Fevziu: Shkullaku u shkarkua nga përplasja e Frangajt me Bashën

Për gazetarin Blendi Fevziu, largimi i Armand Shkullakut nga ABC ka të bëjë me një përplasje që pronari i kësaj mediaje, Aleksandër Frangaj ka me kreun e PD-së, Lulzim Basha, për shkak të licencës së televizionit.

Çim Peka: A keni një koment mbi atë që po ndodh me kolegët tuaj, rasti Shkullaku dhe Lela? Po me atë që po ndodh me “ABC”, një TV informativ që ka të njëjtin pronar me TV “Klan”?

Blendi Fevziu: Personalisht jam kundër largimit të gazetarëve, përderisa kjo motivohet me ndryshimin e linjës editoriale. E lexova edhe argumentimin e Çilit, i cili është botuesi im dhe me të cilin për shumë gjëra ndaj opinione të ngjashme. Por besoj se e ka gabim. Nuk ka gazetë apo media në botë që të ndryshojë linjën editoriale më 1 Janar apo çdo 4 vjet. Asnjë të vetme.

Linjat editoriale janë konsoliduar në dhjetra vite dhe lidhen me orientimin ideologjik të këtyre mediave. Unë e di që identifikimi ideologjik nuk është i qartë as tek partitë në Shqipëri, e si pasojë, shpesh orientimi ideologjik zëvendësohet me linjë editoriale pro politikanëve konkretë. Ky është gabim, por kjo nuk zgjidhet duke ndërruar linjën editoriale çdo javë. Media nuk është biznes klasik dhe ky është një keqkuptim i madh. Nuk është një biznesmen që mbledh ca persona dhe me ta bën një gazetë a një tv. Dhe këta nuk janë punëtorët e tij.

Mediat janë projekte kolektive, me interes publik që padyshim financohen nga biznesmenë apo kompani. Personat që përbëjnë këtë projekt janë kryesisht personalitete në fushat dhe profilin e tyre. Kanë opinionet dhe përqasjen e tyre ndaj temave apo fenomeneve. Mediat janë një ansambël dhe funksionojnë vetëm si të tilla. Vite më parë, Tv Klan kishte një bashkëpronar, një ndër biznesmenët më interesantë dhe më me bonsens që kam njohur, i cili ishte peng i një keqkuptimi të madh. Thoshte: “sot e mbajmë linjën kështu dhe nesër e bëjmë ashtu, në bazë të interesit ekonomik që kemi”. E thoshte me aq sinqeritet, sa as nuk qeshje dot. Si pasojë humbi gjithçka kishte në media.

Në fakt, fenomeni i zëvendësimit të gazetarëve me personalitet me persona anonimë dhe që nuk reflektojnë asgjë veç orientimeve që ju jepen, ndodh, por ky është fundi i një medie. Edhe pse fundi nuk vjen përnjëherë, do kohë, ai është i pashmangshëm. Nga gabimi yt përfiton rivali dhe një ditë ti e sheh veten në këmbët e një mali që nuk e ngjit dot me stafin që ke.

Ata që të ndjekin pas janë të mirë për të të argëtuar, por nuk dinë të ndërtojnë një barrikadë mediatike. Ditën që ke nevojë nisen të argetojnë pronarin e rradhës. Ajo është padyshim Banda më e mirë për të shoqëruar në funeralin tënd profesional. Historia e përplasjes midis pronarëve të Klanit në vitet 2003 – 2005 ishte identike. Disa pronarë e shihni median si biznes për përfitim imediat, por kjo nuk ndodhte dot. Përfundimi dihet. Mjafton të studiosh atë për të kuptuar se media kërkon të tjera parametra nga ata që e shohin si biznes dite. Dhe mbijeton dhe ka sukses vetëm nëse zbaton këto rregulla. Rikthehem sërish tek Shkullaku dhe Lela.

Shkullaku ndërtoi një media pro opozitës. Unë do preferoja që kjo media të kishte qenë më e ekuilibruar dhe më e paanshme, por padyshim, pozicioni pro opozitar, e nderon gazetarin shumë e shumë më tepër se sa pozicioni pro pushtetit. Ka në këtë vend plot njerëz që i bien burive të pushtetit, le t’i ruajmë ata pak që e fishkëllejnë atë. Por sërish këmbëngul, përpara të dyve, më mirë të mbështesim ata gazetarë që e bëjnë punën e tyre pa tendenca dhe anime.

Çim Peka: A ka një ndryshim të linjës editoriale të Tv Klan pro qeverisë?

Blendi Fevziu: Ka një moment të tensionuar në raportin mes Aleksandër Frangajt dhe Lulzim Bashës. Të paktën me aq sa di unë. Ky tension solli edhe largimin e Shkullakut.

Bëhet fjalë për një përplasje më të hershme që ka kulmuar me debatin për licencën e ABCNeës që PD nuk e votoi. Por nuk dua të hyj në këtë debat sepse nuk është një debat që sqarohet në një intervistë. le të flasin vetë protagonistët. Nuk besoj dhe shpresoj që ky raport nuk do transferohet në një problem mes PD dhe Klanit.

Përtej kësaj unë besoj se ka edhe një tentativë për t’i dhënë më shumë peshë kësaj teze mbi ndryshimin e politikës editoriale. Por nuk është krejt ashtu. Kush është Tv Klan? Ku shihet ky ndryshim? Opinion ruan po atë raport që ka pasur, madje jua them me siguri që opozita gjithnjë është më e favorizuar. Pa e cenuar etikën profesionale, e kam bërë me bindje këtë gjë sepse kjo opozitë është në ditët e saj më të vështira. Nuk ka thuajse asnjë lloj pushteti lokal, thuajse asnjë media të madhe krejt pro saj dhe shumë pak hapësirë politike. Nuk po i hyj e kujt është përgjegjësia, por po them se cili është realiteti. Shihni se sa hapësirë ka pasur Kryetari i PD në raport me Kryeministrin në opinion në 3 vitet e fundit.

Emisioni Stop vijon të jetë përditë kritik. “Zonë e Lirë” e Arian Çanit nuk mund të thuash që është pro qeverisë. Emisionet e tjera s’kanë përqasje politike. Ndaj them se ky është një ansambël personash që i bëjnë mirë emisionet e tyre sepse kjo është jeta dhe karriera e tyre. Shpresoj që nuk do ketë ndryshim dhe është në dinjitetin tonë që Klan të ruajë po atë vijë editoriale që ka pasur. Për hir të së vërtetës deri tani, presion unë nuk kam ndjerë.