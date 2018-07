Fenomeni Ronaldo: Mendoj se Cristiano do të qëndrojë te Reali

Në lidhje me transferim e Cristiano Ronaldos te Juventus, ka dhënë mendimin e tij edhe një tjetër Ronaldo, “Fenomeni”.

“Nuk e di nëse Cristiano do të shkojë apo jo te Juventus, por ajo që unë mendoj është se në fund të fundit do të qëndrojë te Real, – tha braziliani. – Nuk kam folur me të, por mendoj se nuk do të kishte probleme të ishte i suksesshëm në Serie A.

Faktikisht në Itali do të ketë më pak hapësira sesa ka pasur në Spanjë ose Itali, por cilësitë që zotëron e bëjnë të jetë i suksesshëm kudo.”

Më pas Ronaldo shtoi: “Unë mendoj se ai do të qëndrojë te Real, por kam bindjen se Cristiano do të jetë Cristiano pavarësisht nga vendi apo skuadra ku do të luajë.”

a.s/dita