Filmi shqiptar pjesë e “Festivalit të Filmit” në Kanë

Mes 4240 filmave me metrazh të shkurtër, bashkëprodhimi shqiptaro-francez “The Van”(Furgoni) është përzgjedhur për t’u nominuar në kategorinë “Filmi më i mirë me metrazh të shkurtër”.

Me regji të Erenik Beqirit, nën interpretimin e protagonistëve Arben Bajraktari dhe aktorit francez Phénix Brossard, “The Van” i rezistoi klasifikimit duke u bërë pjesë e listës së mëposhtme:

The Van – Erenik Beqiri (Shqipëri/Francë)

Anna – Dekel Berenson (Ukrainë/Izrael/Mbretëri e Bashkuar)

The Jump – Vanessa Dumont, Nicolas Davenel (Francë) (dokumentar)

The Distance Between Us and the Sky – Vasilis Kekatos (Greqi/Francë)

All Inclusive – Teemu Nikki (Finland)

Who Talks – Elin Övergaard (Suedi)

And Then the Bear – Agnès Patron (Francë) (film i animuar)

Butterflies – Yona Rozenkier (Izrael)

Monster God – Agustina San Martín (Argjentina)

White Echo – Chlow Sevigny (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)

The Nap – Federico Luis Tachella (Argjentina)

Regjisori i filmit, Ererik Beqiri shrehet i emocionuar dhe krenar mbi suksesin e arritur.

“Krenar që jemi shqiptarët e parë që marrim pjesë në garën zyrtare.” – shkruan Beqiri.

AKTORËT ARBEN BAJRAKTARI DHE AFRIM MUÇAJ

ERENIK BEQIRI

Festivali i 72 i Filmit në Kanë do të mbahet më 14 – 25 maj.

e.t./dita