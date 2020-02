Femra dhe kriza jonë morale

Nga Viktor Malaj

Dhuna në përgjithësi dhe dhuna ndaj femrave në veçanti janë një nga dukuritë më të shëmtuara dhe më të dëmshme të jetës sonë. Dhuna verbale e fizike dhe, më e skajshmja, vrasja e femrave (gruas, të dashurës, vajzës, motrës etj.) është e kahershme, por këta dhjetëvjeçarët e fundit është bërë shumë më e pranishme në vendin tonë.

Numri i femrave të dhunuara edhe të vrara ka arritur shifra dëshpëruese dhe revoltuese.

Gjendja tregon se reagimi i shoqërisë, shtetit dhe medias nuk i përgjigjen shqetësimit të krijuar. Dhuna dënohet moralisht dhe ligjërisht, por kur vjen puna për të gjykuar mbi shkaqet e fenomenit vërehen mendime të ndryshme, sipërfaqësore dhe të kufizuara.

Për të pasur gjykime më të thella, prej nga varet edhe marrja e masave më efektive, do të duhej një studim serioz, profesional i problemit, gjë që mungon. Po të kishim pasur qeveri më të përgjegjshme dhe në shërbim të popullit, me kohë duhej të ishin ngritur grupe studimi me juristë, sociologë, kriminalistë, psikologë dhe specialistë policie që do të kishin përcaktuar shkaqet, motivet, rrethanat që e ndikojnë rritjen e krimeve që kryhen në këtë fushë.

Bazuar mbi to do të propozoheshin detyrat që duhet të kryej shteti, shkolla, media dhe institucionet e tjera për kufizimin dhe pakësimin e fenomenit.

Është i njohur fakti që dhuna ndaj femrave është ende një fenomen mbarë botëror por, në kohë dhe vende të ndryshme, ajo shfaq tipare dhe intensitet të ndryshëm. Studimet janë të domosdoshme edhe për të shmangur paragjykimet, të themi, tradicionale për inferioritetin mendor të femrës të cilave nuk iu shmangen dot as personalitete të botës akademike edhe në vende më shoqëri më të emancipuara se e jona.

Mjafton të kujtojmë këtu se ish-Presidenti i Universitetit të Harvardit dhe ish-sekretar Thesari në administratën amerikane, Lorenc Samers (Lawrence Summers), pohoi para 15 viteve se “Femrat lindin me aftësi më të ulëta se meshkujt prandaj edhe nuk kanë aq sukses në matematikë dhe shkencë”.

Gjatë detyrës së tij si drejtues i universitetit postet drejtuese që iu ofruan femrave ranë nga 36% në 13%. Për ironi të fatit, për herë të parë në historinë e atij universiteti, Lorenc Samers u pasua në detyrën e Presidentit nga një femër, Katerine Fost (Catharine Faust).

Duke mos e pasur një studim për shoqërinë dhe vendin tonë, na mbetet vetëm të shprehemi në përgjithësi mbi shkaqet e dhunës ndaj femrave dhe rrugët për parandalimin e saj. Është e përgjithshme, por e pakundërshtueshme po të themi se dhuna ndaj femrave është pjesë përbërëse e dhunës që manifestohet në përgjithësi në shoqërinë shqiptare dhe ndodh, kryesisht, prej shkaqeve kryesore që e shkaktojnë në tërësi dhunën.

Por në shoqërinë shqiptare punët janë më të ndërlikuara. Një shoqëri e ardhur nga Mesjeta me padije, bestytni dhe paragjykime në jetën shoqërore, u zhvillua dhe arriti përparime të dukshme pas krijimit të shtetit shqiptar. Por në vitet ’90 shoqëria shqiptare u ballafaqua me mënyra të reja jetese që ishin të përziera edhe me shthurjet morale të botës perëndimore.

Në kushtet e krijuara një pjesë e shoqërisë, meshkuj dhe femra, qëndroi në kufijtë e karakterit dhe moralit që kishte. Ndërsa një pjesë e vlerësonte dhe trajtonte femrën si të barabartë me meshkujt, në skenë dolën dy tipe meshkujsh, njëlloj të rrezikshëm për pozitën dhe trajtimin e femrës. Nga njëra anë vegjetonin dhe vigjëlonin meshkujt e mbrujtur me konceptet mesjetare që e konsiderojnë femrën si inferiore, që i duhet nënshtruar “regjimit” mashkullor, mbi të cilën burri ka të drejtën e pronësisë dhe prandaj ajo (gruaja, vajza, motra) ishte “qytetarja e rendit të dytë” në familje, fis e shoqëri. Sipas këtij koncepti, mashkullit i lejohet thuajse gjithçka ndërsa femrës fare pak gjëra sepse, siç thotë një thënie e vjetër e popullit, “burri lahet me një sapun, ndërsa femrën nuk e lan as deti”. Tipi i dytë, ai “modern”, në thelb, e konsideron femrën inferiore, një objekt qejfi, zbavitjeje, mall për të nxjerrë të ardhura financiare kriminale, duke e trafikuar si prostitutë brenda apo jashtë vendit.

Të dy tipet e meshkujve, për motive të ndryshme, e keqtrajtojnë femrën, e dhunojnë dhe e vrasin. Tipi i parë e dhunon sepse beson se ka të drejta superiore, gati hyjnore mbi të si bashkëshort, prind apo vëlla; tipi i dytë e dhunon sepse e konsideron inferiore dhe të dobishme vetëm për qejfe dhe përfitime.

Ashtu si dhuna në përgjithësi edhe ajo ndaj femrave ka shkaqe të ndryshme historike, sociale, ekonomike, psikologjike dhe morale. Në thelb të të gjitha shkaqeve dhe motiveve qendron mungesa e edukimit jo vetëm arësimor, por edhe e formimit të përgjithshëm shoqëror. Në përgjithësi, sociologët janë pajtuar me mendimin se individi shoqëror dhe personaliteti i tij janë produkt i tre faktorëve themelorë: një veçantie të lindur, familjes dhe shoqërisë.

Në kohë të ndryshme dy faktorët e fundit kanë pasur pesha të ndryshme në formimin e individit. Në kohët e sotme, faktori “shoqëri” ka zënë kryet e vendit dhe mbetet i pakonkurrueshëm. Individi shoqëror, qysh në moshë fare të vogël, ndodhet nën “bombardimin” e pandërprerë të medias, kompjuterit, telefonit dhe rrethit shoqëror, ndërsa ndikimi familjar bëhet periferik dhe vjen duke u zbehur.

Përveç “kultivimit” biologjik, familja dhe shoqëria, e përfaqësuar nga shteti, kanë detyrime morale, humane dhe ligjore të kultivojnë qënien e duhur shoqërore e cila duhet të bëhet e denjë dhe e vlefshme për veten dhe për shoqërinë. Ata që besojnë se individi i përket vetëm vetes duhet të kërkojnë dhe të gjejnë ndonjë bashkësi tjetër qëniesh të gjalla me të cilën ta identifikojnë veten dhe jo shoqërinë njerëzore. Shoqëria njerëzore duhet të jetë, siç pranohet gjerësisht, një grupim i madh individësh të lirë, të ditur dhe të përgjegjshëm për fatin e vet dhe të krejt shoqërisë.

Nëse shoqëria njerëzore është e organizuar në formën e sotme, formë që duhet të ndihmojë, zhvillojë dhe mbrojë pjesëtarët e saj, atëherë edhe individët përbërës e kanë detyrim social, moral dhe ligjor të sillen në atë mënyrë që, jo vetëm të mos e pengojnë dhe dëmtojnë bashkëjetesën shoqërore, por ta ndihmojnë, zhvillojnë dhe mbrojnë atë. Kur prindërit kanë përpara fëmijët e tyre dhe edukatorët, mësuesit apo pedagogët kanë përpara vetes fëmijët dhe studentët, në të vërtetë kanë përpara vetes shoqërinë e ardhshme shqiptare. Si të jenë dhe si të rriten këta fëmijë e të rinj sot do të jetë shoqëria nesër.

Familja është përkufizuar si qeliza bazë e shoqërisë dhe shpesh thuhet se në thelbin e shoqërisë qëndron familja. Një përcaktim i thuktë për familjen është edhe ai i aktorit dhe producentit kanadez Majkëll J. Foks: “Familja nuk është thjesht një gjë e rëndësishme por është gjithçka”. Prandaj ekzistenca e një familjeje të denjë dhe të qëndrueshme ndikon shumë në pasjen e shumë familjeve dinjitoze nesër. Shembulli vetjak që japin prindërit në marrëdhënie me njëri-tjetrin, fëmijët, fisin dhe shoqërinë është orientues në përzgjedhjen e tipit shoqëror që do të zgjedhin fëmijët si model për ndërtimin e jetës.

Bollëku material dhe boshllëku moral i Perëndimit të sotëm është tejet ndikues në gjithë botën. Shqetësimin që krijohet nga shpërpjestimi i materiales me moralen e shprehin shumë, por po zgjedh fjalët e Papa Fraçseskut që tregon në vazhdimësi ndjeshmëri të lartë dhe vëmendje të madhe për ardhmërinë e shoqërisë njerëzore. “Familja- thotë ai- mbetet njësia bazë e shoqërisë dhe shkolla e parë në të cilën fëmijët mësojnë vlerat njerëzore, shpirtërore dhe morale të cilat iu japin atyre mundësinë të jenë fener i mirësisë, integritetit dhe drejtësisë në bashkësitë tona”.

Fatkeqësisht, ndikimi që përmenda, krahas shkaqeve të tjera, ka shkaktuar tronditje serioze në familjen shqiptare. Individualizmi i skajshëm ka hedhur rrënjë dhe shtat ndër vatrat tona. Prirja ndaj “unit” dhe plotësimi gjithnjë e më shumë i kërkesave për një jetë drejt luksozes ka bërë që numri i martesave të zvogëlohet dhe ai i ndarjeve (divorceve) të rritet. Rritja e ndarjeve është mundësi e shtuar për rritjen e “monstrave” shoqërore që i kushtojnë shumë çdo shoqërie.

I kushtojnë shumë sepse ndikojnë në kalbëzimin e përgjithshëm të saj, pasojë e sjelljeve dhe krimeve që kryejnë individët që rriten pa familje, sepse kësaj shoqërie do t’i duhet të shpenzojë shumë për ndreqjen e dëmeve që ata shkaktojnë, do të duhen më shumë ndihma sociale, shërbime mjekësore, për mbajtjen e trajtimin e tyre në institucionet ku izolohen për të parandaluar rrezikshmërinë shoqërore që paraqesin.

Formimin e personalitetit të individit e përcaktojnë shumë faktorë, por faktori shtet është i veçantë, ngaqë e ka detyrim ligjor të bëjë më të mirën e mundshme që të përsosë sistemin arsimor si kusht për të siguruar edukim cilësor për brezat e rinj. Përpara se t’i mësojë të bëhen mjekë, juristë, inxhinjerë, ushtarakë etj. shkolla duhet t’i edukojë të bëhen njerëz. Përpara se t’iu mësojë edukatë seksuale duhet t’iu mësojë edukatë morale, përpara se t’iu tregojë, siç ka ndodhur, për turpin e vetë shtetit, fëmijëve dhjetë vjeç se “fëmija lind kur ai i babait takohet me atë të mamit” duhet t’iu shpjegojë se çfarë është familja, pse ka rëndësi ajo, mbi ç’baza duhet ndërtuar, cilat duhet të jenë marrëdhëniet prind-fëmijë dhe burrë-grua, pse dhe si duhen respektuar prindërit, mësuesit dhe të moshuarit etj.etj.

Shkolla e ka për detyrë ta mësojë brezin e ri se familja është qeliza bazë e shoqërisë dhe, siç thoshte Zbigniev Berzhezhinski, ” Familja nënkupton strukturë, përgjegjësi dhe kufizim. Kërkesat e mirëfillta të një familjeje të mirë punojnë kundër rrymës së hedonizmit të shfrenuar pasi ato sanksionojnë detyrimet për sakrificë, besnikëri dhe besim”.

Shteti e ka për detyrë që të rrezatojë shembull pozitiv të të gjithë funksionarëve të tij në sjelljen ndaj normave morale dhe atyre ligjore. Është e pafalshme që shteti i këtyre 30 viteve ka lejuar që niveli i arsimit të shkojë teposhtë dhe marrëdhëniet nxënës-mësues të katandisen si mos më keq, ashtu si është e turpshme dhe e palejueshme që një institucion shtetëror, siç është Biblioteka Kombëtare, t’i japë çmimin e parë një libri me nivel artistik mediokër, me përmbajtje tërësisht banale si dhe vetë titulli i tij “Vrima” që “frymëzon” inçestin, i dënueshëm moralisht dhe ligjërisht qyshkur lindi qytetërimi.

Në institucionet më të larta shtetërore, duke përfshirë edhe Parlamentin janë futur individë të pagdhendur që krenohen me vulgaritetin e tyre të cilët arrijnë deri atje sa t’iu fyejnë nënat, gratë dhe motrat kundërshtarëve politikë apo t’i thonë kundërshtares politike “bushtër!”, Kryeprokurores së Republikës “lavire bulevardi” etj.

Nuk ka fare kuptim që, nga njëra anë të sanksionosh ligje që ndëshkojnë prindërit për mosplotësimin e detyrimeve të tyre ndaj fëmijëve apo për sjelljet e këqija të fëmijëve dhe, nga ana tjetër, t’iu propagandosh fëmijëve se ata duhet të jenë “të lirë të bëni ç’të doni” apo, akoma më keq, t’i këshillosh me formulën e shkurtër (devizën): “Nuk ka rëndësi çfarë mendojnë të tjerët për ty, por çfarë mendon ti për veten tënde”. Edukimi nuk mund të trajtohet si çështje tenderash sepse ka të bëjë me funksionin më të rëndësishëm dhe më të vështirë, formimin e njeriut.

Pjesë shumë e rëndësishme e ndikimit shoqëror në formimin e individit janë edhe media, filmi, teatri, muzika dhe libri. Për fat të keq, thuajse të gjitha këto kanë marrë karakter kryekëput komercial. Pra, u intereson vetëm fitimi material, pa i përfillur parimet morale. Biznesi nuk promovon çfarë i nevojitet shoqërisë dhe të ardhmes së saj, por çfarë i nevojitet atij vetë dhe sa më shpejt, duke i mëshuar fort tërheqjes nga sipërfaqësorja dhe kënaqjes së instinkteve.

Ç’mund të presësh nga një media që është katandisur të mbahet në treg nga numri i klikimeve?

Një media si e jona nuk promovon dot dijen dhe humanizmin, nuk promovon modelin e Mari Kyrisë dhe Nënë Terezes, por modelin Kim Kardashian dhe një tufë vajzash me buzët si viç, të ndenjurat si dardhat e boksierëve, gjoksin si kamerdare që bashkë me lakuriqësinë e trupit manifestojnë përditë zbrazëtinë mendore e morale, që rendin të krijojnë lidhje me bosët e krimit nga të cilët e pësojnë jo rrallë.

Thuajse askush nuk i njeh disa nga femrat e suksesshme shqiptare brenda dhe jashtë vendit në fushat e dijes, muzikës, letërsisë dhe artit, por shumëkush ua di emrat dhe iu njeh fytyrat gjithfarë fyryfyçkave që shfaqen pandarë nëpër ekrane dhe gazeta, pa kurrfarë kulture dhe talenti.

Një film i reklamuar kohët e fundit me titull “I love Tropoja” ( në anglisht, si përçmim ndaj shqipes ) përmbante elementë të turpshëm. Një personazh i moshuar pohon se “kam 40 vjet që fle me një burrë”, me çka nënkuptonte gruan e tij, duke e fyer femrën bashkëshorte dhe, si për t’i vënë qeleshen ” emancipimit ” të tij, kërkon të ndërrojë orientimin seksual. Shikoni moralin dhe mesazhet që përcjellin shumica e programeve “artistike” të humorit apo videoklipet e këngëve “moderne”.

Në to, sidomos tek këngët, lartësohet kulti i banalitetit, luksit, alkoolit, drogës, lakuriqësisë, epshit dhe dhunës. T’u shtojmë këtyre edhe agresionin pornografik të lejuar kriminalisht në kompjutera nga “luftëtarët e lirive tona” dhe, paskëtaj, na bëhet e lehtë ta marrim me mend se cili do të jetë nesër personaliteti i shumicës së fëmijëve të sotëm, cilat do të jenë konceptet e tyre për jetën, familjen dhe gruan. Çfarë do të mbjellësh, do të korrësh.

Disa krime të kryera ndaj grave kohët e fundit në Tiranë e Durrës u bënë shkak që kanale të veçanta televizive të organizonin emisione të posaçme. Ndërsa në ndonjë emision si ai “Opinion” ishin ftuar njerëz seriozë dhe me integritet që shfaqnin shqetësimin qytetar për krimet ndaj femrave, në një kanal tjetër televiziv ishin ftuar gjashtë zonja, shumica e të cilave ishin “jashtë loje” sa i përket temës që diskutohej.

Si për çdo problem tjetër shoqëror është shumë e rëndësishme se kush pyetet, domethënë kujt i kërkohet mendim për çështje kaq jetike për shoqërinë si familja, femrat, shoqëria shqiptare.

Duke mos pasur njohuritë e nevojshme rreth fenomenit, shkaqeve dhe rrugëve të luftimit të tij, disa nga të ftuarat përsërisnin se “nevojitet një revolucion seksual”, pa arritur të sqaronin se çfarë kuptonin ato me këtë term dhe se çfarë lidhjeje kishte ky “revolucion” me dhunën ndaj femrave në Shqipëri.

I ashtëquajturi “revolucion seksual” në fakt e ka nismën në vitet ’20 të shekullit të 20-të por mori formën e një lëvizje kaotike në vitet ’60 dhe ’80 në SHBA dhe Evropën Perëndimore. Kjo lëvizje kërkonte pranimin e marrëdhënieve seksuale jashtë martesës, homoseksualizmin, lakuriqësinë publike, pornografinë, seksin para martesës si dhe lejimin e abortit.

Kjo lëvizje që udhëhiqej nga parulla “seks, drogë dhe Rock & Roll”, në shumë raste degradoi në zvetnim të plotë. Të nxitur nga pretendimi i Frojdit se shtypja seksuale është motivi më i fortë tek njeriu dhe nga synimet e Alfred Kinsit për të legjitimuar homoseksualizmin, pedofilinë dhe marrëdhëniet seksuale me këdo sipas rasteve që paraqiten në jetë, filluan pretendime dhe u shtruan kërkesa që çonin në shthurje të familjes tradicionale dhe të marrëdhënieve shoqërore bazë.

Herbert Markyze dhe Vilhelm Raiç iu kundërvunë etikës së vetëpërmbajtjes dhe besnikërisë bashkëshortore. Raiç e konsideronte familjen si një institucion shtypës që duhej zhdukur, ndërsa Markyze predikonte se seksualiteti i lirë do t’i bënte njerëzit të lumtur.

I gjithë ky reaksion dhe kaos moral çoi në lulëzimin e “industrisë së seksit”. Nisi botimin revista Playboy e cila nxiste pornografinë dhe i konsideronte martesën dhe jetën nën tutelën prindërore si kufizime të lirisë vetjake. Ky “hov” solli rritjen e pornografisë, divorceve, familjeve me një prind, të jetuarit me ndihma sociale, abuzimet me drogën, sëmundjeve seksuale, rritjen e kriminalitetit tek moshat e reja, egërsinë, depresionin dhe vetëvrasjet tek adoleshentët.

Ec e gjeje tani se ku, në ç’zgafellë të këtij “revolucioni” e gjejnë mendimtaret tona revolucionare shpëtimin e femrës nga dhuna! Njëra prej tyre, e cila në rininë e saj fotografohej lakuriq nëpër plazhet e Mesdheut së bashku me dashnorin dhe tani “administron” miliona dollarë nga fondacione të ndryshëm për të na mësuar rregullat e “shoqërisë së hapur”- që po del shoqëri e shthurur- tha se prostitucioni është diçka krejt normale, e pranueshme dhe, madje, “zanati më i vjetër i njerëzimit”.

Së pari, zanati është një veprimtari që kërkon aftësi të veçanta dhe jo “aftësinë” për t’ia shitur trupin tënd dhjetëra epshorëve në ditë. Së dyti, megjithëse është ushtruar qysh në lashtësi, prostitucioni as ka gëzuar respektin e shumicës së popullsisë dhe as ushtrueset e tij nuk kanë pasur kurrë një jetë apo fund të lumtur. Po kjo zonjë, para dy vitesh i drejtohej komunitetit LGBT duke iu thënë: “Ju jeni pjesa më e bukur dhe më e përparuar e shoqërisë shqiptare!”.

Sipas mendjes dhe moralit të saj, të gjithë ne të tjerët duhet të luftojmë t’iu ngjajmë individëve që kanë devijime gjenetike apo të fituara gjatë jetës, pasi cili është ai që nuk do të jetë “më i bukuri dhe më i përparuari”? Ajo, gjithashtu, theksoi se secili ka të drejtë të bëjë ç’të dojë me trupin e vet dhe se shoqëria nuk ka të drejtë të përzihet me intimitetin e individit.

Por, unë mendoj se ashtu si shoqëria nuk ka të drejtë të ndërhyjë në intimitetin e individit, po ashtu asnjë individ, sidomos ai që ka zgjedhur vesin si “shofer” të jetës, nuk ka asnjë të drejtë që perversitetet dhe amoralitetet e veta t’i bëjë publike dhe të na i shesë si arritje, modernizëm dhe shembull suksesi për t’u ndjekur.

Një tjetër predikuese e “revolucionin seksual” si mjet për të shpëtuar femrat nga dhuna, mendjelehtë dhe e dështuar për të krijuar familje, pak ditë pas emisionit botoi një “leksion” ku iu jepte mësime meshkujve që kur të mërziten me gratë e tyre, shumë thjesht dhe moralshëm, mund t’i këmbenin me meshkuj të tjerë “për freskim” marrëdhëniesh seksuale me pëlqimin e palëve dhe t’i kryenin këto marrëdhënie në prani të njëri-tjetrit.

Një tjetër e ftuar për të dhënë mend në atë studio, pasi u pyet se ç’mendonte rreth vrasjes së një burri biznesmen nga gruaja e vet, ajo u përgjigj se “Ai do të ketë shkuar me vajza të reja dhe kësaj i ka ardhur shpirti në majë të hundës”. Sipas trurit të saj pa mend, vrasja mund të justifikohet kur “të vjen shpirti në majë të hundës” dhe nëse bëhet kundër meshkujve.

Historikisht, veset kanë pasur jo vetëm bartësit dhe ushtruesit e tyre, por edhe avokatët “moralë”, përndryshe nuk do të kishin ardhur shëndosh e mirë dhe të fuqishëm deri në ditët tona. Çdo shoqëri dhe epokë ka moralin e saj por, me të drejtë është thënë se morali sundues i një shoqërie është morali i klasës sunduese.

Duke pasur parasysh faktin se klasë sunduese është klasa e të pasurve si dhe faktin se shumica dërmuese e tyre janë pasuruar në rrugë kriminale, merret lehtë me mend se moral dominues tek ne po bëhet gjithnjë e më shumë morali i hajnave. Kur populli shprehet se “ka rënë paraja në dorë të horrit” kjo do të thotë se, në shumicën e rasteve, drejtpërdrejt apo tërthorazi, horrat kanë pushtetin ekonomik, politik dhe mediatik.

Nëpërmjet këtyre pushteteve ata imponojnë, pa tytën e armëve por me “grykat” e medias, artit apo edhe librit shkollor, moralin e tyre, shthurjen dhe zvetnimin. Një shoqëri e shthurur, e kalbur moralisht dhe me solidaritet familjar e shoqëror të rrënuar është një shoqëri lehtësisht e manipulueshme, e shfrytëzueshme dhe e sundueshme”.

Ushtrimi i të gjitha veseve gjen përkrahësit dhe avokatët e vet nën maskën e ” lirisë së individit ” dhe ” të drejtave të njeriut “. Ky njeri ka të drejtë të bëjë gjithçka, të jetë pervers, i shthurur moralisht, të jetë kundër familjes dhe t’i predikojë këto hapur, sepse familja nuk është e shenjtë. Veç një gjë i ndalohet rreptësisht: të mos cënojë pronën e hajdutëve, sepse “prona është e shenjtë”. Nuk ka çudi që të vijë dita që nga orkestrat mediatike të horrave të na thuhet se edhe vjedhja, mashtrimi, korrupsioni janë disi të justifikueshme dhe ne të tjerët të ndjehemi keq apo të turpëruar që nuk kemi ecur në rrugën e tyre dhe nuk kemi shprehur me veprime moralin e tyre.

Një zonjë e nderuar, e thirrur në studion në fjalë, tha me të drejtë se “ne na nevojitet revolucion shoqëror dhe jo revolucion seksual”. Dhe, realisht, kjo është ajo çfarë i nevojitet shoqërisë shqiptare. Dhuna ndaj femrave, ashtu si dhuna në përgjithësi, do të pakësohet kur të pakësohet dhuna jonë mendore e cila na shtyn të besojmë se jemi apo duhet të jemi zotër të gruas, të lagjes, qytetit apo vendit. Koncepti se kemi të drejtën për të qenë “zotër” të grave, për të ushtruar dhunë se jemi meshkuj është shkaku i shkaqeve të gjendjes që kemi sot.

Një budalla shqiptar 34 vjeçar, me banim në Itali, e dhunonte vjet bashkëshorten duke e penguar të ulej në tryezë me prindërit “sepse ia ndalonte Kanuni”. Është e dhimbshme kur sheh se si një i ri, që jeton në Perëndim, ruan dhe nxjerr nga skutat e errëta të mendjes së tij një qese me koncepte mesjetare që ia kanë futur në kokë qysh në fëmijëri dhe, në vend që ta hedhë në kazanin e plehrave të historisë, e përdor si armë brenda familjes së vet.

Shembulli na tregon njëkohësisht dy anë: e para, se është më lehtë të shpëtosh botën nga Koronavirusi se të shërosh mendjen e një budallai dhe, e dyta, se kultura dhe morali duhen mbjellë qysh në fëmijëri, përndryshe gomarin edhe po ta shëtitësh në të gjitha metropolet e botës nuk e shndërron dot në njeri.

Një shqiptar tjetër me sëmundje të trashëguar e dhunoi dhe ndau gruan e sapomartuar sepse “nuk doli e virgjër” ndërsa ai vetë krenohej se “oh, sa kam pasur unë femra dhe i njoh mirë këto gjëra…”.

Shmangia dhe eleminimi i dhunës ndaj femrave kërkon jo vetëm edukimin dhe formimin e meshkujve (djemve) por edhe edukimin dhe formimin e shëndoshë mendor, kulturor e moral të femrave (vajzave). Duke u arësimuar dhe formuar si duhet ato do të jenë në gjendje të kuptojnë më mirë jetën, të bëhen zot i vetes dhe të dinë të zgjedhin për bashkëshort njeriun e duhur. Rendja pas pasurisë dhe famës, martesave me përdallim moshe apo ato që kanë si kriter të vetëm largimin nga fshati, periferia apo nga Shqipëria drejt Perëndimit, përgjithësisht përmbajnë farën e paqëndrueshmërisë dhe përfundojnë në krizë, dështim dhe viktima të dhunës.

Shoqëria shqiptare duhet t’i largohet si despotizmit mesjetar në familje e shoqëri ashtu edhe shthurjes “moderne”. Pjesa opinionformuese, ndërsa duhet të refuzojë pa mëdyshje dhunën dhe vrasjen, duhet të ruhet nga tundimi që me mendjelehtësi t’i konsiderojë si normale, të drejta dhe të moralshme bredhjet e një vajze 16-17 vjeçare nëpër klubet e natës ku dominon alkooli, droga e prostitucioni, apo sakrifikimin e jetës familjare nga ndonjë e re për të marrë pjesë në një spektakël banal e të pavlerë si “Big Brother”.

Në një shoqëri të shëndoshë moralisht, njerëz me kokën si plëndës të mbushur me mykun e shekujve të harruar, siç u prezantuan këto ditë disa gazetarë që iu vërsulën me fyerje e shprehje banale një oficereje policie, e cila kishte kryer të vetmin “mëkat” duke bërë zëdhënësen e një formacioni antikrim, nuk duhet të kenë vend në mjetet e informimit publik.

Shkolla, shteti dhe media duhet të ngulisin bindjen se gruaja nuk është skllave, as vegël, as vartëse, as qënie inferiore. Ajo duhet respektuar dhe trajtuar si e barabartë dhe, nëse beson se shkelë normat bashkëshortore mund ta ndash por jo ta dhunosh e vrasësh. Vrasja ndalohet me fe dhe me ligj dhe vrasja e gruas është vrasje e shumëfishtë: e gruas, e burrit vrasës dhe e fëmijëve të pafajshëm.

Shoqëria shqiptare do të jetë një shoqëri e shëndoshë kur të ketë larguar mentalitetet e vjetra “kanunore” rreth femrës, kur të arësimohet e kulturohet dhe kur, në shumicë dërmuese t’i dënojë aktet e dhunës dhe jo t’i frymëzojë apo justifikojë ato. Një shoqëri e kalbur, me thashetheme dhe ligësi, është një “serë” që kultivon dhe nxit krimin në përgjithësi dhe atë ndaj femrave në veçanti.

*****

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë