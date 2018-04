Ferraj: Ministri Bushati nuk ishte serioz në takimin në Columbus University

Në një konferencë me temë “Gjeopolitika dhe siguria në Ballkanin Perëndimor” të zhvilluar në SHBA në New Yourk në Columbus University, ishte i thirrur ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati.

Konferenca zhvillohej nën moderimin e profesorit të mirënjohur të Universitetit të Columbias David Philips.

Pjesëmarrëse në takim ishte dhe Mimoza Ferraj, e cila punon në Gjykatën e Lartë të shtetit Nju Xhersi, dhe njihet në Shqipëri si ishe –greviste dhe studente e lëvizjes së dhjetorit 1990.

Ferraj thotë në një intervistë në gazetën Standard se “i drejtova ministrit tre pyetje, për të cilat në fakt nuk mora asnjë përgjigje”

“Takimi ishte i një rëndësie të veçantë pasi në të po flitej për tema me rëndësi të veçantë, si gjeopolitika dhe siguria në Ballkanin Perëndimor. Por mund t’ju them se ministri i Jashtëm shqiptar foli për 30 minuta në fillim me atë çka kishte përgatitur vetëm në vija të përgjithshme. Më shumë mu duk si një hartim dhe jo një diskutim i një kryediplomati që flet për tema serioze” – thotë Ferraj.

Sipas saj, në takim, ministri u pyet fillimisht lidhur me bisedimet me Greqinë dhe me çështjen çame, të dyja pika për të cilat Bushati nuk dha sqarimet e duhura.

“Në sallë pjesëmarrësit donin të dinin nëse do tu kthehej prona çamëve apo nëse do kishte zgjidhje të çështjes në Strasburg. Por në këtë pikë, aspak etik, ministri jashtëm tha në takim: Lexoni cfarë kamë thënë në publik për këtë pikë në intervistën ëpr gazetaren greke”. Përpos përgjgijes aspak serioze, u vu re se ministri nuk i mbante mend as emrin autores së intervistës, gjë të cilën e kujtoi me dashamirësi në takim David Philips.

Po ashtu ministri Jashtëm shqiptar la pa përgjigje shteruese edhe pyetjet lidhur me marrëdhëniet me fqinjët sllavë. Ndërkaq sa i përket pyetjes lidhur me thellimin e bashkëpunimit me Kosovën dhe rëndësisë që kjo marrëdhënie mos jetë më “secili në bajrakun e vet’, Bushati tha vetëm se këtë e kishte debatuar në Facebook. Një tjetër përgjgije që la për të dëshiruar nga ana e ministrit” – thotë Ferraj.

b.m. / dita