Fillimi i fundit të neofashistëve

Nga Xhevdet Shehu

Debati i gjatë i kohëve të fundit në gazetën DITA mbi një projekt-rezolutë të propozuar prej drejtorit të Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufës, ka ngjallur një reagim si rrallëherë. Projekt-rezoluta e këtij Instituti, ku përbaltej Lufta Antifashiste dhe dëshmorët e saj ishte menduar të kalohej sot për diskutim dhe miratim në seancën parlamentare të radhës. Burime shumë të besueshme i thanë dje DITA-s se kjo nuk do të kalojë dhe nuk do të miratohet në seancën e sotme plenare.

I pari që u ngrit publikisht kundër kësaj rezolute ishte deputeti Spartak Braho. Në një intervistë që ai dha për gazetën tonë më 2 prill, Braho u shpreh prerazi se “Unë si deputet, si një familje dëshmorësh, nuk do të lejoj kurrë nxirjen e të vërtetave historike dhe të hidhet baltë mbi atë luftë të lavdishme dhe dëshmorët e saj. Ai, pra Tufa ka bërë një rezolutë në emër të një institucioni shtetëror dhe kërkon që këtë t’ia miratojë parlamenti. Është një rezolutë kundër luftës antifashiste dhe unë nuk mund të pranoj që ajo rezolutë të miratohet nga Kuvendi… Paraardhësit e mi i kanë larë hesapet me ballistët këtu e 75 vjet më parë. Por edhe unë i kam larë hesapet me pinjollët e ballistëve njëherë e mirë. Jam familje dëshmori unë dhe nuk do të lejojë që një Tufë apo disa tufa të hedhin baltë mbi një histori që është larë me gjak,mbi një luftë që ka shpëtuar Shqipërinë.”

Ky ishte qëndrimi i deputetit Braho, një qëndrim që u përforcua në ditët në vijim me disa intervista të tij për këtë çështje. Sidomos një listë me 265 emra udhëheqësish të asaj lufte antifashiste dhe të dëshmorëve të saj, të cilët instituti i Tufës i konsideron kriminelë, shkaktoi një reagim kundërshtues të paparë. Ajo listë indinjoi pjesëmarrësit e asaj lufte, familjet e dëshmorëve dhe opinionin më të shëndoshë shqiptar. Reagoi dje Organizata e Dëshmorëve, sot edhe Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ-it.

Mendojmë se ishte ky reagim që shkaktoi këtë tërheqje nga diskutimi i kësaj rezolute kundër Luftës Antifashiste në 75-vjetorin e çlirimit të Atdheut.

Por a mund të konsiderohet kjo një disfatë për ata që tashmë konsiderohen rëndom si neofashistë?

Dje kam pirë një kafe me deputetin Spartak Braho dhe kreun e veteranëve të LANÇ-it, Rustem Peçi. Ata ndanë të njëjtin mendim se ky është një hap përpara, por nuk mund të konsiderohet sukses. As dhe si mbyllje e këtij debati. Veprimtaria e këtij instituti të Tufës është kundërligjshme dhe për më tepër financohet nga qeveria socialiste. Ky është një paradoks i paparë. Himnizimi i kolaboracionistëve dhe nderimi për ta, duke poshtëruar heronjtë e vërtetë të luftës sonë antifashiste është një akt i pafalshëm dhe nuk duhet lejuar më tej.

Në deklaratën e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të LANÇ-it që po botojmë sot i kërkohet Kuvendit dhe Qeverisë as më shumë e as më pak por shkarkimi nga detyra i Agron Tufës dhe abrogimi i institutit të kthyer në çerdhe të neofashistëve e neonazistëve, që me sulme e provokime antiligjore po rivret heronjtë e dëshmorët e LANÇ dhe historinë e lavdishme të saj.

Deputeti Braho e konsideron këtë një kërkesë normale dhe të arsyeshme, ndërsa shton se për Tufën dhe institutin e tij nuk janë thënë të gjitha. Dje nga ish-ambasadori ynë në Federatën Ruse dolën lidhjet e dyshimta të Tufës në Moskë dhe për një pseudonim që ai mbante atje.

Braho pyet: Të jetë kjo e vetmja arsye që Tufa nuk ka certifikatë sigurie? Nuk besoj. Duhet të ketë edhe të tjera punë të pista të tij që duhet dhe do të dalin në dritë ndonjë ditë. Ndoshta mund të ketë edhe lidhje të tjera me fundamentalizmin islamik…

Prandaj kjo nuk mund të quhet një çështje e mbyllur. Në një intervistë të para pak ditëve deputeti Braho i quajti Tufën dhe punonjësit e këtij instituti si vrasës me pagesë. Ata i kanë bërë dhe i bëjnë çdo ditë atentat pjesës më të ndritur të historisë sonë. Dhe këtë e bëjnë duke marrë miliona nga qeveria shqiptare dhe Kryeministri Rama.

Në fund të fundit, Agron Tufa është një individ. Mbase nuk evlen të merret aq shumë me një individ. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një fenomen, me një dukuri të rrezikshme që kërcënon shoqërinë shqiptare. Prandaj dhe ka kaq shumë diskutime dhe reagime.

Debati do të vazhdojë. Nga reagimet e deritanishme, nga telefonatat dhe mesazhet që kanë mbërritur në DITA, ky debat nuk është i lehtë për t’u mbyllur. Përderisa qeveria do të vazhdojë të heshtë dhe të financojë një institucion të tillë, përderisa parlamenti një herë vendos ta diskutojë, pastaj tërhiqet, por pa dhënë një shpjegim, duket që nuk kemi një qëndrim të qartë. Madje ka një opinion se Edi Rama është më shumë në anën e ballistëve se sa të luftëtarëve antifashistë. Jemi në vitin e jubileut të 75-vjetorit të çlirimit dhe Edi Rama duhet t’ua lehtësojë këtë shqetësim dhe këtë dyshim që ngrenë mbështetësit e Partisë Socialiste. Jemi në një vit zgjedhor. Pas rehabilitimit që Edi Rama i bëri kryekolaboracionistit shqiptar, Mit’hat Frashërit, ende nuk kemi dëgjuar ndonjë fjalë vlerësuese nga ana e Kryeministrit për Luftën Antifashiste. Të jetë e rastësishme kjo? Mendojmë se jo. Të mos harrojmë se na ndajnë vetëm pak ditë nga 5 Maji, dita e dëshmorëve. Çfarë qëndrimi do të mbajë Kryeministri?

***

Deklaratë e Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it të Popullit Shqiptar

Kërkohet shkarkimi Agron Tufës dhe abrogimi i institutit që ai drejton

Ne jemi të mendimit, se me qëndrimin e papërgjegjshëm të Kryeministrit Edi Rama në mbrojtje të tradhtisë së ballistëve e kolaboracionistëve, që i thur himne dhe e vendos në panteon një kryekolaboracionist, si Mit’hat Frashëri, dhe nuk merr asnjë vendim qeveritar për kremtimin e 75 Vjetorit të Çlirimit të Atdheut, neofashistëve të tipit Tufa u janë ngritur puplat, zgjatur veshët dhe bëjnë gjithë ato të pabëra, ndërkohë që paguhen nga buxheti i shtetit

Nga organet e shtypit mësuam se ditën e enjte, më 18 prill 2019, është futur në programin e punimeve të Parlamentit një raportim i drejtorit të Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufës dhe miratimi i një rezolute të hartuar nga ky Institut, ku nxihet, njolloset, përlyhet, përbaltet dhe mohohet epopeja më e lavdishme, më e ndritur dhe më madhështorja në historinë e popullit tonë, siç është Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare, e cila siguroi lirinë dhe pavarësinë e vërtetë të Shqipërisë. Pa atë luftë legjendare Shqipëria do të ishte shpërbërë, nuk do të kishte mbetur as 8 mijë km. katrore, nga synimet grabitqare të qarqeve shoviniste të fqinjëve.

Jo vetëm e hedhim poshtë me indinjatë të thellë këtë material antihistorik, antishkencor dhe antikombëtar, por e quajmë turp dhe faqe e zezë për vetë Parlamentin nëse pranon të dëgjojë broçkullat e një neofashisti me damkë siç është Agron Tufa, i cili merr guximin e paraqet në Parlament një paçavure siç është rezoluta e propozuar prej tij. Ashtu si rezoluta është edhe botimi i një libri me titull: “Krimet e komunistëve gjatë luftës 1941-1945”, ku botohet edhe një listë me 265 emra të komandantëve dhe komisarëve legjendarë të njësive partizane, të luftëtarëve të pamposhtur, të heronjve dhe dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare që Instituti i Tufës i quan “kriminelë”. Vetëm duke e lexuar këtë listë gjithkush do të bindet se deri ku shkojnë marrëzitë e tyre.

Se cilët ishin kriminelët dhe tradhtarët e Luftës së Dytë Botërore i përcaktoi dhe u dha dënimin e merituar Gjyqi i Nurembergut dhe gjyqet popullore të zhvilluara pas lufte. Qenë kriminelë tradhtarët dhe kolaboracionistët që u bashkuan me pushtuesit nazifashistë, bënë masakra në popull, luftuan bashkë me pushtuesit kundër forcave partizane, lyen duart e tyre të fëlliqura, ashtu si pushtuesit, me gjakun e kulluar të heronjve e dëshmorëve të LANÇ, bijve më të denjë e të pavdekshëm të popullit tone, që instituti i Tufës i quan “kriminelë”. Barbarë e kriminelë gjatë viteve të luftës 1941-1945 ishin: Isa Toska, Isa Manastirliu, Kadri Cakrani, Halil Alija, Hamit Matjani, Mit’hat Frashëri e kompani, të njohur botërisht si të tillë dhe të flakur nga historia në koshin e plehrave. Neofashistët e institutit famëkeq të Tufës duan që këta kriminelë t’i bëjnë heronj dhe heronjtë e dëshmorët e asaj lufte legjendare t’i bëjë kriminelë! Ku, ku… deri ku arrin lajthitja dhe çoroditja e pinjollëve ballisto-zogistë. Ky nuk është vetëm turp i tyre, por edhe faj institucional që duhet çuar për hetim në Prokurori.

Instituti i Tufës me neofashistë është krijuar në vitin 2010 nga Sali Berisha dhe sot me ato çka vepron e çka boton është plotësisht në pozita antishqiptare e antiligjore. Emërtimi i këtij instituti me ligj është: Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, të përcaktuar në kohë: 1945 -1990. Pra, nuk e përfshin Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Ç’kërkon ky farë instituti me Luftën?! Nuk ka asnjë të drejtë të hartojë dhe të dërgojë për miratim në Parlament rezoluta “prostituta”. A nuk është kjo antiligjore dhe e dënueshme? Rrjedhimisht ky institut, me këto pjella të tradhtisë, pa asnjë mandat dhe pa asnjë të drejtë morale, politike dhe shkencore, në këtë vit jubilar të 75- Vjetorit të Çlirimit, ndërmerr këtë sulm të poshtër dhe të zi për të nxirë dhe hedhur baltë mbi LANÇ-in në emër të ashtuquajturave “pasoja të krimeve të komunizmit!”.

Duke filluar nga viti 1990 e në vazhdim, në vitet e tranzicionit, nga pinjollët e kolaboracionistëve dhe neofashistëve janë ndërmarrë shumë sulme e provokacione ndaj LANÇ-it, me prapavijë armiqësore. Bëmat e këtij instituti famëkeq, me botime antishkencore e antihistorike dhe rezolutën e tij, sulmet dhe provokacionet antishqiptare arrijnë kulmin. Për këto qëndrime antikombëtare, antihistorike e antishkencore kundër LANÇ, ne shprehemi kategorikisht kundër dhe kërkojmë që ky institut të shkrihet sa më parë dhe të mbahet qëndrim ligjor ndaj bëmave të tij. Këtë duhet të bëjë Parlamenti dhe jo të dëgjojë broçkullat e Tufës e të shqyrtojë projektligje të hartuara prej këtij instituti që kërkon të përmbysë historinë më të lavdishme të popullit tonë. Me paratë e buxhetit të shtetit, të taksapaguesve, me të cilat paguhen rrogat e majme të punonjësve të këtij palo instituti dhe botimet paçavure të tij, mendojmë se është më e drejtë të restaurohen lapidarët dhe përmendoret e heronjve dhe dëshmorëve të LANÇ, pllakat e Bazave të Luftës, Varrezat e Dëshmorëve dhe të përkujtohen ngjarjet e datat e mëdha historike.

Ne jemi të mendimit, se me qëndrimin e papërgjegjshëm të Kryeministrit Edi Rama në mbrojtje të tradhtisë së ballistëve e kolaboracionistëve, që i thur himne dhe e vendos në panteon një kryekolaboracionist, si Mit’hat Frashëri, dhe nuk merr asnjë vendim qeveritar për kremtimin e 75 Vjetorit të Çlirimit të Atdheut, neofashistëve të tipit Tufa u janë ngritur puplat, zgjatur veshët dhe bëjnë gjithë ato të pabëra, ndërkohë që paguhen nga buxheti i shtetit. Ata lehin si zagari hënës. Këto lehje janë kot, se kriminelët s’bëhen dot atdhetarë e patriotë!

Ne jemi të mendimit se çdo deputet i Parlamentit, qoftë i majtë apo i djathtë, që i thotë vetes shqiptar dhe vlerëson e mbron epopenë më të lavdishme të popullit tone, LANÇ, për falsifikimet dhe provokimet e këtij instituti, duhet pa asnjë hezitim të mbështesë Deklaratën e Veteranëve të Luftës Çlirimtare, dhe pa hezitim ta heqë nga Rendi i Ditës, duke e hedhur poshtë me neveri atë paçavure rezolute. Parlamenti të miratojë shkarkimin nga detyra të Agron Tufës dhe abrogimin e institutit të kthyer në çerdhe të neofashistëve e neonazistëve, që me sulme e provokime antiligjore po rivret heronjtë e dëshmorët e LANÇ dhe historinë e lavdishme të saj.

Nëse Parlamenti do të shqyrtojë dhe miratojë rezolutën e Tufës, kjo do të ishte njolla më e zezë në historinë e Parlamentit Shqiptar. Organizata e Veteranëve të LANÇ, që ka në gjirin e saj mijëra e mijëra veteranë e pasardhës të tyre dhe mijëra e mijëra simpantizantë nga familjet e dëshmorëve, bazave të Luftës dhe të familjeve të veteranëve të ndarë nga jeta, do të detyrohet të shikojë qëndrimin e saj ndaj Parlamentit dhe ndaj Qeverisë, që e kemi votuar në Qershor të vitit 1917, sepse për ne janë të shenjta vlerat atdhetare të LANÇ-it dhe historia e lavdishme e popullit shqiptar.

ORGANIZATA E VETERANËVE TË LANÇ

TË POPULLIT SHQIPTAR

Tiranë, 17.04.2019