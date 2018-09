Firmosën udhëzimin/ Kërkohet shkarkimi i ministrave Ahmetaj dhe Gjonaj

Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve i bën thirrje Kryeministrit Rama të ndalojë “shkatërrimin krejtësisht të shërbimit të përmbarimit” nga dy ministrat e kabinetit Etilda Gjonaj dhe Arben Ahmetaj, të cilët kanë firmosur pak ditë më parë një udhëzim që i redukton plotësisht tarifat e përmbarimit në favor të uljes së kostove dhe ngritjes së fitimit të bankave.

Përmbaruesit i quajnë ministrat e kabinetit “Rama” se janë “në kushtet e një vullneti dukshëm “të kapur” prej interesave të disa bankave tregtare” dhe se “udhëzimi i ministrave nuk do të respektohet nga përmbaruesit, pasi vullneti i dy ministrave është sekuestruar” nga ato.

Përmbaruesit i konsiderojnë ministrat Ahmetaj dhe Gjonaj si “kryefinancieri i përkohshëm i qeverisë” dhe “ministrja kalimtare e Drejtësisë” duke aluduar se ata do ndërmarrin hapa konkretë për shkarkimin e tyre.

Nga një informacion i marrë nga përfaqësues të Dhomës së Përmbaruesve, këta të fundit do kërkojnë nga Kryeministri Rama, shkarkimin e menjëhershëm të dy ministrave të tij, duke “e kushtëzuar plotësimin e kësaj kërkese me veprime që do përshkallëzohen çdo ditë dhe duke faktuar paaftësinë e dy ministrave të kabinetit, si për udhëzimet konkrete dhe për akte të tjera të tyre”, shkruan newsbomb.al.

Përmbaruesit kërkojnë nga Kryeministri të vlerësojë kërkesën e tyre pasi “Asnjë shoqëri demokratike dhe rend juridik që njohim, nuk ka anashkaluar dhe goditur kaq rëndë një profesion të tërë – të lirë siç është shërbimi përmbarimor, sa dy ministrat e qeverisë shqiptare me këto akte – udhëzime”.

Komunikatë për shtyp e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë:

Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë u njoh pardje, më datën 1.9.2018, nëpërmjet një medie televizive kombëtare me lajmin e nënshkrimit të disa akteve nënligjore që përcaktojnë tarifat e shërbimit përmbarimor gjyqësor nga ministrat e Drejtësisë dhe të Financave.

Ministrat aktualë të qeverisë shqiptare, znj. Gjonaj dhe z. Ahmetaj, sipas dokumenteve që posedon media, kanë propozuar dhe bashkëfirmosur një akt nënligjor në datën 29.8.2018, të cilin Dhoma Kombëtare apo institucionet shqiptare nuk e kanë administruar ende për njohje. Por, që sipas të dhënave, ministrat kanë nënshkruar dy akte-udhëzime që reduktojnë në formë drastike rendin e tarifimit të shërbimit përmbarimor privat në vendin tonë si dhe e denatyrojnë tërësisht procesin e ekzekutimit të detyrueshëm që ofrohet nga ky shërbim.

Dhoma Kombëtare, si organi përfaqësues i përmbaruesve gjyqësorë privatë, kërkon të informojë dhe të sigurojë opinionin publik se çdo akt nënligjor i nënshkruar nga ministrat e qeverisë, në mungesë totale të respektimit të legjislacionit shqiptar dhe parimeve ndërkombëtare mbi profesionin e përmbaruesit, në kushtet e një vullneti dukshëm “i kapur” prej interesave të disa bankave tregtare, do të konsiderohet si sfidë serioze ndaj vetë profesionit të përmbaruesit sikurse ndaj gjithsecilit prej tyre.

Këto akte nënligjore nuk do të pranohen dhe as do të jetësohen nga përmbaruesit privatë, për sa kohë ato bien në kundërshtim flagrant me parimet e ushtrimit të këtij profesioni të lirë; me ligjet shqiptare; rekomandimet e Këshillit të Evropës si dhe me Kodin Global mbi Ekzekutimin e Detyruar.

Ministrja Gjonaj dhe ministri Ahmetaj kanë marrë zyrtarisht në datën 8.6.2018 qëndrimin e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë në lidhje me propozimet e projektakteve mbi tarifat e përmbarimit dhe mendimi kategorik zyrtar KUNDËR përmbajtjes së tyre, nuk mund të shpërfillet nga kryefinancieri i përkohshëm i qeverisë apo trajtohet thjesht “sa për procedurë” nga ministrja aktuale e Drejtësisë.

Dy ministrat dhe produkti i bashkëfirmosur prej tyre përshkohet vetëm nga plotësimi i interesave të caktuara të lobit bankar dhe nuk do të respektohen nga përmbaruesit gjyqësorë privatë.

Asnjë shoqëri demokratike dhe rend juridik që njohim, nuk ka anashkaluar dhe goditur kaq rëndë një profesion të tërë – të lirë siç është shërbimi përmbarimor, sa dy ministrat e qeverisë shqiptare me këto akte – udhëzime.

Çdo sistem demokratik evropian dhe më gjerë po e forcon dhe konsolidon këtë shërbim, duke e ndihmuar të jetë i pavarur dhe i fuqishëm larg çdo ndikimi arbitrar të njëanshëm të palëve të një procesi ekzekutues, ndërkaq dy përfaqësuesit e qeverisë shqiptare, me këto akte, kërkojnë që shërbimi i përmbarimit të jetë i varur apo vasal i kreditorit bankar.

Pretendimet e lobit bankar se, tarifat e shërbimit përmbarimor duhen ulur si masë në ndihmë të “debitorëve” janë reflektime të pamoralshme të pasqyruara në aktet e bashkënënshkruara prej ministrave, sa dhe qindra-mijëra rastet e abuzimit bankar që lidhen pikërisht me ta.

Janë pikërisht operatorët bankarë në vendin tonë që kanë krijuar ushtrinë e debitorëve vulnerabël me të gjitha artificat e kamatave dhe sinonimeve të rritjes së detyrimit dhe ky operator sot ka “sekuestruar” vullnetin e dy ministrave të qeverisë shqiptare për të kërkuar më pas të njëjtën gjë me shërbimin përmbarimor.

Udhëzimet e nënshkruara për tarifat e shërbimit përmbarimor, Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve i konsideron se janë një antivlerë e sistemit juridik dhe një kthesë e shëmtuar e rendit të vlerave të transparencës, diskutimit dhe progresit, më tepër sesa ndryshime të rendit tarifor. Të nxjerra pa asnjë lloj analize të ekspertizës kombëtare dhe haptazi duke shpërfillur parimet ndërkombëtare, ato janë të papranueshme në çdo aspekt, si ekonomik apo juridik.

Mënyra propozuese dhe miratuese e tyre, vetëm nga orientimi i interesave të lobimit bankar, tregon qartë se pushteti financiar po kërkon të drejtojë pushtetin juridik në vendin tonë.

Ndaj, pozicioni i Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë do të mbetet i fortë dhe i pandryshuar kundër realizimit të interesave okulte të një grupi të caktuar interesi, në kah të ligjit dhe në zbatim të tij, gjithnjë në mbrojtje të profesionit, duke mos lejuar ta denatyrojnë këtë qëndrim as aktet e bashkënënshkruara të dy ministrave të Drejtësisë dhe Financave.

Ne besojmë se misioni i shërbimit përmbarimor është mision i shtetit të së drejtës dhe duhet të gjejë mbështetje nga çdo individ i thjeshtë deri te Kryeministri i vendit.

Ndaj, u bëjmë thirrje si opinionit publik ashtu dhe Kryeministrit të vendit që të vlerësojnë me vëmendje qëndrimin tonë, pas lajmit mediatik dhe situatës së krijuar, ku kërkohet që me dy akte nënligjore të shembet dhe shkatërrohet krejtësisht dhe menjëherë një shërbim jetësor ligjor si ky i përmbarimit.

Tiranë, më 3.9.2018

o.j/dita