në ndonjë vend tjetër, isha me fasho, më dukej normale deri kur kuptova që se kisha”, rrëfen Regina Murati, ish-banore e Gërdecit.

“Unë e pyeta për gjithë fëmijët e motrës, gjithë familjen me emra, ajo ishte shumë e saktë. E pyeta për çunin e xhajes, ngaqë ai ishte içik esmer, fëmijët i thonin Pëllumb i zi, Pëllumb e ka emrin ai, edhe i tha, ky është Pëllumbi i zi”, rrëfen Kujtim Murati, ish banor i Gërdecit, babai i Reginës.

Regina tregon se ajo nuk është si të tjerët.

Ajo ka vështirësi kur realizon diçka vetëm me një dorë, por pavarësisht kësaj ajo ndihet e zonja të ndihet si të gjithë bashkëmoshataret e saj. Regina bën apel që të mos bëhen padrejtësi ndaj njerëzve të pafajshëm.

“Dhe për mua është e vështirë, sepse nuk është e lehtë të dalësh para të gjithëve dhe të thuash përjetimet e tua. Apel për të gjithë është që mos bëni padrejtësi ndaj njerëzve që janë të pafajshëm, se unë nuk pata bërë asgjë, isha në fillimet e mia…”, apelon Regina, ish-banore e Gërdecit.

Kujtimi, babai i Reginës, e cila mbeti e plagosur nga ngjarja e Gërdecit, mes vështërsive për të përballuar pasojat, kërkon drejtësinë e munguar për kaq vite.

Ai ka hapur një padi ndaj “AlbaDemil” me administrator Mihal Delijorgjin, ka fituar gjyqin dhe kërkon që drejtësia të funksionojë.

“Unë kërkoj drejtësi, ndodhi ajo që ndodhi, ajo nuk kthehet mbrapsht. Unë kam hapur një padi ndaj kompanisë ‘Albademil’, me pronar Mihal Delijorgjin, e kam fituar në Gjykatën e Shkallës së Parë, ka shkuar në Apel, e kam fituar edhe në Apel, është marrë vendimi i formës së prerë. E kam vendimin, shkoj te Zyra Përmbarimore, kur e shohin të gjithë më dalin në atë konkluzionin që do të kryejnë punë shumë shpejt. E mbajnë, ka që e kanë mbajtur 10 ditë, 6 muaj edhe më shumë, edhe asnjëri. Nuk e di çfarë ndodh, a kërcënohen, a ndodh diçka tjetër, nuk e di. Unë thjesht kam një dosje me letra e asnjë veprim tjetër”, thotë Kujtim Murati, ish-banor i Gërdecit.

…vijon…

v.l/ Dita