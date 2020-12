Festa më të mira, çdo ditë

Zbukurimet dhe dritat na lajmërojnë për ardhjen e festave. Pavarësisht vështirësive të këtij viti, ka diçka të cilën asgjë nuk mund ta kufizojë: komunikimi me të dashurit dhe të afërmit. Arsyet për ta pritur me padurim vitin 2021 janë edhe më të forta kur ka shpresë dhe dëshirë për të qenë çdo ditë më mirë.

Këtë fundvit, atmosfera festive troket me produktet dhe ofertat e One, të krijuara enkas që të mos ndjeni largësinë nga njerëzit tuaj të dashur.

Shijo momentet edhe me miqtë, përmes telefonatave video me internetin më të mirë të shtëpisë. Homenet, është edhe një ide dhurate shumë e mirë, me 50% ulje, deri në 31 janar 2021, kombinuar me planet One Advance, One Pro, One Elite.

Ndaj histori pa fund me njerëzit e dashur, nga kudo që ndodhesh sepse me paketat One Unlimited ke 3 herë më shumë internet dhe mund ta përdorësh në çdo cep të Shqipërisë, përmes rrjetit më të mirë ONE 4G/ 4G+.

Gjithashtu, këtë fundvit mund t’i dhurosh vetes telefonin e preferuar, pa cënuar xhepin, sepse me One mund të përfitosh telefona të mençur me ulje deri në 80%, të kombinuara me planet One Unlimited.

Për t’u njohur me gjithë gamën e telefonave, ju ftojmë të shihni OneMag dhe reklamën televizive.

Me One, festat janë më të mira, çdo ditë!