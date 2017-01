FIFA dënon Tiranën, ndalohen blerjet e shitjet e lojtarëve në merkaton e janarit

Klubi i Tiranës ka njoftuar se në nuk mund të blejë apo shesë lojtarë në merkaton e janarit. Kjo pas një vendimi të organizatës më të madhe të futbollit, FIFA, për shkak të borxheve të prapambetura.

Lajmi u bë i ditur nga faqja zyrtare e KF Tirana në Facebook, ku bëhet me dije se edhe akordi me Elis Bakajn është anulluar për shkak të pamundësisë për regjistrimin e tij si lojtar i Tiranës.”

“KF Tirana njofton mediat dhe opinionin sportiv per nje vendim zyrtar te dhene nga FIFA. Klubi nuk ka mundesi te regjistroje asnje futbollist te ri per kete periudhe transferimesh per shkak te borxheve te prapambetura.

Akordi me Elis Bakajn eshte anulluar per shkak te pamundesise per regjistrimin e tij si lojtar i Tiranes. Denimi i dhene nga FIFA vlen vetem per merkaton e janarit.

Klubi do te marre masa per likuidimin e te gjithe borxheve nga e shkuara, per te zeruar problemet dhe nisur nje cikel te ri pa detyrime per sezonin e ri”.