Fillojnë problemet, BE hedh poshtë planin e Johnson (që sapo u shpall kryeministër) për Brexit

Do largohemi nga Europa edhe nëse kjo do të thotë: Jo marrëveshje! Kjo deklaratë e Boris Johnson pak kohë më parë kur njoftoi kandidaturën e tij do të thoshte ‘luftë për BE-në’, e duket se në BE Johnson nuk është dhe aq i preferuar.

Sapo u shpall kryeministër, BE hodhi poshtë planin e tij të Brexit, duke i bërë të qartë kryeministrit të ardhshëm se BE nuk do të bëjë lëshime, por edhe për të paralajmëruar 55 vjeçarin tani në krye të konservatorëve, partisë Tory se situata me Brexit nuk është dhe aq e thjeshtë.

Në koherencë të plotë me shpalljen e tij kryeministër të Anglisë, Frans Timmermans, zv/presidenti i KE-së u tha gazetarëve në Bruksel se BE nuk është gati të rinegociojë për BREXIT.

Një tjetër komisioner i BE, Vytenis Andriukaitis, paralajmëroi gjithashtu se politikanët si Johnson po minojnë demokracinë me premtime boshe, vizione jo në të mirë të qytetarëve dhe deklarata të paqëndrueshme.

“Unë mendoj se pozita e BE-së është gjithashtu e qartë: Britania e Madhe arriti një marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian do të qëndrojë me atë marrëveshje. Ne do të dëgjojmë atë që kryeministri i ri ka për të thënë kur të vijë në Bruksel por nuk ka rinegocime”.

Johnson ka thënë se do të përpiqet të përdorë tarifën që Anglia do paguajë ndaj BE-së për ta detyruar atë të kthehet në tryezën e negociatave. Duket se as ajo që la përgjysmë May do përfundohet me Boris Johnson ose fundja do kemi një largim të Anglisë pa negociata, por edhe BE edhe Anglia në këtë rast janë humbësit më të mëdhenj.

l.h/ dita